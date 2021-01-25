Актеры и режиссеры рассказали, как они полюбили ходить в кино. Грета Гервиг благодаря «Титанику», а Саймон Пегг — из-за «Звездных войн»

Empire пригласил Эдгара Райта стать куратором нового номера журнала, посвященного величайшим сценам в истории кино. Специально для издания режиссер «Малыша на драйве» и «Типа крутых легавых» попросил знакомых актеров и режиссеров рассказать о наиболее запоминающихся походах в кинотеатры в их жизни. КиноПоиск пересказывает самые интересные истории.

Стивен Спилберг — «Лоуренс Аравийский»

В эпике Дэвида Лина юного Спилберга больше всего поразило пересечение пустыни Нефуд. «Это была долгая сцена похода по пустыне, которая напоминала засушливую местность вокруг родного Феникса. Эта пустыня заворожила меня. В первую очередь я обратил внимание, насколько тихо сидели зрители. Они практически не курили, пока на экране солнце наседало на ездоков. Оно продолжало увеличиваться в размерах, пока не стало казаться, что вот-вот поглотит и нас». К удивлению Спилберга, как только сцена закончилась, десятки людей, включая его отца, вышли из зала. Фильм продолжился, а зрители вернулись с кучей разных прохладительных напитков: «Было слышно, как в стаканах с колой и „Севен Ап“ трещит лед. Сцена вызвала жажду у 800 человек, многие из которых кинулись к оазису в фойе, чтобы утолить ее. Ничего подобного я больше не видел».

Пэтти Дженкинс — «Угроза для общества»

От дебюта братьев Хьюз создательница «Чудо-женщины» ждала эстетичного насилия в духе «Ребят с улицы» Джона Синглтона. Однако Хьюзы пошли в другом направлении: герои умирали без причины, медленно и неромантично. «Весь зал пришел в ярость, никто не верил своим глазам. Люди вставали со своих мест и ходили между рядов, держась за голову». Фильм потряс Пэтти Дженкинс тем, как честно и смело изображал правду жизни афроамериканского населения. Спустя годы она добивалась того же уровня честности в дебютном «Монстре».

Джордж Миллер — «В порту»

Начитавшись про монолог Марлона Брандо «Я мог стать претендентом...», режиссер «Безумного Макса» отправился на показ классики Элиа Казана. На знаменитой сцене заело проектор, лампа прожгла пленку, и экран залил белым светом весь зал. С тех пор Миллер несколько раз пересматривал фильм и каждый раз ждал, что изображение снова начнет таять. «Опыт кинопросмотра — это, конечно, не только игра света на экране. Он происходит в сердцах и головах зрителей. Как отмечали Билли Уайлдер и Джордж Бернард Шоу, по отдельности зрители могут быть идиотами, но вместе они никогда не ошибаются», — уверен он. «Наши инстинкты требуют историй, и все мы испытываем желание собираться вместе, чтобы их послушать. Так мы находим в них смысл».

Пон Джун-хо — «Молчание ягнят»

В триллере о Ганнибале Лектере режиссера «Паразитов» поразила кульминация. В ней Буффало Билл охотится на Джоди Фостер в подвале, надев прибор ночного видения, а зеленая картинка передает точку зрения маньяка. «В этот момент все зрители в кинотеатре ахнули как один. Будто Джонатан Демме душил всех нас через фильм. Зрителей объединяли не смех или слезы, а неспособность дышать».

Саймон Пегг — «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая»

Чтобы увидеть финал оригинальной трилогии Джорджа Лукаса 13-летний Пегг проделал 160-километровый путь из Глостера в Лондон. Не считая пары романов о Хане Соло и серии комиксов от Marvel, он целых три года провел без историй о «Звездных войнах» и с нетерпением предвкушал просмотр. Больше всего его впечатлило не разрушение «Звезды смерти» и не гибель Императора от рук Дарта Вейдера, а моральный кризис, в котором оказался Энакин Скайуокер, когда Палпатин убивал молниями его сына Люка. «Камера слегка задерживается на безэмоциональной маске, и внутренние конфликты Вейдера становятся для зрителей очевидными. Все тут же поняли, что сейчас будет. Я чувствовал, как вокруг меня нарастает всеобщее волнение и вот-вот раздастся сокрушительный фанатский чих. Предчувствие космического удовольствия накатило на нас головокружительной оргазмической волной. Когда этот момент наконец-то настал, зал взорвался. Коллективный катарсис такой силы просто невозможен в обычной гостиной», — уверен Пегг.

