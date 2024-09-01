Сериалы сентября: «Пингвин», «Это все Агата», «Триггер 3» и «Комбинация»

В сентябре Оз Кобблпот решит стать криминальным королем Готэма, ведьма Агата Харкнесс пройдет через магические испытания, чтобы вернуть себе силы, а психолог-провокатор Артём Стрелецкий изменит к лучшему жизнь новых пациентов (и, возможно, свою собственную).

Главные премьеры

Где смотреть: Netflix — 5 сентября (премьера всех серий)

На острове Нантакет свадебный сезон. Одна из самых богатых семей города готовится к торжеству, но за несколько часов до начала праздника на берегу находят труп. Все участники церемонии оказываются под подозрением. В списке возможных убийц — известная писательница детективных романов Грир (Николь Кидман), ее муж Тэг (Лив Шрайбер), сын Бенджи (Билли Хоул), невестки Амелия (Ив Хьюсон) и Эбби (Дакота Фаннинг) и другие члены семьи. Живописную детективную драму в духе «Большой маленькой лжи» сняла оскароносная Сюзанна Бир, постановщица «Ночного администратора» и «Отыграть назад». Сюжет основан на одноименном романе «королевы пляжного чтения» Элин Хильдебранд.

Где смотреть: Wink — 6 сентября

В 1980-х опер Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает кардинально изменить жизнь и воплотить свою мечту — стать музыкальным продюсером. Вместе с композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) он находит вокалисток — Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алёну Апину (Анастасия Уколова) — и собирает поп-группу «Комбинация», которая запомнится хитами «American Boy» и «Бухгалтер». В сериале снялись Павел Прилучный, Даниил Воробьёв, Аскар Ильясов и Полина Гухман. Производством «Комбинации» занимается студия «Лунапарк», снявшая «Короля и Шута». За режиссуру и сценарий отвечают авторы «Лады Голд» Никита Власов и Егор Чичканов.

Где смотреть: Paramount +, Амедиатека — с 6 сентября

Французский приключенческий сериал с Жаном Дюжарденом («Артист») в роли легендарного мстителя в маске дона Диего де ла Веги. В «Зорро» он повесил рапиру на гвоздь, стал семьянином и мэром Лос-Анджелеса. Однако скоро ему придется забыть о спокойной жизни: бизнесмен (Эрик Эльмоснино), пользующийся любыми средствами для достижения целей, начинает прибирать город к рукам. Тогда Диего вновь скрывает лицо и начинает борьбу за справедливость и за свой давший трещину брак с Габриэлой (Одри Дана). Одним из создателей шоу стал Бенжамин Шарби — сосценарист «Предчувствия» Бертрана Бонелло.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

Где смотреть: Disney+ — с 18 сентября

Спин-офф сериала «Ванда/Вижн» о ведьме Агате Харкнесс (Кэтрин Хан). Подросток (Джо Лок) освобождает колдунью от чар Ванды и просит взамен взять его на магическую полосу испытаний под названием Дорога Ведьм. Неожиданные напарники собирают шабаш и отправляются в путь. Если Агата выживет, то в качестве награды получит свои утраченные способности. В сериале снялись Обри Плаза в роли могущественной ведьмы Рио и Пэтти ЛюПон в роли древней колдуньи, способной предсказывать будущее. Шоураннером выступила сценаристка «Ванды/Вижна» Жаклин Шеффер. В режиссерском кресле — Ганджа Монтейру (работала с Тимом Бёртоном над «Уэнсдэй») и Рэйчел Голдберг («Поколение «Ви“»).

Где смотреть: HBO — с 19 сентября

Спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза, который станет прелюдией к грядущему продолжению супергеройской саги. Король преступного мира Кармайн Фальконе мертв, и Оз Кобблпот (неузнаваемый в гриме Колин Фаррелл) полон решимости занять вакантное место. Однако эту цель преследует не он один, и на улицах Готэма разгорается битва за власть. Соперниками Оза станут жестокая дочка Кармайна, София (Кристин Милиоти из «Как я встретил вашу маму»), и его помощник Джонни Витти (Майкл Келли), а также босс мафии Сальваторе Марони (Клэнси Браун).

