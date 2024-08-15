Возвращение в Нижний: Юрий Быков гуляет по местам съемок «Метода» и вспоминает страшные сказки

Спустя 10 лет после первого сезона сериала «Метод» режиссер Юрий Быков по приглашению Плюс Дачи вернулся в Нижний Новгород, чтобы встретиться со зрителями. В этом же городе — в месте слияния Оки и Волги, на тихих улочках Черниговской и Кожевенной, в кремле и на Чкаловской лестнице — разворачивались кровавые события, которые пытался предотвратить детектив Меглин в исполнении Константина Хабенского. За четыре часа, что Кинопоиск провел с режиссером на улицах Нижнего, Быков, кажется, рассказал о своей жизни всё. К сожалению, редакция не сможет опубликовать разговор без изменений и сокращений, но сопровождает его фоторепортажем с ностальгическим флером и краткими справками о городе и кино.
В первых эфирах «Метода» Нижний Новгород фигурировал как Нижний Новогород. Сделано это было специально. По словам создателей, большинство географических названий в «Методе» выдумано, потому что реальным жителям не хотелось, чтобы их улицы и дворы ассоциировались с убийствами. Однако в текущей цифровой версии сериала титр заменен на «Нижний Новгород».
Как мы выбрали Нижний Новгород? «Метод» — сериал-панорама по географии страны. Действие по задумке происходило сразу в нескольких городах России. Шестнадцать кейсов от Москвы до глубокой провинции. Снимать, постоянно переезжая, экономически невыгодно. Нужен был большой провинциальный город, где в нем самом и в его окрестностях мы бы нашли все возможные локации разных уголков: купеческий центр, спальные районы, новостройки и даже образ Московского кремля — все должно было быть в одном месте. Выбор пал на Нижний. Две контрастные части города-миллионника: индустриальная — нижняя, историческая и туристическая — верхняя. Слияние двух огромных рек — Оки и Волги; мосты, фуникулер, метро и так далее. Цель была найдена.
Чкаловская лестница
Чкаловская лестница — один из главных и узнаваемых символов города. Это монументальное сооружение, откуда открываются невероятные виды на знаменитые волжские закаты. Чкаловской лестница называется в честь выдающегося летчика, уроженца Нижегородской области Валерия Чкалова. На постаменте над картой его легендарных перелетов были выбиты слова «Сталинскому соколу». После смерти Сталина надпись убрали, но следы остались.
Выстроена лестница в форме восьмерки. Несколько раз тут устраивали флешмоб: тысячи людей задействовали лестницу и таким образом поздравляли жительниц города с Международным женским днем. К 800-летию города в 2021 году лестницу мощно реконструировали.
В первом сезоне «Метода» Чкаловская лестница появляется буквально в самом начале.
Для меня это город особый — не только из-за «Метода». Когда искали город для съемок «Дурака», заезжали и в Нижний на первый показ-премьеру «Майора» в день рождения канала НТВ. На следующий день я впервые ощутил, что такое понятный творческий успех. Я ведь не только снимал фильм и писал для него сценарий, но и сыграл вторую главную роль. Мне весь вечер звонили, писали, благодарили. Я помню, как вышел утром из гостиницы, и меня даже впервые узнали на улице. Забавно.
В съемках «Метода» участвовал настоящий калейдоскоп разных артистов — известных, неизвестных. Серий-то шестнадцать. Маньяки, жертвы, полицейские… У меня в какой-то момент случился передоз от общения с актерами. Даже захотелось вернуться обратно в авторское кино, где обычно два-три персонажа в одной локации. Хотя с артистами в сериале мне очень повезло. Я поначалу их боялся, особенно звезд, но главный узнаваемый артист страны Хабенский оказался невероятно деликатным человеком и настоящим профессионалом. Прекрасная, внимательная, тогда еще начинающая Паулина Андреева. Замечательный оператор Юра Коробейников, который сейчас снял классный сериал «Слово пацана». На площадке было лихо и нетоксично. Никто не кричал, не ругался. Был большой объем работы, но команда была сплоченной. Никто никого не унизил, никого не уволили. А снимали почти год, 130 смен. Я вообще один из немногих режиссеров в индустрии, который прошел такую длительную съемочную дистанцию два раза — имею в виду мой новый сериал «Лихие», там было 140 смен. Это не про то, что я какой-то выдающийся режиссер (тут судить зрителю), но это точно про редкое умение распределяться на длинной и тяжелой производственной дистанции. Здесь я молодец. (Смеется.)
