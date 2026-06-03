Что смотреть в кино: летний «Холоп», дебютные «Фейерверки днем», финальное «Ателье колдовских колпаков»

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут триквел «Холопа», яркий дебют «Фейерверки днем», аниме «Ателье колдовских колпаков», док «Цена вершины», анимация «Зверолюция», фэнтези «Школа магических зверей. Хранители чуда» и годаровская классика «Безумный Пьеро».

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Главные премьеры

Владелец магазина люстр Виктор (Александр Робак) пытается удержать на плаву семейный бизнес, который постепенно уничтожают маркетплейсы и новые правила торговли. Пока он живет под одной крышей с тремя разными дочерьми (Вера Енгалычева, Маша Раскина и Дарья Коныжева), в дом приезжает китайский партнер Вэйхонг, которому Виктор задолжал крупную сумму. Новогодние каникулы превращаются для китайца в попытку не только спасти бизнес, но и разобраться в жизни коллеги. Эмпатичная смесь из чеховских мотивов и задушевных ситкомов, получившая на фестивале «Маяк» приз за лучший дебют. Режиссер Нина Волова («Чертаново Плаза») разрабатывала ленту на лаборатории «Ленфильм-дебют» под кураторством комедиографа Анны Пармас.

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Один из главных новогодних хитов переформатировали в летний блокбастер. По сюжету третьей части супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Они оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана. Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие вернулись к своим ролям. Новых героев сыграли Павел Прилучный, Кристина Асмус, а также Анна Чиповская. В режиссерском кресле по-прежнему Клим Шипенко.

Две финальные серии популярного аниме по мотивам манги Камомэ Сирахамы. Эпизоды объединили в один фильм, который покажут в российских кинотеатрах до премьеры в Японии и онлайн. Юная Коко мечтает научиться колдовать, хотя считается, что владение магией — врожденный дар. Узнав, что это на самом деле не так, девочка пробует накастовать что-нибудь дома и случайно превращает маму в кристалл. Тогда героиню берет на обучение странствующий маг Кифлий, который случайно и раскрыл ей секрет. Первоисточник славится не только оригинальным сюжетом, но и проработанным визуалом, который трудно воспроизвести в анимации. Режиссирует проект Аюму Ватанабэ («Дети моря», «Летнее время») в стенах небольшой студии BUG FILMS, ранее столкнувшейся с производственными трудностями на куда менее требовательной комедии «Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью». Сериал доступен на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

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Картина посвящена захватывающей истории скалолазки Эмили Харрингтон, которая идет маршрутом, не покорившимся ни одной женщине. Фильм Джона Глассберга, в равной степени режиссера и скалолаза, пристрастно, с большой нежностью следит за героиней, которая во имя своей цели должна победить страх, сомнение и саму себя.

Загадочные инопланетные ягоды трансформирую ДНК школьницы Зои и ее питомцев. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама девочка — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь героям предстоит остановить аномальную эволюцию, чтобы спасти мир. Испанский мультфильм, над которым работали авторы «Величайшего детектива-паука».

Четвертый фильм в немецком цикле экранизаций детского фэнтези для фанатов поттерианы. На этот раз ученикам школы магических зверей предстоит спасти учебное заведение от закрытия. Студентов и их говорящих питомцев ждут новые приключения и настоящее чудо.

Перевыпуск

«Обсессия» глазами Жан-Люка Годара. Разумеется, не свежий хоррор-хит Карри Баркера, а одноименный нуарный роман Лайонела Уайта, который лег в основу десятого фильма звезды французской новой волны. По сюжету несчастный супруг Фердинанд Гриффон (Жан-Поль Бельмондо) сбегает от нелюбимой жены и скучных парижских знакомых на Лазурный Берег. На побег его вдохновляет новая знакомая Марианна (Анна Карина), за которой охотятся киллеры из подпольной террористической организации ОАС.

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Всё еще в прокате

После четырехлетней комы работница магазина пластинок и экс-киллер Арлин Макиавелли (Ума Турман) решает отомстить бывшим коллегам (Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен и Дэрил Ханна) и боссу-возлюбленному Биллу (Дэвид Кэрредин), устроившим резню на ее свадьбе. Самая режиссерская версия — 275-минутная! — дилогии о Невесте. Квентин Тарантино убрал кое-какие флешбэки, необходимые для раздельного показа, и добавил кровавые сцены, вырезанные продюсерами ради более мягкого рейтинга. В анимационной предыстории О-Рэн Ишии, над которой трудилась студия Production I.G («Призрак в доспехах»), появилась дополнительная сцена с убийством в лифте. Кроме того, после титров зрителей ждет новая анимационная короткометражка «Последняя глава: Месть Юки», где мелькают персонажи видеоигры Fortnite.

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Хоррор A24 по мотивам крипипасты о лиминальном пространстве — бесконечном лабиринте пустующих офисов с желтыми стенами и гулом ламп, куда можно провалиться сквозь сбой в реальности. По сюжету туда направляется психоаналитик Мэри Кляйн (Ренате Реинсве), чтобы найти исчезнувшего пациента — продавца мебели и архитектора-неудачника Кларка (Чиветель Эджиофор). Ленту снял 20-летний ютубер Кейн Парсонс, автор вирусных видео «Закулисье». Среди продюсеров — Джеймс Ван, Осгуд Перкинс и Шон Леви. Всего за две недели ужасы собрали в мировом прокате свыше 200 млн долларов, став самым кассовым релизом студии A24. На данный момент Парсонс — самый молодой режиссер в истории, чей фильм попал на первую позицию американского бокс-офиса.

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Сергей Члиянц, продюсер киноклассики нулевых и автор криминальной постперестроечной драмы «По прямой», вернулся в режиссуру, чтобы экранизировать сценарий культовых авторов Петра Луцика и Алексея Саморядова («Окраина», «Дикое поле»). Роуд-муви с элементами магического реализма и постапокалиптики рассказывает про рыбака, который оставляет молодую жену, чтобы добыть для нее еду, деньги и достойное платье. В компании случайного попутчика герою предстоит пройти длинный путь и сделать страшный судьбоносный выбор. Главные роли исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская и Олег Васильков. Фильм взял главный приз на фестивале дебютов «Дух огня», а также получил премии «Белый слон» и «Ника» в основных номинациях.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Beat Film Festival

До 14 июня на различных площадках Москвы

В Москве продолжается фестиваль документального кино о новой культуре. Программа смотра состоит из трех секций — международной, российской («Док Индустрия») и традиционной ретроспективы хитов смотра прошлых лет. В насыщенной программе — доки про легендарную «Горбушку» и нью-йоркский бетон, безумные портреты Фрэнсиса Форда Копполы и Канье Уэста, истории про архитектуру Рудольфа Шиндлера и танцы с Жюльет Бинош, новые работы Вернера Херцога и Софии Копполы. Редакция Кинопоиска и наши постоянные авторы уже выбрали своих фаворитов и кратко рассказали, чем их очаровали эти фильмы.

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Летний кинотеатр «Кинопорт»

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут советская классика «12 стульев», «Табор уходит в небо» и «Пираты ХХ века», новое российское инди «Правила Филиппа» и «Пока небо смотрит», аниме Макото Синкая «5 сантиметров в секунду», эпик Мэла Гибсона «Апокалипсис», хоррор Люка Бессона «Дракула», семейный фильм путешественника и режиссера Николя Ванье «Белль и Себастьян» и док «Медведи Камчатки. Начало жизни». Вход бесплатный, по регистрации.

Летний кинофестиваль «КАРО/АРТ» — «(про)свет»

Ежегодный международный фестиваль авторского кино в рамках проекта «КАРО/АРТ» впервые проводит летнюю увертюру, посвященную теме света. В программе — комедийный триллер культового режиссера Дьёрдя Пальфи «Курочка. Пух и прах», гонконгский боевик «Живая ярость», док о Вогезах «Легенды леса», классика Витторио Де Сики «Умберто Д.», драма Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», комедия Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи», культовая венгерская анимация «Ловушка для кошек» и другие фильмы. Мероприятия сопровождаются обсуждениями с известными экспертами, создателями фильмов, музыкантами и представителями креативных индустрий. Полную программу и расписание показов можно найти здесь.

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Новая работа Ён Сан-хо, снявшего «Поезд в Пусан». История о здании, которое полностью изолировано из-за неизвестного вируса. Инфицированные люди начинают эволюционировать в непредсказуемые формы, превращаясь в новую опасную колонию, угрожающую выжившим. В кадре — популярные корейские артисты Ку Гё-хван и Чон Джи-хён.

Военная драма о 72 часах перед высадкой солдат в Нормандии. В центре истории — генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр (Брендан Фрейзер) и метеоролог ВВС Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт), от прогноза которого зависит, будет ли у высадки хоть малейший шанс на успех. Режиссером выступил Энтони Марас («Отель „Мумбаи“: Противостояние»).

Автор: Михаил Моркин