Лиза Ищенко, 18 лет, актриса. Играла в «Алиса не может ждать» и «Лгунье»

— «Трасса» — один из сложнейших проектов в карьере, которому я отдала максимум жизненной энергии. После съемок пришлось восстанавливаться физически, морально, психически… Каждая смена была вызовом, приходилось проговаривать: «Ты можешь! Переступи через себя, но сделай!»

Мою героиню зовут Кира, и она страдает от сильнейших панических атак: постоянно накручивает себя, задыхается, нуждается в таблетках. Играть такие переживания на протяжении нескольких месяцев было сложно. Когда вернулась домой после съемок, первое, что услышала от мамы: «Ого! Ты постарела». Тем не менее проект помог переосмыслить многие вещи, в том числе взаимоотношения детей и родителей.