Хабенский в крови, Кологривый-Зверь и Быков-силовик: как снимается третий «Метод» в Петербурге

— Мой любимый жанр — это фэнтези, нуарные детективы, «Город грехов» обожаю. Вот «Метод» мне его напоминает, в том числе интересными персонажами. Мой герой Женя Зверь, например, трикстер. Он заставляет всех остальных героев действовать, он двигатель команды. Считаю, что это такой очень хороший образ современного дикого парня. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок. Не хотел бы я таким быть. И его жестокость мне совершенно неблизка.

Если вспомнить летние приключения Кологривого, то покажется, что он описывает себя, и он подтверждает ощущение, рассказывая, что его с героем объединяет ироническое отношение к жизни и ее проблемам.

— Это одно из главных качеств трикстера, — продолжает Никита. — Чеширский кот, Джек Воробей, МакМёрфи, Джокер — они все холерики, существа с подвижной психикой, и они по-другому видят жизнь. Трикстер воспринимает все как приключение, а не как беду. Мы с Юрием Быковым сразу сошлись в таком видении.