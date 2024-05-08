Дайджест мировой индустрии: феноменальные успехи Netflix, сокращения в Apple TV+, падение Marvel и Олимпиада

Июль у голливудских компаний выдался крайне насыщенным. Paramount таки продалась новым владельцам, Netflix выдал очередной ударный квартал, Peacock и Max крупно вложились в Олимпиаду и, кажется, угадали, а Apple собирается сокращать расходы на производство нового контента. Об этих и других важных новостях кино-, теле- и стриминговой индустрий — в обзоре Кинопоиска.

Apple TV+ собирается сокращать расходы

В отличие от большинства других компаний для Apple собственный стриминг не основной источник заработка, а вопрос престижа (компания первой среди всех стримингов завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм»), а также дополнительный аргумент в пользу покупки iPhone, iPad или приставки Apple TV. Но даже самая дорогая компания в мире (рыночная стоимость на июнь 2024 года — 3,285 трлн долларов) не готова вливать в стриминг бесконечное количество денег.

С момента запуска Apple TV+ в производство оригинального контента было вложено свыше 20 млрд долларов. Однако, согласно источникам Bloomberg, стриминг в последнее время стал менять подход к созданию новых фильмов и сериалов:

Руководители Apple Studios перестали покупать некоторые проекты, которые еще несколько лет назад оторвали бы с руками.

Меньше сериалов стало уходить в производство, минуя стадию пилотов.

Стриминг стал быстрее закрывать сериалы, признанные неуспешными. Если проекты, запущенные в 2019 году, в среднем получили четыре сезона, то теперь неработающие шоу отправляются в утиль уже после двух.

Студия стала стремиться переложить финансовые обязательства на третьих лиц.

У смены стратегии две основные причины. За пять лет существования на стриминге появился только один безусловный хит — «Тед Лассо», а все остальные проекты значительно уступают ему в популярности. Доходит до смешного. Так, например, «Властелинов воздуха», дорогую и премиальную драму от создателей «Братьев по оружию» и «Тихого океана», в США посмотрело меньше человек, чем «Дом ниндзя» — весьма среднюю детективную драму Netflix, снятую на японском языке с английскими субтитрами. И при этом «Властелины воздуха» — самый популярный новый проект Apple TV+ за год и единственный попавший в топ рейтинга Nielsen, остальные новинки стриминга не добились и этого. На долю Apple TV+ приходится всего 0,2% от общего объема телевизионных просмотров в США. Apple TV+ за месяц собирает меньше просмотров, чем Netflix за один день.

«Тед Лассо»

Как уже говорилось, сама по себе успешность стриминга волнует Apple не в первую очередь, но большинство проектов Apple TV+ еще и стоят очень дорого. Так, при производстве четвертого сезона «Утреннего шоу» компании придется потратить свыше 50 млн долларов только на актерские гонорары. К тому же большинство сериалов стриминга регулярно выбиваются из бюджета. Первый сезон «Разделения» превысил бюджет на 40 млн долларов (спасибо пандемии), а стоимость каждого эпизода второго сезона оценивается в 20 миллионов, что автоматически помещает сериал в список самых дорогих проектов в истории.

Согласно информации Bloomberg, компания собирается более ответственно подходить к созданию контента и его стоимости. Смена приоритетов уже повлияла на производство следующих сезонов «Разделения» и «Основания». Apple с радостью закажет новые сезоны, если авторы смогут снизить затраты на их съемки.

Шэри Редстоун все-таки продала Paramount

Спустя месяц после того, как владелец National Amusements Шэри Редстоун в последний момент вышла из практически заключенной сделки по слиянию Paramount и Skydance, стороны неожиданно возобновили переговоры и на этот раз пришли к согласию.

