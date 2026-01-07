Все игры серии Silent Hill — от худшей к лучшей

Сон разума рождает чудовищ. В случае с Silent Hill это не метафора, хотя события игр серии и происходят в реальности. В основном это психологические хорроры, которые показывают, на что способна бездна подсознания и каких монстров она может породить. В честь выхода фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» мы собрали все главные игры серии и расположили их от худшей к лучшей. Выбирайте, чем потревожить свой беспокойный разум.

В этом топе мы учитывали только большие и важные проекты, исключив игры для смартфонов и веб-сериал Silent Hill: Ascension. Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.