Индекс Кинопоиск Pro: российские сериалы вернулись в топ после летнего затишья

Летнее затишье сменилось высоким осенним сезоном, стриминговые сервисы и телеканалы выпустили новинки, заинтересовавшие жителей России. В сентябре в топ-20 популярных сериалов месяца — половина отечественных проектов, из них семь — премьеры месяца.
Топ-20 сериалов сентября 2024 года
Индекс Кинопоиск Pro
new — новичок в топ-20 месяца
Место
Сериал
Баллы индекса
Индекс Кинопоиск Pro в сентябре 2024 года составил 38 574 балла и оказался примерно на 19% выше показателей сентября 2022 и 2023 годов. Правда, по сравнению с минувшим августом общий Индекс Кинопоиск Pro снизился примерно на 2%. Это связано как с методикой подсчета (в август вошло пять полных недель), так и с громкими американскими новинками лета — новыми сезонами «Дома Дракона» и «Пацанов», интерес к которым держался на высоком уровне.
Если летом интерес к сериалам поддерживался за счет американских новинок и аниме, то в сентябре в число самых популярных проектов вошли в основном российские сериалы. Осенний, традиционно высокий сезон начался и на телевидении, и на стриминговых платформах, а с ростом количества заметных премьер вырос и интерес к российским проектам. Так, доля интереса к российским сериалам в общей доле интереса к сериалам выросла до 39,8% по сравнению с августом, когда составляла 35,3%. Пропорционально снизился интерес к сериалам из США — с 23,8% до 20,3%.
В топ-20 самых популярных сериалов половину мест, в том числе два первых, получили российские проекты: четыре телевизионных сериала, включая премьеры месяца «Костя — Вера» (ТНТ) и «Хор» (Первый канал), пять премьер стриминговых платформ и «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Топ-5 лучших премьер российских стриминговых сервисов месяца
Индекс Кинопоиск Pro, сентябрь 2024 года
Место
Сериал
Баллы индекса
В сентябре 2024 года заметными оказались азиатские проекты. Так, в топ-10 популярных проектов вошли аниме, доступные в России легально. Это «О моем перерождении в слизь» и «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». На 12-м месте с 278 баллами — дорама «Сын маминой подруги» стримингового сервиса Netflix. За историю наблюдений Индекса Кинопоиск Pro это четвертый сериал из Южной Кореи, попадающий в топ-20 популярных проектов. Помимо «Игры в кальмара», лидировавшей в Индексе в 2021 году и попадавшей в топ-20 несколько раз за прошедшие годы, на 20-м месте в феврале 2022 года оказывалась дорама «Демон», а в июле 2022 года — фэнтези «История девятихвостого лиса».