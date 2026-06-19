Новые приключения советских мультфильмов: что еще переснимут из вечной детской классики

Российское кино продолжает брать пример с Голливуда, который снимает ремейки «Русалочки», «Лило и Ститча» и «Красавицы и чудовища». Тренд последних пяти лет — переосмысления советских мультфильмов (вроде франшиз про Чебурашку или домовенка Кузю). В ближайшие два года таких проектов выйдет еще больше. Мы посмотрели питчинги, изучили соцсети студий и рассказываем, кого еще планируют вернуть на экраны.

С чего все началось

Российские продюсеры долго пытались вывести рецепт, который позволил бы поставить производство кассовых фильмов на поток. Первой удачей стал «Последний богатырь». После него счет экранизаций сказок пошел на десятки (об этом феномене мы подробно писали тут). Однако те не могли закрыть весь мейнстримный рынок. Нужно было что-то такое же — ностальгическое и понятное, иконический образ-бренд, знакомый нескольким поколениям, но другой.

И тут появился Чебурашка. После выхода самого успешного российского фильма в истории проката продюсеры начали покупать права на любимых мультгероев детства. Подобно Disney, российские студии приступили к выпуску игровых фильмов по мотивам популярных советских мультфильмов — от «Бременских музыкантов» до «Простоквашино», от «Летучего корабля» до «Кеши».

И это не предел: в ближайшие пару лет нас ждет еще больше семейных проектов по мотивам советской интеллектуальной собственности. По словам председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, в разработке находится около 20 фильмов с персонажами студии. Сарик Андреасян готовит сиквел «Простоквашино», Павел Прилучный перевоплощается в спасителя мамы Умки и в боксера, которому видится волк из мультфильма «Жил-был пес». Ремейк получит даже мультфильм о хоккее «Шайбу! Шайбу!».

Что уже вышло

Золотая жила российского кино

Создатели: режиссер Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь»), Yellow, Black and White

О чем: Ворчливый садовник Геннадий берет к себе домой вечно позитивного зверька Чебурашку, и это меняет его жизнь. Тем временем за ушастиком охотится богачка Римма. А в сиквеле Чебурашка отправляется в опасный поход с друзьями.

Чем примечательны: Первый фильм стал самой кассовой картиной в истории отечественного проката, следующий занял второе место. Этот успех неудивителен: «Чебурашка» и «Чебурашка 2», по сути, наши «Приключения Паддингтона».

Мюзикл с жуткими антропоморфными животными

Создатели: режиссер Алексей Нужный («Я худею»), «ТРИТЭ»

О чем: Трубадур и его друзья-животные собирают музыкальную группу и отправляются навстречу приключениям, попутно исполняя фирменные шлягеры. Кроме того, Трубадур влюбляется в Принцессу и теперь хочет завоевать ее сердце.

Чем примечателен: Причудливый фильм, который довольно буквально трактует первоисточник. Большинство персонажей здесь — жуткие антропоморфные животные. Дмитрий Дюжев играет Осла, Ирина Горбачёва — Кошку, а Роман Курцын — Пса. В остальном Нужный снял типичный зрительский хит со старыми песнями о главном, разве что слегка разбавил их современными аранжировками Максима Фадеева.

Красочный мюзикл в новом прочтении

Создатели: режиссер Илья Учитель («Стрельцов)», ТПО «РОК»

О чем: История любви царевны Забавы и матроса Ивана, счастью которых каждый раз что-то мешает. В гонке за сердце монаршей особы герою нужно обскакать красавца Полкана Полканыча (или просто Поля). В этом ему помогают магические существа. Ну, и летучий корабль, конечно, тоже.

Чем примечателен: Создатели расширяют сказочную историю, поэтому персонажи вроде Бабок-ежек или Водяного получают больше экранного времени. Правда, в остальном зрителей фильм скорее разочаровал: 5.9 из 10 на Кинопоиске и жалобы на то, что лучшие сцены — это те, где исполняют песни из старого мультика.

Бизнес-комедия с Никитой Кологривым

Создатели: режиссер Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков

О чем: Неудачливый школьный учитель Дмитрий оказывается на самом дне. Оттуда его вытягивает говорливый попугай Иннокентий. Человек и птица вместе строят бизнес.

Чем примечателен: Неожиданно расставленными акцентами. Теперь в центре сюжета не Кеша, а его друг Дмитрий. Кроме этой рокировки, фильму нечем удивить зрителя: увлекшись перестановками авторы ремейка забыли, собственно, о главном — говорящем попугае, который смешно над всеми шутит.

Сарик Андреасян ностальгирует по СССР

Создатели: режиссер и продюсер — Сарик Андреасян, «К.Б.А.»

О чем: Дядя Фёдор бежит в Простоквашино от тирании матери и начинает взрослую жизнь. В этом ему помогают говорящие кот Матроскин, пес Шарик и галчонок. А вот почтальон Печкин, наоборот, пытается испортить мальчику летние каникулы.

