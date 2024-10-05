Влад Прохоров, 26 лет, актер. Играл в «Между нами лето» и «Руки Вверх!»

Влад Прохоров окончил Школу-студию МХАТ всего четыре года назад, но уже успел заявить о себе, сыграв в нескольких популярных сериалах («Исправление и наказание», «Закрыть гештальт») и в надрывном авторском кино («Наводнение»). Следующим шагом стала музыкальная драма «Между нами лето», благодаря которой Влад начал писать песни. Так что «Руки Вверх!», байопик легендарной российской группы — закономерная и важная точка в карьере артиста. В рубрике «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Прохоров рассказывает о том, как непросто играть Сергея Жукова, признается в любви фильму «Джуди» и делится подробностями будущих проектов — нового «Универа» и «Министерства Всего Хорошего».
Дата и место рождения: 31 марта 1998 года, Пермь
Рост: 178 см
Цвет глаз: карие
Я родился 31 марта 1998 года в городе Перми. В 18 лет в первый раз приехал в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Анатольевича Рыжакова. После выпуска из Школы-студии стал сниматься. Первая роль у меня случилась в 22 года в сериале «Исправление и наказание». После этого снялся в фильме Ивана Твердовского «Наводнение», в «Елках» девятых, в полном метре «Между нами лето», и 10 октября выходит фильм о группе «Руки Вверх!».
Также у меня выйдет фильм «Министерство Всего Хорошего». Сейчас я активно снимаюсь в сериале «Универ. Молодые» — это перезапуск известного сериала «Универ». В общем, живу.
— Что тебя сегодня порадовало?
— Признаюсь честно, ничего. Я давно не спал больше шести часов, и сегодня не исключение. Проснулся с ощущением похмелья, хотя ничего накануне не пил. Но даже несмотря на это, я рад, что у нас сегодня фотосессия и интервью. Плюс вечером будут новые пробы — это тоже здорово.
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние?
— «Монстр» 2003 года с оскароносной Шарлиз Терон, «Джуди» с Рене Зеллвегер и «Джуманджи», но не тот, что со Скалой, а оригинальный, с неподражаемым Робином Уильямсом.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрел в кинотеатре?
— В кинотеатр я впервые попал лет в пятнадцать. До этого даже понятия не имел, что такое большой экран. Мультфильмы смотрел, скорее, на кассетах и телеканалах — по ТНТ и Nickelodeon. Что увидел в кино в первый раз, не скажу, но хорошо помню ощущения. Меня впечатлил звук, который сильно отличался от того, что был дома. А чуть позже в Перми появились и залы с поддержкой 3D. Стереоформат стал главным открытием, объем поражал. Правда, все последующие новинки — 4D и прочее — уже так не удивляли. Вибрирующие кресла — странная штука.
— Лучший и худший фильм для первого свидания?
— Мне кажется, хорошо сходить с девушкой на какую-нибудь часть «Очень страшного кино». Можно, конечно, еще на «Дневник памяти», но это я бы уже назвал ответственным свиданием. А вот худший вариант — начать отношения с «120 дней Содома».
— Любовь — это…
— Доверие!
— Какой фильм заставляет тебя плакать?
— Опять же «Джуди». Особенно трогает та сцена, в которой главная героиня после долгого перерыва выходит на сцену и, подавляя слезы, поет. А зал начинает ей стоя аплодировать. Это мурашки.
— Фильм или сериал, где ты хотел бы сыграть вместо главного актера?
— «Монстры» — криминальная антология Райана Мёрфи и Иэна Бреннана. Хотелось бы попробовать сыграть роль Джеффри Дамера вместо Эвана Питерса.
— Совсем скоро выходит фильм «Руки Вверх!», где ты играешь Сергея Жукова в молодости. Расскажи, как ты работал над ролью.
— Первое, что я сделал, — поехал на гастроли с Сергеем Евгеньевичем. Наблюдал за происходящим со всех углов и ракурсов: в танцевальном партере, на сцене, за ней, даже в комнатке, где настраивают звук и свет. Это позволило ощутить энергию зала. Плюс авторы фильма предоставили большое количество архивных записей: первые интервью Сергея, его домашние видео и так далее. Ну и, само собой, я переслушал все песни «Руки Вверх!», даже те, которые мало кто помнит. Это самое интересное в работе актера. Ты, словно детектив, собираешь информацию о герое по крупицам, ведешь наблюдение, делаешь заметки.
— Какие у тебя получились заметки?
