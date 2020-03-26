Харрисон Форд в ночи и под дождем. Как снимали «Бегущего по лезвию» и почему все ненавидели Ридли Скотта?

«Бегущий по лезвию» впервые вышел в российский прокат — спустя 38 лет после мировой премьеры. В 1982 году фильм Ридли Скотта провалился и был неоднозначно принят критиками, но спустя десятилетия обрел культовый статус, фан-базу и повлиял на многие фантастические картины. Рассказываем, как его снимали.
«Бегущий по лезвию» основан на научно-фантастическом романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Дика. Действие фильма происходит в футуристическом Лос-Анджелесе в 2019 году. Помимо людей, мир населен репликантами — андроидами, созданными по подобию человека и выполняющими за него тяжелую работу, от обслуживания шахт до проституции. Некоторые репликанты не хотят подчиняться и совершают побеги, в том числе из тюрем, куда попадают за неповиновение. Один из таких случаев расследует главный герой, полицейский Рик Декард в исполнении Харрисона Форда.
Ридли Скотт решил снять «Бегущего по лезвию» после смерти своего брата Фрэнка, который скончался от рака. В тот момент режиссер работал над «Дюной». До съемок оставался год, но Скотт был сильно подавлен и понимал, что должен срочно занять себя работой.
У Скотта были сложные отношения со съемочной группой. Режиссер не спешил и обращал внимание на каждую деталь. Такой перфекционизм вкупе с ночными съемками бесил актеров, а продюсеры думали, что их деньги тратят впустую. В итоге Скотт публично сказал, что больше любит работать с британцами, поскольку те никогда ему не перечат. В ответ съемочная группа надела футболки с надписью «Уилл Роджерс не видел Ридли Скотта» (это была отсылка к цитате Роджерса «Никогда не встречал человека, который мне не нравился»).
«Бегущий по лезвию» — результат компромиссов. После тестовых показов студия поставила перед режиссером два условия: сделать счастливую концовку и добавить закадровый голос Форда, объясняющий происходящее (сам актер был против, но его связывал контракт). В таком виде фильм вышел в 1982 году и провалился в прокате. Отзывы критиков были смешанными (многие сочли ленту претенциозной), а первые зрители и вовсе не понимали, что происходит на экране.
Версия фильма, над которой Скотт получил полный контроль, The Final Cut, вышла в 2007 году. Ее смонтировали без закадрового голоса главного героя, у этой версии открытый финал.
На роль Декарда рассматривали Шона Коннери, Джека Николсона, Клинта Иствуда и Арнольда Шварценеггера. Сценарист Хэмптон Фанчер сочинял диалоги персонажа, держа в уме Роберта Митчема, а художник Ментор Хюбнер рисовал раскадровки, на которых главный герой выглядел как Дастин Хоффман. В итоге Декарда сыграл Харрисон Форд. После успеха «Звездных войн» актер искал более драматичные роли, и замысел «Бегущего по лезвию» показался ему интересным.
Ридли Скотт старался избегать пустого пространства и по возможности наполнял кадр реквизитом. Благодаря этому фильм передает удушье и чувство безысходности, которое испытывают герои в мире, страдающем от перенаселения и низкого уровня жизни.
Фанчер писал роль репликанта Рейчел для своей возлюбленной Барбары Херши, но Скотт настоял на том, чтобы ее сыграла 21-летняя Шон Янг. До этого ее знали только по комедии «Добровольцы поневоле» с Биллом Мюрреем. Своей внешностью Янг напомнила режиссеру Вивьен Ли. Он попросил Фанчера (до того как стать сценаристом, он активно снимался) обучить Янг, чтобы она как актриса не уступала коллегам.
В отличие от Форда, у которого было много соперников, претендующих на роль Декарда, Рутгер Хауэр получил роль беглого андроида Роя Батти, не встречаясь с Ридли Скоттом. Ассистентка посоветовала режиссеру посмотреть «Солдат королевы» Пола Верховена, в котором Хауэр сыграл главного героя, и этого хватило. Свой знаменитый монолог Хауэр дорабатывал вместе со сценаристами. Он и предложил внести в него «слезы под дождем».
У создателей фильма был скромный бюджет на спецэффекты. За них отвечала компания Entertainment Effects Group художника Дугласа Трамбалла, который придумывал спецэффекты для фильмов «2001 год: Космическая одиссея» и «Близкие контакты третьей степени». Мегаполис будущего состоял из миниатюр и дым-машин, которые создавали иллюзию смога. Из-за жесткой экономии в ход шел реквизит из других фильмов. Для некоторых зданий использовались космические миниатюры из тех же «Близких контактов третьей степени» и «Звездных войн».
Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images
Дизайном автомобилей будущего занимался художник Сид Мид, работавший над франшизами «Звездный путь» и «Чужой». Он придумал внешний вид спиннеров — машин, на которых герои летают над мегаполисом. Мид вдохновлялся дизайном истребителя «Харриер» и добавил в транспорт систему вертикального взлета. Специально для съемок было построено четыре спиннера в натуральную величину, поэтому на экране они выглядят как настоящие.
Большую часть фильма снимали в павильоне, но некоторые сцены Ридли Скотт ставил в Лос-Анджелесе. Так, съемки проходили в нескольких примечательных зданиях — Брэдбери-билдинг (в фильме это был дом Себастьяна) и Эннис-Хаус (дом Рика Декарда), а также у кинотеатра «Миллион долларов» и вокзала Юнион-стейшн, который исполнил роль полицейского участка.
Несмотря на трудные и длительные съемки (по слухам, во время работы над фильмом Харрисон Форд называл его исключительно «Ползущим по лезвию»), перфекционизм и деспотизм Ридли Скотта, кассовый провал и непонимание у первых зрителей, к тому времени, в котором живут герои фильма, «Бегущий по лезвию» стал по-настоящему культовым и занял почетное место в списках лучшей фантастики. Его влияние прослеживается в десятках фантастических фильмов — от «Терминатора» и «Призрака в доспехах» до «Пятого элемента» и «Матрицы».
Авторы: Алексей Дарбинян, Аня Шпильковская, Вера Бирюкова