Над сериалом работали Лорен Лефранк («Агенты «Щ.И.Т.“»), Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна») и Хелен Шейвер («Касл», «Викинги»), Мэтт Ривз выступил в качестве исполнительного продюсера. Критики сравнивают «Пингвина» с «Кланом Сопрано» и «Лицом со шрамом», а представители стриминга называют сериал «следующим флагманским шоу после «Дома Дракона»».

Где смотреть: Кинопоиск — с 19 сентября

Действие третьего сезона популярной драмы о психологе-провокаторе развернется после событий «Триггер. Фильм». Артём Стрелецкий (Максим Матвеев) возвращается в Москву и возобновляет практику. Продолжая использовать шоковые методы терапии, он работает с новыми пациентами, параллельно пытаясь наладить свою жизнь и разгадать семейную тайну. Режиссерское кресло опять занял Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»). Актерский состав пополнили Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин и Мария Андреева. В одной из серий появится теннисистка Светлана Кузнецова, которая сыграла профессиональную спортсменку, попавшую на прием к Стрелецкому. Вдохновением для этого эпизода послужила реальная жизнь Кузнецовой: в 2016-м во время матча в Сингапуре она внезапно отрезала себе косу, а затем сумела переломить ход игры.

Подробнее о третьем сезоне:

Российские премьеры

Где смотреть: Wink — с 1 сентября

Детский детектив от создателей семейной комедии «Грозный папа». Девочка-вундеркинд Варвара Смородина (Полина Айнутдинова из продолжения «Папиных дочек») занимается в кружке «Юный следователь» и мечтает раскрывать серьезные преступления, однако лето ей приходится проводить в тихом поселке у бабушки и дедушки. Но и там Варе и ее напарнику Васе (Сергей Фёдоров) удается найти преступные кейсы: нужно выяснить личность вора, укравшего из музея коллекцию драгоценных камней, и разобраться, правда ли пугало оживает по ночам, чтобы приводить в ужас детей.

Где смотреть: ТНТ, Кинопоиск — с 2 сентября

Музыкальная комедия о Вите (Павел Рассомахин), который напивается накануне собственной свадьбы, а наутро узнает, что невеста (Арина Постникова) его бросила. Парень пытается все исправить и вновь и вновь просыпается в день церемонии, 3 сентября. Свадебную версию «Дня сурка» снял Феликс Герчиков («Трейдер», «Варшава’21»). Роли исполнили Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова и Юлия Топольницкая, а Михаил Шуфутинский, автор одноименной песни, появится в камео водителя такси.

Где смотреть: Okko — с 5 сентября

Десятисерийный психологический триллер Душана Глигорова («Хрустальный»), действие которого разворачивается в тихом курортном городке. Сюда в поисках пропавшей приемной дочери Киры (Елизавета Ищенко) прибывает судья Светлана Незнамова (Карина Разумовская) и внезапно сталкивается не только со страшным преступлением, потрясшим жителей, но и с целой криминальной сетью. Вместе с местной следовательницей Эльвирой Бараевой (Анна Михалкова) залетная судья пытается распутать клубок преступлений и понять, как с этим всем связана ее дочь.

Где смотреть: СТС — с 9 сентября

Спин-офф «Ворониных», посвященный попыткам Кости (Георгий Дронов) избавиться от своего будущего зятя Серёжи (Николай Новоселов), который поселился в его доме. К своим ролям вернулись Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. Актерский состав пополнили Елена Бирюкова, сыгравшая учительницу, и дебютантка Карина Орлова — она взяла на себя роль Маши (в оригинальном сериале ее играла Мария Ильюхина).

