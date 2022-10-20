Лиза Ищенко, 18 лет, актриса. Играла в «Алиса не может ждать» и «Лгунье»

К 14 годам Лиза Ищенко успела поработать с Константином Богомоловым и очаровать зрителей своей феерической харизмой в сериале «Сама дура!». Однако по-настоящему мощь актерского диапазона она продемонстрировала в 2022 году в проекте Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать». С тех пор Лиза все чаще стала появляться в крупных проектах. Один из таких — «Лгунья», драмеди Юлии Трофимовой о взрослении, сложном моральном выборе и желании получить внимание любой ценой. В рубрике «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Ищенко объясняет, почему роль в «Лгунье» — вызов, признается в любви мультфильму «Рио» и рассказывает о том, как сериал «Трасса» побудил ее пойти к психологу.
Дата и место рождения: 14 января 2006 года, Харьков
Рост: 167 см
Цвет глаз: серо-голубые
Родилась в семье прекрасных людей, которые с раннего детства не ограничивали меня в выборе, в том числе будущей профессии. Благодаря этой свободе я смогла связать жизнь с кинематографом и в 2020 году дебютировала в «Хорошем человеке» — криминальной драме Константина Богомолова. На этом подарки судьбы не закончились. Позднее познакомилась с Натальей Мещаниновой, и она взяла меня на главную роль в сериале «Алиса не может ждать» — проекте, которой по сей день является самым значимым в моей карьере. Совсем скоро вы также увидите меня в «Трассе» Душана Глигорова.
— Что тебя сегодня порадовало?
— Кратковременный дождь! Точнее, ливень! Эти пять минут непогоды разбавили жару, освежили и изрядно подняли мне настроение.
— Назови три фильма, которые на тебя повлияли или произвели сильное впечатление?
— Первым в голову всегда приходит фильм «За мечтой» — картина про девушку, которая, несмотря на незавидное положение, находит свет и цепляется за любую возможность изменить жизнь к лучшему. В свое время эта история помогла мне поверить в себя. Вторым назову «Я — начало» — очень тонкий и искренний фильм, в котором не видно камер. Люди в кадре буквально живут — к такому уровню актерский игры я стремлюсь. Ну а третьим пусть будет «Интерстеллар» — кино с гениальной музыкой. Мелодии, написанные Циммером, каждый раз выводят меня на слезы.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрела в кинотеатре?
— «Рио». Про попугая Голубчика, потерявшего хозяйку. Там все такое яркое, музыкальное и доброе! После похода в кинотеатр мультфильм надолго стал моим любимым. Помню, как перерисовывала всех птичек и напевала бразильские мотивы.
— В каком фильме ты бы хотела жить?
— Я бы попробовала пожить во «Властелине колец». Так, пару неделек в Шире вместе с хоббитами в их подземных домиках.
— Лучший и худший фильм для первого свидания?
— Идеальный вариант — сходить на какую-нибудь классику, светлую и искреннюю. А вот на хорроры и боевики всякие тащить девушку не советую! Хотя это, разумеется, вопрос вкусов.
— Любовь — это…
— Нечто необъяснимое.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Меня, к слову, непросто растрогать. Но недавно я посмотрела фильм «Рай под ногами матерей» — сенсационное роуд-муви из Кыргызстана о духовном поиске. Это был просто разрыв аорты.
— Очень популярный фильм, который ты не смотрела?
— Целую франшизу назову — «Гарри Поттер». Все вокруг обсуждали, радовались блокнотам и ручкам с изображениями персонажей, даже палочки волшебные покупали. А я до сих пор не могу выговорить Альбус Дамблдор. (Смеется.) В общем, как-то мимо прошло, не зацепило. С детства смотрю только то, что хочу сама, а не то, что всем нравится.
— Есть фильм, где ты хотела бы сыграть вместо главной актрисы?
— В «Люси» Люка Бессона. С удовольствием попробовала бы исполнить роль Скарлетт Йоханссон. А еще мне там нравятся дикие трюки, мечтаю в будущем тоже исполнить что-то такое.
— Почему ты присоединилась к касту «Лгуньи»? Что тебя привлекло в проекте?
— Героиня. Когда читала сценарий, поняла, что она не похожа ни на кого. Ева словно инопланетянка: иначе мыслит, странно одевается, полагается только на себя. Другими словами, живет в своем каком-то мире, по собственным правилам. Юля Трофимова, режиссер картины, помогла доработать образ. Она всегда видит в человеке какое-то зернышко, которое потом помогает прорастить. Вот и я под ее чутким руководством смогла по-особенному раскрыться, стать уже не Лизой, а загадочной девочкой Евой.
— Выходит, тебя с Евой мало что роднит?
— Верно, она совершенно незнакомый человек. Но это меня и привлекло. Своего рода актерский вызов: смогу ли я стать тем, на кого совсем не похожа?
— Как ты работала над ролью?
— Сперва Юля рассказала, какой она видит Еву, дала мне книгу Айелет Гундар-Гошен, которая легла в основу фильма. Затем мы начали вместе собирать образ. Очень хотелось сделать героиню именно такой, какой я увидела ее в сценарии, вплоть до мимики. Я прочитала книгу, и со временем мысли и решения начали сами приходить в голову, как картинки. И, надо сказать, нам очень помогла экспедиция в Нижний Новгород: другая локация, другие люди, все другое. Красивейший, кстати, город. Запомнила, как мы снимали проезд в закат с моим кинопапой. Лето, прекрасная погода, и вот мы выезжаем на трассу около побережья, а там… Боже мой! Воздушные шары поднимаются в небо! Каждую смену Нижний находил, чем нас удивить. Магия какая-то.