Согласно условиям сделки, консорциум инвесторов, в который входят студия Skydance и венчурный фонд RedBird, выплатит 2,4 млрд долларов самой Редстоун, заплатит еще 4,5 миллиарда акционерам компании и вложит 1,5 млрд долларов в саму Paramount в качестве первичного капитала. Глава Skydance Дэвид Эллисон станет генеральным директором объединенной компании, а председатель совета директоров RedBird Sports & Media и бывший глава NBCUniversal Джефф Шелл — президентом. При этом владельцы Paramount оставили за собой право в течение 45 дней рассмотреть другие предложения.

Слиянию еще предстоит получить одобрение регулятора. Стороны ожидают, что сделка будет окончательно закрыта только в третьем квартале 2025 года. До этого момента Paramount будет руководить недавно назначенное трио генеральных директоров, которые продолжат реализовывать анонсированный в прошлом месяце стабилизационный план, направленный на снижение расходов, сокращение штата и продажу непрофильных активов.

Рынок отреагировал на заключенную сделку сдержанно. Хотя ведущие аналитики и признают, что новое руководство способно изменить ситуацию на Paramount к лучшему, они отмечают, что до одобрения сделки регулятором еще полно времени, а проблемы компании (убыточность телевизионных активов, недостаточные темпы роста стриминга и долги объемом в 16 млрд долларов) могут только усугубиться.

Отчеты и рыночные показатели

Netflix продолжает демонстрировать феноменальные результаты. Во втором квартале 2024 года число подписчиков сервиса увеличилось еще на 8 миллионов человек и составило 277 миллионов. Выручка компании составила 9,56 млрд долларов, а операционный доход — 2,6 миллиарда.

Отлично чувствует себя тариф с рекламой. На рынках, на которых он представлен, на него приходится уже 45% всех новых подписок. По оценкам аналитиков, к концу года им будет пользоваться около 50 миллионов человек.

Правда, менеджмент Netflix ожидает, что уже в ближайшем будущем темпы прироста базы подписчиков сократятся, не зря же компания объявила, что перестанет разглашать количество новых и действующих подписчиков начиная c первого квартала 2025 года. Рынок отреагировал на отчет перед инвесторами негативно. Несмотря на то, что финансовые показатели стриминга в норме, ожидаемое падение темпов роста привело к снижению цены акций. За две недели, прошедшие с момента отчета перед инвесторами, акции Netflix подешевели с 660 до 613 долларов.

Убытки Peacock по итогам второго квартала сократились с 639 млн долларов до 348 миллионов. Однако и число подписчиков платформы упало с 33,5 миллиона человек до 33 миллионов. А вот выручка стриминга выросла до миллиарда долларов, и это пока что лучший результат в истории сервиса. Финансовый директор Comcast Джейсон Армстронг уже подчеркивал, что, по оценкам компании, на 2023 год пришелся пик убытков от Peacock, и в этом году компания рассчитывает добиться серьезных улучшений финансовых показателей. Но о выходе в плюс речи пока не идет, президент Comcast Майк Кавана даже уклонился от ответа на прямой вопрос, когда стриминг начнет приносить прибыль.

Тем временем Peacock поднял цены на 2 доллара в преддверии Олимпиады. Начиная с 18 июля для новых подписчиков и с 17 августа для всех действующих месячная стоимость тарифа Peacock Premium составит 7,99 доллара, а Peacock Premium Plus — 13,99 доллара.

YouTube во втором квартале заработал на рекламе 8,66 млрд долларов — это больше показателя за аналогичный период прошлого года, но меньше ожиданий рынка. Выручка всего Alphabet за то же время составила 84,7 миллиарда.

Бандлы повышают лояльность пользователей

Согласно недавнему исследованию Ampere Analysis, около 42% американских пользователей стримингов «регулярно оформляют подписку, отменяют и оформляют снова». В исследовании также отмечается, что вероятность того, что те подписчики Disney+, что отписались от сервиса и вместо него подписались на бандл из Disney+, Hulu и ESPN+, отпишутся от бандла в течение следующих 12 месяцев, на 59% меньше, чем у тех, кто заново подпишется только на Disney+. Довольно логично, учитывая, что бандлы обычно идут с фиксированным сроком контракта на 1 или 2 года.

