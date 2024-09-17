Что было в «Триггере»? Вспоминаем события прошлых сезонов и полнометражного фильма

19 сентября на Кинопоиске стартовал третий сезон «Триггера» — история об Артёме Стрелецком, харизматичном психологе с нестандартными (мягко говоря!) методами. В главной роли вернется Максим Матвеев, также в продолжении появятся новые герои (в том числе титулованная теннисистка Светлана Кузнецова, обладательница двух кубков «Большого шлема»). К премьере вспоминаем, какие события пережили Стрелецкий и другие герои в предыдущих сериях и полнометражном фильме.
Основные герои «Триггера»
- Артём Стрелецкий (Максим Матвеев) — эгоистичный психолог-провокатор, оказавшийся в тюрьме после смерти пациента. Артём рано потерял мать, и воспитывал его эмоционально отчужденный отец, с которым герой до сих пор не может наладить взаимоотношения. Пытается вернуть бывшую жену Дашу.
- Матвей (Владислав Тирон) — мягкотелый парень, живущий с авторитарной матерью. После знакомства со Стрелецким уходит из дома и становится его помощником. Готов выполнить любую просьбу начальника, в том числе преступить закон. Боготворит Артёма, мечтая стать таким же целителем душ.
- Катя (Ангелина Стречина) — дерзкая и решительная сестра Стрелецкого, студентка. Вечно ссорится с отцом и братом, с юношеским максимализмом пытаясь отстоять свои принципы. В конце первого сезона становится девушкой Матвея.
- Александр Стрелецкий (Игорь Костолевский) — отец Артёма и Кати. Почетный психотерапевт. В отличие от сына, придерживается консервативных методов лечения.
- Денис (Роман Маякин) — единственный друг Артёма. Владелец бизнес-центра, готовый пожертвовать всем ради товарища. Помогает Стрелецкому встать на ноги после тюрьмы, предоставляя в пользование пустующий офис, чтобы друг возобновил практику. Консультируется со Стрелецким насчет личной жизни и часто меняет возлюбленных.
- Даша (Светлана Иванова) — бывшая жена Артёма. Сама воспитывает сына Кирюшу (Марк Юсеф). Отрицает отцовство Стрелецкого и отказывается вернуться к нему.
- Лера (Виктория Маслова) — вдова погибшего клиента Стрелецкого, которая жаждет мести. Для этого она внедряется в доверие к Артёму, притворяясь пациенткой. В какой-то момент становится одержима героем и делает все, чтобы заполучить его любовь.
- Кто появится в третьем сезоне: новых клиентов Стрелецкого сыграли Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин. В продолжении также сыграла теннисистка, обладательница двух кубков «Большого шлема» в одиночном разряде и заслуженный мастер спорта России Светлана Кузнецова.
Что было в первом сезоне: Стрелецкий выходит из тюрьмы
Психолог Артём Стрелецкий выходит из тюрьмы по УДО, отсидев четыре года. За его плечами обвинение в гибели пациента Леонида (Леонид Бичевин). Герой до сих пор отрицает свою причастность и стремится доказать, что мужчина погиб не по его вине.
Стрелецкий возобновляет практику, в чем ему помогает лучший друг Денис. Тот создает Артёму сайт, дарит смартфон и предоставляет офис. По воле случая Стрелецкий сразу же находит помощника — маменькиного сынка Матвея. Тот наслушался речей психолога о необходимости сепарации и решил выйти из-под материнский опеки. Парень становится личным ассистентом Артёма и вынужден выполнять любые, пусть даже абсурдные поручения. Например, обманом добыть уголовное дело или проследить за кем-то.
Семья. После освобождения Артём вместо крепких объятий и слез радости близких сталкивается с холодными переглядываниями и отрывистыми фразами. Отец не рад возобновлению практики Артёма. Стрелецкий-старший обращается в Российское психологическое общество с просьбой собрать комиссию, чтобы помешать сыну снова работать.
