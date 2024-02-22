Ornament: как придумать самый красивый журнал о кино, поругаться со снобами и влюбить в себя остальных

Если вы не задумали панк-зин, сделать печатное издание в одиночку сложно. Однако и совместная работа над Ornament у Якуниной плохо получалась. Большинство привлеченных через знакомства и соцсети единомышленников помогали ей в свободное от основной работы время, не было бизнес-плана, процессы растягивались, во всем царил хаос. «Я понимала, что многое в медиа устроено не так, как мне кажется, и не понимала, как это исправить», — рассказывает Якунина. Через HeadHunter она нашла профессионального редактора, которая могла собрать команду и общаться с авторами. Та, в свою очередь, предложила заказать статью Свете Храновской, которая в студенческие годы делала театральный сайт «Культурный», а в те времена занималась журналистикой на фрилансе.

В какой-то момент девушка с HH засомневалась в проекте, попросила заплатить и пропала. «Она вела всю коммуникацию с авторами, у меня даже не было их контактов», — говорит Маргарита. Основательнице «Орнамента» пришлось разыскать в общей почте журнала адрес Светы и назначить с ней встречу в Петербурге. «Как будто сразу было понятно, что нам суждено работать вместе», — вспоминает Марго знакомство с Храновской, ставшей впоследствии шеф-редактором. Тогда же, в 2018 году, к команде Ornament присоединилась арт-директор Катя Немова, она привела за собой дизайнеров Любовь Рыбакову и Елену Александрину и разработала визуальную концепцию первого номера.