Где смотреть: Premier — сентябрь

Миха хочет помочь брату с редким генетическим заболеванием получить дорогостоящее лекарство. Добыть препарат традиционными способами у него не получается, поэтому вместе с компанией друзей он решает изготовить спасительный препарат сам и открывает подпольную фармлабораторию. Однако маленький стартап становится для Михи источником больших проблем. Главные роли в криминальном драмеди исполнили Никита Павленко и Марк Эйдельштейн, в сериале также снялись Сергей Гилёв и Александр Головин. Постановщица Мария Кравченко уже работала над историями об авантюристах в «Гостях из прошлого» и «Жене олигарха».

Где смотреть: Start — сентябрь

Сериальное продолжение «богатырской» кинофраншизы, действие которой развивается через годы после приключений Ивана Муромца (Виктор Хориняк). Нынче ему 50, он счастливый семьянин, воспитывает с Василисой двух дочек — богатырку Марью и начинающую колдунью Софью. Внезапно в Белогорье объявляется колдун Северин (Александр Устюгов) и предупреждает о страшном бедствии. Ради спасения Белогорья Софья отправляется в Москву прошлого, где ее отец Иван еще бодр и молод, а Марья будет сражаться со злом у себя дома. Помимо Хориняка, к своим ролям вернулись Владислав Ветров (Белогор), Елена Яковлева (Баба-яга) и Кирилл Зайцев (Финист), повзрослевшую Василису играет Александра Урсуляк, а двух дочек — Алина Рожкова и Эвелина Мазурина. Также в сериале появятся Татьяна Догилева в роли Волшебного Зеркальца, Юлия Пересильд в роли молодой Бабы-яги, Александр Лыков в роли Соловья-разбойника и Никита Кологривый в роли цыганских братьев-близнецов. Режиссером сериала стал Антон Маслов («Поехавшая», «Вампиры средней полосы»).

Продолжения

Где смотреть: Kion — с 1 сентября

В третьем сезоне откровенной драмы об изнанке эскорт-индустрии Мэджик (Павел Прилучный) будет мстить олигарху Градову (Александр Дьяченко) за убитую дочь. Теперь агентство по оказанию интимных услуг не смысл жизни Мэджика, а всего лишь мощный инструмент для сведения счетов с преступниками. К касту присоединилась Виктория Маслова, играющая загадочную пациентку Леру в «Триггере».

Где смотреть: Start — с 12 сентября

В новом сезоне Аня Богинская (Любовь Аксёнова) решает привлечь к уголовной ответственности организаторов закрытого клуба, где учат манипулировать девушками. Помимо этого, она пытается построить здоровые отношения с Матвеем (Роман Васильев) и разобраться с последствиями эмоциональной травмы.

Комедии

Где смотреть: FX — с 2 сентября

Молодой педагог Эван устраивается в современную школу, знакомится с проблемными учениками и их родителями и пытается угодить и тем и другим. Эвану приходится уважать особенности детей — например, у одной девочки в классе якобы диагностировали синдром Туретта. Сериал создали Брайан Джордан Альварес (он же исполнил главную роль) и Джонатан Крисел, режиссер комедии «Мужчина ищет женщину».

Billionaire Island, 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 12 сентября (премьера всех серий)

Джули (Трине Вигген) владеет компанией Marlax, занимающейся разведением рыбы. Ее амбиции растут, и безжалостная бизнесвумен решает поглотить конкурента, чтобы Marlax стала крупнейшим производителем лосося в мире. Сериал от создателей «Лиллехаммера» покажет, как могли бы выглядеть «Наследники», будь они норвежской комедией.