Ampere Analysis видит в бандлах возможность для роста. Согласно данным компании, в первом квартале 2024 года только 15% действующих подписчиков Disney+, Hulu и Max имели подписки сразу на все три сервиса. «По мере того как рынок SVOD в США все больше насыщается, новых подписчиков становится труднее найти, что делает еще более важным удержание имеющихся, — говорит менеджер по исследованиям Ampere Analysis Дэниел Монаган. — Существует значительная группа потребителей, которая часто оформляет подписку на тот или иной сервис, а затем отменяет ее и оформляет снова. Снижение такой манеры поведения положительным образом скажется на выручке и доходе компаний».

Компании явно думают схожим образом. 25 июля поступил в продажу бандл, состоящий из подписок на Disney+, Hulu и Max. Он обойдется пользователям в 16,99 доллара в месяц за версию с рекламой и 29,99 — за версию без рекламы. Если бы пользователи подписывались на все три сервиса по отдельности, им пришлось бы выложить соответственно 26 и 37 долларов.

Пока что единственной компанией, которая даже не рассматривает возможность объединения усилий с кем-то из конкурентов, остается Netflix. В недавнем отчете перед инвесторами руководители компании специально подчеркнули, что готовы к коллаборации с провайдерами связи и платного телевидения и производителями гаджетов, но не видят смысла в сотрудничестве с Disney+ или Max, поскольку «благодаря разнообразию ассортимента и превосходному качеству продукции Netflix и так уже стал лучшим местом для развлечений».

НБА определилась с партнерами на ближайшие 10 лет

Национальная баскетбольная ассоциация выбрала трех партнеров, которые будут транслировать игры в течение десяти лет начиная с сезона 2025/2026.

Disney остается основным партнером НБА. Холдинг получил комплект прав А, стоимость которого оценивается в 2,6 млрд долларов в год. В него войдет 80 матчей регулярного сезона и 18 игр плей-офф, включая финальную серию. Эти игры покажут каналы ABC и ESPN, а также запускаемый в следующем году новый флагманский стриминг ESPN.

NBCUniversal стал владельцем комплекта прав B стоимостью в 2,5 млрд долларов в год. В него войдет 100 матчей регулярного чемпионата, часть игр плей-офф и матч всех звезд. Эти игры можно будет увидеть по NBC, Peacock, Telemundo и Sky.

Amazon получил комплект прав С, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиарда в год, причем стриминг обязался заплатить авансом 5,4 млрд долларов прямо сейчас. В этот комплект войдет 66 игр регулярного чемпионата, некоторое количество матчей плей-офф, а также все игры плей-офф внутрисезонного турнира Emirates NBA Cup.

Из этой сделки оказался исключен один из текущих партнеров НБА — Warner Bros. Discovery. Компания в последний момент попыталась повторить предложение Amazon, но НБА отклонила его, заявив, что предложение WBD не соответствует условиям Amazon. В ответ Warner Bros. Discovery подала на Национальную баскетбольную ассоциацию в суд. Юристы считают, что действующий контракт с НБА дает холдингу преференции при прочих равных условиях и называют отказ НБА «необоснованным».

Max и Peacock сделали большую ставку на Олимпиаду

Снуп Догг на соревнованиях по художественной гимнастике среди женщин на Олимпийских играх в Париже

У Peacock, поднявшего цены перед Олимпиадой, довольно интересная история взаимоотношений с Играми. Peacock запускали летом 2020 года в расчете на летнюю Олимпиаду в Токио, но в итоге из-за пандемии проведение Игр отложили на год. Платформа в итоге запустилась по плану, недобрала подписчиков на старте и показала Олимпиаду через год, но только определенные соревнования, а сами трансляции сопровождались большим количеством технических трудностей.

