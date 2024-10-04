Не ждали? А мы рассказываем про влияние голубей на кино

Елена Рябцева Продюсер видео и подкастов Кинопоиска

Голуби заполонили не только площади городов, но и мировой кинематограф. В каких-то фильмах им отводится яркая главная роль, но чаще встречаются голуби-эпизодники, а в каждой третьей ленте эти птицы выполняют роль бесплатной массовки (кстати, наше исследование о зарплатах в кино можно почитать здесь).

Кого при первом просмотре не пугала, как Кевина Маккаллистера, женщина с голубями из «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»? А если голубь умеет слушать и делает это бесплатно, разве он не идеальный психотерапевт? Голубь — символ мира или исчадие ада, домашний любимец или переносчик инфекций? Мы изучили влияние голубей на кинематограф и выделили главные амплуа летучих актеров.