Где смотреть: Hulu — с 13 сентября

Сотрудница аэропорта Мэл боится летать во всех смыслах слова: она погрязла в рутине, перестала мечтать и уже не помнит, когда влюблялась в последний раз. Однажды Мэл получает травму на работе, а очнувшись, осознает, как сильно она одинока: в графе «Контакты для экстренной связи» у нее указан свой собственный номер телефона. Мэл уверена, что мимолетная встреча со смертью была знаком и что ей пора начать жить свою лучшую жизнь. Шоураннер и исполнительница главной роли — комедиантка Наташа Ротуэлл («Белый лотос»).

Nobody Wants This, 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 26 сентября (премьера всех серий)

Размеренная жизнь раввина Ноя полностью меняется после встречи с Джоан — импульсивной женщиной-агностиком. Между двумя противоположностями внезапно пробегает искра. В главных ролях — Адам Броди и Кристен Белл. Создательница ромкома Эрин Фостер, работая над сценарием, вдохновлялась событиями из собственной жизни.

Большие скандалы

Где смотреть: Prime Video — с 19 сентября

Британский сериал о журналистке Эмили Мейтлис (Рут Уилсон), которая в 2019 году взяла знаменитое интервью у принца Эндрю (Майкл Шин). Во время разговора герцог Йоркский прокомментировал выдвинутые против него обвинения в сексуализированном насилии и подтвердил свою дружбу с Джеффри Эпштейном (финансистом, осужденным в том числе за секс-торговлю несовершеннолетними девушками). Разгоревшийся после выхода интервью скандал привел к отстранению принца Эндрю от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Кресло постановщика занял Джулиан Джаррольд, работавший над «Джейн Остин» и «Короной». Кстати, совсем недавно другой режиссер «Короны», Филип Мартин, снял полнометражный фильм «Сенсация» на эту же тему. В нем Джиллиан Андерсон играла журналистку, а Руфус Сьюэлл — одиозного члена королевской семьи.

Сериал Джаррольда станет своеобразным продолжением «скандальной» франшизы Prime Video: предыдущая часть была посвящена политику Джереми Торпу.

La Maison, 1-й сезон

Где смотреть: Apple TV+ — с 20 сентября

Французская драма об интригах в легендарном модном доме. В центре истории — знаменитый дизайнер Винсент ЛеДю (Ламбер Вильсон), чья карьера оказывается под угрозой после попадания в сеть вирусного ролика с его участием. В разгар скандала бывшая муза Винсента, Перл (Амира Касар), объединяется с дизайнером Паломой (Зита Анро) в попытке занять в компании высокий пост. Одним из режиссеров сериала стал Дэниэл Гру, снимавший «Люпена» и «Викингов».

Преступления и наказания

Где смотреть: Peacock — 5 сентября (премьера всех серий)

В начале 1970-х Мухаммед Али (Декстер Дарден) побеждает на ринге Джерри Куорри. В эту же ночь бандит по кличке Цыпленок (Кевин Харт) устраивает праздничную афтепати, на которую врываются вооруженные люди. Став подозреваемым в организации самого дерзкого ограбления в истории Атланты, Цыпленок пытается доказать свою невиновность. Ситуацию осложняет то, что делом занимается его давний противник — коп Джей Ди Хадсон (Дон Чидл). В сериале Крэйга Брюэра («Империя») снялись Сэмюэл Л. Джексон, Тараджи П. Хенсон и Терренс Ховард.

Где смотреть: Fox — с 24 сентября

Детектив Карл Альберг (Россиф Сазерленд) переезжает к морю, чтобы обрести душевное спокойствие. Однако жизнь в прибрежном городке неожиданно бьет ключом: вместе с напарницей Эдвиной (Миа Лоу) сыщик расследует новые дела и встречает любовь — библиотекаршу Кассандру (Кристин Кук). Сценарий шоу основан на серии детективов канадской писательницы L. R. Wright. Среди режиссеров — Милан Чейлов («Кости»).

