«Челюстям» — 45 лет. Смотрим фотоальбом акульего триллера Спилберга

Идея снять фильм ужасов по книге Бенчли появилась у продюсеров Universal, когда роман «Челюсти» только поступил в продажу. К проекту привлекли 28-летнего Стивена Спилберга, который на тот момент был одним из самых перспективных молодых режиссеров из-за блестящего триллера «Дуэль».

Съемки «Челюстей» были долгими (вместо запланированных двух месяцев растянулись на полгода) и, по словам Спилберга, самыми сложными в его карьере. В первую очередь это было связно с тем, что основные съемки проходили не в павильоне, а на натуре в курортном местечке Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, поэтому группа сильно зависела от погоды. Другой проблемой была сама акула, а точнее, акулы. Три механические модели обошлись в 750 тыс. долларов (при всем бюджете в 7 млн.), но постоянно ломались.

Но все сложности оправдали себя: «Челюсти» стали хитом. В кинотеатры выстраивались огромные очереди. В мировом прокате фильм заработал 480 млн долларов и стал самым успешным проектом 1975 года (побить его рекорд удалось только «Звездным войнам» спустя пару лет). Спилберг и команда получили четыре номинации на «Оскар», забрав три статуэтки себе — за монтаж, звук и саундтрек Джона Уильямса. А успех картины вдохновил боссов Universal на серию сиквелов, которые выходили вплоть до 1987 года.