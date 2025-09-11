Что смотреть дома: второй «Барсукот», возвращение «Лихих» и «Орудия»

Приключения в Дальнем Лесу и общаге МВГУ продолжаются. «Ходячие» едут в Испанию, а «Лихие» — в Москву. У сценариста «Мейр из Исттауна» срочное задание, а режиссер «Варвара» демонстрирует новые «Орудия». А еще спорт: КХЛ, РПЛ и UFC. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

У лесных детективов новое дело: исчезают художественные ценности

Где смотреть: Кинопоиск

В Дальнем Лесу снова неспокойно: кто-то крадет произведения зверского искусства. Главным подозреваемым считается Песец, но Барсук Старший и младший детектив полиции Барсукот проверят все версии. Тем более похищают не только искусство, но и кошечку Маркизу, в которую влюблен молодой оперативник. К озвучанию главных ролей вернулись Сергей Мардарь, говорящий за Совунью и Кар-Карыча в «Смешариках», и Богдан Коршунов, артист Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Продолжение анимационного мультсериала получило подзаголовок «Когти гнева». Каждую неделю зрителей ждет по две серии, всего во втором сезоне 12 эпизодов.

Новое поколение осваивается в МВГУ (Кузя тоже на месте)

Где смотреть: Кинопоиск, Premier, Okko

Продолжение мягкого перезапуска культового ситкома нулевых. Студенты МВГУ продолжают притираться друг к другу и заглаживать вину за старые ошибки. Федя повзрослеет и пойдет на работу, чтобы вернуть доверие Полины. А та зачем-то свяжется с микрозаймами. Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви, Слава начнет встречаться с четырьмя девушками одновременно. Зуев уступит пост ректора своей первой жене Веронике, замдекана экономического факультета Вике Бобр придется судиться с Кириллом, а разбогатевший Кузя расскажет студентам о секретах бизнеса и откроет в универе пельменную. Зумеры в исполнении Влада Прохорова, Ильи Сигалова, Алины Воскресенской, Екатерины Чанновой и Кирилла Мешалкина вернутся к своим ролям. Бумеры Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Марина Федункив и Виталий Гогунский тоже пока не отчислились.

Девяностые недели: «Лихие», 2-й сезон

Суровая история отца и сына глазами Юрия Быкова

Где смотреть: START, Okko

Продолжение сериала Быкова по сценарию Олега Маловичко. Во второй главе отец Павел (Артём Быстров) и сын Женя (Егор Кенжаметов) отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема (Артур Иванов). Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс (Аскар Ильясов) сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске. Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Филипп Янковский, Гела Месхи, Марина Васильева и другие вернутся к своим ролям. Сам Быков сыграет столичного делюгу по имени Арнольд.

Детективы-любители не сидят без дела

Где смотреть: Hulu

В продолжении троица подкастеров-детективов (Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес) расследует шокирующую смерть швейцара «Арконии». Под подозрение попадает как мафия, так и трое миллиардеров. Мэрил Стрип опять в деле, а среди новых звездных гостей — Рене Зеллвегер, Кристоф Вальц, Логан Лерман, Теа Леони, Бини Фелдштейн, Бобби Каннавале и Кигэн-Майкл Ки. Критики по-прежнему в восторге от сериала, хоть и отмечают, что третий, «бродвейский» сезон остается лучшим. Судя по рецензиям, создатели решили снова сконцентрироваться на основном составе Мартин — Шорт — Гомес, а не на приглашенных звездах. Всего, как и прежде, будет 10 эпизодов.

История о пропавших детях, наделавшая шума в прокате

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime Video

Второй полный метр Зака Креггера, ставшего надеждой американских ужасов после «Варвара». В Мэйбруке, штат Пенсильвания, пропадают 17 детей. Все учились в одном классе и, словно сговорившись, выбежали из дома в 02:17 ночи. Не примкнул к ним только изгой Алекс (Кэри Кристофер). Родители подозревают молодую классную руководительницу Джастин Ганди (Джулия Гарнер), которая недавно переехала в город. Фильм Креггера вполне может стать культовым благодаря разным способам интерпретации и остроумным находкам режиссера. Многофигурное нелинейное повествование и напряженная атмосфера оставили под впечатлением и зрителей, и кинопрессу (на Rotten Tomatoes у проекта впечатляющие 94% и 85%). Среди жителей Мэйбрука можно встретить Джоша Бролина, Олдена Эренрайка, Остина Абрамса, Бенедикта Вонга и Джастина Лонга.

Схватка недели: «Задание», сериал

«Во все тяжкие» от сценариста «Мейр из Исттауна»

Где смотреть: HBO Max

Агент ФБР Томас Брэндис (Марк Руффало) возглавляет оперативную группу по расследованию серии вооруженных ограблений наркопритонов в пригороде Филадельфии. За налетами стоит скромный муж и отец (Том Пелфри), пытающийся помочь семье. Новая криминальная драма шоураннера Брэда Ингелсби, создателя «Мейр из Исттауна» и «Долины эха». За режиссуру отвечают Джеремайя Сагар и Салли Ричардсон-Уитфилд. Критики пишут, что у HBO получился глубокий, эмоциональный и напряженный триллер о прощении и искуплении. Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 88%.

