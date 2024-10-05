Влад Прохоров, 26 лет, актер. Играл в «Между нами лето» и «Руки Вверх!»

Если честно, работа в театре сейчас не выглядит привлекательной, он из творческой площадки для юных артистов превратился в бизнес. Каким бы ты ни был амбициозным, твой удел — актер массовки в правом углу. А главную роль будет исполнять уже известный медийный человек. И даже если он забудет слова, в конце все будут стоя аплодировать и падать в обморок. К тому же для работы в кино ни образование, ни театральный опыт, как я погляжу, уже и не нужны. Что тоже, пожалуй, неправильно. Определенным навыкам на сцене можно научиться. Как по мне, в жизни артиста театр все же должен быть, но либо в начале, либо уже в конце.