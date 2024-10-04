Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом экспериментальном выпуске ведущие разбирают первые эпизоды сериала платформ Start и Okko «Лихие» Юрия Быкова с Артёмом Быстровым в главной роли и объясняют, почему у проекта очень бодрое начало и нестандартный взгляд на эпоху 1990-х.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Мне кажется лишним использование образа мертвого человека, призрак которого видит пацан. Это слишком прямолинейное отражение травмы, не изящное. В сериале про криминал такие призраки — это какая-то инородная чертовщина.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Я в этом явлении трупа мальчику вижу смысл. Дело в том, что криминальный мир, в который погружается ребенок, — это мир взрослых, и ребенку там не место. Тем не менее ему это место пришлось занять в силу обстоятельств. Мальчик буквально попал туда, переехав сначала из деревни в город (где его и так уже все пугает), а потом еще и погрузившись в мир убийств и заработав ПТСР. Так что этот способ показать травму достаточно классический, и мне лишним он не показался.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Понравились ли вам первые серии «Лихих»?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов