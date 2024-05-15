4 самых любопытных фильма «Нового движения — 2026»: кто их снял и о чем они

В Великом Новгороде завершился третий фестиваль молодого кино «Новое движение». Команда, собирающая его конкурсную программу, поменялась, однако концепция осталась схожей: НД — это по-прежнему площадка, которая объединяет противоположные полюса российского киноландшафта, от регионального кино и панковских кринж-комедий до зрительского мейнстрима, метящего в прокат и на стриминги. Ознакомившись с эклектичным конкурсом, Никита Демченко выбрал наиболее любопытные фильмы.

Приз за лучшее визуальное решение, спецприз кинопрокатной компании Vereteno и «ВКонтакте»

Рамаз (Рамаз Кебадзе) и Лиза (Елизавета Соколова) почти все свободное время проводят вместе. На прогулках тестируют диковинные вкусы газировок с самой дальней полки и смотрят рилсы, а дома бездельничают под звуки электронной музыки. Между ними определенно пробегает искра, однако Лизе, кажется, интересно далеко не все, что рассказывает болтливый товарищ, особенно когда дело касается нарисованных в блокноте пенисов и хентай-наклеек. Однако Рамаз не оставляет попыток сблизиться и впечатлить девушку, так что в бой пойдут и мемы, и пранки, и даже банка консервированных ананасов.

Вячеслав Иванов, чья «Привычка нюхать пальцы» победила на прошлогоднем «Новом движении», вернулся на фестиваль с новой картиной. Формально «Кровать» — та же самая «Привычка», очередная часть одного большого (по словам авторов, материала у них на 15 часов) фильма про унылые будни Рамаза (Кебадзе — соавтор сценария) — придурковатого парня с грустными глазами и широкой улыбкой, застрявшего между зумерами и миллениалами, юностью и взрослением, суровой реальностью и мерцающим экраном смартфона.

Инструментарий у Иванова за год не то чтобы расширился, но это не стагнация, а полировка собственного стиля. Ткань нового фильма составляют сверхкрупные планы, снятые с рук и постоянно уходящие в расфокус, всевозможные глитчи и шизофазичные диалоги, иногда сопровождаемые малоприятными звуками — хлюпаньем газировки и чавканьем магазинным оливье.

Зато сменились акценты. Добавив в свой (преимущественно мужской) универсум героиню, режиссер вдруг нащупал новую мелодраматическую интонацию. Оттого «Кровать» — это уже не просто кринж-комедия, а что-то вроде брейнрот-ромкома. А может, и антиромкома, ведь неловкие ухаживания Рамаза едва ли способны привести к хеппи-энду. Теперь на фоне его туповатого фланерства более выпуклыми становятся не только тотальная неопределенность, тревожность и суженный до суток горизонт планирования, свойственные людям «темных двадцатых», но и характерное для них тотальное одиночество.

Приз за лучший фильм и лучшую режиссуру

Молодой хоккеист по прозвищу Помпей (Даниил Март), однажды променявший дружбу на карьеру в США, возвращается домой в Екатеринбург с неизлечимой болезнью. Таблетки-пейнкиллеры скоро закончатся, поэтому оставшиеся дни без боли парень решает провести в компании старых корешей — заикающегося Муму (Никита Столяров) и бегающего от военкомата Шакиры (Степан Сазонов). Троица прыгает в вычищенный до блеска голубой «москвич» и устремляется на юг, но маршрут быстро отклоняется от намеченного курса. По пути пацаны подбирают мечтающую стать певицей Нигму (Ирина Боровкова) и умудряются перейти дорогу опасным людям. В итоге на хвост злосчастной компании садятся бандиты, дилеры и сутенеры. А впереди — встречи с гаишниками, охотниками и даже сектантами.

«Ветер в голове» — еще одно отвязно-манерное кино в истории «Нового движения». Однако, в отличие от Вячеслава Иванова, выпускника МШНК, имеющего опыт работы над короткими метрами, авторы «Ветра» — энтузиасты без профильного образования, которые честны перед собой и зрителем («Сценарий писался на ходу. Бюджет фильма — проданная тачка. Материал склеился чудом»). Поэтому в их случае отказ от нарративной определенности, отсутствие монтажной логики и бредовые диалоги — это не концепция, а диагноз. Московский и его немногочисленная команда снимают на ощупь, отдаются процессу с детским простодушием и ценят интенсивность каждой отдельной сцены выше общего единства нарратива. Причинно-следственные связи здесь уступают место утомительному нагромождению жанровых клише, неймдроппингу, грубоватым шуткам и многочисленным синефильским отсылкам. Из-за каждого поворота этого екатеринбургского роуд-муви выглядывают то Пон Джун-хо, то Бергман, то Терри Гиллиам, но ближайший референс, конечно, бусловский «Бумер» и фильмы Тарантино (Ума Турман из «Криминального чтива» уютно расположилась на рубашке одного из героев).

