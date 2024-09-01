«Безмолвное братство» Джастина Курзеля: антифа-триллер с привкусом «Схватки» Манна

В триллере на основе реальных событий агент ФБР (Джуд Лоу) гоняется за неонацистской группировкой (вожака играет Николас Холт), которая грабит банки и готовит теракты, рассчитывая захватить власть в стране. Дело происходит в 1980-е, но прозрачно отсылает к сегодняшнему дню.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В 1983 году опытный агент ФБР Терри Хаск (Джуд Лоу) переезжает в тихий городок на Северо-Западе США, где его внимание привлекают листовки на тему превосходства белой расы. С помощью местного полицейского (Тай Шеридан) Хаск вскоре находит труп особенно болтливого супремасиста и постепенно выходит на неонацистскую организацию, сколоченную харизматичным молодым человеком по имени Роберт Мэттьюс (Николас Холт). Они собираются устроить революцию и для партийных нужд профессионально грабят банки и инкассаторские фургоны.

«Братство», как и предыдущие работы австралийского режиссера Джастина Курзеля (за исключением, пожалуй, «Макбета» и Assassin’s Creed), основано на реальных событиях. Если Хаск — персонаж, очевидно, выдуманный, то группировка The Order, она же «Безмолвное братство», взлетела и пала ровно так, как здесь описано, и про нее уже даже как-то сняли телефильм с Уильямом Болдуином. Бросается в глаза, что в этот сугубо американский сюжет Курзель на правах приезжего привлек двух очень характерных британцев; Холт (который уже играл у него в «Подлинной истории банды Келли»), впрочем, обладает даже портретным сходством с Мэттьюсом.

Джуд Лоу, Джерни Смоллетт и Тай Шеридан

Фильм сознательно вписывается в достойную голливудскую традицию гражданских триллеров, от «Полуночной жары» до «Миссисипи в огне», но Курзель явно неравнодушен и к Майклу Манну. Это видно в том, как он выстраивает и экшен-сцены, и отношения между героями. Первое получается очень неплохо: хореография и саунд-дизайн перестрелок помещают зрителя в центр событий, так что каждый выстрел имеет значение.

Со вторым сложнее. Гипертрофированная мужественность персонажей, с которой так ловко управляется тот же Манн (и которая так естественно давалась, допустим, Джину Хэкману), здесь иногда рискованно граничит с самопародией, особенно когда у очередного героя глаза оказываются на мокром месте. В первую очередь это касается Джуда Лоу с его трагическими усами, носовыми кровотечениями и шрамом на волосатой груди. Когда он начинает пересказывать салаге Шеридану случай из практики про информантку в коза ностра, которую выловили в Ист-Ривер («голову… руки, ноги… туловище так и не нашли»), там уже попахивает Николасом Кейджем.

Курзель, жонглируя жанровыми клише, отправляет Лоу многозначительно охотиться на оленей на фоне роскошной твинпиксовской природы американского Северо-Запада. И однажды даже сталкивает его там с Холтом — эпизод очень неправдоподобный, зато сразу вызывающий в памяти «Схватку». Где-то у агента Хаска есть жена и две дочери, и он в начале диктует им сообщения на автоответчик, но чем дальше, тем понятнее, что там все не очень. В фильме погрубее мы бы в финале встретились с его семьей или, наоборот, выяснили, что они давно мертвы, но Курзелю хватает выдержки оставить эту линию незавершенной.

Николас Холт

Холт в роли неонациста из американской глубинки поначалу смотрится странновато, но что-то в этом есть. Мэттьюс, несмотря на дурную прическу, тут вовсе не чурбан с автоматической винтовкой, а сообразительный паренек, не трибун, а скорее, обольститель. Он, в отличие от фэбээровца, живет на целых два дома и искренне, кажется, любит и жену с приемным ребенком, и беременную подругу. Мужчин он объединяет не любовью, а ненавистью, но и там все не так просто; многие из них ищут скорее утешение и дружбу, чем арийскую революцию.

Легко догадаться, что именно послужило поводом для создания этого исторического фильма: на финальных титрах впрямую упоминается штурм Конгресса в январе 2021 года. Неонацистская библия «Дневники Тернера», красная книжица, которая не раз попадает в кадр, и сегодня продолжает волновать неокрепшие умы. Курзель, впрочем, не занимается пропагандой, максимум просвещением, и находит в этой мрачной эпопее возбуждающий пульс триллера.