Где смотреть: FX — с 25 сентября

Новый хоррор-сериал Райана Мерфи, создателя «Американской истории ужасов». Главные героини «Гротеска» — детектив Лоис Трайон (Ниси Нэш) и ее сестра, монахиня и журналистка Меган (Микаэла Даймонд). Вместе они расследуют серию зловещих преступлений, произошедших в маленьком городке. Лоис уверена, что таинственный убийца подает ей знаки, которые необходимо расшифровать. «Гротеск» станет актерским дебютом Трэвиса Келси, американского футболиста и бойфренда Тейлор Свифт.

Монстры против людей

Где смотреть: MGM+ — с 22 сентября

В третьем сезоне хитового хоррора от авторов «Остаться в живых» Бойд (Хэролд Перрино) и другие заложники жуткого городка продолжают свои попытки найти путь домой. С приходом зимы у пленников появляются новые проблемы — например, дефицит еды. К актерскому составу присоединились Роберт Джой в роли пожилого ворчуна и Саманта Браун в роли полицейской.

Продолжения

Где смотреть: AMC — с 29 сентября

Во втором сезоне с подзаголовком «Книга Кэрол» героиня Мелиссы Сюзанн МакБрайд отправится на поиски своего друга, следопыта Диксона. Кэрол воспользуется неочевидными в постапокалиптическом мире способами передвижения: с помощью инженера Эша (Маниш Дайал) она пролетит на самолете над полчищами зомби, но на этом ее опасное путешествие не закончится.

Дорамы

Где смотреть: Disney+ — с 11 сентября

Профессор Ю-бин оставляет работу в престижном зарубежном университете и возвращается в Южную Корею. Там он устраивается в отделение полиции с самой низкой раскрываемостью преступлений в стране. Его цель — превратить своих непутевых коллег в превосходных детективов. Главную роль в комедии исполнил Ким Дон-ук из «Моего идеального незнакомца».

Где смотреть: Netflix — 19 сентября (премьера всех серий)

Биографическая драма о Дамп Мацумото (Юриян Ретривер) — звезде японского женского реслинга, которая блистала на ринге в 1980-е. Одним из создателей сериала стал Осаму Судзуки, работавший над сценарием аниме «Ван-Пис: Фильм одиннадцатый».

Где смотреть: SBS — с 21 сентября

С одной стороны, Кан Бит-на (Пак Щин-хе) — привлекательная судья, с другой — демоница, обязанная отправлять плохих людей в ад. Будни девушки, ведущей двойную жизнь, меняются после встречи с талантливым детективом (Ким Джэ-ен), обладающим острым умом и мягким характером. Режиссер криминальной драмы — Пак Чин-пхе («Ответственная гражданка»).

Где смотреть: ENA, Genie TV — с 23 сентября

Мелодрама Чон Джи-хёна («Двадцать пять, двадцать один») о неудачливой телеведущей с раздвоением личности (ее вторая личность — дружелюбная парковщица, работающая на автостоянке), которая встречает бывшего возлюбленного. Между ними вновь начинается роман, который поможет залечить душевные раны друг друга. В ролях — Щин Хе-сон («Королева Чхорин») и Ли Джин-ук («Бессмертие»).

Где смотреть: KBS2 — с 25 сентября

Отмененный пожилой актер после скандала уезжает на остров Коджэ, где внезапно для себя меняет сферу деятельности. Мужчина начинает понимать язык полицейской собаки и с ее помощью расследует инциденты, происходящие по соседству. Над комедийным детективом работал Ким Ю-джин («Месть от третьего лица»), главную роль исполнил 89-летний Ли Сун-джэ.

Аниме и анимация

Где смотреть: Disney+ — с 13 сентября

Обычный парень по имени Сиг Гриблинг (его озвучил Гейтен Матараццо из «Очень странных дел») находит загадочный артефакт и из-за него оказывается в противоположной версии далекой-далекой Галактики. Например, эвоки в ней — охотники за головами. Сиг пытается разобраться в новой реальности и заодно рассказывает удивленному Люку Скайуокеру (Марк Хэмилл) о том, какую необыкновенную жизнь тот прожил в альтернативной вселенной.