Балабанов в Нижнем учился? Ой, а я не знал… То, что я снял «Дурака» и посвятил его Балабанову, — ну, невозможно уже обсуждать, простите. И не нужно нас сравнивать. У него кино глубже, монументальнее, мрачнее, судьба другая. Посвятил просто потому, что он умер тогда, когда я заканчивал картину, а Балабанов — это все-таки эпоха. От молодого начинающего режиссера великому — вот и вся причина. Мне лично его фильмы не очень близки. Пожалуй, самый понятный мне — «Про уродов и людей», но эмоциональная сухость и жесткость Балабанова мне не импонируют. Я люблю Германа, Финчера, Люмета, Одиара.
Знаменитый режиссер Алексей Балабанов — один из создателей кинокомпании СТВ, автор дилогии «Брат» и «Брат 2» и прочего золотого фонда российского кино типа «Груза 200» — родился в Свердловске, но учился на переводческом факультете Горьковского института иностранных языков. С 1990 года жил и работал в Санкт-Петербурге, а в 2004 году снял в Нижнем криминальную комедию «Жмурки». По местам съемок фильма в городе сейчас проводят экскурсии, а в память о знаменитом кинорежиссере на фасаде здания Нижегородского лингвистического университета открыли мемориальную доску.
Как я тусовался в Нижнем? Вставал в семь утра и ложился спать в час ночи — вот и все мои тусовки. Был очень плотный график работы, много переездов за день. Много материала для съемки, первый большой проект в карьере. Паулине, как начинающей актрисе, нужна была поддержка. Какие тут тусовки? Мы все нервничали. Надо было остаться в творческом тонусе в течение года. Я успел посмотреть город как следует, узнать и полюбить несколько мест и ресторанов. Пожалуй, всё… А! Еще я в этот момент с девушкой расставался. Она приезжала ко мне, чтобы меня контролировать. (Улыбается.) В общем, было не до гулянок.
Бар «Селедка и кофе» открылся на Рождественской как раз во время съемок первого сезона «Метода» в 2014 году и изначально был «местом для общения и встреч» для читателей и поклонников газеты о культурной жизни «Селедка», в честь которой бар, собственно, и назвали. Там проходили кинопоказы фильмов 1960-х, играли в лото и устраивали аукционы. Спустя годы «Селедка» стала культовым баром, где проходят самые отвязные вечеринки, а Рождественская становится буквально парализованной от количества людей. Во многом благодаря «Селедке» Рождественскую стали называть главной барной улицей города: бархоппинг следует начинать в «Селедке» и заканчивать в «Медных трубах» либо наоборот.
«Метод» задумывался как первый провокационный, тяжелый и очень жестокий по тематике и эстетике сериал. Кровища, открытое насилие. А я человек не кровожадный, эстетизацию боли и мучений в кадре вообще не выношу. У меня в авторских работах много мрачных и трагичных событий, но нет ни одной капли крови! Я не смакую само насилие. Мне интересно максимум отраженное действие, глаза того, кто смотрит на происходящее, одним словом, а не вхождение ножа в тело. Смаковать насилие — это близко к Колизею. Не моя история. Но были продюсерские жанровые установки. Такая часть договора.
Внутри кремля
Кремль — сердце и главная достопримечательность города, без его посещения не обходится ни один туристический маршрут, а историй и легенд, связанных с тринадцатью башнями кремля, хватит на несколько книжек. Чего только стоят байки про погребенную здесь заживо девушку и спрятанную библиотеку Ивана Грозного. Тут можно попасть в филармонию, на выставки современного искусства в Арсенале или в художественный музей. Не так давно запустили кольцевой маршрут по кремлевской стене, самый длинный среди всех кремлей в России. В сериале «Метод» на этой территории снимали, например, архив ФСБ. На самом деле, это здание администрации Нижнего Новгорода.
Когда готовились к съемкам «Метода», я часто шутил: «Страна православная, а актеры — буддисты». Как так? Почти каждый артист, когда ему предлагали сниматься, говорил, что играть душегуба плохо для кармы. Я им: мы снимаем осуждение патологии и маньяков — это же правильный посыл. А они: карма, карма… В общем, буддизм в чистом виде. Даже не знал о таком забавном факте.
Как я к себе отношусь? Сейчас хорошо. Многое изменилось. Стал спокойнее. А раньше… Классический пример — Лермонтов. Талантливый поэт, но очень многих осуждал и корил, и не без причины. Везде видел лицемерие, конформизм. Светский Петербург даже ликовал, когда Лермонтова на Кавказ отправили. Гоголь как-то сказал про него: «Гений, но лучше б на глаза не появлялся». Попросту доставал многих. Конечно, мало кто отдавал себе отчет в том, что то, как он себя ведет, и его темперамент, едкость напрямую связаны с его рефлексией, тонкой кожей и, как следствие, с поэзией. «А он, мятежный, ищет бури…» Но как говорится в рязанской пословице: «Кого [волнует] чужое горе?» Можно принимать, можно не принимать человека — личное дело каждого. Сейчас, судя по селфи в соцсетях, все «живут свою лучшую жизнь без токсичных людей». Мне, как взрослому человеку, ясно одно: поведение и мышление человека не делятся на плохое и хорошее, фактура просто обладает свойствами, которые кому-то нравятся, а кому-то мешают. И каждый вправе приблизить или выбросить из своей жизни кого угодно ради собственного комфорта.
