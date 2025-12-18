Зомби, вампиры и старики: лучшие хорроры 2025 года по версии Станислава Зельвенского

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.
В новогодние каникулы Станислав Зельвенский традиционно подводит итоги года в хорроре и собирает чертову дюжину приглянувшихся ему свежих фильмов в этом жанре — как всем известных, так и не известных почти никому. Фильмы расположены не от худшего к лучшему (или наоборот), а в алфавитном порядке.
Дэнни Бойл и Алекс Гарленд с успехом вернулись к постапокалиптическим корням. За десятилетия, пока франшиза находилась в спячке, случились Брекзит и ковид, и концепция Британии как окруженного стеной острова выглядит еще убедительнее, чем раньше. Причем зомби еще как-то держатся, а вот люди продолжают деградировать. Фильм о взрослении и смерти запомнился роскошно снятой на айфоны беготней под северным сиянием, Альфами с гигантскими пенисами наперевес, кладбищенскими инсталляциями Рэйфа Файнса и неожиданными аллюзиями к «Телепузикам». Сиквел (правда, без Бойла) выйдет буквально на днях.
Вампирское ретро, которое в Штатах делит с «Битвой за битвой» пьедестал главного кинособытия года. Издалека фильм выглядит, может быть, не так грандиозно, но Райану Куглеру не откажешь ни в мастерстве, ни тем более в амбициозности. Несмотря на солидный хронометраж и задумчивый ритм, блюзовый кавер «От заката до рассвета» (с ирландскими народными танцами в антракте) смотрится на одном дыхании, а порой и с открытым ртом. Вдобавок от «Грешников» есть и чисто практическая польза: студии, несомненно, запомнили, что взрослый авторский фильм с оригинальным сценарием все еще способен заработать в театральном прокате 367 млн долларов.
Тематический праздничный выпуск — один из самых удачных в этой долгоиграющей, очень неровной инди-франшизе, состоящей из антологий найденных пленок. Совсем слабых фрагментов в этот раз нет. Лучшая новелла, пожалуй, принадлежит Алексу Россу Перри — совершенно жуткий, беспросветный триллер про серийного детоубийцу с видеокамерой. Кроме того, в программе — смешной фильм про фабрику, где из расчлененных тел делают сладкие батончики, трогательный фрагмент про вышедший из-под контроля семейный аттракцион, вырывающие глаза демоны (от одного из авторов испанских «Репортажей»), адская Мамочка и другие радости на тему «trick or treat».
Хоррор-комедия видного клипмейкера Джозефа Кана, двигающаяся, как часто принято в его основной профессии, со скоростью 100 склеек в минуту. Бывший школьный суперстар, ставший педагогом-неудачником (экс-Супермен Брэндон Рут), спасает родной городок и (возможно) родную дочку от нашествия коварных инопланетных растений под названием ик. Ковидная сатира в форме старомодного сай-фай-тин-хоррора вроде «Капли». Немного Сэм Рэйми, немного Эдгар Райт, много ностальгических поп-хитов из 2000-х, подтрунивания над зумерами и беспардонные культурные аллюзии (есть, например, шутка про Белу Тарра). Невинное развлечение.
Пара фильмов про пары. В «Ловушке» Дев Патель играет звуковика, который в 1970-е селится с женой (Рози Макьюэн), электронным музыкантом, в валлийской глуши и вскоре сталкивается с местным фольклором: на пороге появляется похожий на Барри Кеогана ребенок неопределенного гендера (скорее, мальчик, но играет его, что заметно, девушка Джейд Крут) и втягивает их в мир фей, грибов и мха. Все это крайне туманно и несколько монотонно, но с интересным саунд-дизайном и вообще нетривиально. «Одно целое» — куда более прямолинейное в своих метафорах кино: герои (супруги Дэйв Франко и Элисон Бри) тоже селятся в глуши и, попив в лесной пещере волшебной водицы, начинают физически срастаться друг с другом. Если не принимать все это всерьез (а судя по Spice Girls в развязке, это все-таки не планировалось), можно получить массу удовольствия.
Осгуд Перкинс густо раскрасил эту вольную экранизацию старого рассказа Стивена Кинга про игрушечную обезьянку, несущую гибель, собственным специфическим чувством юмора. Например, главный герой в исполнении Тео Джеймса раздвоился на ненавидящих друг друга и одинаково нелепых близнецов. Миниатюра об абсурдных законах бытия и странных нитях родства проиллюстрирована множеством замечательных смертей. Чего стоит, скажем, эпизод в бассейне мотеля. По сути, это тот же «Пункт назначения», но в более изящной, интимной аранжировке.
Тысяча первое свидетельство изобретательности российских прокатчиков в области названий. У этих фильмов, впрочем, и правда есть нечто общее: обе истории разворачиваются в доме престарелых. «Обитель смерти» (в оригинале «Владычество Дженни Пен») — новозеландский психологический хоррор в духе Стивена Кинга. Судья, волевой интеллектуал, после инсульта оказывается в заведении, где вредный старик, упивающийся властью, десятилетиями терроризирует других пациентов. Ладный грустный фильм про старческую беспомощность как самый страшный кошмар с превосходной работой Джона Литгоу (злодей) и Джеффри Раша. «Обитель» (в оригинале попросту «Дом престарелых») — фантастический хоррор про то, как Пит Дэвидсон идет отрабатывать правонарушение, убирая за старичками, и начинает подозревать неладное. Фильм очень кровавый и настолько идиотский, что в каком-то смысле это стоит увидеть — как минимум финальные десять минут.
Итоги года в хорроре невозможно подвести без хита Зака Креггера про детей, убежавших в ночь, раскинув руки, и эксцентричную тетушку Глэдис. «Орудия» злоупотребляют формальными манипуляциями, второй час фильма слабее, чем первый, и вообще есть ощущение, что люди, записавшие Креггера в хоррор-визионеры, слегка торопятся. Тем не менее здесь, безусловно, есть на что посмотреть: изумительная, как всегда, Джулия Гарнер с водочкой, сцены с директором школы, автомат в небе, тетушка Глэдис, наконец.
Еще одна популярная франшиза из нулевых, вроде бы зашедшая в тупик, но после длинной паузы вернувшаяся с высоко поднятой головой. Превосходный ретропролог в ресторане в башне, много характерного черного юмора и вереница восхитительно гротескных смертей. Плюс прощание легендарного Тони Тодда, который с первого фильма разъяснял туповатой молодежи замыслы смерти, а теперь отправился к ней на личную встречу.
Формат «найденные пленки» (здесь в самом буквальном смысле) на удивление жив и за пределами альманаха «З/Л/О». «Человек находит кассету» — занимательный инди-дебют, спродюсированный дуэтом Бенсона — Мурхеда. Документалистка возвращается в родной городок, где творятся очень странные дела. Ее брат (ставший интернет-знаменитостью, после того как нашел кассету из своего детства, на которой незнакомец заходит к нему в спальню и кладет ему что-то в рот) считает, что виноват местный проповедник, но все не так просто, а события тем временем приобретают сверхъестественный оборот. «Кансай» — мокьюментари японского мастера Кодзи Сираиси, во многом напоминающее его классическое «Проклятие» (не путать с одноименной франшизой), но в техническом смысле идущее в ногу со временем. Пара репортеров расследует исчезновение редактора маленького журнала, который готовил материал про цепь паранормальных событий. Все, за что мы любим j-horror: странно ведущие себя дети, жуткие рисуночки, запертая комната с десятками удавок, лесной алтарь с куклами и так далее и так далее.
