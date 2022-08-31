«Союз спасения. Время гнева» и «Алиса не может ждать»: первые впечатления от громких премьер «Нового сезона»

В Сочи — второй день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Мы посмотрели сериалы «Союз спасения. Время гнева» и «Алиса не может ждать» и в режиме дайджеста рассказываем о премьерах.
«Союз спасения. Время гнева»
Где смотреть: Kion — с 28 сентября
Париж, 1814. Юный Сергей Муравьев-Апостол (Леонид Бичевин) бежит по закоулкам с ящиком шампанского праздновать победу над Наполеоном и натыкается на государя Александра I (Виталий Кищенко). Император благостен и «не видит» отлучившегося из полка офицера, милует его и на плацу, ворвавшегося с тем же ящиком на построения. Эту историю Муравьев-Апостол позже пересказывает в театре возлюбленной Анне (Софья Эрнст) как некий анекдот из прошлой жизни. С этого представления всех офицеров Семеновского полка срочно вызовут усмирять солдатский бунт, после которого разгневанный император полк расформирует, а офицеров отправит в отставку в Киевскую губернию. Там-то будущие декабристы и сформируют свою тайную организацию «Союз спасения», члены которой в конце 1825 года выйдут на Сенатскую против брата Александра, Николая I (Иван Колесников).
Сериал «Время гнева» подается создателями одновременно как сиквел и приквел полнометражного «Союза спасения», и цель его — погрузить зрителей в события тех лет подробнее и глубже раскрыть личности заговорщиков и их оппонентов. Никита Высоцкий, писавший сценарий фильма вместе с Олегом Маловичко, здесь уже выступает единоличным сценаристом, сорежиссером (с Ильей Лебедевым) и даже мелькает в небольшой роли барона Дибича.
К сожалению, мелькает и все остальное. Замах на сагу потерпел крах и превратился в серию исторических анекдотов, где вместо поручика Ржевского — наивный Муравьев и его команда. Мечется действие: вот пролог с ноябрьским наводнением 1824-го, вжух — и зрителя унесло в 1814-й, вжух — и мы в 1820-м, потом в декабре в Варшаве и вдруг уже в селе Васильково в 1823-м. Люди в форме носятся туда-сюда и машут саблями. Александр и Николай тетешкаются с детьми. Пестель (Павел Прилучный) барыжит армейским провиантом. Муравьев играет на рояле и разнимает взбунтовавшихся сельчан (разнимать бунты — это его конек). Рюмин (Иван Янковский) ездит к ним в гости и пьет. Трубецкой (Максим Матвеев) падает в обмороки от вида компьютерных волн, величественно катящихся по компьютерному Петербургу. Граф Аракчеев (Роман Мадянов) плетет дворцовые интриги. И мы еще не рассказали про Волконского со Сперанским! Все сто персонажей сериала, кажется, отчаянно рвутся в кадр и вихрем проносятся перед зрителем, не давая опомниться.
В пресс-релизе уверяют, что «Время гнева» — «проект редкого для отечественной исторической драмы масштаба». Святая правда: масштаб эпический, декорации грандиозные, в массовке из трех тысяч человек участвуют представители фандома фильма. Здесь всего много, всего чересчур: роскошные костюмы хрустят великолепием, дворцы и парки Петербурга не устают распахивать золоченые ворота, Нева бесконечно выходит из берегов, крестьяне со вкусом входят в раж и рвут эполеты Муравьеву-Апостолу. В особо душещипательные моменты пафосно включается кавер «Прогулок по воде» «Наутилуса», намекая, видимо, на вторую фамилию Муравьева. Актеры играют как черти и канальи. Безруков в роли Волконского традиционно уделывает всех, но мощную конкуренцию ему внезапно составляет Прилучный, за секунды выдавая гамму от подонка до человека чести. За этой парочкой следишь с интересом, за остальными — с нарастающим изумлением. Кульминация которого, видимо, случится к восьмой серии, но доживет ли до нее зритель, не задохнувшись от избытка чувств, — вопрос.