«Честно говоря, мы проделали не очень хорошую работу, — посетовал председатель NBCUniversal Media Group Марк Лазарус. — Мы не выполнили своих обещаний, но мы многому научились и готовы в Париже на смелые перемены».

К Олимпиаде в Париже Peacock пообещал следующие опции:

Трансляцию всех соревнований в прямом эфире.

Опцию multi-view — возможность одновременно следить за четырьмя параллельными событиями.

Повторы лучших событий дня и эксклюзивные интервью с атлетами в прайм-тайм.

Итоговую программу с хайлайтами дня (ведущие Кевин Харт и Кейнан Томпсон), студийное шоу Gold Zone нон-стоп (его ведущий Скотт Хэнсон — настоящая звезда подобных трансляций, вот уже 14 лет он каждое воскресение в течение семи часов подряд комментирует все матчи НФЛ) и интерактивные трансляции от подкастера Алекса Купера.

Созданная с помощью ИИ цифровая копия легендарного ведущего Эла Майклза, который подводит итоги каждого соревновательного дня.

Расчет Peacock на Олимпиаду оправдался: одну только церемонию открытия на всех платформах NBCUniversal посмотрело свыше 32 миллионов человек — это второй по популярности день в истории Peacock после AFC Wild Card Game, трансляции футбольного матча НФЛ, ставшей самым просматриваемым событием в истории американского стриминга. И это было только начало: уже в воскресенье, 28 июля, за трансляциями следило 41,5 миллиона человек.

Схожие рекорды ставит и Warner Bros. Discovery. Компания приобрела права на трансляцию Игр на 19 языках на территории 47 стран, и за первые пять дней к трансляциям Олимпиады на Max и Discovery+ подключилось 4 миллиона человек только в Европе.

Компания также делает большую ставку на Олимпиаду и предлагает пользователем:

Возможность отслеживать в специальном разделе все результаты и соревнования с участием одной конкретной сборной.

Возможность отслеживать все результаты и текущие соревнования в одном конкретном или нескольких видах спорта.

Уведомления о разыгрываемых и вручаемых медалях.

Возможность отслеживать все происходящие в данный конкретный момент времени события на одном экране.

Возможность просмотра трансляций в любой из 47 стран на любом из 19 языков вещания. Другими словами, если вы поляк во Франции и хотите посмотреть Олимпиаду на родном языке, на Max у вас будет такая возможность.

Цена возвращения Железного человека

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Прошедший год стал самым неудачным для студии Marvel. «Человек-муравей и Оса: Квантомания» заработал всего 476 млн долларов в мировом прокате, а сборы «Капитана Марвел 2» оказались такими плачевными, что Disney и вовсе перестала отчитываться о них после достижения фильмом планки в 200 миллионов.

В этом году студия пошла на вынужденные изменения. Одно из них — возвращение в киновселенную Роберта Дауни-младшего и братьев Руссо. И ради этого возвращения Marvel пришлось изрядно раскошелиться.

Variety пишет, что братья Руссо заработают за две следующие части «Мстителей» как минимум 80 млн долларов. Кроме того, их контракт предусматривает два бонуса: первый вручается, если фильмы преодолеют отметку в 750 млн долларов в прокате, а второй — если «Мстители» соберут миллиард.

Роберт Дауни-младший получит и того больше. Его контракт предусматривает множество других бонусов, в том числе личный самолет, охрану и не просто свой трейлер, а целый «трейлерный парк» (или что там подразумевает trailer encampment). Более того, возвращение братьев Руссо в режиссерское кресло — это тоже условие Дауни, отказавшегося работать с другими постановщиками.

Маньяк побил повара

«Декстер»

После выхода третьего сезона «Медведь» стал самым просматриваемым оригиналом на стримингах. Nielsen сообщает, что за пять дней с момента релиза весь сериал посмотрели более 1,2 млрд. минут, причем ⅔ аудитории — зрители от 18 до 49 лет. За первые четыре дня «Медведь» привлек внимание 5,4 миллиона зрителей — это лучший старт для сценарных проектов в истории Hulu.

