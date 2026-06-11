«После Фишера», «Радар» и еще 10 главных российских сериалов этой весны

«Черная графиня» только кажется развлекательным детективом в духе Агаты Кристи: на деле это многослойный проект. За восемь эпизодов шоураннер Илья Куликов успевает посмеяться над стереотипами детективного жанра, рассказать об отношениях детей и родителей и сначала раскритиковать, а затем воспеть неблагодарную актерскую профессию. Во всем этом многообразии тем чудесным образом выживает и простая, но очень важная мысль о том, что зритель превыше всего.