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«После Фишера», «Радар» и еще 10 главных российских сериалов этой весны

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Кинопоиск ежеквартально подводит итоги российских сериальных новинок. Все их смотрит автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук и составляет свой персональный дайджест самого главного.

В подборке — 12 главных российских сериалов весны 2026-го. Для вашего удобства мы разделили их на пять смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.

«Отпечатки» «След Чикатило» «После Фишера. Инквизитор» 

«Черная графиня» «На льду» «Первая ракетка» «Радар» «Время Счастливых»

 «Заложник» «Приговор» «Адвокаты» «Беспринципные 5»

«Отпечатки»

«След Чикатило»

«После Фишера. Инквизитор»

«Черная графиня»

«На льду»

«Первая ракетка»

«Радар»

«Время Счастливых»

«Заложник»

«Приговор»

«Адвокаты»

«Беспринципные 5»

Настоящий детектив

Весна 2026-го (как и зима, как и осень, как и всегда) — время российских детективов. Тут вам и продолжения популярных франшиз, и первая часть новой маньячной антологии, и недооцененный сериал от Ильи Куликова.

«Отпечатки»

«КИОН»

Сыщица Яна Князева (Оксана Акиньшина) приезжает в родной городок Заречный, чтобы расследовать серию убийств. Героиня уверена, что преступления как-то связаны с детдомом, в котором она провела детство. Но местные копы и власти Заречного отказываются верить Князевой. Помогать ей, и то нехотя, готов только грубоватый опер Симонов (Дмитрий Чеботарёв).

«Отпечатки» — примерно то, что вы представляете, когда слышите определение «стандартный детектив». Пацанка с тяжелым детством возвращается на малую родину, вспоминает прошлое, роется в архивах и ищет преступника. Флешбэки, неотесанный напарник и следствие, зашедшее в тупик, прилагаются. В целом это буквально трафарет: с интригой, но без изысков. Впрочем, любовь российских зрителей к детективному жанру явно не оставила «Отпечатки» без солидных просмотров, а «КИОН» уже объявил о превращении проекта в тру-крайм-антологию.

«След Чикатило»

Okko

Продолжение детективной франшизы от Кинокомпании братьев Андреасян. На этот раз в центре сюжета оказывается группировка девушек-амазонок, убивающая людей на трассе. Время действия — нулевые, а с предыдущими сезонами сериал связывает семейная пара милиционеров Витвицкого (Дмитрий Власкин) и Овсянниковой (Юлия Афанасьева), попавшая в лапы бандиток.

Сарик и компания прекрасно поняли, как сделать популярный российский детектив. Ключевое правило: не хитрить. Поэтому создатели «Следа Чикатило» намеренно отказываются от любых попыток украсить или усложнить свой продукт. Здесь нет ни любопытных режиссерских решений, ни запоминающихся кадров, а чтобы раскрыть характеры героинь, девушек-убийц сажают за стол и заставляют по очереди проговаривать информацию о себе. Незатейливость повествования поражает, но нужно признать очевидное: маньячная вселенная Андреасянов живет и, судя по цифрам, здравствует.

«После Фишера. Инквизитор»

Wink

В маленьком алтайском городке обнаружено тело дочери местного чиновника. Оперативница Белова (Юлия Снигирь) и следователь Терехов (Александр Петров), приехавший из Барнаула, считают, что убийство может быть связано с нераскрытыми преступлениями из прошлого, а в тайге орудует маньяк. Но есть и еще одна подозреваемая — загадочная дикарка по прозвищу Маугли (Полина Гухман), нашедшая труп девушки.

«Инквизитор» — номинально третий сезон «Фишера», но на самом деле новая история, не связанная с предыдущими частями. Сюжет развивается в наше время, а место шокающего сыщика Бокова (Иван Янковский) занял модный следак с лицом Петрова в образе Весельчака У. Вышло всего два эпизода, и сериал еще не успел разогнаться. Пока это смотрится как средний неторопливый и мрачный детектив, пусть и под узнаваемым брендом.

«Черная графиня»

Okko

Московский режиссер Тимур (Юрий Чурсин) устраивает грандиозный иммерсивный спектакль для единственного зрителя — богатого бизнесмена Бориса (Кирилл Кяро), переживающего смерть дочери. Театральное представление с десятком актеров проходит в заброшенном особняке, где, по легенде, жила жестокая графиня. Но все идет не по плану: один из артистов погибает, а все, кто находился в доме, остаются без связи и возможности выбраться.

