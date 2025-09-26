«Фейерверки днем»: китаец и чеховские три сестры

Продолжаем рассказывать про открытия фестиваля «Маяк». Павел Пугачёв с удовольствием наблюдает за развитием схем русской литературы XIX века на фоне маркетплейсов и китайского перфекционизма в доброй и доходчивой картине Нины Воловой «Фейерверки днем».

Павел Пугачёв Кинокритик, автор канала «Я и Орсон Уэллс»

У Виктора (Александр Робак) есть бизнес по продаже люстр и светильников, производимых в Китае. Но маркетплейсы и интернет-торговля убивают его дело, устроенное по старинке. Витя вообще крепкий хозяйственник и хороший мужик, бережет уже давно «устаревших» сотрудников своего магазина, ставшего шоурумом, но все равно пустующего. А в 2020-х для торговли нужны несколько иные компетенции и умение быть гибким, подстраиваться под изменчивый дух времени. У Виктора (как в целом у других персонажей, сыгранных Робаком) все основательное и неповоротливое, он сам будто из бруса, однако и дерево имеет свойство высыхать, болеть, попросту ломаться.

С Виктором живут три дочери. Старшая Оля (Дарья Коныжева) преподает русский язык иностранцам в онлайне и не собирается съезжать, хоть ей уже под тридцать. Лена (Маша Раскина) прожигает свою молодость на вечеринках, не вылезает из домашнего бассейна, флиртует примерно с каждым встречным представителем противоположного пола и очень любит блестки. Тома (Вера Енгалычева) — школьница смурного вида, но с добрым сердцем и некоторыми музыкальными талантами.

Вера Енгалычева, Маша Раскина и Дарья Коныжева

Еще есть Вэйхонг (Ван Бин, полный тезка знаменитого режиссера многочасовых документальных кинополотен), давний деловой партнер Виктора, почти что друг и член семьи. Китаец занимается производством тех самых светильников; сейчас он недоволен продажами в России. Виктор сильно задолжал партнеру и вряд ли сможет быстро вернуть деньги, так что Вэйхонг поселяется на новогодние каникулы у него дома и пытается реорганизовать бизнес, а заодно понять быт и бытие этого странного северного мужчины.

«Фейерверки днем» зародились в 2023 году на лаборатории «Ленфильм-дебют», где профессионалы индустрии (в диапазоне от Бакура Бакурадзе до режиссера «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко) помогали начинающим кинематографистам довести свои идеи до стадии, когда под них уже можно будет получить финансирование. Среди фильмов, запущенных на «Ленфильм-дебюте», к этому моменту вышли, например, детективная драма про роман преподавателя со студенткой «Северная станция» и злобный (анти)ромком «Счастлив, когда ты нет»; обе ленты стали заметными событиями российских киносмотров этого года. «Фейерверки днем» первоначально назывались «Конец года», и куратором, помогавшим с этим проектом, была комедиограф Анна Пармас («Исправление и наказание», «Давай разведемся!»). Собственно, юмор — то, что первым делом подкупает в этой работе. Первая половина фильма — задушевный ситком уровня лучших выпусков «Сватов» про жизнь неидеальной, но дружной семьи и вмешивающегося в их микрокосм замкнутого китайца. Попытки зануды упорядочить хаос и разобраться, почему в России все всегда идет не по плану, — это всегда смешно (пока не становится грустно).

Но чем дальше, тем очевиднее, что от Чехова тут больше, чем от Пармас. «Фейерверки днем» смело хочется добавить в наш список фильмов, вдохновленных темами и мотивами произведений Антона Павловича. Три сестры, которые не могут покинуть родительское имение, что вот-вот продадут с молотка, — это всё мы много раз видели, слышали и знаем, даже если имеем представление о главных пьесах Чехова лишь по кратким пересказам. И чем меньше сравниваешь драматургию Воловой с вдохновлявшими ее текстами, тем лучше будет казаться это кино. Все-таки оригинальные чеховские ружья тем и хороши, что вовсе не стреляют, а подводные течения так и остаются под водой, не устраивая потопов при каждой прихоти автора. Тут же всё всегда на виду, проговаривается вслух по несколько раз и добивается сентиментальным саундтреком.

Александр Робак

Но надо быть добрее, и фильм дает такой заряд тепла, что согреться им можно и в лютый мороз. Нина Волова не закидывает зрителя тоннами сахара, а достает нечто более действенное — эмпатию. Каждый персонаж выписан с такой степенью приятия, что даже карикатуры кажутся трогательными. Скажем, очередная папина любовница Леся (Александра Живова) из персонажа анекдота про блондинок вырастает до трогательнейшей героини с одной очень переживательной сценой под конец. Или порвавший зал «Маяка» скетч про разницу между эскортницами или содержанками — он не произвел бы такого эффекта без лаконичной, но тонкой прорисовки характера эпизодической героини, которую пытаются сосватать недавно разведенному Вэйхонгу. Автор предлагает сочувствовать всем и сразу, и у нее это каким-то чудом получается.

Другое маленькое чудо этого фильма — развитие двух важных для отечественной культуры мотивов. Во-первых, тема дома в русской драме. Что у Чехова, что в современной драматургии, потерять родной дом больше всего боится отживающее свой век поколение, но тут все ровно наоборот: отец и не против распродать все имущество и начать заново, но дочери привязаны к этому месту куда больше него. Во-вторых, китаец здесь становится немцем: в каждом втором значимом произведении литературы XIX века мы увидим немца как антагониста либо сомнительного или душного типа, высокоэффективного зануду, образцового чужака, противопоставляемого главному герою и всему тому русскому хаосу, составляющему суть и основу нашего миропорядка. Берг в «Войне и мире», генерал фон Лембке в «Бесах», несчастный (потому что наполовину немец, а наполовину русский) Штольц в «Обломове» — немец всегда другой, неприятный и раздражающий своей правильностью.

Дарья Коныжева

Но времена сменились вместе с геополитическим вектором: новый Запад — это Восток. Никакой приписываемый коренным жителям Германии педантизм не сравнится с ассоциирующейся с современным Китаем организованностью, предприимчивостью и готовностью этому обучить. И таким умным чужаком здесь выступает Вэйхонг. Но, оставаясь подчеркнуто Другим, он не превращается ни в карикатуру, ни в угрозу, ни в настоящий пример для подражания, а остается равным. Вместо скрываемого за издевкой раболепия Нина Волова предлагает просто увидеть в чужаке человека, понять, полюбить и отпустить его. Ведь, как говорится, «Запад есть Запад, Восток есть Восток».