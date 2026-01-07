Все игры серии Silent Hill — от худшей к лучшей

Сон разума рождает чудовищ. В случае с Silent Hill это не метафора, хотя события игр серии и происходят в реальности. В основном это психологические хорроры, которые показывают, на что способна бездна подсознания и каких монстров она может породить. В честь выхода фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» мы собрали все главные игры серии и расположили их от худшей к лучшей. Выбирайте, чем потревожить свой беспокойный разум.
В этом топе мы учитывали только большие и важные проекты, исключив игры для смартфонов и веб-сериал Silent Hill: Ascension. Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
12
Silent Hill: Book of Memories (2012)
Сплошное недоразумение
Идея кооперативной Silent Hill не так уж и плоха. Да, компанию игроков сложнее напугать, однако можно соорудить интересный психологический триллер, завязанный на нескольких персонажах. Но hack and slash в изометрии с RPG-элементами, низводящий великую серию до подросткового слэшера? Похоже на тотальное непонимание основ и плевок в лицо фанатам.
В основном игрокам предстоит бегать по однообразным комнатам и истреблять монстров, пришедших из разных частей. То есть игра еще и пытается давить на чувства фанатов, после того как плюнула в них. Но ладно, по Silent Hill есть аркадный тир, так что фанаты и это смогли пережить. Игра канула в пучину безвестности вместе с PS Vita, на которой выходила, и вряд ли кто-то сожалеет.
11
Silent Hill: Homecoming (2008)
Попытка сделать боевик
Сейчас Silent Hill вроде бы снова на коне, но был у нее и мрачный период. После четвертой части Konami буквально и метафорически пустила серию по миру, отдавая новые игры в руки студиям из разных стран за пределами Японии. В этот период как раз и вышла Homecoming.
Начнем с хорошего: студии Double Helix определенно удалась атмосфера игры, особенно изнаночный ржавый мир, игра до сих пор неплохо выглядит. Плюс музыка Акиры Ямаоки все такая же густая и меланхолическая. Дизайн монстров тоже преимущественно удался, особенно боссы. Гигантская кукла на длинных ногах и вовсе один из лучших монстров в серии.
Но все остальное не задалось. Авторы будто бы не понимали, что такое Silent Hill: они отчасти повторили сюжетный ход из второй части, однако не уловили общее настроение серии. Так что психологизма от Homecoming можно не ждать. Повествование подается исключительно в лоб, что отражается даже в записках. К тому же игра сильно опирается на экранизацию Кристофа Гана, здесь даже появляется Пирамидоголовый, который вообще-то часть истории Джеймса Сандерленда из второй части.
А еще Homecoming — боевик с множеством монстров, уворотами и прицеливанием. Само по себе это неплохо, но в игре с Silent Hill в названии смотрится странно. Усложненную боевую систему можно объяснить тем, что главный герой — военный, но атмосфера липкого ужаса и постоянного напряжения теряется напрочь.
10
Silent Hill: The Short Message (2024)
Бесплатная игра, не имеющая ничего общего с Silent Hill
The Short Message — короткая бесплатная игра-зарисовка, рассказывающая о подростковой травле и суициде. Тема важная, и авторы неплохо ее раскрыли. Но при чем тут вообще Silent Hill, неясно. Игру роднит с серией разве что тот факт, что главная героиня получает сообщения от умершей подруги. В остальном это небольшая история о проблемах поколения социальных сетей.
Если бы не Silent Hill в названии, игра, вероятно, осталась бы незамеченной, даже учитывая бесплатность. Такого рода инди-хорроров сотни. По геймплею The Short Message — симулятор ходьбы с экшен-сценами, в которых нужно убегать от монстра. Иногда решать головоломки.
А еще это первая Silent Hill из новой волны. Konami решила, что серия должна выйти за рамки одноименного города, но не в городе ведь дело, а в сложных визуальных метафорах, многослойном психологическом сюжете, самокопании главного персонажа, атмосфере ночного кошмара, заигрывании с мифами, в темной изнаночной версии мира и, наконец, луче фонарика, выхватывающего беспокойный силуэт в темноте. У Silent Hill много образующих черт, и в The Short Message их нет.
9
Silent Hill: Origins (2007)
Ненужный приквел
Зачем первой Silent Hill приквел? Никто не знает. А он есть, вышел в 2007-м на PSP, а через месяц на PS2. На первый взгляд, в Origins всё как надо. Мрачные локации, интересный дизайн монстров, в меру сложные загадки, лабиринтообразные уровни. Еще и интересная механика с переходом в альтернативный мир и назад через зеркала (правда, из-за нее без гайдов игру пройти сложно). Герой хоть и скучноватый, но с душевной травмой, как и полагается.