Twilight of the Gods, 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 19 сентября (премьера всех серий)

Взрослый сериал от Зака Снайдера и Джея Оливы («Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 1»), вдохновленный скандинавской мифологией. В центре истории — воительница Сигрид и король Лейф, которого она спасла во время битвы. В день их свадьбы происходит некое трагическое событие (в нем, вероятно, замешан Тор), после которого валькирия отправится в путешествие, чтобы бросить вызов богам.

Где смотреть: Adult Swim — с 28 сентября

Аниме по знаменитой хоррор-манге Дзюндзи Ито о девушке Кириэ и ее парне Сюити, которые подозревают, что над их городом висит проклятие: сначала в окружающих предметах проявляется символ Спирали, а затем и людей начинает затягивать в кошмарный водоворот. Влюбленные пытаются выяснить, как противодействовать злу. За адаптацию отвечает режиссер «Мастера Муси» Хироси Нагахама.

Продолжения

Где смотреть: Fox — с 29 сентября

Продолжение ситкома о беспокойных Белчерах, которые управляют ресторанчиком в небольшом городке. В новом сезоне Боб столкнется со своими страхами, а его старшая дочь Тина станет анонимной колумнисткой и будет раздавать советы школьникам.

Где смотреть: Fox — с 8 сентября

Новый сезон комедии от создателей «Закусочной Боба». Отец-одиночка и его дети продолжают попадать в нелепые ситуации на Аляске.

Где смотреть: Fox — с 29 сентября

Сезон начнется с празднования дня рождения Барта. Во втором эпизоде «Желтый лотос», пародирующем сериал «Белый лотос», Симпсоны отправятся на элитный курорт, но отдых пойдет не по плану. Также известно, что одна из серий будет основана на рассказах Рэя Брэдбери.

Где смотреть: Fox — с 29 сентября

Продолжение сатирического ситкома Дэна Хармона, создателя «Сообщества» и «Рика и Морти». В Древней Греции, состоящей из людей, богов и монстров, семья пытается управлять одним из первых городов в мире.

Ветераны не сдаются

Где смотреть: Apple TV+ — с 4 сентября

Новая глава шпионского триллера по книгам Мика Херрона с Гари Олдманом в главной роли. В Лондоне происходит серия терактов, и МИ-5 начинает охоту на преступников. Сотрудники Слау-Хауса — отдела, куда ссылают неудачников-шпионов — тоже не остаются в стороне. Их начальник Джексон Лэмб занят собственным расследованием: кто-то убил одного из его людей (по крайней мере, на это намекает трейлер).

Где смотреть: FX — с 12 сентября

Во втором сезоне остросюжетного триллера бывший агент ЦРУ Дэн Чейз (Джефф Бриджес) и бывший помощник директора ФБР Гарольд Харпер (Джон Литгоу) отправляются на поиски Эмили (Алиа Шокат), дочери Чейза, которую похитили в Афганистане.

Где смотреть: Paramount+ — с 15 сентября

В первом сезоне пожилой нью-йоркский гангстер Дуайт Манфреди (Сильвестр Сталлоне) вышел из тюрьмы и был отправлен на службу в глушь. В новых сериях он продолжает строить в городке Талса свою криминальную империю и сталкивается с соперниками — местным бизнесменом и мафией из Канзас-Сити.

Романтические истории

Где смотреть: Starz — с 13 сентября

Драма по нашумевшему документальному роману журналистки Лизы Таддео, посвященному женскому желанию и болезненным отношениям. В сериале писательницу зовут Джиа (Шейлин Вудли). Находясь в кризисе, она отправляется в путешествие по Америке и находит трех женщин, чьи истории решает рассказать миру. Героинями ее книги становятся замужняя Лина (Бетти Гилпин), решившая завести любовника, чтобы почувствовать себя желанной, Слоун (ДеВанда Уайз), которая по просьбе мужа занимается сексом с другими мужчинами, и Мэгги (Габриэль Криви), пережившая в школе домогательства со стороны учителя. Над адаптацией сценария работала сама Таддео, среди постановщиц — Луиза Фридберг («Расскажи мне свои секреты») и Ким Со-ён («Рассказы из Петли»).

