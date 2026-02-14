Стартовали съемки игрового фильма «Приключения Фунтика»

Начались съемки игровой картины по мотивам мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Смотрим первые кадры с площадки.

Роман Курцын и Матвей Тараканов Матвей Тараканов Ян Цапник и Ева Смирнова Ян Цапник, Ева Смирнова и Матвей Тараканов

Поросенок Фунтик — это сценический образ мальчика, который сбегает из цирка от коварной Беладонны. Позже он встречает дядюшку Мокуса и его племянницу Бамбину, создает с ними маленькую цирковую труппу и отправляется на поиски своих родителей.

Главного героя играет Матвей Тараканов. Вместе с ним в актерский состав вошли Максим Лагашкин, Ян Цапник, Ева Смирнова, Валентина Ляпина, Вадим Галыгин, Роман Курцын, Юрий Гальцев, Дмитрий Колчин и другие. Кто исполняет роль Беладонны, пока не раскрывают.

Режиссером «Приключений Фунтика» выступает Митрий Семёнов-Алейников («Не одна дома 2»). Производством занимаются «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех».

Фото: «Киноцех» / «Вольга»