Чем примечателен: Здесь появляются персонажи, которых не появлялись в советских мультфильмах. Например, синий трактор Тр-Тр Митя, появившийся на экране только в 2010-м. Но фильм довольно точно имитирует тон анимационной классики и воссоздает мир Простоквашино в реальных декорациях. Из-за этого ностальгического эффекта картина, кажется, и стала хитом.

Еще несколько фильмов, которые косвенно связаны с советской классикой

«Домовенок Кузя» и «Домовенок Кузя 2» — новая экранизация сказочных повестей Татьяны Александровы компанией Сарика Андреасяна. С мультиками нет почти ничего общего. Кузю озвучивает Сергей Бурунов, Нафаню — Гарик Харламов.

«Буратино» — радикальный рерайт сюжета сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и снятого по ней телемюзикла Леонида Нечаева. Из последнего фильм заимствует часть музыкальных номеров.

Что выйдет

История дружбы мальчика и полярного медвежонка

Создатели: режиссер Максим Пешков, ЦПШ

О чем: Браконьеры крадут маму у медвежонка Умки. К счастью, зверю помогают друг, добродушный мальчик Тайкэ, и его семья. В 2028 году планируют выпустить сиквел.

Кто снимается: Ярослав Матвеев (Тайкэ), Лариса Брохман (голос Умки), мама Тайкэ (Марина Кравец), папа Тайкэ (Павел Прилучный).

Стадия: постпродакшен

Когда выйдет: 3 декабря 2026 года

Новые приключения конопатой семьи

Создатели: режиссер Сарик Андреасян, «К.Б.А.»

О чем: Адаптация третьего мультфильма серии о Простоквашино и его обитателях. Судя по всему, Дядя Фёдор и его расширенная семья снова будут встречать Новый год.

Кто снимается: Роман Панков (Дядя Фёдор), Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), Павел Прилучный (папа Дяди Фёдора), Елизавета Моряк (мама Дяди Фядора), Павел Деревянко (голос Шарика), Антон Табаков (голос Матроскина).

Стадия: постпродакшен

Когда выйдет: 17 декабря 2026 года

Знакомство с родителями — зверек неизвестной породы встречает своих

Создатели: режиссер Дмитрий Дьяченко, Yellow, Black and White

О чем: Чебурашка знакомится с родней — мамой, папой, дедушкой и братом. А Гена тем временем встречает любовь, хотя и не думал, что такое возможно.

Кто снимается: Сергей Гармаш (Гена), Ольга Кузьмина (голос Чебурашки), Елена Яковлева (Римма), Полина Максимова (Таня), Илья Кондратенко (Гриша).

Стадия: постпродакшен

Когда выйдет: 1 января 2027 года

Из поросенка — в мальчика

Создатели: режиссер Митрий Семёнов-Алейников, «Киноцех» и «Вольга»

О чем: Фунтик больше не поросенок. Теперь это обычный мальчик-циркач, который сбегает от госпожи Беладонны и отправляется на поиски своих родителей.

Кто снимается: Матвей Тараканов (Фунтик), дядюшка Мокус (Ян Цапник), Бамбина (Ева Смирнова).

Стадия: идет съемочный процесс

Когда выйдет: предположительно, в 2027 году

«Жил-был пес»

Павел Прилучный и его воображаемый пес

Создатели: режиссер Степан Гордеев, MEM Cinema

О чем: Бывший чемпион мира по боксу пускается во все тяжкие. Под влиянием видения волка из мультфильма «Жил-был пес» он похищает дочь своего начальника, и всё для того, чтобы потом героически спасти девочку. По словам авторов, это не ремейк, а скорее переосмысление мотивов мультфильма.

Кто снимается: Павел Прилучный (боксер), Никита Кологривый (начальник), Ульяна Квитовская (Мира, дочь начальника) Гоша Куценко (голос волка).

Стадия: съемки запланированы на август 2026 года

Когда выйдет: декабрь 2027 года

Игровой фильм про самого доброго кота

Создатели: режиссер Владислав Богуш, Welcome Media и «Киноцех»

О чем: О сюжете известно мало, но авторы хотят рассказать историю Леопольда с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом героя. Большинство ролей планируют сыграть реальные актеры, а действие перенесут в настоящее время.

Кто снимается: пока неизвестно

Стадия: съемки запланированы на осень 2026 года

Когда выйдет: предположительно, в 2027 году

Любимая сказка через призму кризиса среднего возраста

Создатели: режиссер Василий Ровенский, «Наше кино»

О чем: 12-летний Артём попадает в Зачарованный лес и знакомится с Винни Пухом и его друзьями. В итоге герои оказываются заперты в мире людей, и спустя 20 лет Артём, погрязший в бытовой рутине и апатии, пытается вернуть зверей домой.

Кто снимается: Виктор Хориняк, Милош Бикович, Диана Пожарская и Софья Петрова, Андрей Леонов. Последний, скорее всего, озвучит Винни Пуха, как когда-то его отец.

Стадия: съемки запланированы на 2026 год

Когда выйдет: предположительно, в 2027 году

Очередная киносказка от Андреасянов

Создатели: режиссер неизвестен («К.Б.А.»)

