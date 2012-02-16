Приходит как-то психолог в бар: репортаж со съемок фильма «Триггер»

История Артема Стрелецкого — психолога-провокатора, который не щадит своих клиентов — продолжается в новом формате. После двух сезонов, превративших «Триггер» в один из самых популярных российских сериалов, зрителей ждет полнометражный фильм, который выйдет эксклюзивно на Кинопоиске. Мы побывали на съемочной площадке в надежде выяснить, куда на сей раз завела главного героя его шоковая терапия.
Из второго павильона киностудии «Ленфильм» доносятся раскаты гитарных риффов — кто-то на полную громкость включил песню группы Muse «Time Is Running Out». Определить источник звука удается не сразу. После входа в павильон нужно пройти через короткий коридор, а потом нырнуть в огромный куб, вокруг которого расставлены осветительные приборы и другая аппаратура. Там внутри волшебными руками художников и декораторов в натуральную величину воссоздано помещение бара с массивной стойкой, стильными деревянными перекрытиями и картинами морской тематики на стенах. Сбоку от стойки установлен автомат с настольным футболом, в углу стоит виниловый проигрыватель, подвесные светильники создают слегка приглушенный, мягкий свет — такой, какой обычно и бывает в уютных барах. За стойкой, пританцовывая под вокал Мэттью Беллами, натирает стаканы актер Максим Матвеев.
Действие полнометражного «Триггера» разворачивается вскоре после событий второго сезона сериала. Персонаж Матвеева, эксцентричный психолог Артем Стрелецкий, уезжает из столицы, селится в приморском городе, где прошло его детство, и вынужденно меняет профессию. Его новое занятие, впрочем, вполне можно считать смежным с психологией: теперь он бармен в небольшом портовом заведении. Из уже знакомых героев сериала Стрелецкий берет с собой в новую жизнь только маленького Кирюшу (Марк Юсеф), сына его бывшей жены Даши. Но их попытка побега будет лишь наполовину успешной. Нетрудно догадаться, что темное прошлое настигнет Артема и в идиллическом городе у моря.
Отвечая на вопрос о том, не изменится ли характер героя в фильме, Матвеев улыбается и приподнимает кепку: «Видите, я снова лысый — уже часть образа есть. А если серьезно, то невозможно поменять персонажа, которого зритель хорошо знает. Даже сочиняя очередной виток его истории, авторы все равно отталкиваются от уже созданной основы. Я и его работу барменом оцениваю не как смену профессии, а как ретрит, как попытку побороться с внутренними демонами».
Во дворе «Ленфильма» тем временем инструктируют актеров массовки. Они играют посетителей бара, в котором трудится Стрелецкий. В следующей сцене каждому из них достанется своя роль. Кому-то надо будет оживленно болтать, кому-то — тихо посапывать в углу, а кому-то — заказывать у бармена напитки. Очевидно, заведение по сюжету пользуется большим успехом. Когда все актеры занимают свои места, помещение наполняется гулом голосов, а у стойки не остается свободных стульев. Матвеев профессиональным жестом затыкает за пояс полотенце и удовлетворенно оглядывает клиентов: работы у Стрелецкого сегодня будет много.
Азам профессии актера обучал известный петербургский бармен Григорий Кулеш. В этот день он присутствует на площадке и наблюдает за действиями ученика. Кулеш тоже в восторге от творения художников: «Это реальный бар! Никакой бутафории: виниловый проигрыватель работает, вон там стоит барный холодильник, пивная система подключена, только пиво, конечно, безалкогольное». Как справляется со своей ролью Матвеев? «Отлично! Я сначала ему на пальцах все объяснил, потом вживую в баре показал, а сегодня смотрю, как он уже привычным хватом взял джиггер, перевернул с легкостью, не трясущимися руками, а именно так, будто он это делает не первый год».
В этот момент на площадке появляются два новых персонажа. В сериале их не было — с обоими герой Матвеева познакомился уже после переезда. Анатолий Руденко играет Никиту, владельца бара, а Ирина Старшенбаум — девушку по имени Майя. В сегодняшней сцене персонаж Руденко, многодетный отец, ругается с женой (Полина Маликова), недовольной тем, что муж слишком много времени проводит на работе. Их непростая семейная ситуация кажется идеальным кейсом для психолога Стрелецкого.
«Мой персонаж — хороший парень, избалованный успехом в бизнесе, — говорит Руденко. — Но у него есть ощущение, что он недодал внимания и участия своему отцу, который когда-то и основал этот бар. Теперь Никита продолжает отцовское дело. И он считает, что раз у него все получалось в других сферах, то и здесь он легко преуспеет». О сериале «Триггер» актер узнал от жены, которая смотрела проект с первого сезона: «Она мне столько рассказывала про него, а я посмотрел уже после того, как мне позвонили и пригласили на пробы. Нескольких серий хватило, чтобы понять, как классно это сделано. Макс в главной роли меня поразил, я его таким вообще никогда не видел».
