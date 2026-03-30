Что посмотреть на Первом: 10 лучших сериалов

Кинопоиск становится все более удобной платформой для зрителей: мы объединяем лучшее в одном месте, чтобы вам не приходилось переключаться между приложениями. Например, прямо у нас можно смотреть громкие хиты от Первого канала. Собрали 10 самых ярких сериалов из каталога платформы — от эпохальной саги с юным и кудрявым Юрой Борисовым и прорывной психологической драмы с Максимом Матвеевым до байопика легендарного поэта с Сергеем Безруковым.

Психолог Артём Стрелецкий (Максим Матвеев) выходит из тюрьмы по УДО, где он четыре года отбывал срок, полученный после самоубийства одного из пациентов. В Москве Артёма встречает друг Дэн (Роман Маякин), который помогает ему возобновить практику. Теперь Стрелецкий снова применяет свой уникальный метод — провоцирует и выводит своих клиентов из зоны комфорта, позволяя им посмотреть правде в глаза. Зрительский хит Первого о психологе-манипуляторе удерживает внимание не только новыми кейсами пациентов в каждой серии, но и самобытностью главного героя. У самого Стрелецкого полно внутренних проблем, так что его провокационный метод вызывает не только восхищение, но и этические вопросы. «Триггер» получился захватывающей психологической драмой о границах допустимой помощи и цене правды, которую человек иногда не готов узнать.

Выдающийся челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич Преображенский (Денис Шведов) мечтает открыть Институт красоты — первое учреждение в СССР, специализирующееся на пластической хирургии. В 1966 году эту цель не осуществить без договоренности с КГБ, и врач идет на сделку: экспериментальное отделение будет открыто, но об операциях, которые там проводятся, не должен знать никто, кроме Комитета. Молодой и циничный коллега Преображенского Игорь Зорин (Пётр Скворцов), напротив, мечтает уехать, чтобы развивать карьеру пластического хирурга за границей. Оба специалиста, несмотря на разницу взглядов и принципов, вынуждены работать вместе.

Первый сезон, срежиссированный Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой («Фишер», «Дети перемен»), создает убедительную атмосферу времени крушения оттепельных надежд и заостряет вопросы о цене профессиональных принципов. Благодаря миксу медицинского процедурала с исторической драмой «Доктор Преображенский» привлек широкий круг зрителей и стал одним из самых жанрово выверенных сериалов Первого.

Главные герои исторической саги о первой половине XX века — семья Морозовых. Четверо детей из этого рода взрослеют на фоне 1920-х, переживают Великую Отечественную войну и застают послевоенные годы совсем разными людьми. Степан (Юра Борисов) проходит путь от деревенского мальчишки до фронтовика и заключенного лагерей, Алексей (Максим Керин) становится врачом, Алёна (Алина Ланина) — актрисой, а Варвара (Арина Жаркова) всю жизнь остается под влиянием тайны своего появления в семье Морозовых. Такая драматическая структура выводит на первый план нескольких героев, у каждого из которых своя судьба на фоне тяжелой эпохи, и позволяет наблюдать историю страны в нескольких разрезах сразу.

Масштабный сериал, охвативший за 16 серий почти 30 лет, полюбился зрителям убедительными актерскими работами (образ Степана из «Отчего берега» до сих пор считается скрытым сокровищем фильмографии Борисова) и детально проработанным антуражем. Историческая фактура в сочетании с арками разнохарактерных героев превращает «Отчий берег» в объемное полотно об эпохе и превратностях человеческой судьбы.

1771 год. Сыну императрицы Екатерины II (Наталья Суркова) Павлу (Денис Власенко) 17 лет. Он уже наследник, но к государственным делам его не допускают: мать считает юношу незрелым и опасно эмоциональным. Сам Павел постоянно думает о судьбе отца — погибшего Петра III (Евгений Серзин) — и решает самостоятельно расследовать историю дворцового переворота 1762 года. Вся жизнь будущего правителя Российской империи проходит в борьбе с матерью за право собственного существования, и на фоне противоречивой судьбы Павла разворачивается одна из самых интересных эпох отечественной истории. Биография Павла I в режиссерской оптике Александра Котта получилась качественной драмой и психологическим триллером одновременно. В сериале невероятная актерская работа Дениса Власенко, сумевшего тонко передать противоречивую палитру состояний главного героя и не сделать его однозначным тираном, а раскрыть как постепенно ожесточившегося человека. Такой взгляд на далекую от современного зрителя эпоху через личную трагедию конкретного персонажа делает сериал интересным не только поклонникам костюмных драм, но и любителям объемных героев с мощным внутренним конфликтом.

Один из знаковых отечественных психологических триллеров, где детективная история превращается в исследование природы зла. Мрачный следователь Родион Меглин (Константин Хабенский) блестяще раскрывает дела серийных убийц не столько классическими методами сыска, сколько парадоксальным и пугающим внутренним чутьем природы маньяков. Следовательский талант Меглина при этом практически неотделим от личных травм и одиночества, именно поэтому сыщик принципиально работает без стажеров. Несмотря на это, в помощники к герою навязывается Есеня Стеклова (Паулина Андреева). Она хочет добиться расположения Меглина, чтобы он помог ей узнать тайну гибели матери.

«Метод» можно смело назвать одной из визитных карточек Первого и предтечей нынешних сериалов о маньяках. Этот детективный процедурал с нестандартными главными героями полюбился зрителям за счет ярких образов Хабенского и Андреевой, оригинального сценария и сочетания внешнего конфликта героев с их внутренними драмами. Гармоничное слияние этих элементов вывело российский телевизионный триллер на новый уровень визуальной выразительности и моральной неоднозначности.