О чем: Братья Андреасян купили права на адаптацию «Вовки в тридевятом царстве». Деталей сюжета нет, но не исключено, что в игровом фильме авторы, по сути, используют историю из оригинального советского мультфильма про ленивого школьника Вовку, который не хочет учиться и попадает в реальную сказку.

Кто снимается: неизвестно

Стадия: съемки запланированы на 2026 год

Когда выйдет: предположительно, в 2027 году

«Матроскин. Начало»

Приквел про кота из Простоквашино

Создатели: сценарист Олег Маловичко, «Союзмультфильм»

О чем: История жизни кота Матроскина, до того как он познакомился с Дядей Фёдором. Нам расскажут о встрече с Профессором и о том, как герой научился говорить.

Кто снимается: неизвестно

Стадия: съемки запланированы на 2026 год

Когда выйдет: предположительно, в 2027 году

Спортивная комедия про хоккей

Создатели: режиссер неизвестен («Союзмультфильм»)

О чем: Новая попытка «Союзмультфильма» вернуть на экраны знаменитых длинноносых хоккеистов. До этого выходил сериал. Теперь — полный метр.

Кто снимается: неизвестно

Стадия: съемки запланированы на 2026 год

Когда выйдет: предположительно, в 2027–2028 году

«Летучий корабль 2»

Продолжение нашумевшего мюзикла

Создатели: режиссер Илья Учитель, ТПО «РОК»

О чем: Забава и Иван отправляются в кругосветное путешествие на летучем корабле и спасают человека с тонущего судна. Но на самом деле это царский шпион. В отличие от первого фильма, сиквел «Летучего корабля» написан с нуля и основывается лишь на персонажах, которые уже появлялись в первой части.

Кто снимается: Александр Метёлкин (Иван), Ксения Трейстер (Забава), Леонид Ярмольник (царь), Сергей Гармаш (Водяной).

Стадия: проект разрабатывается

Когда выйдет: в 2028 году

Волк и Заяц снова сцепились

Создатели: продюсер Тимур Вайнштейн, «Союзмультфильм» и «Темп»

О чем: Live-action-ремейк с живыми актерами по мотивам знаменитого сериала о нескончаемом противостоянии Волка и Зайца.

Кто снимается: неизвестно

Стадия: съемки запланированы на 2026 год

Когда выйдет: в 2028 году

По мотивам любимых историй

Некоторые проекты формально считаются не ремейками, а экранизациями сказок и книг. Но основаны на тех же классических сюжетах и, скорее всего, будут визуально вдохновлены советскими мультфильмами. Вот самые громкие из них.

Дерзкое переосмысление сказки о джинне

Создатели: режиссер Никита Власов, Art Pictures Studio

О чем: Переживающий развод родителей паренек Волька случайно высвобождает джинна Хоттабыча, который мечтает вернуть свою дочь. Герои помогают друг другу.

Кто снимается: Фёдор Бондарчук (Хоттабыч), Марк Григорьев (Волька).

Стадия: постпродакшен

Когда выйдет: 1 января 2027 года

Возвращение Козловского в режиссуру

Создатели: режиссер Данила Козловский («Чернобыль»), Art Pictures Studio

О чем: Ревизия сказки Маршака о доброй падчерице и подснежниках в феврале. Козловский обещает, что у каждого из месяцев получатся своя драма и свой характер. Кроме того, в фильме будут оригинальные номера и песни, так что, возможно, картина будет сильно отличаться от одноименного мультфильма 1956 года.

Кто снимается: неизвестно

Стадия: проект разрабатывается

Когда выйдет: 1 января 2029 года

Приключения очаровательного самозванца

Создатели: режиссер Дмитрий Дьяченко, «Дирекция кино»

О чем: Незнайка не может найти себе место среди коротышек. Во время очередного путешествия он терпит крушение и оказывается в стране, где его все почему-то считают гениальным изобретателем. Главная интрига: какую визуализацию образов Николая Носова авторы возьмут в качестве главного референса — классические иллюстрации Валька, их фривольную трактовку художниками сериала 1990-х или вообще кукольную жуть из телевизионной мультиверсии 1970-х?

Кто снимается: Леонид Басов (Незнайка), Сергей Лавыгин (Пилюлькин), Никита Кологривый (Смекайло), Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василиса Чемезова (Снежинка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик).

Стадия: идет съемочный процесс

Когда выйдет: 1 января 2028 года

Киносказка о сепарации

Создатели: режиссер Максим Свешников, «Дирекция кино»

О чем: История о любви красавицы и чудовища, по словам продюсера Константина Эрнста, станет историей о сепарации (что бы это ни значило). Сюжет основан на одноименной сказке Сергея Аксакова, которую адаптировали в 1952 и 1978 годах.

Кто снимается: Ксения Трейстер (дочь купца), Иван Янковский (Чудище).

Стадия: в разработке

Когда выйдет: 1 января 2028 года

Автор: Влад Шуравин