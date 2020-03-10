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Подкаст«Братья по оружию»: Масштабный и пронзительный сериал о Второй мировой от Спилберга

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Как в «Братьях по оружию» переданы страшная атмосфера войны и переживания рядовых солдат? Какую роль в проекте и его художественном решении сыграл Стивен Спилберг? Что за скандал разгорелся в Великобритании из-за выхода «Братьев по оружию»? Почему в современном российском кино нет выдающихся сериалов про войну? И нужно ли вообще снимать о Второй мировой что-то новое?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают мини-сериал HBO (в России показывает «Амедиатека»), вышедший в 2001 году. В этот раз без спойлеров.

А в следующем выпуске мы поговорим о финальном сезоне сериала «Тьма», вышедшем на Netflix 27 июня.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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