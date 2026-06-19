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Что смотреть в кино: «Малыш-каратист» с Курцыным, игровой «Побег из курятника», новые «Три богатыря»

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Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут анимационный альманах «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», семейное кино «Распаковка», «Малыш-каратист» и «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», комедийный триллер с Расселом Кроу «Ночной бизнес», док «Марк глазами Софии», свежая экранизация «Призрака в доспехах» и фестивальный хит «Курочка. Пух и прах».

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«Три богатыря. Ни дня без подвига 3»

Студия «Мельница» и кинокомпания СТВ продолжают выпускать «богатырские» альманахи параллельно с работой над основной линейкой мультфильмов. Третий сборник вновь состоит из трех новелл. В первом сегменте конь Юлий (Дмитрий Высоцкий) объединяется с интеллигентным болотным пнем (Александр Боярский), чтобы принять и напугать заезжего Герцога из Парижа (Валерий Смекалов). Во втором — князь (Сергей Маковецкий) пытается вернуть себе волшебную ель, исполняющую желания. В третьем богатыри должны снять с Юлия любовные чары Бабы-яги (Юлия Зоркина). Над мультфильмом работали в качестве режиссеров ветеран франшизы Екатерина Салабай и Анна Миронова («Лунтик и его друзья», «Барбоскины»).

«Распаковка»

Фантазия в духе культовой «Игрушки», над которой работали создатели «На деревню дедушке» — режиссер Владислав Богуш и сценарист Александр Бережной. Чтобы продать билеты на свой концерт, популярный блогер Влад (Влад Кобяков) выставляет на торги самого себя. В итоге богатый бизнесмен (Максим Лагашкин) арендует блогера на неделю, чтобы тот исполнял все прихоти его капризного сына Бори (Марк-Малик Мурашкин). Когда разорвать контракт не получается, Влад решает как следует разозлить ребенка, сделав из его жизни видеоблог. В камео в комедии появляется Артемий Лебедев.

«Малыш-каратист»

Из-за командировки родителей в Африку 12-летнему москвичу Саше (Мирон Проворов) приходится переехать к тете в Пятигорск. В местной школе он становится объектом травли и вступает в конфликт с лидером Маратом. Опорой и поддержкой для мальчишки становится карате, а строгий сэнсэй Дмитрий (Роман Курцын) и его дочь Маша (Алина Соколова) помогают справиться с трудностями. Проект мечты актера Курцына, который выступает здесь в качестве продюсера и соавтора сценария. В основе сюжета — биография самого Курцына, а не почти одноименная франшиза «Парень-каратист». На втором плане — Кирилл Плетнёв, Полина Максимова и боец ММА Магомед Исмаилов.

«Ночной бизнес»

Рассел Кроу вновь работает с режиссером «Неистового» Дерриком Борте. На этот раз австралийцу достался образ Марко Капака — решившего уйти на пенсию владельца роскошного ночного клуба в сердце Лос-Анджелеса. Посреди ночи бандиты в масках крадут деньги, которые Марко отмывает для наркокартеля, и ему приходится отложить планы на отдых. Помимо Кроу, в комедийном триллере снялись Аарон Пол, Люк Эванс, Тереза Палмер и Нина Добрев. В основу фильма лег роман детективщика Томаса Перри (по другой его книжке сняли сериал «Старик»).

«Марк глазами Софии»

София Коппола сняла бережный и нежный документальный портрет своего близкого друга Марка Джейкобса. Док представляет собой серию интервью с модельером в разных обстоятельствах. «Все это напоминает классный часовой MTV-спешел к какому-нибудь круглому юбилею Джейкобса — с коллажем из кадров фильмов Фассбиндера и Фосси, игривым музыкальным плейлистом (от Blondie до The Strokes) и трогательным вечером воспоминаний. Кажется, что все это лишь приятный пустяк, но невзначай через историю Марка Коппола обозначает краткую историю моды 1990-х и 2000-х, где от провокационной свободы самовыражения в традиции camp of womanhood Джейкобса рекрутируют в Louis Vuitton», — описывал ленту кинокритик Антон Фомочкин.

