«Брату 2» — 20 лет: Как сделан и на что повлиял главный российский сиквел

Нелегальные съемки, трофейное оружие, саундтрек «Нашего радио», легенды телевидения, Ирина Салтыкова, Роберт Паттинсон и GTA — в юбилей народного хита вспоминаем невероятные подробности работы над фильмом, удивительные камео и неожиданные отголоски русского фильма в американской поп-культуре.

Комикс

Известно, что Балабанов относился к «братской дилогии» с подчеркнутым пренебрежением. В какой-то момент он даже обмолвился, что для него эти фильмы, которые многие считают чуть ли не исследованием русской души, не более чем комикс. Кадры в обоих «Братьях» и правда похожи на комиксовые фреймы — и композицией, и последовательностью. В первом фильме с его резким монтажом это заметно лучше всего. Частично этот почерк сохранился и во второй ленте — вспомните сцену, в которой Данила проводит сажей черту у себя на щеке, сидя в сломавшейся машине, которая должна была «довезти его до Киева».

Сериал

В советском и раннем российском кино отсутствовала традиция формальных сиквелов — тех, что с порядковым номером. Первой ласточкой в этом смысле была, наверное, «Зимняя вишня 2», но история затянувшегося перестроечного адюльтера — это все-таки скорее прототип сериалов «России 1», чем настоящий повод для разговора.

Алексей Балабанов переломил ситуацию ловко, грубо и действенно: сперва он создал первого в России народного героя боевика, а потом показал, что у нас тоже можно запустить сериал наподобие какого-нибудь «Нико» (кассеты с фильмами Стивена Сигала на рубеже тысячелетий еще были вполне себе в ходу). После «Брата 2» эта традиция не то чтобы прижилась, но все же перестала считаться чем-то чуждым великой русской культуре. Во всяком случае, «Бумер: Фильм второй» мы получили.

Возвращаясь к Балабанову: он действительно в какой-то момент задумывал «Брата» как трилогию со второй частью в Москве, а третьей — в Америке. Однако в итоге сиквел и триквел решили объединить в один фильм. В дальнейшем режиссер и исполнитель главной роли говорили, что не исключают возможности продолжения, но в сентябре 2002-го Бодров погиб в Кармадонском ущелье.

Бодров/Багров

«Мне вообще кажется, что это кино про достоинство», — такими словами описывал суть балабановской дилогии сам Бодров. Разумеется, болевым центром, зрительским магнитом (ряд синонимов можно продолжать бесконечно) этой истории был именно герой и исполнитель главной роли, разделить которых уже давным-давно невозможно. Об отношении к Даниле Багрову до сих пор кипят горячие споры. То ли фашист, то ли богатырь, то ли и вовсе пришелец, забывший, на кой черт он прибыл в Россию переходного периода. Балабановское ноу-хау заключалось в том, что сиквел «Брата» был сделан по голливудскому образцу еще и в том смысле (помимо общей комиксовости), что предлагал зрителю абсолютную перезагрузку героя по аналогии, например, с фильмами про Терминатора. В первом фильме Багров почти непроницаем, его мотивы двусмысленны, как и результаты деятельности, которая приносит лишь смерть и несчастья. Во втором «Брате» Багров уже совершенно понятен, объяснен и потому поддается клонированию (здесь можно снова вспомнить твердолобых, но очень влюбленных в свою страну киноперсонажей — от милиционера Ремизова из «Кремня» до героя Александра Петрова из «Притяжения»).

От опасности свалиться в самопародию «Брата» спасли только бодровская улыбка и умный и предельно терпеливый взгляд. Они сегодня еще не утратили магнетизма. Вот тому удивительное подтверждение: в фильме братьев Сэфди «Хорошее время» Роберт Паттинсон сыграл столь же стихийного и столь же преданного брату героя, который в некоторых ракурсах выглядел прямым наследником нашего Данилы Багрова. Так вот, сходство это оказалось неслучайным. В интервью Паттинсон признавался, что держал в голове увиденного перед съемками «Брата».

