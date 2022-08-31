«Союз спасения. Время гнева» и «Алиса не может ждать»: первые впечатления от громких премьер «Нового сезона»

Париж, 1814. Юный Сергей Муравьев-Апостол (Леонид Бичевин) бежит по закоулкам с ящиком шампанского праздновать победу над Наполеоном и натыкается на государя Александра I (Виталий Кищенко). Император благостен и «не видит» отлучившегося из полка офицера, милует его и на плацу, ворвавшегося с тем же ящиком на построения. Эту историю Муравьев-Апостол позже пересказывает в театре возлюбленной Анне (Софья Эрнст) как некий анекдот из прошлой жизни. С этого представления всех офицеров Семеновского полка срочно вызовут усмирять солдатский бунт, после которого разгневанный император полк расформирует, а офицеров отправит в отставку в Киевскую губернию. Там-то будущие декабристы и сформируют свою тайную организацию «Союз спасения», члены которой в конце 1825 года выйдут на Сенатскую против брата Александра, Николая I (Иван Колесников).

Сериал «Время гнева» подается создателями одновременно как сиквел и приквел полнометражного «Союза спасения», и цель его — погрузить зрителей в события тех лет подробнее и глубже раскрыть личности заговорщиков и их оппонентов. Никита Высоцкий, писавший сценарий фильма вместе с Олегом Маловичко, здесь уже выступает единоличным сценаристом, сорежиссером (с Ильей Лебедевым) и даже мелькает в небольшой роли барона Дибича.

Павел Прилучный

К сожалению, мелькает и все остальное. Замах на сагу потерпел крах и превратился в серию исторических анекдотов, где вместо поручика Ржевского — наивный Муравьев и его команда. Мечется действие: вот пролог с ноябрьским наводнением 1824-го, вжух — и зрителя унесло в 1814-й, вжух — и мы в 1820-м, потом в декабре в Варшаве и вдруг уже в селе Васильково в 1823-м. Люди в форме носятся туда-сюда и машут саблями. Александр и Николай тетешкаются с детьми. Пестель (Павел Прилучный) барыжит армейским провиантом. Муравьев играет на рояле и разнимает взбунтовавшихся сельчан (разнимать бунты — это его конек). Рюмин (Иван Янковский) ездит к ним в гости и пьет. Трубецкой (Максим Матвеев) падает в обмороки от вида компьютерных волн, величественно катящихся по компьютерному Петербургу. Граф Аракчеев (Роман Мадянов) плетет дворцовые интриги. И мы еще не рассказали про Волконского со Сперанским! Все сто персонажей сериала, кажется, отчаянно рвутся в кадр и вихрем проносятся перед зрителем, не давая опомниться.

В пресс-релизе уверяют, что «Время гнева» — «проект редкого для отечественной исторической драмы масштаба». Святая правда: масштаб эпический, декорации грандиозные, в массовке из трех тысяч человек участвуют представители фандома фильма. Здесь всего много, всего чересчур: роскошные костюмы хрустят великолепием, дворцы и парки Петербурга не устают распахивать золоченые ворота, Нева бесконечно выходит из берегов, крестьяне со вкусом входят в раж и рвут эполеты Муравьеву-Апостолу. В особо душещипательные моменты пафосно включается кавер «Прогулок по воде» «Наутилуса», намекая, видимо, на вторую фамилию Муравьева. Актеры играют как черти и канальи. Безруков в роли Волконского традиционно уделывает всех, но мощную конкуренцию ему внезапно составляет Прилучный, за секунды выдавая гамму от подонка до человека чести. За этой парочкой следишь с интересом, за остальными — с нарастающим изумлением. Кульминация которого, видимо, случится к восьмой серии, но доживет ли до нее зритель, не задохнувшись от избытка чувств, — вопрос.