Режиссер Александра Ремизова на плейбэке пересматривает только что отснятый дубль. Все внимание на актеров массовки, у которых не всегда получается действовать слаженно. «Вот этот человек должен спать — почему он шевелится?» — сердится Ремизова. Формально «Триггер. Фильм» — ее режиссерский дебют, но все присутствующие на площадке знают, что без нее этого проекта не было бы вовсе. Именно Александра Ремизова придумала образ Артема Стрелецкого — Шерлока от психологии, экспериментатора и провокатора, постоянно выводящего своих подопечных из зоны комфорта (прототипом героя послужил психолог Сергей Насибян). Она также выступила продюсером первых двух сезонов и сумела убедить коллег-кинематографистов в том, что у «Триггера» есть все шансы на успех.
«А ведь поначалу в это мало кто верил, — вспоминает Максим Матвеев. — Когда Саша приходила к кому-то и говорила, что хочет снять историю про психолога, у всех это вызывало вопросы. Кому это будет интересно? Тут же нет никакого саспенса! И даже когда мы начинали работу, у многих оставались сомнения. Я со своей стороны невероятно благодарен ей за то, что она изначально увидела меня в этом образе. Она удивительный человек. Не скованная стереотипами, умеющая глубоко смотреть и на людей, и на мир».
События, о которых расскажет полнометражный «Триггер», Ремизова описывает как «большой разговор главного героя с самим собой»: «Мы хотим погрузить зрителей во внутренний мир Стрелецкого, сделать фильм именно о нем. О том, какой он, что чувствует на самом деле, как справляется со всеми трудностями, которые ему пришлось пережить. Конечно, в фильме зрители увидят новые его стороны и черты. Он ведь пытается уйти от привычной жизни».
В перерывах между дублями снова играет рок-музыка. Руденко имитирует игру на бас-гитаре, Максим Матвеев о чем-то перешучивается с Ириной Старшенбаум. Они хорошо знают друг друга, несколько лет назад вместе снимались в сериале «Шерлок в России».
О своей героине Старшенбаум рассказывает очень осторожно, боясь выдать сюжетные детали. «Давайте я вас заинтригую, — говорит она с улыбкой. — Майя — женщина, совершенно непохожая на предыдущих подруг и знакомых Стрелецкого. И он не понимает, как себя с ней вести. По накатанной не получается, все привычные паттерны взаимоотношений не работают. Он же привык защищаться, а это первый человек, с которым ему защищаться не нужно».
Образ у Майи тоже необычный, особенно для мира «Триггера», в котором среди героинь за два сезона было немало сексуальных хищниц. Майя носит длинную челку и свободную одежду пастельных тонов. «Это идея Саши Ремизовой, — смеется Старшенбаум. — И мне иногда кажется, что она сделала из меня себя. Все эти штаны, платьица, уютные свитеры — это ее стиль. Внутри она женщина-лидер, а снаружи очень нежная и женственная. Может быть, поэтому Майя у нас такой и получилась. Саша называет меня Зефиром. Так и говорит, когда меня видит: „Зефир, иди ко мне“».
К героине Ирины Старшенбаум явно привязан и маленький Кирюша. В начале сцены он подбегает к Майе, и она крепко его обнимает. Восьмилетний Марк Юсеф, снимающийся в «Триггере» с первого сезона, в этот день не единственный ребенок на площадке. Компанию ему составляют юные актеры, которые играют детей владельца бара. В паузах они оживленно что-то обсуждают. Может быть, спорят о творческих методах? Массовка к середине дня тоже слегка расслабилась. Все участники перезнакомились между собой и теперь ведут задушевные беседы за барной стойкой. Атмосфера кажется слишком мирной для «Триггера» — проекта, в котором главный герой раньше только и делал, что нарушал все мыслимые правила, хамил пациентам и доводил их до эмоционального взрыва.
Максим Матвеев уверяет, что это обманчивое ощущение. Своим фирменным методом — провокацией — Стрелецкий будет неоднократно пользоваться и в фильме. К тому же бар, естественно, не единственная локация картины. До «Ленфильма» съемочная группа работала в Ленинградской области и в Карелии. Замена формата — полный метр вместо сериала — диктует и другой подход к изображению. «Погода преподнесла нам пару сюрпризов, — рассказывает актер. — Но в итоге из этого родились невероятные вещи. Я уже видел часть отснятого материала. Чисто визуально там есть потрясающие кадры. Такое можно сделать только в кино».
Автор: Ксения Реутова
Фото: Иван Митревич для Кинопоиска