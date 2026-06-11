Как Петр I мажоров мирил: «Холоп 3» глазами Лидии Масловой

В прокате — третья часть франшизы о перевоспитании обнаглевших мажоров: теперь пришла очередь поколения отцов. Лидия Маслова нашла в фильме мало поводов для веселья: юмор тут отошел на второй план перед серьезной, государственной демографической задачей укрепления семьи

Лидия Маслова Кинокритик

Главная новость фильма «Холоп 3» — смена жанровых акцентов новыми авторами (неизвестно, последовали ли продюсеры триквела шуточному совету рецензентов второго фильма высечь обленившихся сценаристов на конюшне, — но к работе теперь привлечен свежий дуэт, Савва Минаев и Максим Кудымов). Теперь вместо взрослой и развязной комедии с элементами циничной скабрезности (обусловленными глубиной морального падения мажоров) перед нами скорее сентиментальный фильм-сказка для семейного просмотра, хотя и с суровым рейтингом 16+. Правда, ближе к финалу, когда действие переносится в гарем турецкого султана, гений неортодоксальной психологии Лев Арнольдович (Иван Охлобыстин) начинает опасаться (увы, напрасно), как бы происходящее в его творческой лаборатории не подпало под рейтинг 18+, и требует срочно увести от экранов детей; на экране же детей очень много.

Новыми клиентами Арнольдовича становятся брат и сестра Елисей и Милана Вяземские (Степан Шевяков и Виталия Корниенко) — они просят перевоспитать родителей (Прилучный и Асмус), собирающихся с грохотом разводиться. Идее взять на роль очередного мажора Павла Прилучного, в фильмографии которого главным пунктом значится одноименная франшиза, не откажешь в определенном изяществе. «Наш папа — точно мажор!» — клянутся детишки и суют под нос психологу экран смартфона, с которого угрюмо глядит Прилучный. Сказать, что в «Холопе» он по-новому раскрывается как комик, было бы преувеличением, хотя сценаристы постарались создать для этого поводы: например, сцену, где бухой Борис Вяземский, наследник судостроительной компании, пошатываясь, входит на совет директоров в банном халате и объявляет, что совет окончен, потому что он продает бизнес турецкому инвестору. После этого Борис слоняется по офису, приставая к сотрудницам с предложением сделать ему массаж. Но даже в этих козырных сценах Прилучный умудряется выглядеть мрачновато, а в дальнейшем мрачнеет все больше, потому что арка его героя состоит в осознании того, как он любит свою жену Елену и насколько он был неправ, что вынудил ее из ревности закончить карьеру певицы.

У шутки «Наш папа — мажор» есть блистательное продолжение: «А мама — форс-мажор!» (собственно, это главная острота в фильме). После столь лестной характеристики ожидаешь решительного выхода героини Асмус за все мыслимые рамки и границы, особенно вспоминая, как красиво отдыхала во втором «Холопе» конченая форс-мажорка в исполнении Аглаи Тарасовой: чего стоил один только угон полицейского катера, который героиня эффектно парковала на веранде прибрежного ресторана.

Парковка Елены Вяземской возле офиса мужа приносит куда более мизерные результаты в виде снесенного самоката, оставленного курьером. Из других выходок можно припомнить разбитую в пылу супружеской ссоры плазму и расколоченную вдребезги стеклянную офисную дверь («Опять ремонт делать…» — рутинно вздыхают очевидцы). Но даже по совокупности этих заслуг из Елены не получается такого чудовища, каким представала в начале героиня второго «Холопа» или герой Милоша Биковича, Гриша, в первом фильме. Особенное сочувствие пожертвовавшая карьерой ради любви Елена вызывает на ботике петровских времен, когда, раскачиваясь на канатах, поет знаменитый шлягер «Есть только миг». Матросы восторженно аплодируют, хотя артикуляция Елены явно не совпадает с ритмом вокала Александры Воробьевой, участницей шоу «Голос» и настоящей исполнительницей этого музыкального номера. Растроганный муж тоже чуть не плачет, хотя за несколько эпизодов до этого побоялся сигануть в море ради спасения жены от бутафорской акулы, выпущенной командой Льва Арнольдовича.

А что же сам Гриша? Он теперь колесит по миру, настраивая разросшуюся перевоспитательную франшизу, поскольку и сама кинофраншиза «Холоп» после головокружительного кассового успеха первой части широко зашагала по планете. («Холоп-3» начинается с цитаты из турецкого римейка «Холоп. Великолепный век») Однако вернувшийся с победой и турецкими сувенирами из командировки Гриша обнаруживает, что у него появился опасный конкурент — самодовольный Игорь (Петр Рыков). Находивший в каждом предыдущем «Холопе» настоящую любовь, Гриша теперь снова свободен и обращает свое внимание на консультантку Льва Арнольдовича Веру (Аня Чиповская), защитившую диплом по петровской эпохе.

Именно туда специалист и решает забросить дисфункциональную чету Вяземских. Царя вреконструкции изображает сам Гриша, хотя отношения с консультанткой, нашептывающей ему в наушники петровские афоризмы («Есть желание — тысяча способов, нет желания — тысяча поводов»), явно интересуют его гораздо больше, чем создание убедительного императорского образа. Кроме самодержца, мажору Борису предстоит встретить своего холостого в преклонном 40-летнем возрасте предка (Михаил Бабичев), чтобы настойчиво посоветовать тому срочно заняться размножением: «Демографию надо как-то поднимать, царь сказал».

К слову, о демографии — у Веры тоже есть прелестная шестилетняя малютка. Девочка принимает самое деятельное участие в судьбе мамы и всячески старается свести ее с Гришей, прозорливо опасаясь, как бы доверчивая мама не нашла кого похуже (например, увивающегося вокруг нее противного Игоря). Довершает галерею детских образов и подтверждает заботу авторов об улучшении демографии совсем крошечный младенец, которого завели родители Гриши (Александр Самойленко и Мария Миронова), в первых двух фильмах бурно выяснявшие отношения. Теперь они повсюду таскают в люльке ребенка, иногда жалуясь ему друг на друга, правда, один раз чуть не забывают его где-то на ресепшене в порядке непритязательной шутки. Что ж, всякая крупинка юмора на вес золота в засахаренном третьем «Холопе», заканчивающемся уже традиционным для современной киносказки ритуалом: коллективным танцем всех счастливых персонажей, попавших в семейную нирвану.