Другие новинки

Постапокалиптический евротур самого популярного героя франшизы

Где смотреть: Амедиатека

Дэрил и Кэрол (​​Норман Ридус и Мелисса МакБрайд) продолжают исследовать Европу после зомби-апокалипсиса: сначала герои окажутся в Британии, а затем в Испании. Жители испанской общины, в которой процветает торговля девушками, заставят Дэрила применить все свои навыки охотника и воина, чтобы остановить работорговлю и освободить людей. Одним из режиссеров стал испанский жанровый постановщик Пако Кабесас («Мой парень — киллер», «Гнев»). Следующий, четвертый сезон станет для сериала финальным.

Перемены недели: «Первокурсницы», 1-й и 2-й сезоны

Две подруги решают получить высшее после 40

Где смотреть: Кинопоиск, Premier, Okko, Kion

Решив, что они зря бросили учебу после первого курса, 40-летние подруги Жанна (Екатерина Стулова) и Настя (Анна Уколова) решают вернуться в институт и заселиться в общежитие, чтобы наверстать упущенное. В продолжении Жанна заведет курортный роман в Сочи и окажется в центре любовного треугольника в Москве, а Настя начнет сомневаться, готова ли она к отношениям с молодым однокурсником Данилой. А еще подруги откроют во время учебы совместный бизнес — кулинарный стартап. За постановку отвечала Алёна Корчагина (шестой сезон «Ивановых-Ивановых»).

Сервис недели: «Галя, у нас отмена!», 1-й и 2-й сезоны

Создатели «Кухни» замахнулись на универмаг

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko

Комедийный сериал от создателей «Кухни» и «Чебурашки» о буднях сотрудников гипермаркета. В погоне за выигрышной лотерейной крышкой бывший бармен Фил устроился в магазин, где в итоге застревает. Во втором сезоне героям приходится разыгрывать спектакли перед поставщиком, работать под контролем смарт-часов, смириться с тем, что Алина увольняется ради карьеры на Бали, и искать «крысу» в коллективе, чтобы получить премию. Сценаристы обшутили и магазинные лотереи, и просрочку, и даже роботов-консультантов. В главных ролях — Артём Кошман, Настасья Самбурская, Максим Лагашкин и Дарья Петриченко.

Сценарист «Стать Карлом Лагерфельдом» рассказывает, как красть картины

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, «Иви»

Эксперт по люксовым часам Йонатан ведет спокойную жизнь, пока не знакомится с Эриком — мошенником, который втягивает его в мир краж и сбыта краденого. Эрик привлекает Джо, чтобы тот украл «Натюрморт с подсвечником» Фернана Леже и другие шедевры из Музея современного искусства в Париже на 100 млн евро. Кража быстро становится резонансной и втягивает троих в опасную спираль событий. Криминальная комедия, в которой главные роли исполнили Мельвиль Пупо, Софьян Зермани и Стив Тьеншо.

Семейный триллер с Робин Райт и Оливией Кук

Где смотреть: Amazon Prime Video

Богачка Лора (звезда «Карточного домика» Райт) начинает подозревать, что Черри Лейн (Кук из «Дома Дракона»), новая герлфренд ее взрослого сына Дэнни (Лори Дэвидсон), не та, за кого себя выдает. Пытаясь защитить сына и впав в паранойю, мамаша начинает всячески третировать девушку. Но та не планирует давать себя в обиду. Райт не только сыграла одну из главных ролей, но и спродюсировала сериал, а также поставила половину эпизодов (вторым режиссером стала Андреа Харкин, работавшая над «Сроком). Всего в психологическом триллере будет шесть серий. Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 86%, рецензенты хвалят динамику между героями, а сам сериал называют «затягивающим эскапистским трешем».

Откровенная история скандального актера, рассказанная им самим

Где смотреть: Netflix

Документалист Эндрю Ренци, снимавший о суде против Pepsi, доме-монстре и боксере с ужасной репутацией, взялся за рассказ о жизни Карлоса Ирвина Эстевеса, сына легендарного актера Майкла Шина. Известный плейбой и самый высокооплачиваемый актер в истории американского ТВ (1,8 млн долларов за эпизод ситкома «Два с половиной человека») сам рассказывает о взлетах и падениях прошлого — от детства в Малибу до наиболее мрачных периодов биографии. Ренци пришлось уговаривать Шина семь или восемь месяцев, убеждая, что людям необходимо узнать его историю. В ходе съемок актер также помирился со многими некогда близкими людьми. В эпизодах появляются Шон Пенн, Дениз Ричардс, Крис Такер и Джон Крайер.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Предыстория популярной фэнтези-антиутопии

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — история восхождения Кориолана Сноу.