Сестра Катя тоже не сразу привыкает к возвращению брата. Однако сиблингов объединяет тяга к свободе и самостоятельности. Совершеннолетняя девушка стремится выйти из-под опеки отца, поэтому переезжает в офис Артёма и ищет работу. Старший Стрелецкий не одобряет подобного поведения. Он по обыкновению винит сына в провокациях и манипуляциях, считая, что тот настраивает против него дочь. Назло родственникам Катя устраивается работать веб-моделью, однако поспешно сбегает из индустрии интернет-развлечений.
Карьера. После известия о служебной проверке Артём приостанавливает практику, ведь его могут лишить лицензии. Однако по просьбе клиентов он продолжает работать неофициально. Российское психологическое общество критикует провокативный метод Стрелецкого. Но герой выкручивает обстоятельства в свою пользу, преподнося ситуацию как раздутый семейный конфликт, вызванный профессиональной завистью отца.
Матвей влюбляется в Катю, но та называет его тенью брата и говорит, что не может встречаться с несамостоятельным мужчиной. Тогда герой понимает, что Стрелецкий пользуется им. Он устраивает саботаж, добиваясь повышения зарплаты, и даже становится его бизнес-партнером.
Любовь. Артём пытается возобновить отношения с бывшей женой Дашей, но обнаруживает, что у той уже новый избранник Володя (Данила Дунаев) и маленький сын Кирюша. Стрелецкий разрушает их роман и пытается убедить ее, что они должны быть вместе. Параллельно выясняя, кто отец Кирюши.
В жизни героя появляется клиентка Лера, тоскующая по почившему супругу так, что не в состоянии построить новые отношения. Женщина одержима Стрелецким. Чтобы избавиться от конкурентки, она пишет заявление в органы опеки, обвиняя Дашу в ненадлежащем уходе за сыном, а также добивается ее увольнения с работы. У Даши забирают Кирюшу, однако Артём помогает вернуть его с помощью той же Леры. По итогу Стрелецкий оказывается в долгу перед спасительницей, и между ними завязываются романтические отношения.
Вскоре Стрелецкий узнает о махинациях любовницы и раскрывает главный секрет: Лера — вдова Леонида, его погибшего пациента. Мужчина разрывает отношения и уходит к Даше. Герои съезжаются, но позже выясняется, что Кирюша — сын старшего Стрелецкого.
Дружба. Денис отчаянно пытается найти любовь, меняя девушек. Каждую из них он водит на смотрины к Стрелецкому, добиваясь его одобрения. В попытках быть ближе к Артёму Лера устраивается к Денису на должность секретаря. Денис влюбляется в нее, однако Стрелецкий уверяет его, что это плохая идея.
Расследование. Стрелецкий добивается возобновления дела. Следствие находит новые улики и снимает с него обвинения. Приемная мать Леонида (Хельга Филиппова) признается Артёму в том, что подставила его. Причиной послужила банальная ревность: женщина не могла видеть, как пасынок добивается больших успехов, нежели родной сын. Она прыгает с крыши.
Что было во втором сезоне: гибель Леры и последствия этого
Не выдержав потрясений, Стрелецкий оказывается в частной психиатрической клинике. Он не хочет, чтобы его посещали семья и друзья. Исключением становится лишь Денис, который оплачивает лечение Артёма и по зову привозит алкоголь. Героя возвращает к «нормальной» жизни новая трагедия — смерть Леры.
Семья. После выхода из клиники Артём просит отца об услуге — провести несколько сеансов психотерапии, затронув смерть матери. Однако конфликт между героями не исчерпан, каждый из них минимизирует контакт с Дашей. Неожиданно старшему Стрелецкому диагностируют болезнь Альцгеймера.
Катя бросает Матвея после года отношений и заводит интрижку с 60-летним профессором Сергеем Леонидовичем (Пётр Таренков). Все члены семьи против их союза. Матвей идет на радикальные меры и избивает его, за что платится уголовным наказанием в виде домашнего ареста. Артём убеждает Сергея Леонидовича забрать заявление и бросить Катю. Так девушка вновь возвращается к Моте.
