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Чем пугает самый известный кадр из «Персоны» Бергмана?

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В прокат вышла экспериментальная психодрама Ингмара Бергмана «Персона», повлиявшая на многих режиссеров: от Роберта Олтмана и Вуди Аллена до Дэвида Линча и Дэвида Финчера. КиноПоиск рассказывает о легендарном кадре, где лица Лив Ульман и Биби Андерссон сливаются в одно.

О чем фильм

По совету психиатра актриса Элизабет Фоглер (Лив Ульман), которая внезапно замолчала посреди выступления, едет к морю в компании медсестры Альмы (Биби Андерссон).

Что происходит в сцене

Медсестра Альма произносит кульминационный монолог о своей подопечной и ее болезненном отношении к сыну. Ее речь воспроизводится дважды — сначала зритель видит лицо Альмы, затем — Элизабет. Женщины становятся двойниками друг друга, и на миг их лица сливаются в один угрожающий неприятный лик, напоминающий о «зловещей долине».

Почему этот кадр культовый

Постепенно героини проникают в сознание друг друга, и наиболее выразительно их странный симбиоз запечатлевается в образе Персоны, — лика, смонтированного из двух лиц. Один из самых знаменитых крупных планов в истории кино, который, например, цитировал Пак Чхан-ук в «Олдбое», основан на простом спецэффекте.

Что он значит

В этом кадре появляется смысл названия: персона — это актерская маска в античном театре, неподвижный образ, отсылающий к тому или иному «характеру». Отсюда архетип Персона в классификации Юнга — маска, которую мы носим перед другими, наш внешний образ, сотканный из ожиданий других. Актрису Элизабет, осознавшую фальшь всякой игры и решивую замолчать, можно считать «персоной» или персонажем. Альма — это «душа», ребенок. Их общение, завязанное на эротизме, эмоциональном вампиризме и поглощении, насыщено юнгианским дуализмом: Альма и Элизабет могли бы быть одним человеком, и именно на это и намекает слияние их обликов в кадре. Происходящее может восприниматься как галлюцинация или кошмар одной из «персон». Бергман подчеркивает что зритель не должен доверять тому, что видит на экране.

Как и в нескольких других эпизодах, Бергман указывает на присутствие камеры и обнажает чисто технический эффект. Мы не можем не замечать, что изображение — «персона» — намеренно искусственно, фальшиво. На наших глазах лицо превращается в личину, за которой не просто ужас, а пустота. Психология, как и киноязык бессильны перед вопросом о человеческой сути; единственный адекватный ответ на него — это молчание.

Как его сняли

Бергман специально объединил «нерабочие» стороны лиц Ульман и Андерсон и осветил их особенным образом. Говорят, актрисы не ожидали, что в фильме появится такой эффект, и, увидев кадр впервые, каждая решила, что на экране ее напарница.

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