«Курочка. Пух и прах»

Новый фильм венгерского выдумщика Дьёрдья Пальфи, автора «Таксидермии», «Икоты» и «Окончательный монтаж, дамы и господа!». В центре сюжета — черная курица, которая сбегает с птицефермы и находит убежище возле деревенской таверны, где узнаёт, что такое любовь, сталкивается с жестокостью двора и борется за свои яйца. Главную роль сыграли сразу восемь куриц: Эсти, Санди, Фери, Эти, Энци, Эникё, Анетт и Нора. Критики описывают кино как «Побег из курятника» для интеллектуалов и хвалят его за человеческую драму и сухой юмор.

«Летом всякое бывает. Побег из Сколбора»

Юная игроманка Злата лишается игровых устройств из-за нежелания помогать по дому и делать школьные задания. На следующее утро трудный ребенок оказывается внутри игры, откуда ей будет не так-то просто выбраться. Семейный фильм с участием Леонида Ярмольника и Алексея Воробьёва. Картину по собственной повести написал, поставил и спродюсировал Сол Тай (не герой сериала «Звездный крейсер „Галактика“»).

«Где ты?»

У Макса и Анны (Никита Волков и Анна Богомолова) похищают трехмесячного ребенка, и это разрушает их жизнь. Спустя шесть лет Анна находит силы начать жить заново, а Макс не сдается и продолжает поиски сына. Полнометражный дебют художницы Вероники Пономарёвой-Коржевской, к сценарию которого приложили руку Наталья Милявская («Ждун») и Алексей Нужный («Я худею»). В мелодраме также сыграли Валери Зоидова, Юрий Чурсин, Роман Курцын, Александр Клюквин и Олеся Железняк.

«Призрак в доспехах»

Мотоко Кусанаги, кибернетически улучшенная сотрудница Девятого отдела общественной безопасности, продолжает борьбу с киберпреступностью в Нью-Порт-Сити. Новая многосерийная экранизация культовой киберпанк-манги Масамунэ Сиро, если верить студии Science SARU («Дандадан»), станет ближе к стилистике первоисточника, чем мультфильмы Мамору Осии и голливудский боевик со Скарлетт Йоханссон. В кинотеатрах покажут два первых эпизода. В сериале можно услышать эндинг «Blue» от MILLENNIUM PARADE. В записи трека приняли участие канадско-японская исполнительница Сая Грей и обладатель «Грэмми» Дэниэл Сизар.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Летний кинотеатр «Кинопорт»

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут культовая технофантазия «Кин-дза-дза!», классический ромком «Амели», спортивная драма «Гонка», новое российское кино «К себе нежно», «Бери да помни» и «Пока небо смотрит», анимация «Нэчжа побеждает Царя драконов», «5 сантиметров в секунду» и «Доктор Динозавров». Вход бесплатный, по регистрации.

«Новая волна»

25 июня в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

25 июня в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Черно-белый оммаж Ричарда Линклейтера тому, как создавался «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара — один из главных шедевров французского кино. В центре сюжета находится съемочная группа годаровского дебюта: Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг, взволнованный продюсер Жорж де Борегар и невозмутимый оператор Рауль Кутар. Однако фильм назван по имени движения, и среди героев также оказываются Трюффо, Росселлини, Брессон, Мельвиль, Кокто и еще пара десятков исторических персонажей. Единственное известное лицо в актерском составе — Зои Дойч в образе актрисы Сиберг (культовую американку не так давно в отдельном байопике играла Кристен Стюарт). Одним из главных фанатов «Новой волны» в Каннах, где ленту показывали в основном конкурсе, стал Квентин Тарантино. Станислав Зельвенский также проникся любовным посланием Линклейтера французскому кинематографу 1950–1960-х, которое, по его словам, можно смотреть как воздушную комедию про чудаковатых парижан. В Москве кино представит и обсудит со зрителями кинокритик Оксана Агапова, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

Подробнее о фильме:

«Правда в кино. Программа к 120-летию Роберто Росселлини»

С 25 по 28 июня в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

В честь 120-летия классика, оказавшего огромное влияние на режиссеров французской новой волны и многих других кинематографистов второй половины XX века, в Третьяковке пройдет ретроспектива его фильмов. В программу вошли пропагандистский дебют итальянского кинематографиста «Белый корабль», классика неореализма с Ингрид Бергман «Европа 51», байопик про святого Франциска Ассизского и его первых последователей «Франциск, менестрель Божий», историческая драма про Джузеппе Гарибальди «Да здравствует Италия!», а также новый док о самом Росселлини «Жизнь без сценария».