Не сказать, что в этом эксцентричном битничестве бьется какая-то напряженная режиссерская мысль. Однако чувствуются энергия, амбиции и искреннее желание самовыразиться, то есть все то, чего ждешь от конкурсантов фестиваля молодого кино.

Приз за лучшую мужскую роль (Денис Косиков)

Успешная художница Наташа (Светлана Иванова) на выставке своих же картин узнаёт в одном из сотрудников галереи (Алексей Чадов) Игоря, бывшего возлюбленного. Случайная встреча заставляет девушку вспомнить начало нулевых — этапные годы, когда она, будучи выпускницей (Наташу в юности сыграла Аля Майер из хита «Твое сердце будет разбито»), разрывалась между желанием поступить в питерскую Академию художеств и дочерним долгом перед родителями (Анастасия Имамова и Владислав Ветров), мечтающими о юристке в семье. Тогда поверить в себя и пойти на риск Наташе помог новенький одноклассник — тот самый Игорь (Денис Косиков), выходец из интеллигентной семьи, игравший на гитаре и искавший вокалистку для своих записей. Герои полюбили друг друга, но их отношениям помешали сразу несколько событий, в том числе трагических.

«Чужой звонок» — полнометражный дебют выпускницы ВГИКа Светланы Белкиной, в основе которого лежит одноименная повесть Екатерины Марковой, написанная в конце 1970-х и экранизированная в 1985-м. В телефильме Сергея Олейника отголоски прошлого заставали героиню врасплох прямо в собственной квартире; общий тон повествования был мрачнее, и этические вопросы стояли более остро. В фильме Белкиной акценты намеренно смещены, и тяготеет он уже не столько к хмурому кино морального беспокойства, сколько к подростковым мелодрамам — сентиментальным, клишированным (едва ли сюжетные повороты удивят насмотренных синефилов), музыкальным (в нужный момент звучит Сироткин, но вообще герои и сами неплохо поют) и во всех отношениях безопасным. Если не сказать целомудренным — за весь фильм влюбленным так и не дают поцеловаться, отчего новый «Чужой звонок» можно крутить в любом уличном кинотеатре на радость и пионерам, и пенсионерам. В этой не такой уже и переполненной нише картина Белкиной вполне может стать хитом.

«Жужа»

Реж. Юлия Анищенко

Диплом жюри с формулировкой «За чувственность»

Варя (Варвара Пахомова), или просто Жужа, — вчерашняя школьница, живущая в небольшой квартире, полной родственников. Активному взаимодействию со взрослым миром она предпочитает отстраненное наблюдение и сознательное молчание, так что ее жизнь — полная противоположность быту младшей сестры Анки (Анастасия Волженская), болтливой скрипачки, готовящейся к выпуску из школы и всегда находящейся в центре внимания. Несмотря на разные характеры, девушки проводят почти все время вместе, но положение дел меняется, когда Жужа случайно знакомится со слабослышащим парнем Юрой (Григорий Чеглаков), который мастерит в отцовском гараже разные вещицы из стекла. Молодые люди начинают видеться все чаще, и Анка вдруг чувствует, что может оказаться лишней.

С таких сюжетных вводных легко соскользнуть в слезливую мелодраму про любовный треугольник. Однако «Жужа», дебютная работа 22-летней Юлии Анищенко, окончившей сценарный факультет Московской международной киношколы, — кино нежное и деликатное. Лишенное слезовыжимательных трагедий и пафосных монологов (хотя и диалогов тут, стоит признать, минимум), возможно, немного однотонное, повисшее в промежуточном состоянии между растянутым коротким метром и недокрученной полнометражкой (ключевой конфликт здесь, увы, не получает полноценного развития). За 54 минуты на экране происходит не так много всего, и самым ярким событием становится трогательное празднование дня рождения. С тортом и пивом — прием, как нас научил фестиваль «Маяк» и фильм «Здесь был Юра», действующий безотказно. По крайней мере, для представителей прессы, вне фестивального регламента признавших «Жужу» лучшим фильмом конкурса.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)