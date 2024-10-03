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Индекс Кинопоиск Pro: российские сериалы вернулись в топ после летнего затишья

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Летнее затишье сменилось высоким осенним сезоном, стриминговые сервисы и телеканалы выпустили новинки, заинтересовавшие жителей России. В сентябре в топ-20 популярных сериалов месяца — половина отечественных проектов, из них семь — премьеры месяца.

Топ-20 сериалов сентября 2024 года

Индекс Кинопоиск Pro

new — новичок в топ-20 месяца

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Жизнь по вызову»

Россия, драма

1817

2

new

«Комбинация»

Россия, драма

569

3

«О моем перерождении в слизь»

Япония, аниме

442

4

«Зимородок»

Турция, мелодрама

336

5

«Великолепный век»

Турция, мелодрама, исторический

334

6

new

«Жить жизнь»

Россия, мелодрама

332

7

new

«Властелин колец: Кольца власти»

США, фэнтези

331

8

new

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

Япония, аниме

328

9

«Магическая битва»

Япония, аниме

321

10

«Невский»

Россия, детектив

300

11

new

«Триггер»

Россия, драма

281

12

new

«Сын маминой подруги»

Корея, дорама

278

13

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

255

14

new

«Костя — Вера»

Россия, комедия

252

15

new

«Трасса»

Россия, триллер

221

16

«Отчаянные домохозяйки»

США, комедия

217

17

«Универ»

Россия, комедия

216

18

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Россия, драма

202

19

new

«Хор»

Россия, семейный

196

20

«Игра престолов»

США, фэнтези

194

Индекс Кинопоиск Pro в сентябре 2024 года составил 38 574 балла и оказался примерно на 19% выше показателей сентября 2022 и 2023 годов. Правда, по сравнению с минувшим августом общий Индекс Кинопоиск Pro снизился примерно на 2%. Это связано как с методикой подсчета (в август вошло пять полных недель), так и с громкими американскими новинками лета — новыми сезонами «Дома Дракона» и «Пацанов», интерес к которым держался на высоком уровне.

Если летом интерес к сериалам поддерживался за счет американских новинок и аниме, то в сентябре в число самых популярных проектов вошли в основном российские сериалы. Осенний, традиционно высокий сезон начался и на телевидении, и на стриминговых платформах, а с ростом количества заметных премьер вырос и интерес к российским проектам. Так, доля интереса к российским сериалам в общей доле интереса к сериалам выросла до 39,8% по сравнению с августом, когда составляла 35,3%. Пропорционально снизился интерес к сериалам из США — с 23,8% до 20,3%.

В топ-20 самых популярных сериалов половину мест, в том числе два первых, получили российские проекты: четыре телевизионных сериала, включая премьеры месяца «Костя — Вера» (ТНТ) и «Хор» (Первый канал), пять премьер стриминговых платформ и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Топ-5 лучших премьер российских стриминговых сервисов месяца

Индекс Кинопоиск Pro, сентябрь 2024 года

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Жизнь по вызову»

Kion

1817

2

«Комбинация»

Россия, драма

569

3

«Жить жизнь»

Start

332

4

«Триггер»

Кинопоиск

281

5

«Трасса»

Окко

221

В сентябре 2024 года заметными оказались азиатские проекты. Так, в топ-10 популярных проектов вошли аниме, доступные в России легально. Это «О моем перерождении в слизь» и «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». На 12-м месте с 278 баллами — дорама «Сын маминой подруги» стримингового сервиса Netflix. За историю наблюдений Индекса Кинопоиск Pro это четвертый сериал из Южной Кореи, попадающий в топ-20 популярных проектов. Помимо «Игры в кальмара», лидировавшей в Индексе в 2021 году и попадавшей в топ-20 несколько раз за прошедшие годы, на 20-м месте в феврале 2022 года оказывалась дорама «Демон», а в июле 2022 года — фэнтези «История девятихвостого лиса».

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Они ловят убийцу одновременно в прошлом и будущем. Новая экранизация легендарного советского детектива
В главных ролях:Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин
Режиссер:Тимур Алпатов
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