Продолжения

Где смотреть: Hulu — с 4 сентября

Во втором сезоне молодежной драмы студентка Люси (Грэйс Ван Паттен) после расставания с пугающим парнем Стивеном (Джексон Уайт) решает сосредоточиться на учебе. Однако новый роман и возвращение Стивена в ее жизнь гораздо интереснее лекций.

Где смотреть: HBO — с 9 сентября

Финальный сезон сериала по «Неаполитанскому квартету» Элены Ферранты — серии книг-бестселлеров о дружбе итальянских девочек Лену и Лилы, развивающейся от детства до зрелости. В новых сериях повзрослевших героинь сыграют Альба Рорвахер и Ирен Майорино.

Где смотреть: Netflix — 12 сентября (премьера всех серий)

Продолжение романтических и карьерных приключений жизнелюбивой американки во Франции. Вероятно, в заключительной части сезона счастье Эмили (Лили Коллинз) и Габриэля (Лукас Браво) окажется под угрозой из-за бывшей девушки шеф-повара, Камилль (Камилль Раза).

Скорая помощь

Где смотреть: Fox — с 22 сентября

Живописный сериал от создателей «По волчьим законам», посвященный рабочим будням и личной жизни команды спасателей, патрулирующей самый опасный участок побережья острова Оаху в Тихом океане. Среди угроз — большие волны и акулы.

Brilliant Minds, 1-й сезон

Где смотреть: NBC — с 23 сентября

Сериал Ли Толанда Кригера («Век Адалин») о работе медиков, вдохновленный книгами Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе». Главный герой — гениальный невролог Оливер Вулф (Закари Куинто), который лечит пациентов весьма своеобразными методами. Например, он принимает их лекарства, чтобы понять, как они видят мир.

Где смотреть: Apple TV+ — с 25 сентября

Маригаби днем учится на врача, а по ночам работает в частной скорой помощи своего отца и ездит на вызовы по всему Мехико вместе с семьей. С каждым днем девушка устает все больше и понимает, что может выгореть и навредить пациентам. Напряженная медицинская драма, вдохновленная документальным фильмом «Полуночная семья», поднимает важную для Мексики проблему — нехватку карет скорой помощи. Среди режиссеров — Гэбриел Рипштейн («Нарко»), а в числе продюсеров — Пабло Ларраин («Джеки», «Эма: Танец страсти»).

Где смотреть: ABC — с 26 сентября

Жаркая драма от Райана Мерфи о врачах, работающих на роскошном круизном лайнере. Новенький Макс (Джошуа Джексон) и его коллеги лечат туристов прямо на борту, не имея возможности доставить их в больницу. Одну из главных ролей исполнил Дон Джонсон, который спасал людей еще в 1980-х в сериале «Полиция Майами: Отдел нравов».

Продолжения

Где смотреть: Fox — с 23 сентября

Спин-офф «911 служба спасения», посвященный техасским спасателям. Пятый сезон станет последним для Джима Пэррака. Его герой решит больше времени проводить с семьей, и это значит, что кого-то из команды ждет повышение.

Где смотреть: ABC — с 26 сентября

Продолжение медицинской эпопеи, созданной Шондой Раймс. В новом сезоне доктор Мередит Грей (Эллен Помпео) появится как минимум в семи эпизодах, а ее бывшая коллега Сидни Хирон задержится на три серии — к роли спустя 17 лет вернулась Кали Роша.

Автор: Сабрина Карабаева