Но кто и почему решил, что драться с монстрами различными бытовыми предметами — хорошая идея? В результате главный герой таскает в инвентаре телевизоры, стойки для капельниц, картотеки и печатные машинки. Выглядит глупо и сильно бьет по атмосфере.
А еще Silent Hill: Origins прошла через ад. Изначально игру разрабатывала американская Climax, и результат был настолько ужасный, что проект передали британскому подразделению студии. За переработку отвечал Сэм Барлоу, который затем подарит миру замечательные Silent Hill: Shattered Memories, Her Story, Telling Lies и Immortality. Винить его в неудачах Origins нельзя, ведь на исправление было всего шесть месяцев.
Origins досталась Барлоу в крайне плачевном состоянии, так что релиз хоть в сколько-то приемлемом виде — это уже большое чудо. Как рассказывал гейм-дизайнер, игра совсем не соответствовала духу Silent Hill и скорее походила на хоррор категории Б с элементами черной комедии. Так что изменения от британской Climax были существенными. «У нас оказалось очень мало возможностей для маневра, но мы сделали все что могли», — признавался Барлоу. Кстати, идею приквела он тоже не оценил.
8
Silent Hill: Downpour (2012)
Свежий взгляд, скверная реализация
Есть мнение, что Downpour была бы лучше, если бы Konami не так сильно влияла на творческий процесс. К 2012 году всем стало понятно, что издатель не понимает франшизу и делает с ней исключительно абсурдные вещи. Но вышла во многом экспериментальная игра с множеством раздражающих вещей.
Сайлент Хилл здесь заливает дождем, что для серии необычно. К тому же город открыт для исследования, есть даже сайд-квесты, хорошо вписанные в повествование. Все, что касается города, получилось отлично. Он красивый, его интересно изучать, дождь навевает меланхолию ничуть не хуже, чем туман.
Главный герой — беглый заключенный, что тоже необычно для Silent Hill. История хоть и рассказывается в лоб и без метафор, все же глубокая и насыщенная. Игра посвящена круговороту мести, остановить который можно, только преодолев себя и очистив душу. С другими частями серии Downpour не связана, это полностью самостоятельная история. Так что никаких культов.
И все же проблем много. Тут и неудобное управление, и кривоватая боевая система, и баги, и засилье экшена, и ужасно скучные в плане дизайна враги. А еще музыку для игры написал Дэниэл Лихт, а он все-таки не Акира Ямаока. Словом, вышло неплохо, но до классических частей далеко.
7
Silent Hill f (2025)
Самая необычная часть серии
Несколько лет назад Konami решила, что Silent Hill может быть разной. Так почему бы не перенести действие одной из частей в Японию 60-х? Лору это не противоречит: локальный Сайлент Хилл может разверзнуться в любом месте, лишь бы там накопилось достаточно боли и страданий. За сценарий и общее видение игры отвечал Рюкиси07 («Когда плачут цикады»), а он умеет делать тревожно и страшно.
Silent Hill f на первый взгляд не имеет ничего общего с серией, но это не совсем так. Она не похожа эстетически (никакого ржавого альтернативного мира), хотя по сути своей прекрасно укладывается в общую канву. Это история сломленного, психически нездорового человека, подсознание которого порождает тьму и чудовищ.
Жаль только, что вся мифологическая составляющая сюжета спрятана в повторных прохождениях. А из-за надоедливой и неприятной боевой системы второй раз проходить игру отважится не каждый.
6
P. T. (2014)
Не просто тизер
В середине 2010-х с серией едва не случилось чудо. Новая часть досталась Хидэо Кодзиме и Гильермо дель Торо. Главную роль сыграл бы Норман Ридус, а монстров должен был рисовать знаменитый мангака Дзюндзи Ито. Но не сложилось: Konami погубила Silent Hills (да, во множественном числе) и уволила Кодзиму. Подробности их разлада до сих пор неизвестны.
Еще обиднее от того, что P. T., играбельный тизер Silent Hills, который Кодзима представил на выставке Gamescom 2014, вышел действительно страшным и во многом новаторским. Главный герой оказывается во временной петле, а все игровое пространство — лишь жуткий коридор квартиры и ванная. Однако с таким минимумом средств Кодзима сумел не только рассказать интересную историю, но еще и как следует напугать.
В коридоре постоянно что-то меняется, а потом во временную петлю вторгается призрак умершей в этой квартире женщины. Креативных приемов множество — взять хотя бы тот факт, что в определенный момент призрак оказывается за спиной героя. Ты слышишь чужие шаги помимо своих и боишься оборачиваться.
P. T. задал целый тренд и вдохновляет других разработчиков хорроров до сих пор. А вот в сам играбельный тизер поиграть уже, увы, нельзя. Konami его удалила.
