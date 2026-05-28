Что смотреть на НТВ: 10 лучших сериалов

Кинопоиск становится все более удобной платформой для зрителей: мы объединяем лучшее в одном месте, чтобы вам не приходилось переключаться между приложениями. Например, прямо у нас уже доступны некоторые громкие проекты НТВ. Собрали 10 самых ярких сериалов из каталога телеканала — от народного полицейского процедурала до культового документального тру-крайма.

Следователь ОВД «Пятницкий» Сергей Глухарёв (Максим Аверин) — не идеальный милиционер. Он пытается сохранить романтические отношения с начальницей отдела Зиминой (Виктория Тарасова), а в работе может схитрить или принять решение исходя из внутреннего чувства справедливости. Лучший друг героя Денис Антошин (Денис Рожков) — инспектор ДПС: резкий и эмоциональный, он постоянно сталкивается с уличной грубостью, конфликтами и взятками, без которых работу на дороге представить невозможно. На фоне дружбы двух разных блюстителей закона разворачивается процедурал об абсурде и жестокости повседневной жизни. Криминально-драматический сериал полюбился зрителям не только за счет ярких и объемных образов, но и благодаря правдоподобной атмосфере участка, где работают живые люди со своими проблемами и взглядами. Несмотря на однородность структуры, «Глухарь» почти никогда не превращается в набор детективных клише: за каждой криминальной историей здесь проступает социальный срез поздних 2000-х, где есть место и бытовой несправедливости, и цинизму, и попыткам поступить по совести, а не по закону. Ценность проекта именно в этом балансе: он остается зрительским, ироничным и доступным, но при этом показывает милицейскую среду не с героической, а с бытовой стороны.

Единственный в подборке документальный тру-крайм-сериал (начавший выходить еще до проникновения термина в русский язык) обладает в полном смысле слова легендарным статусом. Бессменный ведущий Леонид Каневский в каждой серии рассказывает об истории одного преступления, чередуя реконструкцию деталей с лирическими отступлениями. Последние за годы существования программы буквально разошлись на мемы: в поколении, заставшем «Следствие вели…» по телевизору, трудно найти человека, не знающего формулы «но это уже совсем другая история» или «делать это, конечно же, никто не собирался».

Авторская программа выходит с 2006 года и насчитывает 696 эпизодов, каждый из которых, несмотря на исключительно субъективную манеру подачи, приковывает внимание зрителей. Ценность проекта не только в пересказе громких уголовных дел, но и в создании своеобразной энциклопедии советского быта: через детали уголовных дел программа рассказывает о коммуналках, дефиците, моде, работе милиции, семейных отношениях и страхах эпохи. Каневский превращает криминальную хронику в театрализованный рассказ о времени, где важны не только преступник и жертва, но и среда, сделавшая такую историю возможной. Именно поэтому «Следствие вели…» воспринимается не просто как тру-крайм, а как культурный архив, поданный в максимально узнаваемой авторской интонации.

Мрачный спин-офф «Глухаря» посвящен Станиславу Карпову (Владислав Котлярский) — бывшему начальнику криминального отдела ОВД «Пятницкий». После финала оригинального сериала его жизнь рушится, он теряет должность и репутацию и оказывается в психиатрической клинике. Освободившись, Карпов решает так или иначе вернуться к привычной деятельности и оказывается кем-то вроде наемного охотника за головами. В течение спин-оффа персонаж проходит психологическое преображение — вовсе не позитивное, что и приковывает зрительское внимание. Главное преимущество «Карпова» — собственно, главный герой, который позволяет сериалу выйти за пределы обычного полицейского процедурала. Если в «Глухаре» Карпов был скорее единичной пугающей фигурой, то здесь он становится центром психологической драмы о невозможности ни быть частью системы, ни отделиться от нее. Благодаря этому неразрешимому конфликту «Карпов» выглядит более нервным и взрослым продолжением вселенной «Глухаря», построенным, в отличие от оригинала, вокруг антигероя.

Певица Лиза (София Каштанова) возвращается домой после концерта и попадает в ДТП. В аварии гибнет пожилой художник, а его попутчик и ученик Алексей Тихонов (Юрий Чурсин) предлагает девушке не обращаться в полицию, а избавиться от тела. С этого момента Лиза оказывается связана с незнакомцем мрачной тайной, которая втягивает ее в мистическую историю о загадочных портретах, каждый из которых написан не просто так.

Редкий для НТВ мистический триллер Ильи Куликова с первой серии маскируется под криминальный детектив, совмещая тем самым два востребованных жанра. Сценарий построен на наблюдении за разнообразными героями в исполнении маститых актеров (Евгений Стычкин, Анастасия Заворотнюк и другие), история каждого из которых становится самостоятельной сюжетной линией внутри основной и освежает зрительское восприятие. Такая структура позволяет сериалу стать объемной историей о попытках победить смерть с открытым финалом.