«Хорошее время»

Москва

Балабановское чутье позволило ему зафиксировать в фильме столицу ровно в момент перехода страны в руки силовиков, на заре новой исторической эпохи. Штабной писарь обернулся героем первой чеченской войны, а показанный в фильме город уже стал полем боя второй. Второго «Брата» снимали осенью 1999-го, то есть сразу после взрывов домов в Москве и Волгодонске. «В Москве искали террористов», — вспоминал Бодров, так что перестрелки, в том числе с применением пулемета максима, снимали без разрешений, почти в партизанском режиме.

Есть в московской части и еще один занятный момент: фильм начинается с кадров, где некий розовощекий гражданин декламирует рядом со стоящим возле телецентра джипом стихи Пушкина (в 1999-м широко праздновали 200-летие поэта). Так вот, этот эпизод сыграл герой совсем другой, нынешней эпохи — артист Александр Робак.

Ирина Салтыкова

Режиссер говорил, что взял Ирину Салтыкову в фильм потому, что каждый мужчина мечтает в своей жизни закрутить роман с блондинкой, и более выразительных кандидатур на роль этой прекрасной дамы у него не было (среди претенденток первоначально фигурировали другие звезды постсоветской эстрады, например Алена Свиридова). Сегодняшним подросткам, пожалуй, сложновато будет объяснить, что это за певица и уж тем более кто такой Виктор Салтыков, подаривший ей свою фамилию и прическу (поясняем: лидер перестроечной синти-поп-группы «Форум», когда-то очень популярной). Зато благодаря балабановскому фильму все навсегда твердо помнят, что «Салтыкова клевая».

Иван Демидов

Судьбоносная встреча Данилы с Салтыковой происходит в «Останкине», куда Багров приезжает для участия в телепередаче о ветеранах чеченской войны. Первоначально передача должна была сниматься в студии «Взгляда» — легендарной программы телекомпании «ВИД», определившей интонации нового российского телевидения. Выбор такой декорации казался делом решенным, потому что Бодров после сюжета о «Кавказском пленнике» стал еще и одним из соведущих бессменного лидера «Взгляда» Александра Любимова. Однако прямо в день съемок Любимов соскочил, подставив всех.

Фильм спас Иван Демидов — лицо «Музобоза», человек, тоже олицетворявший собой телевидение девяностых. Он предоставил студию своей программы «В мире людей», выходившей на почившем ныне канале ТВ-6. А спустя всего год после выхода «Брата 2» Демидов покинул телевидение и вернулся туда только в 2003-м. Сначала в роли участника третьего сезона «Последнего героя» (первый, кстати, вел Бодров), а потом и православного телеведущего, основателя канала «Спас», ярого государственника и нынешнего директора парка «Зарядье».

Переозвучка

Для Балабанова озвучание фильма была не техническим, а абсолютно творческим процессом. И в «Братьях» герой актера-эксцентрика Виктора Сухорукова, сыгравшего в дилогии свою самую брутальную роль, разговаривает голосом Алексея Полуяна (Журов из «Груза 200»). Впрочем, кроме Сухорукова, Полуян озвучил охранника в школе, куда Данила приходит угрожать банкиру Белкину, и одного из охотящихся за Багровым бандитов. Также переозвучке подверглись два эпизодических героя — таксист, везущий Данилу из аэропорта на Брайтон-Бич (за Романа Токаря здесь говорит Юрий Стоянов), и мать братьев Багровых (Татьяна Захарова получила голос Нины Усатовой). Наконец, бритая наголо русская проститутка, которую Данила в финале счастливо увозит домой, говорит голосом Натальи Даниловой (лейтенант Синичкина из «Место встречи изменить нельзя»), а играла ее Дарья Юргенс.

