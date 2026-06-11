«После Фишера», «Радар» и еще 10 главных российских сериалов этой весны

Кинопоиск ежеквартально подводит итоги российских сериальных новинок. Все их смотрит автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук и составляет свой персональный дайджест самого главного.
В подборке — 12 главных российских сериалов весны 2026-го. Для вашего удобства мы разделили их на пять смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Настоящий детектив
Весна 2026-го (как и зима, как и осень, как и всегда) — время российских детективов. Тут вам и продолжения популярных франшиз, и первая часть новой маньячной антологии, и недооцененный сериал от Ильи Куликова.
«КИОН»
Сыщица Яна Князева (Оксана Акиньшина) приезжает в родной городок Заречный, чтобы расследовать серию убийств. Героиня уверена, что преступления как-то связаны с детдомом, в котором она провела детство. Но местные копы и власти Заречного отказываются верить Князевой. Помогать ей, и то нехотя, готов только грубоватый опер Симонов (Дмитрий Чеботарёв).
«Отпечатки» — примерно то, что вы представляете, когда слышите определение «стандартный детектив». Пацанка с тяжелым детством возвращается на малую родину, вспоминает прошлое, роется в архивах и ищет преступника. Флешбэки, неотесанный напарник и следствие, зашедшее в тупик, прилагаются. В целом это буквально трафарет: с интригой, но без изысков. Впрочем, любовь российских зрителей к детективному жанру явно не оставила «Отпечатки» без солидных просмотров, а «КИОН» уже объявил о превращении проекта в тру-крайм-антологию.
Okko
Продолжение детективной франшизы от Кинокомпании братьев Андреасян. На этот раз в центре сюжета оказывается группировка девушек-амазонок, убивающая людей на трассе. Время действия — нулевые, а с предыдущими сезонами сериал связывает семейная пара милиционеров Витвицкого (Дмитрий Власкин) и Овсянниковой (Юлия Афанасьева), попавшая в лапы бандиток.
Сарик и компания прекрасно поняли, как сделать популярный российский детектив. Ключевое правило: не хитрить. Поэтому создатели «Следа Чикатило» намеренно отказываются от любых попыток украсить или усложнить свой продукт. Здесь нет ни любопытных режиссерских решений, ни запоминающихся кадров, а чтобы раскрыть характеры героинь, девушек-убийц сажают за стол и заставляют по очереди проговаривать информацию о себе. Незатейливость повествования поражает, но нужно признать очевидное: маньячная вселенная Андреасянов живет и, судя по цифрам, здравствует.
Wink
В маленьком алтайском городке обнаружено тело дочери местного чиновника. Оперативница Белова (Юлия Снигирь) и следователь Терехов (Александр Петров), приехавший из Барнаула, считают, что убийство может быть связано с нераскрытыми преступлениями из прошлого, а в тайге орудует маньяк. Но есть и еще одна подозреваемая — загадочная дикарка по прозвищу Маугли (Полина Гухман), нашедшая труп девушки.
«Инквизитор» — номинально третий сезон «Фишера», но на самом деле новая история, не связанная с предыдущими частями. Сюжет развивается в наше время, а место шокающего сыщика Бокова (Иван Янковский) занял модный следак с лицом Петрова в образе Весельчака У. Вышло всего два эпизода, и сериал еще не успел разогнаться. Пока это смотрится как средний неторопливый и мрачный детектив, пусть и под узнаваемым брендом.
Okko
Московский режиссер Тимур (Юрий Чурсин) устраивает грандиозный иммерсивный спектакль для единственного зрителя — богатого бизнесмена Бориса (Кирилл Кяро), переживающего смерть дочери. Театральное представление с десятком актеров проходит в заброшенном особняке, где, по легенде, жила жестокая графиня. Но все идет не по плану: один из артистов погибает, а все, кто находился в доме, остаются без связи и возможности выбраться.
«Черная графиня» только кажется развлекательным детективом в духе Агаты Кристи: на деле это многослойный проект. За восемь эпизодов шоураннер Илья Куликов успевает посмеяться над стереотипами детективного жанра, рассказать об отношениях детей и родителей и сначала раскритиковать, а затем воспеть неблагодарную актерскую профессию. Во всем этом многообразии тем чудесным образом выживает и простая, но очень важная мысль о том, что зритель превыше всего.
