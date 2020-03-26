Харрисон Форд в ночи и под дождем. Как снимали «Бегущего по лезвию» и почему все ненавидели Ридли Скотта?

«Бегущий по лезвию» впервые вышел в российский прокат — спустя 38 лет после мировой премьеры. В 1982 году фильм Ридли Скотта провалился и был неоднозначно принят критиками, но спустя десятилетия обрел культовый статус, фан-базу и повлиял на многие фантастические картины. Рассказываем, как его снимали.

«Бегущий по лезвию» основан на научно-фантастическом романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Дика. Действие фильма происходит в футуристическом Лос-Анджелесе в 2019 году. Помимо людей, мир населен репликантами — андроидами, созданными по подобию человека и выполняющими за него тяжелую работу, от обслуживания шахт до проституции. Некоторые репликанты не хотят подчиняться и совершают побеги, в том числе из тюрем, куда попадают за неповиновение. Один из таких случаев расследует главный герой, полицейский Рик Декард в исполнении Харрисона Форда.