Карьера. Стрелецкий возобновляет практику. Однако в этот раз Денис не собирается помогать другу с офисом, виня его в смерти Леры. Артём находит клиента-прораба и селится в его вагончике (психолог помог ему в семейной драме). Там Стрелецкий не только ночует, но и встречается с пациентами. Матвей не отстает — он уже на втором курсе факультета психологии. Парень планирует пойти по стопам Артёма и норовит переманить его клиентов.
Любовь. В психиатрической клинике Стрелецкий знакомится с Сашей (Лена Тронина), девушкой с биполярным расстройством. Героиня борется с чувством вины за аварию, в которой погибли ее друзья. Артём хочет помочь Саше, между ними завязывается роман. Однако после медикаментозного лечения Саша избавляется от маниакальной фазы и теряет интерес к Стрелецкому.
Одновременно герой избегает Дашу, которая нередко обращается к бывшему мужу за помощью. Героиня начинает пить и испытывать ненависть к сыну, обвиняя его в своих ошибках. Кирюша оказывается на воспитании у старшего Стрелецкого.
Дружба. Пока Артём лежал в клинике, у Дениса и Леры завязалась интрижка. Денис переживает ее гибель, однако не пытается найти убийцу. Он не замыкается на потере и вскоре находит ту самую — занимающуюся экстремальным вождением Ирину (Сабина Ахмедова), которой незамедлительно делает предложение.
Расследование. Стрелецкий намерен найти убийцу Леры, которая долгое время приходила в клинику в надежде увидеть его, но получала отказ. Сначала подозрения Артёма падают на Николая (Даниил Воробьёв), брата погибшего Леонида (того самого пациента Стрелецкого), так как тот не только имел мотив, но и подкупил следователя (Сергей Гилёв). Вскоре герои решают конфликт в драке, и Стрелецкий крадет вещественное доказательство — телефон Леры. Данные в нем приводят Артёма к Даше, та сдается полиции. В последней сцене на свидание к ней приходит Лера, которая на самом деле жива.
«Триггер. Фильм»: Стрелецкий за барной стойкой
Вместе с Кирюшей Артём уезжает из Москвы поближе к морю, в Калининградскую область. Герой скрывает, кто он, поэтому старается не болтать много. Местные знают его просто как заботливого отца.
Семья. На время Стрелецкий разрывает связь с родными, но продолжает заботиться о брате (тот называет Артёма папой). Мальчик постоянно спрашивает про маму, не подозревая, что та в тюрьме. Артём пока что не раскрывает Кирюше тайну его рождения.
Карьера. Стрелецкий оставляет практику и работает в местном баре. Ночью он разливает пиво и выслушивает посетителей, а утром отвозит брата в лагерь.
Любовь. На летние каникулы в город приезжает Майя (Ирина Старшенбаум) — детский психолог и по совместительству сестра владельца бара Никиты (Анатолий Руденко). Герои быстро находят общий язык и уже через несколько дней влюбляются друг в друга. Для Артёма Майя олицетворяет ту самую нормальную жизнь без манипуляций и провокаций, к которой он с недавних пор стремится.
Идиллию возлюбленных нарушает внезапно воскреснувшая Лера. Она уверяет, что подстроила собственную смерть ради спасения Стрелецкого. Героиня требует, чтобы тот рассказал правду Кирюше и построил с ней семью. С помощью Матвея Стрелецкий узнает о прошлом преследовательницы: ее отец повесился. Поэтому Лера не может отпустить людей, так как думает, что без нее они умрут. Артём отвозит Леру в рыбацкий домик Никиты, где инсценирует собственную смерть. На обратном пути герои обнаруживают пожар в баре, в котором находится Кирюша вместе с друзьями. Лера пропадает в пламени, а Стрелецкий с братом едут в Москву спасать Дашу из тюрьмы.
Автор: Алина Кувшинникова