5
Silent Hill: Shattered Memories (2009)
Вольная трактовка событий первой части
После Origins Сэм Барлоу занялся новой игрой, и в этот раз у него была большая творческая свобода. Он сознательно отказался от традиционного шаблона Silent Hill и решил переосмыслить хорроры в принципе. Что забавно, Shattered Memories — вольный ремейк самой первой Silent Hill. Настолько вольный, что превращается в изящное издевательство над фанатами оригинала.
Драться с монстрами нельзя — только убегать и прятаться. А события в Сайлент Хилле (на этот раз покрытом льдом) перемежаются с сеансами у психотерапевта. Тот задает личные неуютные вопросы, и в зависимости от ответов меняется внешний вид монстров, персонажей и некоторых локаций.
И, конечно, хочется отметить пронзительную и жуткую концовку игры.
4
Silent Hill 3 (2003)
Отличное продолжение
Одна из классических частей серии, которой занималась японская студия Team Silent. Silent Hill 3 — прямое продолжение первой Silent Hill. Единственный минус игры — это несколько плоский сюжет, в котором даже твистов толком нет.
А вот покопаться в символизме все равно можно. Авторам удалось показать проблемы взросления героини через метафоры (пусть и прямолинейные) и страхи. В этом плане третья часть выступает даже сильнее, чем Silent Hill f. К тому же Silent Hill 3 много рассказывает о городе и его тайнах, а также исследует религию культа, из-за которого все и началось.
В остальном это очень хороший survival horror с весьма сложными загадками, насыщенным экшеном и отличной картинкой, которая до сих пор смотрится прилично. Локации запутанные, альтернативный мир пугающий, монстры жуткие, композитор Акира Ямаока на пике мастерства.
3
Silent Hill 4: The Room (2004)
Самая страшная часть серии
The Room явно недооценена. Игру делали в короткие сроки, и, видимо, поэтому локации в ней используются по два раза. Акцент на ближнем бою — это тоже не очень хорошее решение. Зато игра креативная и страшная, что для хоррора все-таки важнее.
Главный герой оказывается заперт в собственной квартире. Единственный путь наружу — странная дыра в стене уборной, через которую он попадает сначала на ближайшую станцию метро, а потом и в другие места, так или иначе связанные с жертвами маньяка Уолтера Салливана — фанатика Ордена, который орудовал в Сайлент Хилле. Сюжет закручен в такой крепкий узел, что разобраться не так-то просто.
Через дыры герой периодически возвращается в квартиру: читает записки, которые кто-то подкидывает под дверь, наблюдает через дыру в стене за соседкой, слушает радио. Дома есть ящик, куда можно складывать ненужные вещи, можно сохраниться, да еще и жизни восстанавливаются. Словом, зона комфорта. Но самое интересное начинается тогда, когда квартира начинает трещать по швам. Игрокам, живущим про правилу «мой дом — моя крепость», определенно понравится. А еще эти утробно урчащие летающие призраки, от которых все внутри переворачивается…
2
Silent Hill (1999)
С чего все начиналось
Первая часть, заложившая основы серии и сформировавшая неподражаемую атмосферу, которую другим разработчикам не всегда удачно удается повторить. Сложносочиненные локации, на которых без карты не сориентируешься, ржавый альтернативный мир, монстры, созданные подсознанием, туманный город, сюрреалистические головоломки, путанная речь персонажей и логика сна — все это появилось впервые здесь.
Игра страшная, и в ее сюжете не так-то просто разобраться. Факты придется складывать как пазл, а что-то даже домысливать. Это тоже важная часть серии Silent Hill. Игра сохранилась плохо (все-таки первая PlayStation), но есть хорошая новость: в производстве находится ремейк от студии Bloober Team, и он обещает быть удачным.
1
Silent Hill 2 и ее ремейк (2001, 2024)
Один из лучших психологических триллеров вообще
Silent Hill 2 слабо связана с другими частями серии и рассказывает самостоятельную историю. Когда говорят про особенную атмосферу Silent Hill, то обычно как раз про нее. Авторам удалось совместить более-менее обычный геймплей жанра survival horror с сюжетом, полным символизма. И, что важно, здесь есть так необходимый психологическим триллерам сюжетный надлом.
Игра не сильно страшная, но берет другим — атмосферой липкого сна, переходящего в сюрреалистический кошмар. Пройдя Silent Hill 2, вы, скорее всего, сразу полезете читать трактовки сюжета и анализ метафор, заключенных в игре. Интерпретаций до сих пор много, хотя вроде бы серию уже разобрали от и до.
В 2024-м вышел ремейк от студии Bloober Team, больших фанатов серии. И это великолепная игра. Авторы бережно сохранили все, за что мы полюбили оригинал, а остальное как следует прокачали. Игра даже стала более страшной и тревожной, чем версия 2001-го. Словом, если вы никогда не прикасались к Silent Hill, то ремейк — отличная точка входа.