— Первым делом обращал внимание на походку Сергея, тембр его голоса и на то, как он себя ведет в компаниях или, скажем, на интервью. Мне запомнилась одна из первых бесед Жукова с журналистами. Он вроде бы вел себя скромно или даже робко. Но когда начинал говорить, то чувствовалась уверенность в себе, в деле, которым он живет по сей день. Эту энергию хотелось воплотить, передать людям через экран. Еще одно наблюдение: у Сергея буквально светятся глаза. Сейчас это, к слову, редкость — у молодых ребят мода на потухшие глаза, приспущенные веки и вот это всё.
— Насколько сильно Жуков контролировал процесс? Доволен ли он результатом?
— Сергей регулярно присутствовал на площадке и подсказывал, как следует себя вести. Что касается оценки моей работы, то я обычно не спрашиваю у людей напрямую. Как человеку самокритичному, мне важно увидеть реакцию самому в зрительном зале. Впрочем, если бы что-то шло не так, то и продюсеры, и сам Жуков обязательно сказали бы об этом.
— У картины обширная география съемок. Какая локация тебе запомнилась больше всего?
— Было здорово и в Самаре, и в Димитровграде, родном городе Сергея. Но больше всего запомнилась экспедиция в Сочи. Мы провели на курорте две недели и работали ежедневно. Был октябрь, в Москве уже холодно, а в Сочи замечательно. Солнце, море, пальмы — творчество в таких условиях воодушевило и меня, и команду, которая за эти 14 дней сильно сплотилась. Особенно удалось это прочувствовать на контрасте с зимними сменами. Встаешь в шесть утра на работу — темно и холодно. Заканчиваешь — снова темно и холодно.
— У проекта также были досъемки весной.
— Верно! И это был интересный опыт. На тот момент я уже успел зайти в другой проект и столкнулся с проблемой: долго не получалось уловить характер нового персонажа. Все из-за того, что образ Жукова не отпускал, случайно я перетащил его в совсем другую историю. Пришлось насильственно рвать эту связь.
— Как ты выходишь из образа?
— Нужен обычный отдых. Если сильно устал, то иду в спортзал, чтобы позаниматься и отвлечься. Можно также сходить в клуб на вечеринку или в караоке, как следует потанцевать и попеть, вспотеть и выбросить накопленную энергию. Иногда, конечно, предпочитаю уединиться дома, посмотреть какой-нибудь фильм, выкурить сигаретку на балконе или просто-напросто выспаться.
— А в чем, на твой взгляд, феномен «Руки Вверх!»? Почему они удостоились целого фильма?
— Мне кажется, на успех группы повлияло множество факторов. Во-первых, упертость Сергея. В середине 1990-х в отечественном шоу-бизнесе появилось много новых имен: группа Hi-Fi или те же Шура с «Иванушками». И у каждого исполнителя были продюсеры, приносившие готовые тексты и музыку. А вот Сергей Жуков все песни написал сам. Абсолютно все! Путь, который он преодолел с Алексеем Потехиным, феноменальный. Мне он близок. Я прекрасно знаю, каково добираться из регионов в Москву в поисках лучшей жизни.
Второе — общение со слушателями. Сергей Евгеньевич постоянно ведет диалог с поклонниками, шутит о том, что им всем уже за сорок. Причем он такой не только на сцене. Однажды наблюдал, как уставший Жуков в аэропорту фотографируется и говорит с фанатами. Ни одному не отказал. Его открытость и в хорошем смысле слова простота покорили людей.
И, в-третьих, музыка, разумеется. Тексты песен, зажигательные мелодии — все это нам близко. Причем у группы не один, как часто бывает, хит, а много. И их знают даже современные дети. Однажды я приехал на благотворительное мероприятие в детский дом, и там ребята пели «Крошку мою»! Как будто они уже родились со знанием текста.
— Как ты относишься к сериалам и фильмам о российских музыкантах, которых сейчас выходит очень много?
— Хорошая, на мой взгляд, тенденция. Думаю, надо больше снимать фильмов о людях, которые формировали нашу современную культуру. Как минимум молодежи будет полезно увидеть, что такое целеустремленность. Тем более что можно экспериментировать с формой и жанрами. Например, «Тур с „Иванушками“» или будущий фильм о группе «Звери» — это не байопики, а картины с оригинальными сюжетами о том, как музыкальное творчество влияет на судьбы людей. В то же время недавно вышедшая «Комбинация», наоборот, рассказывает именно историю успеха. Очень хочется ее наконец посмотреть. Интересно взглянуть, как Никита Власов и команда передали дух 1980-х, сравнить их подход к съемке концертов с нашим.