«Космополис»

28 июня в 18:00 в Доме культуры «ГЭС-2»

В рамках ретроспективы фильмов Дэвида Кроненберга «Все шрамы завтрашнего дня» Дом культуры «ГЭС-2» покажет экранизацию романа Дона Делилло «Космополис», ставшую переломным проектом в фильмографии звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона. Актеру достался образ развращенного миллиардера и биржевого спекулянта Эрика Пэкера, который разъезжает по Манхэттену на роскошном лимузине, пока его империя рушится, а в Нью-Йорке проходит волна протестов. В актерский состав инди-драмы вошли Сара Гадон, Саманта Мортон, Жюльет Бинош, Пол Джаматти и Матьё Амальрик. Кураторы отмечают, что Кроненбергу удалось создать столь убедительный образ катастрофы современного мира, «что спустя 15 лет в нем невозможно не замечать сбывшееся пророчество». В кинопрограмму также вошли эротический триллер «Автокатастрофа» (10 июля) и хорроры «Сканеры» (11 июля), «Выводок» (17 июля) и «Бешеная» (18 июля).

Подробнее о фильме:

Всё еще в прокате

«Колония»

Новый зомби-хоррор корейского режиссера Ён Сан-хо, автора фильмов «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Станция „Сеул“». По сюжету группа людей застревает в торговом центре, пока вокруг орудуют полчища живых мертвецов. Зараженные эволюционируют, становясь единым организмом, способным обмениваться информацией. В кадре — популярные корейские артисты Ку Гё-хван и Чон Джи-хён. По словам постановщика, через зомби он хотел показать реалии 2020-х — от ИИ до социальных сетей. Премьера ужасов прошла в каннской программе Midnight Screenings.

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«Давление»

Военная драма о 72 часах перед высадкой солдат в Нормандии. В центре истории — генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр (Брендан Фрейзер) и метеоролог ВВС Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт), от прогноза которого зависит, будет ли у военной операции хоть малейший шанс на успех. Режиссером выступил Энтони Марас («Отель „Мумбаи“: Противостояние»). В актерский состав также попали Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиэн Льюис. Критики отмечают, что будущий президент США у Фрейзера получился представительным, однако за игру в основном хвалят Скотта.

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«Мементо»

Первый хит Кристофера Нолана, вышедший на экраны 25 лет назад. В основу психологического триллера лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера, Джонатана. По сюжету следователь страховой компании Леонард Шелби (Гай Пирс), страдающий от антероградной амнезии и неспособный формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены с помощью заметок, татуировок и полароида. История рассказывается одновременно с конца и с начала, а в финале две линии наконец-то пересекаются. Лента сорвала овации в Венеции, получила номинации на «Оскар» за сценарий и монтаж, стала триумфатором премии «Независимый дух» и заработала 40 млн долларов при бюджете в девять. Кстати, это до сих пор единственный фильм кинематографиста, который показали на европейском фестивале класса А.

Подробнее о фильме:

«Клео от 5 до 7»

Знаковый фильм французской новой волны, который поставила Аньес Варда. Певица Клео Виктуар (Коринн Маршан) в реальном времени проживает самые напряженные два часа своей жизни, ожидая результатов анализов у онколога. Музыку к картине написал Мишель Легран. Согласно опросу журнала Sight & Sound, «Клео» входит в тройку лучших фильмов, снятых женщинами (первые два места заняли «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080» Шанталь Акерман и «Хорошая работа» Клер Дени).

Подробнее об Аньес Варда:

Автор: Михаил Моркин

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