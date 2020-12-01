Как снимает Вуди Аллен

Как в обширной фильмографии Вуди Аллена сочетаются бурлескные комедии и психологические драмы, стилизация под мюзикл и признание в любви немецкому экспрессионизму? Какой вклад в фильмы режиссера внесли его многочисленные соратники? Почему картины Аллена напоминают стендап-выступление? И кого, кроме Бергмана, Достоевского и Феллини, он пародировал в своих фильмах?

К онлайн-премьере «Фестиваля Рифкина» разбираемся в главных темах и приемах Вуди Аллена.

Смотрите фильмы Вуди Аллена в специальной подборке на КиноПоиск HD

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.