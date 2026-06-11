«Колония»: новый зомби-экшен от режиссера «Поезда в Пусан»

Новая ступенька в эволюции жанра, «Колония» предлагает неожиданное использование метафоры зомби-орды, а главное, это два часа уморительного и одновременно захватывающего экшена. Народное кино в самом благородном смысле слова — в Корее фильм посмотрело уже больше 5 миллионов человек.

Александр Омолоев Старший редактор новостей и соцсетей Кинопоиска

В сеульскую службу спасения поступает звонок: молодой ученый сообщает, что вскоре в элитной офисной высотке «Донгури» произойдут биологическая атака и массовое заражение. Полиция прибывает в здание слишком поздно. Под воздействием неизвестного прежде патогена корейцы уже начали превращаться в новую форму жизни — агрессивную, быструю и разрывающую в клочья людей. А их в высотке осталось чуть больше десятка: ученая (Чон Джи-хён, звезда «Дрянной девчонки»), приехавшая на презентацию биотехкомпании, трое старшеклассников, молодой охранник, его старшая сестра, прикованная к инвалидному креслу, и полицейский. Коп смущенно бормочет: «Это пациенты, убивать их нельзя», — объясняя остальным, почему власти оцепляют «Донгури», однако не берут здание штурмом и не спасают уцелевших.

Чи Чхан-ук

У пациентов меж тем обнаруживается коллективный разум. Благодаря ему инфицированные постепенно (и все сразу) обучаются: сперва они бегают на четвереньках и реагируют лишь на свет и движение, потом встают на ноги, потом действуют все более слаженно и начинают хорошо ориентироваться в пространстве. Потом к ним попадает оружие.

Тупой монотонности, нередко свойственной фильмам жанра, в «Колонии» нет и в помине. Зомби-зараженные тут сразу очень проворные и вдобавок эволюционируют, герои вынуждены ежеминутно реагировать на меняющуюся ситуацию, и напряжение вырастает в разы. Инфицированные теперь ориентируются с помощью обоняния, а значит, их можно сбить с толку разными запахами (пригодятся запасы антифриза и магазин парфюмерии). Их система обмена информацией основана на феромонах и слизи, которую они выделяют, — необходимо ее нарушить. Ученый, ответственный за вспышку вируса, тоже оказывается в здании. Надо его найти, и с этим связана отдельная сюжетная линия, в которой твистов более чем достаточно.

Фильм стартует с презентации стартапа под названием Chains Bio, занимающегося тем самым коллективным интеллектом, и есть соблазн классифицировать «Колонию» как социальную сатиру, к тропам которой часто обращаются другие зомби-хорроры: бездушные корпорации, безвольные чиновники, бессмысленное общество потребления и так далее. Но Ён Сан-хо уходит в немного другую строну. Если в «Поезде в Пусан», его прошлом хите в этом жанре, зомби-эпидемия и правда была метафорой социального взрыва, высшей точки классового неравенства, то здесь вирус — это, условно говоря, интернет в его нынешнем виде.

Что если сеть, которая затевалась ради свободной циркуляции информации, приводит к чему-то другому? Создает управляемый рой, куда затаскивают всех, вопреки желанию? Так ли нужно сопротивляться, беречь внесетевой статус или полезнее подключиться? «Колония» задает все эти вопросы и идеологически тесно соседствует, например, с «Из многих», только тут веселее (и громче чавкают).

Ку Гё-хван

Ён Сан-хо при этом не самый оригинальный рассказчик. Идея с разумными и развивающимися зараженными не нова, и в целом он активно пользуется готовыми жанровыми штампами и типажами. Среди выживших есть и тот, кто пожертвует собой ради остальных, и трус, прячущийся за спинами других, и так далее. Их индивидуальные особенности в большинстве случаев этим и ограничиваются.

Самая значимая (после инфицированных) фигура — ученая, которую сыграла Чон Джи-хён, звезда ромкомов и мелодрам 2000-х, которая ради «Колонии» вернулась в большое кино после 11 лет творческого перерыва. Ее героиня еще до начала эпидемии не собирается включаться ни в какие сети и социальные связи. Бывший муж напрасно пытается устроить ее на работу в Chains Bio, приговаривая: «Ты слишком упрямая, друзей у тебя нет, я беспокоюсь за тебя». И она действительно упрямствует и ворчит, ведет себя так, как сама считает нужным, однако все равно располагает к себе. Чон Джи-хён даже неприятные черты героини отыгрывает без злобы и нервной пассивной агрессии, с легкостью завоевывает зрительскую симпатию; хочется сделать так, чтобы от нее наконец отстали и здоровые, и зараженные.

Чон Джи-хён

Простоватые характеры и драматические шероховатости, впрочем, не так важны, ведь «Колония» не драма, а чистый аттракцион, бешеная карусель, которая набирает все больше оборотов, и в управлении ею у режиссера нет равных. Вот спецназ находит подпольную лабораторию и вступает в бой с десятками инфицированных обезьян. Вот отчаявшийся молодой охранник с одним ножом бросается в толпы зараженных и вырезает их. Вот полчища зомби теряют ориентацию и бесконечно бегут, словно муравьи, по огромному кругу смерти. Пока западные режиссеры нагружают зомби-хоррор философией, корейцы совершенствуются в искусстве жонгляжа. И даже мораль их страшных сказок становится частью реквизита этого феерического шоу, кульминацией которого должен стать сентябрьский релиз совсем уже безумной «Надежды» На Хон-джина.