Расскажу еще одну секретную вещь про Нижний и «Метод». Я очень боялся, что не дотяну до конца съемок. Накануне первой смены встал на высоком берегу Оки и сказал про себя: «Господи, если я через год буду живой и приду сюда снова, я скажу спасибо за это чудо». Пафосно немного, но, знаете, пришел. И вот еще спустя 10 лет здесь стою — и ничего, здоровый, живой. Слава богу.
Если честно, мне кажется, что съемки кино — это мероприятие не прикольное. Есть, например, знаменитый фильм «Танцующая в темноте», после съемок которого Бьорк перестала общаться с Ларсом фон Триером просто потому, что результат, которого он добивался, не позволил им сохранить человеческие отношения. Он ее просто уничтожил ради своего режиссерского перфекционизма. Бывают разные примеры, как работают люди, но для режиссера съемки — это в любом случае стресс. Знаете, есть такая пословица: «Мы снимались — веселились, проявили — [удивились]». И я про нее всегда помню, поэтому не расслабляюсь ни на секунду, не кайфую до конца. Сценарий писать прикольно, а вот снимать… Все напряжены, переживают, денег нет, времени нет — жесть! Вот, к примеру, великий фильм «Сталкер» Тарковского. Фильм есть, но в результате искалеченные три съемочные группы. Стоило оно того? Каждый отвечает себе сам. Но большие произведения искусства легко не получаются. Те же фильмы Германа, по рассказам, ад, а не съемки. Не знаю… Прикольно монтировать, звук делать. Пьешь чай и ешь печенье в студии, можешь прикорнуть, когда устал.
Улица Кожевенная
Долгое время улица Кожевенная была не слишком популярной в городе. Изначально она относилась к Миллионке — историческому кварталу под стенами кремля, где обитали купцы, крестьяне и нижегородская беднота. Здесь Горький вдохновлялся жизнью босяков, неподалеку же находился дом Бугрова, который стал прототипом ночлежки из пьесы «На дне». Сейчас тут повеселее — есть многочисленные кафе, магазинчики и интересная архитектура. В «Методе» Кожевенная играет Рыбный переулок в городе Тихвине в третьей серии.
Если говорить про третий сезон «Метода», то самое интересное и забавное, что Константин Юрьевич Хабенский, являясь худруком МХТ им. Чехова, играет в новом сезоне Меглина, наставника целого отряда маньяков, каждый из которых ищет себе подобных. Помните фильм «Одержимость» Шазелла, где был требовательный и жесткий дирижер, муштровал молодого барабанщика? Вот и Хабенский в новом сезоне играет такого наставника команды, которую собрал сам.
Мне несколько раз предлагали снимать третий сезон «Метода», и каждый раз я отказывался. Все идеи крутились вокруг нового этапа во взаимоотношениях Меглина и Есени. Мне почему-то казалось, что 32 часа экранного времени для этого было достаточно, нужна какая-то новая итерация сюжета. И вот Максим Полинский, креативный продюсер проекта, вернулся с концепцией: «Меглин — наставник команды ярких маньяков, которые ищут себе подобных». Я сразу почувствовал потенциал. Я, конечно, хотел, чтобы и Паулина приняла участие в новом сезоне, но она для себя эту тему закрыла. Снимается, много занимается сценарной работой, и очень удачно. «Псих», «Актрисы» — замечательные сериалы. В общем, она решила, что новый сезон будет без нее, и, естественно, в центре истории, помимо Меглина, появилась новая героиня. Новая стажерка, которая должна перенять опыт метода Меглина и научиться работать в команде. Ее играет Анна Савранская, которую многие знают по фильму «Лед 3». Актриса замечательная, глубокая, только начинает. Ей есть что доказывать и зрителю, и партнерам.
География в новом сезоне еще шире: съемки пройдут в Питере, Выборге, Москве и Ярославле. Нижнего, к сожалению, не будет, но он навсегда останется символом первого «Метода». Кстати, важный момент: по сюжету названия городов, где будут искать маньяков, придуманные, чтобы не обижать жителей реально существующих городов. И любые попытки найти сходство или приписать какому-то конкретному городу происходящие события, сразу говорю, бессмысленны. «Метод» — и условный мир, и условная история с условными героями. Страшная сказка, если хотите. Даже реальных серийных убийц ассоциативно искать бессмысленно. Все придумано от начала до конца.
