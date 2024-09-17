Что было в «Триггере»? Вспоминаем события прошлых сезонов и полнометражного фильма

Расследование. Стрелецкий намерен найти убийцу Леры, которая долгое время приходила в клинику в надежде увидеть его, но получала отказ. Сначала подозрения Артёма падают на Николая (Даниил Воробьёв), брата погибшего Леонида (того самого пациента Стрелецкого), так как тот не только имел мотив, но и подкупил следователя (Сергей Гилёв). Вскоре герои решают конфликт в драке, и Стрелецкий крадет вещественное доказательство — телефон Леры. Данные в нем приводят Артёма к Даше, та сдается полиции. В последней сцене на свидание к ней приходит Лера, которая на самом деле жива.