О спорт, ты — мир!
Куда же без спортивных драм? Весной российские сериалы исследовали жуткий мир фигурного катания и превращали Полину Гухман в звезду тенниса.
Okko
Фигуристка Ксения (Ангелина Пахомова) возвращается в родной город, чтобы стать детским тренером и выяснить, кто виноват в смерти ее партнера. Спортивная школа, где растят будущих звезд фигурного катания, оказывается клубком змей: тренеры ненавидят друг друга, дети страдают, а их родители готовы на все ради удовлетворения собственных амбиций.
Фигурное катание всего лишь ширма. «На льду» — не столько спортивная драма, сколько набор эпизодов из жизни грустных, нервных и, очевидно, травмированных людей. Основная интрига, связанная с гибелью фигуриста, отходит на задний план, уступая место семейным разборкам, казалось бы, второстепенных персонажей. Поклонники «Содержанок» и глянцевых драм из начала 2020-х будут довольны, но основную проблему сериала это не отменяет. Обилие сюжетных линий и нехватка хронометража не позволяют «На льду» уверенно стоять на коньках.
Wink
17-летняя теннисистка Катя (Полина Гухман) бросила большой спорт и теперь разматывает любителей на частных московских кортах. На одном из таких поединков талантливую девушку замечает бывший теннисист Игорь Стрельников (Данила Козловский). Он тут же понимает: перед ним настоящий бриллиант — и решает сделать из Кати первую ракетку мира. Но справиться с задачей будет совсем не просто: у девушки сложный характер и серьезные проблемы со зрением.
Теннис — нетипичный для российских сериалов вид спорта, но вводные данные «Первой ракетки» при этом заурядные. Опять неземной талант с буйным нравом. Опять богатые соперницы, невзлюбившие бедную героиню. Опять тренер, ставящий на кон всё. Тем не менее сериал очень приятно смотреть: картинка сочная и солнечная, драма разбавлена юмором, а из Козловского и Гухман получился отличный дуэт. Первой ракеткой тайтлу не стать, но точность подачи здесь вполне профессиональная.
Назад в прошлое
Ностальгические сериалы все еще в тренде. Этой весной зрители возвращались в 1980-е, чтобы понаблюдать за жизнью молодой семьи и спасти Советский Союз от инопланетян.
Okko
Конец 1980-х. Жители советского провинциального городка сталкиваются с чем-то потусторонним. Взрослые начинают странно себя вести и превращаются в безвольных марионеток, а школьники Лёха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сёма (Ростислав Харин) всерьез подозревают, что Союз атакован либо западными диверсантами, либо пришельцами. Причем спасти городок от захвата могут только дети: на них не распространяется влияние агрессоров.
Еще до премьеры «Радар», снятый по мотивам повести «Главный полдень» Александра Мирера, называли российской версией «Очень странных дел». Главные герои — подростки, в сериале полно ностальгических элементов, а фантастический сюжет сочетается с историей взросления.
Но гораздо логичнее воспринимать «Радар» в отрыве от ОСД — как редкий пример удачной российской фантастики, которая (несмотря на схожесть некоторых деталей) не пытается играть на поле американских проектов. Русского колорита здесь хоть отбавляй: в конце концов, «Очень странные дела» не могут завершить одну из переломных серий уморительной отсылкой к Юрию Лозе. А «Радар» может — и еще как!
START, Okko
Драматичная история семьи со звучной фамилией Счастливые развивается в трех временных эпохах: 1980-е, 1990-е и 2010-е. Иван (Тихон Жизневский) и Марина (Ольга Лерман) воспитывают детей, пытаются сохранить любовь и сталкиваются с разнообразными проблемами: от потери работы до угасания чувств.
Несмотря на свое название, сериал не избегает чернушных элементов. Первый эпизод, например, начинается с трупа, а зритель практически сразу узнаёт, что Иван изменяет Марине. При этом «Время Счастливых» остается уютной драмой с ностальгическими деталями, аккуратно разбросанными по сюжету. Впрочем, хвалить проект хочется не за узнаваемые элементы из прошлого, а за то, как создатели связали три разные эпохи воедино. Справиться с этой задачей помогли в том числе и монтажные склейки в лучших традициях Пак Чхан-ука.
