Кто такая тетя Глэдис? Как устроены «Орудия» — самый загадочный хоррор этого года

Глэдис (Эми Мэдиган) — тетя Алекса, которая внезапно появляется в доме мальчика, представляясь родственницей его мамы. Мама говорит, что она сестра ее мамы, а сама Глэдис утверждает, что она его тетя. По словам отца, он уже 15 лет не видел старушку, хотя сама она утверждает, что знала Алекса еще совсем маленьким. Родители соглашаются приютить ее у себя, потому что считают, что она находится на пороге смерти. На самом деле Глэдис — ведьма, которая с помощью ритуалов и заклинаний высасывает энергию сначала из родителей Алекса, а затем из его одноклассников. Не исключено, что у нее нет совершенно никаких родственных связей с родителями мальчика, и она их просто загипнотизировала. Кроме того, в разговоре с директором школы Маркусом вместо термина «туберкулез» Глэдис использует слово «чахотка» (consumption), которым пользовались в XIX веке. Скорее всего, Глэдис уже пару сотен лет, и она застала процесс над салемскими ведьмами в начале 1690-х. В фильме постоянно упоминаются паразиты: Джастин рассказывает о ленточных червях деткам, а Маркус смотрит передачу про гриб кордицепс, паразитирующий на муравьях. Глэдис — тоже паразит, высасывающий жизнь из своих жертв.