— Еще один грядущий проект с твоим участием — «Министерство Всего Хорошего». Можешь вкратце рассказать о нем?
— Сериал снят по сценарию Александра Цыпкина, и это фантастический материал! Сказка о том, что человек не может быть умнее и сильнее природы; фантазия, очень тонко сочетающая комедию и драму. По сюжету на все запросы людей к Вселенной отвечают два управления — Министерство Всего Плохого и Министерство Всего Хорошего. Я как раз сыграл ангела из последней инстанции.
— Ты присоединился к касту очередного перезапуска «Универа»…
— Все так. Но это не просто проходные пересъемки знакомого материала. Новая реинкарнация «Универа» получила подзаголовок «Молодые», и создатели почти полностью обновили актерский состав. Всё с нуля. В центре сюжета — пятерка незнакомых зрителю первокурсников, которая заселяется в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Мне кажется, должно сработать, потому что сценарий, нисколько не лукавлю, получился отличный. Режиссер Михаил Шулаев очень трепетно относится к съемкам и заставляет артистов идти четко по тексту. Читая его, я хохотал в голос.
— У тебя есть хобби?
— Очень люблю рисовать. Сейчас с наступлением осенних холодов чувствую, как возникает потребность. А еще недавно увидел в соцсетях, как люди реставрируют старинную мебель. Захотелось тоже чего-то такого. Нашел антресоль и планирую теперь привести ее в адекватный вид: ошкурить, покрасить, залакировать, эпоксидной смолы налить.
— У тебя ведь тоже была музыкальная карьера.
— Так совпало, что меня сопровождает музыка. Помимо «Руки Вверх!», у меня был фильм «Между нами лето», где тоже много песен. И я понял, что хочется попробовать самому что-то написать. Купил технику и всякие программы, в которых теперь разбираюсь в свободное время. Актерство все же на первом месте, а музыка — приятное дополнение к творчеству, медиум, позволяющий отразить внутренний мир.
— Есть песня, которая лучше всего говорит о тебе?
— «Выше домов» группы Sirotkin. Очень спокойная и меланхоличная песня о самоощущении в этом большом мире.
— Не можем не спросить. Топ-3 песни группы «Руки Вверх!»?
— «Лишь о тебе мечтая», «Я не отдам тебя никому» и «Без любви».
— Твой самый большой в жизни страх?
— Сойти с ума.
— Ты все еще служишь в театре?
— Уволился в апреле. У меня все было в целом хорошо: парочка главных ролей и хорошие отношения со всеми. Однако я понял, что разрываться между кино и сценой не могу. Халтурить не хотелось, поэтому пришлось сделать выбор.
Если честно, работа в театре сейчас не выглядит привлекательной, он из творческой площадки для юных артистов превратился в бизнес. Каким бы ты ни был амбициозным, твой удел — актер массовки в правом углу. А главную роль будет исполнять уже известный медийный человек. И даже если он забудет слова, в конце все будут стоя аплодировать и падать в обморок. К тому же для работы в кино ни образование, ни театральный опыт, как я погляжу, уже и не нужны. Что тоже, пожалуй, неправильно. Определенным навыкам на сцене можно научиться. Как по мне, в жизни артиста театр все же должен быть, но либо в начале, либо уже в конце.
— Какой самый ценный урок ты получил от своего мастера/наставника/учителя?
— Мне кажется, что я сам себе главный учитель. Однако много ценных знаний об актерской профессии получил от своего агента Наташи Гнеушевой. Ее можно назвать моим наставником, вместе мы прошли большой путь.
— С каким режиссером хотел бы поработать в будущем?
— Если фантазировать, то снялся бы у Тарантино! А в России хотелось бы поработать с Борисом Хлебниковым и еще раз с Анной Пармас. Ну а вообще, я за молодежь. За тех, кто не открыт и по-прежнему ждет своего часа. С новыми талантами всегда интересно.
— Твое тотемное животное?
— Тигр!
— Что бы ты сказал себе пятилетнему?
— Никого не слушай! Всех, кто советует тебе, как одеваться, как себя вести и кем быть, смело шли ***** (на фиг). И, главное, полюби себя.
— Что бы пожелал себе через 20 лет?
— Три вещи. Чтобы у меня всегда горели глаза. Не забывать, кто я и откуда. Следить за собой, заниматься спортом и быть секси-мужчиной. (Смеется.)
Автор: Никита Демченко
Фото: Маша Федина для Кинопоиска