«Черная графиня» только кажется развлекательным детективом в духе Агаты Кристи: на деле это многослойный проект. За восемь эпизодов шоураннер Илья Куликов успевает посмеяться над стереотипами детективного жанра, рассказать об отношениях детей и родителей и сначала раскритиковать, а затем воспеть неблагодарную актерскую профессию. Во всем этом многообразии тем чудесным образом выживает и простая, но очень важная мысль о том, что зритель превыше всего.

О спорт, ты — мир!

Куда же без спортивных драм? Весной российские сериалы исследовали жуткий мир фигурного катания и превращали Полину Гухман в звезду тенниса.

«На льду»

Okko

Фигуристка Ксения (Ангелина Пахомова) возвращается в родной город, чтобы стать детским тренером и выяснить, кто виноват в смерти ее партнера. Спортивная школа, где растят будущих звезд фигурного катания, оказывается клубком змей: тренеры ненавидят друг друга, дети страдают, а их родители готовы на все ради удовлетворения собственных амбиций.

Фигурное катание всего лишь ширма. «На льду» — не столько спортивная драма, сколько набор эпизодов из жизни грустных, нервных и, очевидно, травмированных людей. Основная интрига, связанная с гибелью фигуриста, отходит на задний план, уступая место семейным разборкам, казалось бы, второстепенных персонажей. Поклонники «Содержанок» и глянцевых драм из начала 2020-х будут довольны, но основную проблему сериала это не отменяет. Обилие сюжетных линий и нехватка хронометража не позволяют «На льду» уверенно стоять на коньках.

«Первая ракетка»

Wink

17-летняя теннисистка Катя (Полина Гухман) бросила большой спорт и теперь разматывает любителей на частных московских кортах. На одном из таких поединков талантливую девушку замечает бывший теннисист Игорь Стрельников (Данила Козловский). Он тут же понимает: перед ним настоящий бриллиант — и решает сделать из Кати первую ракетку мира. Но справиться с задачей будет совсем не просто: у девушки сложный характер и серьезные проблемы со зрением.

Теннис — нетипичный для российских сериалов вид спорта, но вводные данные «Первой ракетки» при этом заурядные. Опять неземной талант с буйным нравом. Опять богатые соперницы, невзлюбившие бедную героиню. Опять тренер, ставящий на кон всё. Тем не менее сериал очень приятно смотреть: картинка сочная и солнечная, драма разбавлена юмором, а из Козловского и Гухман получился отличный дуэт. Первой ракеткой тайтлу не стать, но точность подачи здесь вполне профессиональная.

Назад в прошлое

Ностальгические сериалы все еще в тренде. Этой весной зрители возвращались в 1980-е, чтобы понаблюдать за жизнью молодой семьи и спасти Советский Союз от инопланетян.

«Радар»

Okko

Конец 1980-х. Жители советского провинциального городка сталкиваются с чем-то потусторонним. Взрослые начинают странно себя вести и превращаются в безвольных марионеток, а школьники Лёха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сёма (Ростислав Харин) всерьез подозревают, что Союз атакован либо западными диверсантами, либо пришельцами. Причем спасти городок от захвата могут только дети: на них не распространяется влияние агрессоров.

Еще до премьеры «Радар», снятый по мотивам повести «Главный полдень» Александра Мирера, называли российской версией «Очень странных дел». Главные герои — подростки, в сериале полно ностальгических элементов, а фантастический сюжет сочетается с историей взросления.

Но гораздо логичнее воспринимать «Радар» в отрыве от ОСД — как редкий пример удачной российской фантастики, которая (несмотря на схожесть некоторых деталей) не пытается играть на поле американских проектов. Русского колорита здесь хоть отбавляй: в конце концов, «Очень странные дела» не могут завершить одну из переломных серий уморительной отсылкой к Юрию Лозе. А «Радар» может — и еще как!

«Время Счастливых»

START, Okko

Драматичная история семьи со звучной фамилией Счастливые развивается в трех временных эпохах: 1980-е, 1990-е и 2010-е. Иван (Тихон Жизневский) и Марина (Ольга Лерман) воспитывают детей, пытаются сохранить любовь и сталкиваются с разнообразными проблемами: от потери работы до угасания чувств.

