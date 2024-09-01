Билеты в кино опять рекордно подорожали. Разбираемся почему

Анализируя данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), Кинопоиск обратил внимание на новый ценовой рекорд. Средняя стоимость билета в кинотеатрах по итогам августа достигла планки в 376,9 рубля, по состоянию на 01:00 1 сентября и учитывая сборы и от легального, и от «альтернативного» российского проката. Текущие цифры оказались немного выше, чем в рекордном январе 2024 года (373,6 рубля), а также на 37% больше средней цены на билет в августе 2023-го (276 рублей).

Всего кинотеатры страны в августе собрали 2,914 млрд рублей и 7,731 миллиона зрителей. Для сравнения: в июле было куплено 7,597 млн билетов, а бокс-офис составил 2,599 млрд рублей. Ранее РБК обратил внимание, что средняя цена похода в кино по итогам уик-энда 1 — 7 августа впервые перешагнула отметку в 400 рублей, составив 401,8 рубля. Кроме того, стоимость билета в летние месяцы превысила 300 рублей, в июне составив 322 рубля (против 282 рублей в июне 2023-го), а в июле — 342 рубля (против 293 рублей в 2023-м). В данных не учитываются показатели пандемийного лета 2020-го.

В августе этого года Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) заявила, что при сохранении небольшого — например, относительно 2019 года — количества зрителей (около 126 миллионов человек в год — именно столько билетов было продано в 2023-м, а в 2019-м — свыше 220 миллионов. — Прим. ред.) средняя цена билета в кино должна составлять не менее 416 рублей. Иными словами, годовому бокс-офису кинотеатров страны необходимо достигать как минимум 52,4 млрд рублей. В таком случае можно говорить о безубыточности кинотеатров и надежде на их развитие, подчеркнули в АВК. По данным ЕАИС, российский бокс-офис в 2023 году с учетом «альтернативного» проката составил чуть более 39 млрд рублей.

Еще в январе 2024-го глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с Кинопоиском отмечал: колебание средней цены билета в пределах 50 рублей — это часто не показатель роста цены, а скорее, отражение того, какие фильмы сейчас находятся в прокате. «Нужно учитывать, что есть выходные, будни, также есть детский репертуар, на который идет 50-процентная скидка. Например, если бы в прошлом году не было „Чебурашки“, а вместо него стоял подобный по масштабу взрослый проект, то средняя цена тогда составила бы не 370, а 550 рублей». Спикер подчеркнул, что стоимость «Биг Мака» и недвижимости в России в минувшие годы увеличилась кратно, в отличие от стоимости кинобилета.

«Дэдпул и Росомаха»

Действительно, именно на 1 — 7 августа приходится пик средней цены в российских кинотеатрах. Тогда же на площадках страны в «альтернативный» прокат вышел кинокомикс «Дэдпул и Росомаха». По примерным оценкам «Бюллетеня кинопрокатчика», новинка с 1 по 18 августа собрала более 674 млн рублей. Согласно ЕАИС, по итогам последнего месяца лета в топ-20 российского бокс-офиса входят десять коротких метров, к которым в рамках «предсеансового обслуживания» прикрепляются голливудские новинки: «Неприметная история», «Напугай меня», «Полдень», «Сколько весит облако?» и «Дальше собственного носа. Выпуск 2» и другие. Только эти десять короткометражек в августе заработали 823,3 млн рублей (или 28% от месячного проката) при продаже 1,77 млн билетов. Таким образом, средняя цена билета составила 465 рублей.

Фактически показы «альтернативного» контента остаются для кинотеатров одним из ключевых способов выживания. Тем более что среди россиян спрос на такие сеансы сохраняется даже при цене билета выше средней. Теневые показы явно будут продолжаться до тех пор, пока летом в кинотеатрах не появятся крупные и конкурентоспособные отечественные релизы.

На фоне отсутствия массовых российских картин легальный прокат в августе возглавили зарубежные фильмы: хоррор «Собиратель душ» (199,6 млн рублей), блокбастер «Бордерлендс» (161,7 млн рублей) и фэнтези-экшен «Ворон» (146,3) млн рублей). Самым кассовым отечественным фильмом в этом месяце стала комедия «Водитель-олигарх», собравшая за этот период 117,9 млн рублей.

Автор: Вита Иванова

Фото: skynesher / Getty Images