Оружие

Ремарка «эхо войны», которую бросает торгующий пушками герой Константина Мурзенко, могла бы стать подзаголовком второго «Брата». Багров пришел с войны и бьет новых врагов трофейным оружием. Интересно, что немецкое оружие, которым торгует в фильме Фашист, самое настоящее, взято оно было из запасников «Мосфильма». Более того, сыгранный Сергеем Маковецким мафиозный бизнесмен Белкин разъезжает по Москве на автомобиле «Штейр 220», ранее принадлежавшем Геббельсу.

Что касается американского блока съемок, то там тоже все было интересно: местная съемочная группа была в абсолютном ужасе, когда оператор Сергей Астахов сам сделал самопал из деревяшки, железной трубки, скрепок и спичечной серы. Вспоминая этот эпизод, Балабанов говорил, что американцы просто никогда нормальной жизнью не жили и не знают, что в России так играют все дети.

Америка

Случай с самопалом был не единственным, повергшим американцев в изумление. Балабанов сетовал, что в какой-то момент им не разрешили привязать Астахова с камерой к автомобилю тросом для съемки одного из проездов — местные правила безопасности съемок суровее российских. Зато с траком, на котором Багрова везет в Чикаго его новый друг Бен Джонсон, получилось удачно. Взять гигантскую машину в аренду никак не получилось, но, когда все отчаялись, на выручку пришел случайно встреченный настоящий дальнобойщик. Обучение актера Рэя Толера (который сыграл Джонсона) прошло прямо на дороге, так что в сцене их разговора с Бодровым в глазах американца виден несыгранный ужас. Чернокожие актеры, сыгравшие чикагских бандитов, напротив, с большой теплотой отзывались о работе с Балабановым, а когда он их попросил, как следует отмутузили в целях натурализма Бодрова, обнаружившего по итогам съемок драки два сломанных ребра.

Многие геймеры заметили сходство сюжетной коллизии русских «Братьев» и англо-американской игры «GTA IV», герой которой Нико Белич тоже вернулся с войны (правда, балканской, а не чеченской), взялся помогать трусоватому брату, связанному с криминалом, и в итоге поставил на колени американскую мафию. Белича, впрочем, срисовали не с Бодрова, а с Владимира Машкова, который поначалу даже собирался озвучивать главного героя, но потом от этой идеи отказался. Зато один явный привет фильму в игре точно есть: на тамошней радиостанции «Владивосток ФМ» постоянно крутят песню «Линия жизни» группы «Сплин» — один из ключевых хитов убойного саундтрека «Брата 2».

Саундтрек

Музыка в балабановских фильмах всегда играла важнейшую роль (он и монтировал, ориентируясь на нее). Однако именно саундтрек к «Брату 2» стал самостоятельным артефактом, говорящим о духе времени не меньше, чем сам фильм. Заведовавший музыкой Михаил Козырев сделал звуковую дорожку сборником золотых хитов подконтрольного ему «Нашего радио» («Земля» «Маши и медведей», «Вечно молодой» «Смысловых галлюцинаций») и первым отечественным саундтреком, составленным по голливудским принципам, когда музыка из фильма представляет собой самостоятельный продукт, как в каком-нибудь «Шоссе в никуда» или «Матрице». Самый яркий номер обеспечила только-только перебравшаяся в Россию из Австралии белорусская группа «Би-2». Песня «Полковнику никто не пишет» до сих пор ассоциируется прежде всего именно со вторым «Братом».

Занятно, что феноменальный саундтрек мог и не состояться, поскольку Козырев стал его куратором не сразу. Сперва в этой роли Балабанов видел Юрия Шевчука, а в сцене побоища в легендарном чикагском клубе «Metro» должна была звучать песня ДДТ «Не стреляй». Однако, ознакомившись со сценарием, Шевчук пришел в ужас от жестокости фильма и сотрудничать с Балабановым отказался.