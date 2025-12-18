Зомби, вампиры и старики: лучшие хорроры 2025 года по версии Станислава Зельвенского

Формат «найденные пленки» (здесь в самом буквальном смысле) на удивление жив и за пределами альманаха «З/Л/О». «Человек находит кассету» — занимательный инди-дебют, спродюсированный дуэтом Бенсона — Мурхеда. Документалистка возвращается в родной городок, где творятся очень странные дела. Ее брат (ставший интернет-знаменитостью, после того как нашел кассету из своего детства, на которой незнакомец заходит к нему в спальню и кладет ему что-то в рот) считает, что виноват местный проповедник, но все не так просто, а события тем временем приобретают сверхъестественный оборот. «Кансай» — мокьюментари японского мастера Кодзи Сираиси, во многом напоминающее его классическое «Проклятие» (не путать с одноименной франшизой), но в техническом смысле идущее в ногу со временем. Пара репортеров расследует исчезновение редактора маленького журнала, который готовил материал про цепь паранормальных событий. Все, за что мы любим j-horror: странно ведущие себя дети, жуткие рисуночки, запертая комната с десятками удавок, лесной алтарь с куклами и так далее и так далее.