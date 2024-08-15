Возвращение в Нижний: Юрий Быков гуляет по местам съемок «Метода» и вспоминает страшные сказки

Чкаловская лестница — один из главных и узнаваемых символов города. Это монументальное сооружение, откуда открываются невероятные виды на знаменитые волжские закаты. Чкаловской лестница называется в честь выдающегося летчика, уроженца Нижегородской области Валерия Чкалова. На постаменте над картой его легендарных перелетов были выбиты слова «Сталинскому соколу». После смерти Сталина надпись убрали, но следы остались.

Выстроена лестница в форме восьмерки. Несколько раз тут устраивали флешмоб: тысячи людей задействовали лестницу и таким образом поздравляли жительниц города с Международным женским днем. К 800-летию города в 2021 году лестницу мощно реконструировали.

В первом сезоне «Метода» Чкаловская лестница появляется буквально в самом начале.