Тайка Вайтити — «Назад в будущее»

Новозеландца поразила реакция зала на показах двух культовых фильмов 1980-х. На «Охотниках за привидениями» зрители так громко пели заглавную песню Рэя Паркера, что не было слышно диалогов, а на «Назад в будущее» не менее шумно радовались успехам Марти Макфлая. Вайтити не был исключением: «Я вздохнул с облегчением, когда отец Марти Макфлая вырубил Биффа и родители Марти смогли замутить и родить его в будущем. В этот важный для Марти момент все мы в кинотеатре были рады за него. Молодец, Марти, не чпокнул свою маму».

Грета Гервиг — «Титаник»

Смерть Джека сильно ударила по будущей создательнице «Маленьких женщин» и «Леди Бёрд». «Когда мама забирала меня из кинотеатра, моим ревущим подружкам пришлось вести меня под руки — так сильно я рыдала». Тем не менее в тот же месяц Гервиг сходила на «Титаник» еще четыре раза.

Спайк Ли — «Изгоняющий дьявола»

Школьник Спайк два часа простоял в очереди на 12-градусном морозе, чтобы увидеть, как голова Линды Блэр крутится вокруг своей оси. На знаменитой сцене люди, по воспоминаниям Ли, кричали что есть мочи. Не менее ярко они реагировали на сцену с честбастером в «Чужом». «Никакой предварительной брони билетов не было, а фильмы не показывали сразу в девяти залах. Зал был один, и приходилось морозить задницу в очереди. И все были только счастливы ждать, потому что знали, что увидят действительно крутое кинцо».

Альфонсо Куарон — «Темнее ночи»

В 13 лет Куарон отправился смотреть хоррор Карлоса Энрике Табоады вместе с проблемным одноклассником. Парень зачем-то настоял на том, чтобы сесть в первом ряду на балконе. Причины стали понятны не сразу. Лента рассказывала о кошке, в которую вселился злой дух, терроризировавший главную героиню и ее друзей. «Черная кошка бродила по дому, прячась в тенях. Зрители были напряжены, запуганы и совершенно неподвижны. Вдруг мой одноклассник достал что-то из рюкзака, и на весь зал раздалось: „Мяяяяяяяяяяяу!!!“ Он скинул черную кошку прямо в партер! Балкон был расположен невысоко, и она приземлилась на мягкие сидения снизу, но бедняжка так испугалась, что заметалась по залу. Она шипела, орала и проделывала невероятные кульбиты в воздухе, запуская среди зрителей цепную реакцию криков и метаний». «Cinerama, 3D, Smell-O-Vision, Sensurraund, IMAX, Atmos и Surround — никто даже и близко не подобрался к столь глубокому погружению зрителей в ужас», — усмехнулся Куарон.

Джордан Пил — «Паранормальное явление»

«Паранормальное явление» произвело на хоррормейкера неизгладимое впечатление. По его мнению, это кино «на 97% состоит из саспенса и нагнетания, а оставшиеся 3% приходится на развязку». Больше всего Пилу запомнился финальный акт. «Спустя час после начала зрители почти не дышали, а на экране показывали двадцатую ночь. Всем в зале было тревожно. Все чувствовали, что именно сейчас дело будет дрянь. Сначала можно было практически услышать, как зрители закатывали глаза от скуки — весь фильм мы наблюдали, как белая пара страдает, поскольку не может не заходить в спальню. Но затем стали слышны стоны уже не от скуки, а от настоящего ужаса. Мы сидели и хихикали все вместе как дети. Я зарылся в худи, туго затянув шнурки, как Кенни, и принял позу эмбриона, которая должна была защитить от фильма в 11 утра, — делится Пил. — Когда нечто резко вытащило визжащую Кэти из комнаты, зрители вконец потеряли самообладание».

