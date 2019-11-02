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«Челюстям» — 45 лет. Смотрим фотоальбом акульего триллера Спилберга

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Фильм «Челюсти» Стивена Спилберга вышел на большие экраны 20 июня 1975 года. Экранизация одноименного романа Питера Бенчли про гигантскую акулу-людоедку стала не только самой кассовой картиной года, но и оказала значительное влияние на мировой кинематограф, а также принесла режиссеру первые номинации на «Оскар».

Идея снять фильм ужасов по книге Бенчли появилась у продюсеров Universal, когда роман «Челюсти» только поступил в продажу. К проекту привлекли 28-летнего Стивена Спилберга, который на тот момент был одним из самых перспективных молодых режиссеров из-за блестящего триллера «Дуэль».

Съемки «Челюстей» были долгими (вместо запланированных двух месяцев растянулись на полгода) и, по словам Спилберга, самыми сложными в его карьере. В первую очередь это было связно с тем, что основные съемки проходили не в павильоне, а на натуре в курортном местечке Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, поэтому группа сильно зависела от погоды. Другой проблемой была сама акула, а точнее, акулы. Три механические модели обошлись в 750 тыс. долларов (при всем бюджете в 7 млн.), но постоянно ломались.

Но все сложности оправдали себя: «Челюсти» стали хитом. В кинотеатры выстраивались огромные очереди. В мировом прокате фильм заработал 480 млн долларов и стал самым успешным проектом 1975 года (побить его рекорд удалось только «Звездным войнам» спустя пару лет). Спилберг и команда получили четыре номинации на «Оскар», забрав три статуэтки себе — за монтаж, звук и саундтрек Джона Уильямса. А успех картины вдохновил боссов Universal на серию сиквелов, которые выходили вплоть до 1987 года.

Роберт Шоу, Рой Шайдер, Стивен Спилберг и Ричард Дрейфусс на съемках фильма. Фото: Universal Studios / Getty Images

Актриса Сьюзэн Бэклайни на съемках. На стадии постпродакшена эта сцена стала ночной. Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Сцена с Бэклайни в фильме

Съемки одной из сцен на пляже острова Мартас-Винъярд. Фото: Universal / Getty Images

Кадры из «Челюстей»

Актеры Рой Шайдер и Ричард Дрейфусс рядом с акулой, подвешенной на крюк. Фото: Universal Pictures / Getty Images

Сцена с этой же акулой в фильме
Модели акул достигали 7,5 метра в длину и располагались на многотонных подводных платформах
Схема управления акулой

Механических акул съемочная группа нежно называла «Брюсами». Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Производство моделей заняло полгода. Акулы умели двигать плавниками, головой, хвостом и даже глазами

Для управления акулами требовалась команда из десяти человек, не считая операторов-аквалангистов. Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Стивен Спилберг верхом на механической акуле. Фото: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Набросок, который впоследствии использовали в рекламной кампании фильма. Фото: Universal / Getty Images
Американский постер «Челюстей»
Польский постер
Чехословацкие постеры
Очереди на фильм в американских кинотеатрах. Фото: Bettmann Archive / Getty Images
Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Смотрите «Челюсти» на КиноПоиск HD.

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