Через 10 лет после основной трилогии Сьюзен Коллинз написала роман-приквел, посвященный устроителю жестоких игр на выживание. Книгу оперативно экранизировал Фрэнсис Лоуренс, ранее известный как постановщик «Константина», а теперь постоянный режиссер франшизы (только первый фильм снял не он). Ради именной стипендии молодому и честолюбивому Сноу необходимо, чтобы его трибут победил. Как назло, он оказывается ментором певицы Люси Грей Бэйрд, которая не похожа на перспективную воительницу. Главные роли сыграли Том Блайт из «Позолоченного века» и Рэйчел Зеглер из «Белоснежки», а оттеняли их Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джейсон Шварцман и Виола Дэвис. Кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский уверяет, что фильм «по большей части умнее, мрачнее и элегантнее квадрологии».

Единственная франшиза, ради которой готов вернуться Майкл Кейн

История борца с нечистью Колдера в исполнении Вина Дизеля оказалась не последней, а к роли мага Долана 36-го, по слухам, вернется даже выдающийся артист с рыцарским титулом. Кейн объявил о завершении карьеры два года назад, когда двукратному обладателю «Оскара» исполнилось 90 лет. Однако трагикомедия «Великий беглец» может лишиться звания его последнего фильма. Десять лет назад Колдер и Долан спасли человечество от Королевы ведьм. В первом фэнтезийном боевике снялись Роуз Лесли, Элайджа Вуд, Оулавюр Дарри Оулафссон, Джозеф Гилган и Исаак Де Банколе.

Люк Бессон и его вечная любовь (к катакомбам)

Знаменитый француз недавно снял «Дракулу», который выходит в российский прокат. Главную роль сыграл Калеб Лэндри Джонс, который уже солировал у режиссера в «Догмене». Знаменитый граф в этот раз направляется в Париж, где через пару столетий Бессон снимет культовую «Подземку». Криминальный боевик с Кристофером Ламбертом и Изабель Аджани, где также замешаны кровь, любовь, драгоценности и важные бумаги. Именно такие фильмы прославили француза на старте карьеры, позволив снимать масштабные проекты на родине и в Голливуде.

Спорт

Хоккей недели: лучшие матчи выходных в КХЛ

Триллеры в Омске и Москве

13 сентября в Омске «Авангард» примет московское «Динамо». Уже в 13:40 по Москве можно начинать смотреть, чья магия окажется мощнее — Никиты Гусева и Максима Комтуа или канадского тренера омичей Ги Буше.

В воскресенье дерзкое «Торпедо» приедет в гости к «Спартаку». Новый тренер нижегородцев Алексей Исаков добивался успеха на уровне молодежной и высшей хоккейных лиг, а теперь планирует делать то же самое в матчах против лучших команд главной лиги.

Российский футбол недели: восьмой тур РПЛ

Клубы возвращаются после международного перерыва

Матч «Динамо» и «Спартака» притягивает внимание на любом этапе чемпионата и при любом турнирном раскладе. В этот раз дополнительная интрига — дерби Валерия Карпина (и легенды «Спартака») в роли главного тренера динамовцев.

Если «Краснодар» планирует сохранить чемпионский ход, ему нужно обыгрывать «Акрон», дела которого пока не ладятся.

«Балтика» удивила многих резвым стартом и теперь идет на третьем месте. Удивить еще и «Зенит» будет непросто. Попытка сделать это назначена на воскресенье на 17:00 по Москве.

Воскресным вечером у ЦСКА, который под руководством нового тренера Фабио Челестини не проигрывает в чемпионате, будет шанс закрепиться на втором месте в таблице. А в случае неудачи «Краснодара» и вовсе подняться на первое.

Европейский футбол недели: матчи Испании и Италии

Экзамен «Ювентуса», идеальный «Реал»

У «Ювентуса» большие планы на этот сезон Серии А, а лучшей возможности проверить свои амбиции, чем матч с «Интером», пока никто не придумал. Проверка состоится вечером 13 сентября.

После трех туров чемпионата Испании «Реал» на первом месте и останется там, если обыграет «Реал Сосьедад». «Барселона», пока что отстающая на два очка от вечного соперника, сыграет дома против «Валенсии».

Единоборства недели: UFC в Сан-Антонио

Бразильское дерби в Техасе

ММА-команда «Боевые ботаники» ярко заявила о себе, но в 2025 году единственный их боец без поражений — Жан Силва. Теперь эксцентричному бразильцу предстоит не только защищать совокупный рекорд команды, но и найти решение другой трудной задачи — как остановить Диего Лопеса. Вероятнее всего, победитель станет главным претендентом на титульный бой в полулегком весе.

Предварительный кард начнется в 22:00 по Москве в субботу. А главный стартует в 01:00 воскресенья.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС, Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images, Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images