Несмотря на свое название, сериал не избегает чернушных элементов. Первый эпизод, например, начинается с трупа, а зритель практически сразу узнаёт, что Иван изменяет Марине. При этом «Время Счастливых» остается уютной драмой с ностальгическими деталями, аккуратно разбросанными по сюжету. Впрочем, хвалить проект хочется не за узнаваемые элементы из прошлого, а за то, как создатели связали три разные эпохи воедино. Справиться с этой задачей помогли в том числе и монтажные склейки в лучших традициях Пак Чхан-ука.

Мужчины в беде

Можно ли выбраться из сирийского плена и начать новую жизнь после 20 лет в тюрьме? Весной бедовые мужики из российских сериалов отвечали на эти вопросы.

«Заложник»

Кинопоиск

2014 год. Финансовый аналитик Максим Пожарский (Максим Матвеев) узнаёт, что его сестра (Дарья Авратинская) улетела в Сирию вместе с возлюбленным и попала в плен к террористам. В попытке спасти сестренку Пожарский оставляет Москву и отправляется на Ближний Восток, но вскоре оказывается в заложниках у боевика Саида (Николас Муавад). Чтобы выжить, белому воротничку придется работать на сирийских повстанцев.

«Заложник» — жестокая драма об ужасах войны и при этом история успешного, но глубоко несчастного москвича. Оказавшись в плену, герой Максима Матвеева проникается местным бытом, находит смысл жизни и оказывается перед выбором: вернуться или остаться. Правда, моральные метания Пожарского не приводят зрителей к однозначному финалу, а создатели бросают героя посреди пустыни. Забавно, что второстепенная (и едва ли попадающая в российскую аудиторию) линия сирийской девочки Даны (Натали Иса) завершилась гораздо конкретнее.

«Приговор»

«КИОН», НТВ

Герой с необычным именем Савва Мартов (Антон Васильев) выходит из тюрьмы после 22 лет отсидки за убийство, которое он не совершал. Теперь Савва планирует начать новую жизнь и устраивается водителем в компанию автоперевозок «Груз-Реал». Но вздохнуть спокойно не получается: призраки прошлого пытаются подставить Мартова, а под работодателей Саввы копает молодой опер (Григорий Верник) из наркоконтроля.

В 2026 году российская сериальная индустрия помешалась на проектах о хороших зэках. «Приговор» — уже третий подобный сериал после «Резервации» и «Встать на ноги». Он же — самый нехитрый. Это простенькая криминальная история с флешбэками, динамичным сюжетом и обаятельным бедолагой в качестве главного героя. Но чтобы стать хитом телеканала НТВ, таких вводных вполне достаточно. К тому же положительная харизма Антона Васильева превращает рядового арестанта в человека, за которого хочется болеть.

Без принципов

В мае вышло сразу два сериала о людях, которым приходится быть беспринципными. Речь о работниках адвокатской конторы и московских мажорах.

«Адвокаты»

«КИОН»

Молодой адвокат Артём (Эльдар Калимулин) устраивается на работу в юридическую фирму и тут же становится ассистентом Людмилы (Екатерина Вилкова) — лучшего работника конторы и при этом женщины с непростым характером. Теперь героям предстоит распутывать кейсы, основанные (как сообщает сериал) на реальных делах клиентов одной из юридических онлайн-компаний.

«Адвокаты» могли бы стать российской версией олдскульных «Форс-мажоров», но создатели сериала не нашли баланс между комедией и драмой. Получилось нечто лайтовое, но несмешное и совсем не драматичное. Вершина здешнего юмора — фраза «ни записки, ни приписки, одни писки», а сопереживать хочется только Калимулину, в сотый раз играющему нелепого аутсайдера.

«Беспринципные 5»

Кинопоиск

Московские мажоры с Патриков вернулись с пятым сезоном, предварительно усилившись пачкой новых персонажей. К уже классическим героям добавили интеллигентов Гошу (Игорь Верник) и Анну (Александра Ребенок) из питерского спин-оффа, а также модную блогершу Свету в исполнении Ольги Дибцевой.

В остальном «Беспринципные» — все тот же сборник анекдотичных историй о предприимчивых и порочных богачах. При этом комедийный сериал хоть и аккуратно, но пытается отражать современность. Выясняется, например, что столичные мажоры тоже страдают от телефонных мошенников, верят гадалкам и не могут зайти в запрещенную соцсеть без сторонних программ. Забавно, но такие, казалось бы, незначительные детали внезапно сближают их с нами.

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