Сперва хотелось сделать новый «Метод» документальным, но мы поняли с продюсерами, что жанр страшной сказки позволяет создавать мир, который работает по ярким, выразительным правилам. Персонажи могут обладать любой харизмой и характеристиками. Я не хочу делать реалистичное кино про маньяков. В жизни маньяк — очень приземленное явление. Никакой романтики, а уж тем более высокой эстетики, в этом нет. Патология и ужас от тривиальности того, что это происходит. Обычно это невзрачный работяга с умственным развитием ребенка в песочнице. А нам на экране нужен маскарад фриков. Нам нужна вселенная грустных клоунов. Комикс.
Первый «Метод» выходил на Первом канале в ноябре-декабре 2015 года и произвел фурор среди зрителей. Кинокритиков он тоже не оставил равнодушным — почти все ведущие издания, посвященные кино, выпустили материалы, посвященные этому сериалу. А еще он взял три премии «ТЭФИ», три приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, премию «Слово», народную премию «Жорж» и даже премию Нью-Йоркского кинофестиваля в категории «Криминальная драма».
Кто смотрит фильмы про маньяков? Один очень популярный кинокритик когда-то сказал: «Богатые смотрят про бедных, а бедные смотрят про богатых, потому что свою жизнь знают вдоль поперек, а чужую — смотреть интереснее». Здоровые смотрят про больных, а больные смотрят про здоровых, по-моему, по этой же причине. Люди ж не поют веселые песни, если им грустно. Когда я однажды был в депрессии, то не смог досмотреть «Экстаз» Гаспара Ноэ. Просто жуткое отвращение. И так было плохо на душе, а тут еще все друг друга режут. А когда мне стало лучше, я и «Необратимость» осилил. Поэтому нет ничего страшного в том, что кто-то смотрит фильмы про маньяков. Здоровые люди просто щекочут себе нервы. А уж если мы про «Метод», то напоминаю, что это страшная, но сказка, там реальности нет совсем. Не знаю, какова аудитория «Метода», но это, скорее, любители комиксов, как «Майор Гром», а не какие-то люди с патологиями.
«Метод» — это киноприключение, если хотите, в условном Лукоморье. Относитесь к этому так. Например, как к трилогии Нолана про Бэтмена.
Улица Черниговская и Метромост
Улица Черниговская, несмотря на то что находится практически в центре города и возле реки, долгое время была медвежьим углом. Здесь было тихо, местные сушили белье во дворах, редкие туристы заходили сюда в поисках интересной архитектуры, в районе Метромоста экспериментировали уличные художники. Одну из доминант района — здание Ромодановского вокзала — сейчас занимает фирма «НоваКард», которая производит банковские и транспортные карты. Комплекс мукомольной мельницы Матвея Башкирова долгое время был одной из самых популярных заброшек города, но в 2020 году здание элеватора снесли. Именно здесь в сериале «Метод» находилось логово детектива Меглина. Сейчас улицу реконструируют, здесь строится модный жилищный комплекс, в планах благоустройство набережной Оки и создание гастрокластера. А на граффити изображен портрет Ростислава Алексеева — кораблестроителя, легендарного конструктора экранопланов, автора «Ракеты».
Мукомольный завод, где располагалось логово главного героя, — первая локация, которую мы отыскали в Нижнем. Собственно, процентов тридцать сериала здесь снимали, да и первый съемочный день тут проходил. Смешно, что, когда мы только обсуждали, как будет выглядеть герой Хабенского и где он будет жить, изначально думалось что-то в духе: Меглин в потертом пиджачке живет в какой-нибудь однушке в Бибирево, к нему приезжает провинциальная замухрышка, чтобы стать следователем. Цекало на это мне четко сказал: «Нет-нет, Юра, мы снимаем эффектное кино про эффектных людей в эффектных ситуациях!» Тогда тут же выпалил: «Пусть будет денди с бородой в плаще, в кепке и на синем „Мерседесе“! А живет в разрушенном замке». Так и родилась стилистика «Метода».
Забавно, конечно, что столько лет прошло, этот Мукомольный завод уже снесли, а я спустя 10 лет стою на этом же месте. Как быстро летит время. Чувствуешь тут, как люди, создавшие первый «Метод», машут нам по-доброму ручкой и говорят: «Ребята, надеюсь у вас все получится, как получилось у нас».
Текст: Мария Гончарова («Знакомьтесь, Нижний»)
Фотографии: Дарья Малышева
Продюсер: Иван Москвин
Редакция благодарит Плюс Дачу в Нижнем Новгороде за помощь в организации съемки и интервью.