Индекс Кинопоиск Pro: российские сериалы вернулись в топ после летнего затишья

Если летом интерес к сериалам поддерживался за счет американских новинок и аниме, то в сентябре в число самых популярных проектов вошли в основном российские сериалы. Осенний, традиционно высокий сезон начался и на телевидении, и на стриминговых платформах, а с ростом количества заметных премьер вырос и интерес к российским проектам. Так, доля интереса к российским сериалам в общей доле интереса к сериалам выросла до 39,8% по сравнению с августом, когда составляла 35,3%. Пропорционально снизился интерес к сериалам из США — с 23,8% до 20,3%.