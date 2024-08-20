Шуфутинский промелькнул в сериале «Третье сентября», но прожил жизнь, достойную экранизации. Вот его история

Популярности в масштабе всей страны Шуфутинский впервые добился, став в 1976-м художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». Туда его привел постоянный творческий партнер, композитор Вячеслав Добрынин, которого тогда еще не называли «Доктор Шлягер», хотя шлягеров у него было уже порядком. В это время ВИА, по мере сил заменявшие советской молодежи западные рок-группы, переживали пик востребованности у публики, но большинство из них представляли собой бригады мужчин в строгих костюмах, которым приходилось исполнять скучные песни о комсомоле, великих стройках и любви к родине. Шуфутинский сыграл на контрасте с советским стандартом: оставив минимум «гражданственных» песен, он подобрал репертуар из лирических хитов Добрынина и сделал для них крепко сбитые аранжировки, оглядываясь на западные тенденции — его главными ориентирами были американские джаз-роковые группы Chicago и Blood, Sweat and Tears.

«Где же ты была» — один из главных хитов ВИА «Лейся, песня» под руководством Михаила Шуфутинского