Музыка в хоррорах: Как звучит страх в кино

Шум и яркость

ПодкастМузыка в хоррорах: Как звучит страх в кино

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Специальный выпуск подкаста «Шум и яркость» к Хеллоуину, в котором музыкальный журналист Лев Ганкин на примерах из культовых хорроров рассказывает, с помощью каких приемов саундтреки к фильмам ужасов пытаются напугать зрителя.

Почему почти все композиции в картине «Хэллоуин» Джона Карпентера являются вариациями одной мелодии? Как скромный бюджет фильма «Психо» помог композитору Бернарду Херрманну написать необычный саундтрек? Для чего тема акулы, сочиненная Джоном Уильямсом для «Челюстей», совмещена с субъективной съемкой? И почему авангардистские произведения Кшиштофа Пендерецкого идеально легли в звуковое пространство фильма «Сияние» Стэнли Кубрика? Обо всем этом (и не только!) слушайте в хеллоуиновском выпуске подкаста «Шум и яркость».

Подкаст также доступен в «Яндекс Музыке», iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android, а здесь можно забрать RSS-поток.

Треки, которые звучат в этом эпизоде:

Автор: Лев Ганкин

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