— Ты сама любишь быть в центре внимания?
— Зависит от настроения, усталости и готовности к социуму в данную секунду. Иногда хочется побыть невидимкой в полной тишине. Чтобы ни единого щелчка и топота. А порой, наоборот, хочется рыжего клоуна пробудить в себе.
— В одном из интервью ты говорила, что съемки помогают тебе прорабатывать какие-то проблемы. Что ты проработала через «Лгунью»?
— Работа над ролью помогла мне смириться с собственной специфичностью, позволила осознать, что это не проблема. Наоборот, это классно! Вот такая я! «Лгунья» дала мне возможность раскрепоститься.
— Как думаешь, отражает ли «Лгунья» реальный подростковый мир, отношения твоих сверстников и их родителей?
— Думаю, моя героиня проходит через все то, с чем приходится сталкиваться подросткам. Закомплексованность, недопонимание, соперничество — все это есть в нашем фильме, все показано достоверно.
— А какой фильм ты сама считаешь эталонной репрезентацией трудного возраста?
— Думаю, абсолютно все фильмы о подростках, как и наша «Лгунья», состоят в равной степени из правды и вымысла. Эталона тут быть не может, но это и неплохо.
— В этом году мы еще рассчитываем увидеть тебя в сериале «Трасса». Можешь рассказать о нем?
— «Трасса» — один из сложнейших проектов в карьере, которому я отдала максимум жизненной энергии. После съемок пришлось восстанавливаться физически, морально, психически… Каждая смена была вызовом, приходилось проговаривать: «Ты можешь! Переступи через себя, но сделай!»
Мою героиню зовут Кира, и она страдает от сильнейших панических атак: постоянно накручивает себя, задыхается, нуждается в таблетках. Играть такие переживания на протяжении нескольких месяцев было сложно. Когда вернулась домой после съемок, первое, что услышала от мамы: «Ого! Ты постарела». Тем не менее проект помог переосмыслить многие вещи, в том числе взаимоотношения детей и родителей.
— Как ты отдыхаешь после тяжелых ролей?
— Во-первых, еду в отпуск. Москва — работа, друзья и родные. А чтобы успокоить себя и перезагрузиться, мне нужно сменить локацию. Во-вторых, занимаюсь с психологом. В этом году впервые обратилась за помощью к специалисту по совету старших коллег. Как раз после съемок в «Трассе», потому что панические атаки плавно перетекли в реальную жизнь, стало страшно находиться в аэропорту, например. Возникает в голове навязчивая мысль — и бах! Трясутся руки… Пока зацикливаешься на руках, подключаются уже и ноги. К счастью, проблему удалось проработать.
— Ты ведь в этом году поступила в институт?
— Все верно! В Высшую школу экономики, на актерский факультет. О поступлении я всерьез задумалась опять же после «Трассы». Вдруг осознала, что слишком изнашиваю себя в работе, а потом очень долго восстанавливаюсь. Хочу построить фундамент, чтобы не сойти с ума. (Смеется.) А для этого нужен мастер, возможность понаблюдать за ним, получить ценные уроки и советы.
— Какой самый ценный урок ты успела получить до поступления? От коллег на площадке, например.
— На съемках сериала «Хороший человек» Константина Богомолова, моего первого проекта, Никита Ефремов сказал: «Не будь, как все. Будь лучше!» До сих пор стараюсь следовать этому совету.
— Ты бы хотела попробовать свои силы в театре?
— Я уже пробовала взаимодействовать со сценой и зрителем — читала рассказы Александра Цыпкина. Поняла тогда, что живая аудитория требует иного подхода. Это другой мир, с которым хочется поработать побольше. Буду стремиться в том числе и к этому.
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях
— Обожаю музыку! В моем телефоне ее слишком много. Причем самой разной. В работе увлечение музыкой, кстати, тоже помогает. Для каждого персонажа у меня рождается уникальный плейлист.
— Какие песни вошли в плейлист Евы из «Лгуньи»?
— Ева много рефлексирует. Чтобы подстроиться под нее, я включила в подборку классику и медитативное техно, эмбиент. В остальном музыка должна была быть воздушной, сладкой и нежной.
— Есть песня, которая лучше всего говорит о тебе?
— (Берет телефон и включает «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.) Вот это я сейчас такая, знакомьтесь!
— Твое хобби?
— Я пишу картины маслом или акварелью. Страсть к живописи осталась после художественной школы. Иногда могу всю ночь перед сменой рисовать. Получившиеся работы, к слову, с удовольствием дарю друзьям.
— Твое тотемное животное?
— Дикая лисичка.
— С каким режиссером хотела бы поработать в будущем?
— Хочу работать с творцами, горящими своим делом. Теми, кого переполняют эмоции, теми, кто способен объяснить свое видение всем остальным на площадке, заразить пылающим энтузиазмом.
— А сама не планируешь снимать кино в будущем?
— Хотелось бы. Всю жизнь оставаться актрисой точно не планирую. А актрисой одного амплуа тем более. Поэтому уже сейчас подробно записываю различные истории из жизни, чтобы не потерять важные мелкие детали. Из них-то в конце концов и рождаются классные фильмы. Надеюсь, в будущем все эти черновики пригодятся.
— Что бы ты сказала себе пятилетней?
— Малая, живи, как ты живешь, не слушай никого и верь в свою силу.
— Что бы пожелала себе через 20 лет?
— Остаться такой же слегка сумасшедшей, как и сейчас. Сохранить живость, детскость и искренность.
Автор: Никита Демченко
Фото: Настя Ликкей для Кинопоиска