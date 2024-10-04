Не ждали? А мы рассказываем про влияние голубей на кино

В Telegram запустилась игра-кликер «Клюкер» (над ней работала команда «Плюс Сити»). В игре надо тапать по голубю, чтобы получать больше зерен и менять их на скидки и бонусы. О «Клюкере» можно подробнее узнать тут. А мы, в свою очередь, задумались, как голуби повлияли на кинематограф. В голубином влиянии на кино разобралась Елена Рябцева, продюсер видео и подкастов Кинопоиска, режиссер короткометражного фильма FATUM о почте и голубе-капуцине.
Елена Рябцева
Продюсер видео и подкастов Кинопоиска
Голуби заполонили не только площади городов, но и мировой кинематограф. В каких-то фильмах им отводится яркая главная роль, но чаще встречаются голуби-эпизодники, а в каждой третьей ленте эти птицы выполняют роль бесплатной массовки (кстати, наше исследование о зарплатах в кино можно почитать здесь).
Кого при первом просмотре не пугала, как Кевина Маккаллистера, женщина с голубями из «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»? А если голубь умеет слушать и делает это бесплатно, разве он не идеальный психотерапевт? Голубь — символ мира или исчадие ада, домашний любимец или переносчик инфекций? Мы изучили влияние голубей на кинематограф и выделили главные амплуа летучих актеров.
Голуби-жертвы
Если даже ребенок может догнать и играючи поймать голубя, то роль жертвы этой птице в кино была заведомо обеспечена. «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» — знаменитый (в первую очередь своим названием) абсурдистский фильм Роя Андерссона, который начинается с сидящего на ветке голубя. Возможно, он когда-то действительно размышлял о бытии, но теперь это всего лишь чучело за стеклом в местном шведском музее, куда пришел герой.
Во французском анимационном фильме «Магазинчик самоубийств 3D» все тоже начинается с голубя. Он по своей воле делает шаг с провода вниз и тем самым знакомит нас с депрессивным городком из ближайшего будущего, в котором никто не ценит жизнь.
А еще можно вспомнить жутковатый момент из «Горько!», когда подвыпившие гости кидаются свадебными голубями, разыгрывая Саб-Зиро из Mortal Combat. Или сцену из «Полезных советов от Джона Уилсона» с женщиной, которая невозмутимо кладет живую птицу в пакет прямо на Таймс-сквер и уносит ее в неизвестном направлении.
Голуби не то, чем кажутся
Возможно, Линч ошибся с видом птиц, ведь голуби куда загадочнее сов. То, что мы никогда не видели птенцов голубей, говорит нам о скрытой природе этих птиц. И заодно подстегивает кинематографистов строить образ на контрасте. Например, сделать из голубя циничного и мстительного персонажа-расиста. Такой является Кали — пернатая героиня британского кукольного ситкома «Ублюдки», чей создатель Адам Миллер назвал ее «Гитлером в голубином обличье»: она сыпет остротами и жестокими шутками, ворует, шантажирует и способна даже на убийство. С другой стороны, с дикими лисами в помойке жить — по-лисьи курлыкать.
В короткометражке «Невозможный голубь» (в оригинальном названии Pigeon: Impossible обыгрывается, конечно, «Миссия: невыполнима»), желая съесть пончик, птица нападает сначала на шпиона с его секретным чемоданчиком, затем на город и даже запускает ракету. Голубь мастерски управляется с оружием и на пути к цели не щадит даже случайных прохожих. Интересно, что именно из этой короткометражки впоследствии вырос полнометражный мультфильм «Камуфляж и шпионаж».
Кто смотрел Хичкока, тот знает, что нужно опасаться стаи птиц, которая летит прямо на тебя. Одним и тем же приемом были обезврежены липкие бандиты в «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и Николь Кидман в «Приключениях Паддингтона»: желая поживиться, голуби напали на людей. Важно отметить, что Птичница приманивает своих питомцев специальным кормом, а вот медвежонок Паддингтон бросает голубям сэндвич с мармеладом. Всем известно, что птицам хлеб противопоказан, так что еще неизвестно, кто принес больше вреда. Мы расспросили об этом нашего специального корреспондента — голубя Василия.
Василий
Голубь, актер короткометражки FATUM
Курлык-курлык курлык-курлык курлык-курлык, курлык-курлык курлык-курлык курлык-курлык курлык-курлык, курлык-курлык курлык-курлык — курлык-курлык... Курлык!
Сохранена авторская орфография и пунктуация.
Голуби-герои
Люди давно заметили способность голубей возвращаться к родному гнезду практически с любого расстояния и сделали из этих птиц символ любви и преданности в отношениях. Поэтому ключевым образом фильма «Любовь и голуби» являются эти чистые и благородные птицы, которые летают высоко в голубом небе и хранят любовь друг к другу, как и главные герои комедии.
Голуби не считаются особо умными птицами, однако за еду они готовы сделать многое (100% понимания, 0% осуждения). Именно поэтому на многие тысячи лет голуби превратились в бесплатных почтальонов, в том числе военно-полевой почты. В «Вэлиант: Пернатый спецназ» от почтового голубя зависит успех высадки в Нормандии, а в наивной комедии 1962 года «Голубь, который захватил Рим» — передача секретных сведений от американских шпионов союзникам. Интересно, что спасителя и жертву разделяет буквально один курлык: в голодной Италии приносящие пользу почтовые голуби легко могут превратиться во вкусных сквобов.
Здесь же проходит тонкая грань между доставкой корреспонденции и, например, бомбы. Как сообщается в документальном сериале «Самое странное оружие мира», во время Второй мировой ученые верили, что можно, с одной стороны, научить голубей клевать корабли в прицеле, а с другой — разработать бомбу, которая бы реагировала на эти клевки. К счастью, программу по превращению птиц в самонаводящиеся ракеты свернули — прощелкали клювом. Причина была дословно такой: «Очень сложно положиться на голубя».
Александр Омолоев
Редактор новостей Кинопоиска
В конечном счете птицы эти охотно меняют в кино любые роли, повадки и вообще всё. Поставь камеру, настрой правильно свет, запусти в кадр голубиную стаю, и она сама все сделает. Именно это, похоже, давно понял Джон Ву и с тех пор не устает напоминать, что фильм с голубями, будь то гонконгский «Наемный убийца», эпическая «Битва у Красной скалы» или даже «Миссия: невыполнима 2» с Томом Крузом, по определению лучше, чем фильм, где их нет.
Но часто голубь — это просто голубь. Единственное правило — не кормить его хлебом ни после полуночи, ни до. И вдруг в следующий раз, увидя голубя в массовке на втором плане, вы задумаетесь, какой длинный путь пролетел пернатый до съемочной площадки.