Но даже при таких цифрах «Медведь» не стал самым просматриваемым сериалом на стримингах за данный период времени. Эту честь у него отобрали два старых сериала — «Ваша честь» (1,6 млрд минут) и «Декстер» (1,5 млрд минут). Конечно, у обоих проектов было несколько преимуществ (на два дня больше в эфире, больший хронометраж, а в случае «Декстера» и количество эпизодов — 96 против 28), но сама ситуация примечательна. Классика и проверенные хиты интересуют зрителей больше расхваленных критиками новинок. Это лишнее подтверждение того, что все стриминги не просто так бьются за права на библиотеки шоу.

Стриминги выводят деньги из Голливуда

По данным Ampere Analysis, Netflix и Amazon за первое полугодие 2024 года заказали за рубежом больше новых проектов, чем в США. Причин тому несколько:

Более низкая стоимость производства за границей — снимать в Азии и Европе дешевле.

Перенасыщенность американского рынка — все крупные игроки стремятся увеличивать базу за счет зарубежных подписчиков, а проще всего это делать с помощью локального контента.

Спрос на зарубежный контент растет и в США.

Ampere Analysis предсказывает, что тенденция продолжится, и в ближайшее время стриминги не вернутся к прежним объемам на родине. Это плохая новость для американской экономики: американское Бюро статистики и так уже регистрирует рекордные минимумы занятости в Калифорнии и предсказывает сокращение доходов для тех, кто сохранил работу, снижение потребительского спроса и дальнейшее замедление калифорнийской экономики, очень зависящей от Голливуда.

Новости короткой строкой

Айзек «Айк» Перлмуттер, бывший владелец и глава Marvel Entertainment, который в 2009 году продал Marvel студии Disney, избавился от всех своих акций компании. Он был одним из крупнейших индивидуальных акционеров Disney с 25,6 млн акций на руках. Учитывая их текущую рыночную стоимость в 89,69 доллара, Перлмуттер заработал на продаже 2,3 миллиарда. Продажа всего пакета акций, вероятно, стала следствием затянувшейся эпопеи с попытками инвестора Нестора Пельтца попасть в совет директоров компании. Первая такая попытка в 2023 году стоила Перлмуттеру работы, а после второй, окончившейся неудачей в апреле этого года Пельтц и Перлмуттер поспешили избавиться от своих акций.

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В первую четверку компаний по доле телевизионных просмотров в июне вошли Disney (10,8%, включая Disney+, Hulu, ESPN и ABC), YouTube (9,9%), NBCUniversal (8,5%), Netflix (8,4%), Paramount (7,9%) и Warner Bros. Discovery (7,4%).

В Warner Bros. Discovery началась очередная волна сокращений. Она затронула сотрудников в финансовом, производственном и деловом подразделениях компании. Еще 100 человек (примерно 3% от общего штата) попали под сокращение в CNN. В последнее время эксперты чаще говорят о том, что слияние Warner Bros. и Discovery работает совсем не так, как рассчитывал Дэвид Заслав, если вообще работает. За последний год стоимость акций объединенной компании упала на 30% — c 12 долларов до 8.

Суд в Лос-Анджелесе обвинил НФЛ в нарушении антимонопольных законов и в искусственном завышении цены на NFL Sunday Ticket (трансляцию воскресных матчей), обязав выплатить пострадавшим 4,7 млрд долларов. Судебный процесс длился больше восьми лет и пока далек от завершения. Юристы Лиги уже пообещали подать апелляцию.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Justin Sullivan / Getty Images, David McNew / Getty Images, Chesnot / Getty Images, Gary Hershorn / Getty Images, AaronP / Bauer-Griffin / GC Images via Getty Images