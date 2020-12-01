Как снимает Вуди Аллен

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ВидеоКак снимает Вуди Аллен

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Как в обширной фильмографии Вуди Аллена сочетаются бурлескные комедии и психологические драмы, стилизация под мюзикл и признание в любви немецкому экспрессионизму? Какой вклад в фильмы режиссера внесли его многочисленные соратники? Почему картины Аллена напоминают стендап-выступление? И кого, кроме Бергмана, Достоевского и Феллини, он пародировал в своих фильмах?

К онлайн-премьере «Фестиваля Рифкина» разбираемся в главных темах и приемах Вуди Аллена.

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Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
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