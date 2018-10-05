«Для кино пока все сложно»: Наталия Мещанинова — о буме стримингов, особенностях нашего зрителя и авторском кино

Я сейчас не хочу сказать плохо о русском зрителе. Просто хочу уточнить, что наш зритель часто воспринимает кино, как будто оно должно его возвысить или воспитать. Мне кажется, что это поколениями уже передается, с момента, как Ленин сказал, что кино — важнейшее из искусств, потому что это хороший способ пропаганды. А кино ничего не должно зрителю, оно только предлагает войти в диалог. Наши же считают, что сейчас фильм их научит тому, что материться — это хорошо. Но подождите, вас учили в школе, сейчас вы уже взрослые люди, вам 50 лет, кто вас чему должен учить? Вот это меня потрясает.