Один из самых остросюжетных психологических триллеров НТВ посвящен противостоянию следователя ФСБ Павла Белова (Прохор Дубравин) и бандита Алексея Смолина (Павел Баршак). После первого столкновения их вражда постепенно перерастает в личную, а жестокость Смолина переходит все допустимые границы: он рассматривает преступления как интеллектуальную игру, а не как вред реальным людям. Чтобы поймать Смолина, Белов пытается понять систему мышления преступника, а тот, в свою очередь, постоянно перевоплощается и переизобретает собственные схемы, попутно разрушая жизнь следователя и его близких. Одержимость противников бесконечно перезапускает действие и подпитывает интригу.

Нестандартная форма интеллектуального состязания полицейского и злоумышленника выделяет «Игру» на фоне остальных криминальных детективов НТВ. А Смолин в исполнении Павла Баршака приковывает внимание как один из самых харизматичных и артистичных злодеев современного отечественного телевидения, который поражает не только жестокостью, но и преступной гениальностью.

1946 год, бывший преподаватель Игорь Данилов (Сергей Гармаш) возвращается в Ленинград: за время войны он прошел плен, штрафбат и госпиталь. Жена героя Люся (Анна Табанина) после получения ошибочной похоронки вышла замуж за влиятельного человека и не хочет видеть вернувшегося Игоря. Жить довоенной жизнью не получается, и постепенно Данилов вливается в преступный мир и становится Учителем — криминальным стратегом в эпицентре процветающего на улицах города беспредела. Особенность «Ленинграда 46» — в соединении криминального жанра с послевоенной драмой. Город оказывается не только фоном для расследований, но и практически одушевленным пространством травмы — во дворах и переулках война продолжается. Благодаря образу Данилова история получает дополнительную глубину: это не очередной бандит, а человек, которого обстоятельства превращают в опасного антигероя. Именно поэтому «Ленинград 46» интересен не только как крепкий ретродетектив, но и как мрачное высказывание о цене выживания в условиях распада моральных правил.

Петербургский капитан полиции Павел Семёнов (Антон Васильев), рискуя жизнью, спасает дочь бизнесмена Латышева (Николай Смирнов), а тот в благодарность способствует переводу полицейского в более престижный отдел. Но отношения с новым коллективом у Семёнова не складываются, а за переводом кроется личная выгода щедрого благотворителя.

«Невский» отличается сочетанием классического полицейского боевика с историей героя, который пытается сохранить внутренний кодекс в цепочке компромиссов. Благодаря этому сериал держится не только на криминальных делах и экшене, но и на конфликте между «уличной» правдой героя и коррумпированной реальностью большого города. Этот понятный зрителю контраст позволяет удержать внимание и ставит проект в число самых крепких жанровых сериалов НТВ.

Константин Кулыгин (Гоша Куценко) из Новосибирска начинает работать водителем скорой помощи в Москве, но очень скоро демонстрирует необычайно глубокие познания в симптомах и диагнозах. Уже на первых вызовах он проявляет себя как полноценный врач, вызывая подозрения у коллег. Параллельно Кулыгин не может помириться с бывшей женой, так что его жизнь осложняется еще и в личном плане. Оказывается, за медицинскими познаниями шофера скрывается трагическая тайна, которая и станет отправной точкой сюжета.

Сочетание медицинского процедурала с личной драмой главного героя позволяет увидеть в фигуре Кулыгина не просто талантливого самородка с тяжелым прошлым, а человека, который пытается вернуть себе право на профессию и нормальную жизнь. В этом смысле «Скорая помощь» отчасти напоминает фильм «Аритмия»: здесь тоже важны не только диагнозы и экстренные вызовы, но и постоянное напряжение между необходимостью спасать чужие жизни и невозможностью наладить собственную.

Сочинский полицейский Сергей Сотников (Никита Панфилов) совсем не похож на кабинетного служащего — свое прозвище Лихач он получил и за резкий характер, и за любовь к быстрой езде на мотоцикле. Несмотря на несговорчивость, герой постоянно раскрывает дела, с которыми не справляются другие. Но в очередной раз к Сергею присоединяется следователь из Москвы Ирина Назарова (Мария Сандлер), которая действует более формально и осторожно. Профессиональный конфликт специалистов постоянно перерастает во взаимный интерес, в том числе — личный.

«Лихач» выделяется оформлением привычного полицейского процедурала почти как курортного приключенческого боевика: за морем и солнцем скрываются убийства и коррупция, с которыми борется не слишком дисциплинированный, но смелый оперативник. Южный темперамент места действия и специфический характер протагониста превращают сериал в удачный пример подачи криминального жанра под новым углом.

Бывший офицер-разведчик Андрей Кубанков (Алексей Макаров) после полного краха личной и профессиональной жизни возвращается в родной подмосковный Среднереченск сломанным человеком. Переломным моментом для него становится знакомство с Эрикой Одинцовой (Екатерина Кузнецова), в которую мужчина влюбляется. К несчастью, девушку прямо из офиса похищают вооруженные бандиты, и теперь ее жизнь зависит от хода расследования, в которое Куба вмешивается лично.

Кубанков, как и многие полюбившиеся зрителям по проектам НТВ персонажи, не выглядит героем в классическом смысле. При этом сюжет выстроен так, что его попытки встроиться в работу полиции смотрятся как логичное развитие драмы человека с разрушенной карьерой и личной жизнью. Наблюдение за использованием второго шанса объединяет зрителей и поддерживает интерес к проекту в течение нескольких сезонов.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)