Действие начинается в Пскове 31 декабря 1999 года. В разгар празднования Нового года в одну из квартир врываются террористы, жестоко убивают женщину с детьми и записывают видеообращение. Некоторое время спустя на вокзале провожают молодых солдат, среди которых главные герои — простой деревенский парень Николай Горшков (Евгений Потапенко) и мажор из обеспеченной семьи Константин Ветров (Иван Жидков). Отправляясь на Кавказ, они, несмотря на разницу в происхождении, становятся друзьями и вместе преодолевают путь от армейских бытовых испытаний до обороны стратегически важного горного перевала Грозовые ворота. Там рота старшего лейтенанта Доронина (Анатолий Пашинин) вместе с группой спецназа майора Егорова (Михаил Пореченков), семья которого погибла от рук террористов, принимают неравный бой с боевиками.

Четырехсерийная военная драма Андрея Малюкова снята по мотивам остросюжетного романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо». Небольшая временная дистанция от описываемого исторического периода позволяет сериалу быть убедительным с точки зрения деталей, а человеческая история дружбы Горшкова и Ветрова превратила военную экранизацию в объемную историю человеческих судеб на фоне тяжелого времени.

Главные героини сериала — четыре приятельницы из московского кадрового агентства: Саша (Светлана Ходченкова), Люба (Алиса Хазанова), Катя (Ксения Громова) и Аня (Анна Слю). Из наблюдений за разными характерами современных женщин складывается нестандартная мелодраматическая история о жизни как наборе нервных ситуаций, где любовь, карьера и быт постоянно конфликтуют друг с другом. Девушки часто совершают ошибки, так что об идеализации персонажей речи не идет, зато сюжет о жизни горожанок в поиске счастья выглядит по-настоящему непредсказуемым и в то же время убедительным. Сериал Валерии Гайа Германики выделяется почти документальной манерой наблюдения. Ручная камера, резкая бытовая интонация и отказ от телевизионного глянца и морализаторства создают ощущение мокьюментари, хотя формально «Краткий курс» — игровая психологическая драма. За счет сочетания таких характеристик сериал стал заметным событием начала 2010-х и привнес в эфир федерального телеканала непривычно нервный и откровенный взгляд на жизнь современниц.

Сюжет одного из самых зрительских сериалов-байопиков посвящен судьбе Сергея Есенина (Сергей Безруков) — поэта-скандалиста, биография которого до сих пор не исследована до конца. Творческий взлет, громкая слава, болезненные романы и внутренний надлом — судьба раскрывается через расследование обстоятельств гибели Есенина. Следователь Хлыстов (Александр Михайлов) пытается восстановить последние дни жизни поэта и понять, что скрывается за официальной версией самоубийства. По мере расследования перед зрителем вырисовывается портрет человека, в котором вечно конфликтовали народная лиричность, артистизм и саморазрушение.

Телесериал, основанный на книге Виталия Безрукова «Сергей Есенин», силен объемным образом поэта (роль Есенина до сих пор одна из самых заметных в фильмографии Сергея Безрукова). Сочетание детективной структуры с биографическими зарисовками главных этапов жизни писателя создает двойственную природу действия и привлекает приверженцев разных жанров: одних — загадкой смерти Есенина, других — масштабной реконструкцией эпохи и судьбы одного из самых мифологизированных русских поэтов.

Действие оригинального мини-сериала происходит в 1942 году. Молодые выпускники разведшколы Леонид Филатов (Алексей Бардуков) и Алексей Бобриков (Алексей Солончёв) едут в расположение части на попутном грузовике, но попадают под обстрел, в котором гибнут водитель и Бобриков. Остаются лишь Леонид и случайный попутчик — сбежавший из госпиталя сержант Алёша (Кирилл Плетнёв), который после случившегося забирает документы Бобрикова и убеждает Филатова не выдавать его. Потрясенный гибелью друга Леонид соглашается и оказывается втянут в тайну нового знакомого, стремящегося добраться до Берлина. Уже в части оба попадают под руководство опытного разведчика Григория Калтыгина (Владислав Галкин), который превращает молодых бойцов в настоящих диверсантов.

Микс военной драмы и запутанных личных взаимоотношений главных героев делают «Диверсанта» не просто фронтовой хроникой Великой Отечественной войны, но и детективным триллером, где многие герои не те, кем кажутся. Благодаря этим особенностям боевик перерастает в полюбившуюся зрителям историю взросления, доверия и боевого братства.

Москва, 1978 год. В преддверии Олимпийских игр несколько статусных женщин оказываются жертвами брачного афериста (Антон Хабаров). Все описывают его как обаятельного мужчину средних лет, так что следователи дают ему кличку Казанова. За расследование берутся капитан Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова), недавно получившая диплом психолога. Они пытаются раскрыть личность мошенника, который постоянно меняет внешность и документы, находя жертв в разных уголках страны.

Авантюрный детектив устроен как погоня за артистичным трикстером, который одновременно служит и главным источником интриги, и мощным юмористическим двигателем сюжета. Сильная сторона сериала — соединение легкой ретроэстетики с криминальной фабулой и объемными героями. Казанова в исполнении Антона Хабарова оказывается не карикатурным аферистом, а по-своему трагическим персонажем, неоднозначный же дуэт следователей в исполнении Ходченковой и Угрюмова придает детективной линии важную зрителям человечность.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)