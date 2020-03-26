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Харрисон Форд в ночи и под дождем. Как снимали «Бегущего по лезвию» и почему все ненавидели Ридли Скотта?

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«Бегущий по лезвию» впервые вышел в российский прокат — спустя 38 лет после мировой премьеры. В 1982 году фильм Ридли Скотта провалился и был неоднозначно принят критиками, но спустя десятилетия обрел культовый статус, фан-базу и повлиял на многие фантастические картины. Рассказываем, как его снимали.

«Бегущий по лезвию» основан на научно-фантастическом романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Дика. Действие фильма происходит в футуристическом Лос-Анджелесе в 2019 году. Помимо людей, мир населен репликантами — андроидами, созданными по подобию человека и выполняющими за него тяжелую работу, от обслуживания шахт до проституции. Некоторые репликанты не хотят подчиняться и совершают побеги, в том числе из тюрем, куда попадают за неповиновение. Один из таких случаев расследует главный герой, полицейский Рик Декард в исполнении Харрисона Форда.

Ридли Скотт решил снять «Бегущего по лезвию» после смерти своего брата Фрэнка, который скончался от рака. В тот момент режиссер работал над «Дюной». До съемок оставался год, но Скотт был сильно подавлен и понимал, что должен срочно занять себя работой.

У Скотта были сложные отношения со съемочной группой. Режиссер не спешил и обращал внимание на каждую деталь. Такой перфекционизм вкупе с ночными съемками бесил актеров, а продюсеры думали, что их деньги тратят впустую. В итоге Скотт публично сказал, что больше любит работать с британцами, поскольку те никогда ему не перечат. В ответ съемочная группа надела футболки с надписью «Уилл Роджерс не видел Ридли Скотта» (это была отсылка к цитате Роджерса «Никогда не встречал человека, который мне не нравился»).

Ридли Скотт с актерами массовки. Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images

«Бегущий по лезвию» — результат компромиссов. После тестовых показов студия поставила перед режиссером два условия: сделать счастливую концовку и добавить закадровый голос Форда, объясняющий происходящее (сам актер был против, но его связывал контракт). В таком виде фильм вышел в 1982 году и провалился в прокате. Отзывы критиков были смешанными (многие сочли ленту претенциозной), а первые зрители и вовсе не понимали, что происходит на экране.

Версия фильма, над которой Скотт получил полный контроль, The Final Cut, вышла в 2007 году. Ее смонтировали без закадрового голоса главного героя, у этой версии открытый финал.

Харрисон Форд в роли Рика Декарда. Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images
Шон Янг в роли репликанта Рейчел. Фото: Warner Brothers / Getty Images

На роль Декарда рассматривали Шона Коннери, Джека Николсона, Клинта Иствуда и Арнольда Шварценеггера. Сценарист Хэмптон Фанчер сочинял диалоги персонажа, держа в уме Роберта Митчема, а художник Ментор Хюбнер рисовал раскадровки, на которых главный герой выглядел как Дастин Хоффман. В итоге Декарда сыграл Харрисон Форд. После успеха «Звездных войн» актер искал более драматичные роли, и замысел «Бегущего по лезвию» показался ему интересным.

На съемках Форд и Скотт часто ссорились. Режиссер хотел сделать Декарда репликантом, тогда как актер видел в герое человека.
Фото: Mary Evans Picture Library 2010 / ТАСС
Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images
Для Форда съемки были изнурительными. Он отработал 50 ночных смен и подолгу находился под искусственным дождем. Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Раскадровки Ментора Хюбнера

Ридли Скотт старался избегать пустого пространства и по возможности наполнял кадр реквизитом. Благодаря этому фильм передает удушье и чувство безысходности, которое испытывают герои в мире, страдающем от перенаселения и низкого уровня жизни.

Особенно это заметно в квартире Себастьяна. Кадр выстроен так, что в нем почти нет свободного места, а сама локация показана как изолированное и неуютное помещение.

Дэрил Ханна и Рутгер Хауэр, сыгравшие репликантов Прис и Роя. Фото: Warner Brothers / Getty Images

Джоанна Кэссиди выбегает из ночного клуба, в котором работала ее героиня, репликант Зора. Фото: Warner Bros / Archive Photos / Getty Images
Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images
Харрисон Форд и Джоанна Кэссиди. Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images

Фанчер писал роль репликанта Рейчел для своей возлюбленной Барбары Херши, но Скотт настоял на том, чтобы ее сыграла 21-летняя Шон Янг. До этого ее знали только по комедии «Добровольцы поневоле» с Биллом Мюрреем. Своей внешностью Янг напомнила режиссеру Вивьен Ли. Он попросил Фанчера (до того как стать сценаристом, он активно снимался) обучить Янг, чтобы она как актриса не уступала коллегам.

Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images
Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images
Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images

В отличие от Форда, у которого было много соперников, претендующих на роль Декарда, Рутгер Хауэр получил роль беглого андроида Роя Батти, не встречаясь с Ридли Скоттом. Ассистентка посоветовала режиссеру посмотреть «Солдат королевы» Пола Верховена, в котором Хауэр сыграл главного героя, и этого хватило. Свой знаменитый монолог Хауэр дорабатывал вместе со сценаристами. Он и предложил внести в него «слезы под дождем».

Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images
Фото: Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images
В сценарии также была сцена, в которой Декарду снится единорог. Она появилась в версии 1992 года, смонтированной без участия Скотта.

У создателей фильма был скромный бюджет на спецэффекты. За них отвечала компания Entertainment Effects Group художника Дугласа Трамбалла, который придумывал спецэффекты для фильмов «2001 год: Космическая одиссея» и «Близкие контакты третьей степени». Мегаполис будущего состоял из миниатюр и дым-машин, которые создавали иллюзию смога. Из-за жесткой экономии в ход шел реквизит из других фильмов. Для некоторых зданий использовались космические миниатюры из тех же «Близких контактов третьей степени» и «Звездных войн».

Одной из самых сложных миниатюр была пирамида корпорации Tyrell, ответственной за создание репликантов. Команда Entertainment Effects Group кропотливо создавала макет и вырезала боковые панели. В миниатюре были задействованы пластик, смола, оргстекло, а эффект мерцающих огней создали за счет мощной лампы, помещенной внутрь пирамиды.

Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Дизайном автомобилей будущего занимался художник Сид Мид, работавший над франшизами «Звездный путь» и «Чужой». Он придумал внешний вид спиннеров — машин, на которых герои летают над мегаполисом. Мид вдохновлялся дизайном истребителя «Харриер» и добавил в транспорт систему вертикального взлета. Специально для съемок было построено четыре спиннера в натуральную величину, поэтому на экране они выглядят как настоящие.

Большую часть фильма снимали в павильоне, но некоторые сцены Ридли Скотт ставил в Лос-Анджелесе. Так, съемки проходили в нескольких примечательных зданиях — Брэдбери-билдинг (в фильме это был дом Себастьяна) и Эннис-Хаус (дом Рика Декарда), а также у кинотеатра «Миллион долларов» и вокзала Юнион-стейшн, который исполнил роль полицейского участка.

Квартира Декарда
Жилой дом Эннис-Хаус спроектировал в 1924 году Фрэнк Ллойд Райт, один из главных американских архитекторов начала XX века. Дом состоит из бетонных блоков, украшенных узорами майя, и стоит на холме, с которого открывается вид на весь Лос-Анджелес. Помимо «Бегущего по лезвию», Эннис-Хаус можно увидеть в «Доме ночных призраков» и сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Мир Дикого Запада». Фото: Liz O. Baylen / Los Angeles Times via Getty Images
Тоннель на 2-й улице в центре Лос-Анджелеса. Этот тоннель в шутку называют одной из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса. В нем снимали сцены для десятков фильмов («Терминатор», «Смертельное оружие 2», «Убить Билла»), клипов и рекламных роликов.
Дом Себастьяна
Памятник архитектуры Брэдбери-билдинг. Здание было построено по заказу бизнесмена Льюиса Брэдбери, который не дожил до его открытия в 1893 году. В Брэдбери-билдинг проходили съемки фильмов и до «Бегущего по лезвию»: «Двойная страховка» и «Мертв по прибытии». Также знаменитые лестницы здания можно увидеть в «500 днях лета».
Театр «Миллион долларов» — один из старейших кинотеатров США, открытый в 1917 году.
Также в «Бегущем по лезвию» есть несколько сцен с главным вокзалом Лос-Анджелеса — Юнион-стейшн. Он открылся в 1939 году и на долгие годы стал местом, где снимали нуарные картины.

Несмотря на трудные и длительные съемки (по слухам, во время работы над фильмом Харрисон Форд называл его исключительно «Ползущим по лезвию»), перфекционизм и деспотизм Ридли Скотта, кассовый провал и непонимание у первых зрителей, к тому времени, в котором живут герои фильма, «Бегущий по лезвию» стал по-настоящему культовым и занял почетное место в списках лучшей фантастики. Его влияние прослеживается в десятках фантастических фильмов — от «Терминатора» и «Призрака в доспехах» до «Пятого элемента» и «Матрицы».

Авторы: Алексей Дарбинян, Аня Шпильковская, Вера Бирюкова

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