Мужчины в беде
Можно ли выбраться из сирийского плена и начать новую жизнь после 20 лет в тюрьме? Весной бедовые мужики из российских сериалов отвечали на эти вопросы.
Кинопоиск
2014 год. Финансовый аналитик Максим Пожарский (Максим Матвеев) узнаёт, что его сестра (Дарья Авратинская) улетела в Сирию вместе с возлюбленным и попала в плен к террористам. В попытке спасти сестренку Пожарский оставляет Москву и отправляется на Ближний Восток, но вскоре оказывается в заложниках у боевика Саида (Николас Муавад). Чтобы выжить, белому воротничку придется работать на сирийских повстанцев.
«Заложник» — жестокая драма об ужасах войны и при этом история успешного, но глубоко несчастного москвича. Оказавшись в плену, герой Максима Матвеева проникается местным бытом, находит смысл жизни и оказывается перед выбором: вернуться или остаться. Правда, моральные метания Пожарского не приводят зрителей к однозначному финалу, а создатели бросают героя посреди пустыни. Забавно, что второстепенная (и едва ли попадающая в российскую аудиторию) линия сирийской девочки Даны (Натали Иса) завершилась гораздо конкретнее.
«КИОН», НТВ
Герой с необычным именем Савва Мартов (Антон Васильев) выходит из тюрьмы после 22 лет отсидки за убийство, которое он не совершал. Теперь Савва планирует начать новую жизнь и устраивается водителем в компанию автоперевозок «Груз-Реал». Но вздохнуть спокойно не получается: призраки прошлого пытаются подставить Мартова, а под работодателей Саввы копает молодой опер (Григорий Верник) из наркоконтроля.
В 2026 году российская сериальная индустрия помешалась на проектах о хороших зэках. «Приговор» — уже третий подобный сериал после «Резервации» и «Встать на ноги». Он же — самый нехитрый. Это простенькая криминальная история с флешбэками, динамичным сюжетом и обаятельным бедолагой в качестве главного героя. Но чтобы стать хитом телеканала НТВ, таких вводных вполне достаточно. К тому же положительная харизма Антона Васильева превращает рядового арестанта в человека, за которого хочется болеть.
Без принципов
В мае вышло сразу два сериала о людях, которым приходится быть беспринципными. Речь о работниках адвокатской конторы и московских мажорах.
«КИОН»
Молодой адвокат Артём (Эльдар Калимулин) устраивается на работу в юридическую фирму и тут же становится ассистентом Людмилы (Екатерина Вилкова) — лучшего работника конторы и при этом женщины с непростым характером. Теперь героям предстоит распутывать кейсы, основанные (как сообщает сериал) на реальных делах клиентов одной из юридических онлайн-компаний.
«Адвокаты» могли бы стать российской версией олдскульных «Форс-мажоров», но создатели сериала не нашли баланс между комедией и драмой. Получилось нечто лайтовое, но несмешное и совсем не драматичное. Вершина здешнего юмора — фраза «ни записки, ни приписки, одни писки», а сопереживать хочется только Калимулину, в сотый раз играющему нелепого аутсайдера.
Кинопоиск
Московские мажоры с Патриков вернулись с пятым сезоном, предварительно усилившись пачкой новых персонажей. К уже классическим героям добавили интеллигентов Гошу (Игорь Верник) и Анну (Александра Ребенок) из питерского спин-оффа, а также модную блогершу Свету в исполнении Ольги Дибцевой.
В остальном «Беспринципные» — все тот же сборник анекдотичных историй о предприимчивых и порочных богачах. При этом комедийный сериал хоть и аккуратно, но пытается отражать современность. Выясняется, например, что столичные мажоры тоже страдают от телефонных мошенников, верят гадалкам и не могут зайти в запрещенную соцсеть без сторонних программ. Забавно, но такие, казалось бы, незначительные детали внезапно сближают их с нами.