«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В новом экспериментальном выпуске ведущие разбирают первые эпизоды сериала платформ Start и Okko «Лихие» Юрия Быкова с Артёмом Быстровым в главной роли и объясняют, почему у проекта очень бодрое начало и нестандартный взгляд на эпоху 1990-х.