Райан Джонсон — «Леди из Шанхая» и «Три амигос!»

Режиссер «Достать ножи» терпеть не может рекламные ролики кинотеатральных сетей перед сеансом, в которых «магию кино изображают через пожирающих попкорн зрителей». «Последнее, что я хочу, — это чтобы мне напоминали, что все мы мешки из мяса в комфортных креслах. Я хожу в кино, чтобы вообще забыть, что у меня есть физическое тело или что вокруг меня находятся другие люди. Я хочу воздушное ощущение, что кино — это сон, а народ вокруг меня словно гитарный усилитель, подключенный к моим собственным реакциям. Такого ощущения сложно добиться, когда ты сидишь с айпадом в руках на своем диване в хорошо освещенной гостиной», — рассказал Джонсон. Он отмечает, что лучше всего помнит моменты, когда его «сон» в кинотеатрах прерывали. Так, во время показа «Леди из Шанхая» мышь начала грызть подбородок Риты Хэйворт, а на сеансе «Трех амигос!» кузен режиссера случайно громко пукнул, как раз когда в зале внезапно была тишина. «Коллективный зрительский сон и тотальный абсурд того, что ты сидишь в темноте с кучей жующих и пердящих незнакомцев, — инь и ян похода в кино. Мне этого не хватает», — признался режиссер.

Джо Руссо — «Бешеные псы»

Постановщик «Мстителей» был одним из первых зрителей криминального фильма, когда тот вышел на экраны в 1992-м и о Тарантино никто не знал. Сильнее всего ему врезалась в память сцена, где мистер Блондин отрезает ухо полицейскому. «Уже через 20 минут наши челюсти валялись на полу. Через тридцать нас словно побили по лицу. До этого я не испытывал в кинотеатре ничего подобного», — вспоминает режиссер. «Парня, сидевшего позади меня, на сцене с ухом начало тошнить в ведро с попкорном. Это напомнило мне, как сильно я люблю кино».

Марк Хэмилл — «Что случилось с Бэби Джейн?» и «Вестсайдская история»

11-летний Марк Хэмилл обожал хорроры и однажды без разрешения родителей отправился на «Что случилось с Бэби Джейн?». Фильм ужасов показывали на сдвоенном сеансе вместе с «Вестсайдской историей». Ради заветной ленты звезде «Новой надежды» пришлось сначала высидеть и историю любви в ненавистном жанре мюзикла. Оказалось, Хэмилл недооценивал музыкальный блокбастер. «Я был совершенно не готов к этому фильму и эмоциям, которые у меня вызвала сцена, где Риффа убивают в схватке на ножах. Надо сказать, достаточно жестко для 11-летнего ребенка! А потом еще и Тони убили! Я расстроился и тихо плакал. Фильм порвал меня в клочья, но в таком же состоянии находились и все другие зрители. Я видел, как умирают животные в „Бэмби“ или „Кинг-Конге“, но никогда не видел ничего, подобного „Вестсайдской истории“». Впрочем, «Что случилось с Бэби Джейн?» Хэмилла тоже не разочаровал: Хэмилла поразили черно-белая операторская работа, мрачная декадентская атмосфера и гротескная героиня Бетт Дэвис. «Это был хоррор, но совсем не такой, к каким я привык», — вспоминает актер.

Джеймс Кэмерон — «Дождись темноты»

Не самый известный джампскейр из психологического триллера Теренса Янга «Дождись темноты» Кэмерон ценит больше эффектных сцен из «Чужого» и «Психо». Создатель «Терминатора» впервые посмотрел кино в родной Канаде еще в 1968 году. «Люди могут сколько угодно говорить о „Чужом“ или „Психо“, но, на мой взгляд, всех действительно хорошенько тряхнуло, когда Алан Аркин в роли убийцы, которого все считали мертвым, выпрыгнул из темноты и схватил бедную слепую Одри Хепберн за щиколотку. Зрители потеряли самоконтроль, подпрыгнули на сидениях и завизжали, как маленькие девочки. Я не был исключением». Кэмерон признает, что спустя 50 лет фильм уже не выглядит таким страшным, но по-прежнему считает, что напряжение в нем нагнетается мастерски.