«Алиса не может ждать»
Где смотреть: Start — с 27 октября
Жизнь 15-летней Алисы (Елизавета Ищенко) полностью подчинена ее болезни — слабому зрению. «Диагностика, диагностика, диагностика, — монотонно перечисляет она с первых же минут. — Таблетки, таблетки, таблетки, черника, черника, горы черники». Вместе с мамой Ириной Андреевной (Анна Михалкова) они сменили не одного врача, было даже московское светило, после которого врачи прекратились, остались только таблетки. «Все нормально, все хорошо!» — сказала мама Алисе, но спустя какое-то время девочка заподозрила: не всё. Однажды она не увидела боковым зрением машину на перекрестке. Затем и маму на диване. Подглядев пин-код маминого телефона и проверив переписки, Алиса узнает страшную правду: ее болезнь неизлечима, и скоро она ослепнет. Мамина ложь во спасение становится для нее ударом. Алиса понимает, что буквально не увидит жизнь и решает наверстать и то, что упустила, и что упустит. Она бросает школу, тотально закрывается от матери и решает пуститься во все тяжкие.
Написавшая и снявшая «Алису» Наталья Мещанинова после «Пингвинов моей мамы» продолжает погружаться в бурный мир подростков и ловко рушит ожидания зрителей. После первых пятнадцати минут сериала может показаться, что это история о «сбыче мечт» в духе другого сериала Start — «257 причин, чтобы жить». Но для Мещаниновой, написавшей «Аритмию» и «Шторм» с Борисом Хлебниковым, снявшей «Сердце мира» и тех же «Пингвинов», такое слишком скучно. Ее 15-летняя героиня, с одной стороны, действительно записывается изучать китайский и играть на укулеле. С другой — с холодной невозмутимостью заключает договор на продажу девственности при наступлении совершеннолетия (в роли агента-посредника — утвердившийся в ролях неоднозначных злодеев Павел Ворожцов) и терпит харассмент от укулеле-учителя со словами: «Ничего страшного. Мне нужно учиться преодолевать отвращение».
В основу сериала легла реальная история, которую продюсеры Ирина Сосновая и Евгений Айвазян прочитали в статье психолога. Там героиня, узнав о скорой слепоте, решила стать дорогой содержанкой. Но у Мещаниновой не просто история слепнущей девочки, а любимое исследование токсичных отношений. В данном случае как между матерью и дочерью (Ирина Андреевна от вкрадчивого «Я твой друг» мгновенно переходит к чеканному «Вызову полицию, и вас всех посадят»), так и между людьми в принципе. Перед нами развернется параллельная драма Алисиной старшей сестры Юли (Таисия Вилкова) и ее ревнивого мужа- абьюзера (неожиданный в этой роли соавтор сценария Степан Девонин). Драма матери, чей муж вечно в командировках; Анна Михалкова снова играет женщину, которая в одиночку тащит на себе все. Мещанинова печет этот пирог плотно и жирно, сгущая мрак вокруг своей героини. Будут и странная дружба с молодой «классручкой», и равнодушные учителя в школе, и обыски Алисиной комнаты, и блестки и ресницы в духе «Эйфории». По сути, это она и есть, просто вместо наркотиков здесь слепота, а бунт Алисы точно так же выливается и в саморазрушение, и в крах семьи.
Наша Зендея, 16-летняя Лиза Ищенко (которую мы неистово хвалим еще с сериала «Сама дура») — локомотив и сердце сериала благодаря своей феерической харизме. То, что от происходящего невозможно оторвать взгляд, — это во многом заслуга ее гипнотического обаяния. В остальном же мир «Алисы» слишком липкий и душный, слишком перегруженный, слишком давящий, чтобы в нем задержаться.
В программе «Нового сезона» также показали сериал «Конец света» и фильм «Мажор в Сочи», но, чтобы избежать конфликта интересов, мы не пишем рецензии на проекты Кинопоиска, то есть не хвалим и не ругаем их. Однако ближе к их премьерам на нашем видеосервисе обязательно расскажем, как они устроены.
Автор: Ольга Белик