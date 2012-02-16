Приходит как-то психолог в бар: репортаж со съемок фильма «Триггер»

«Мой персонаж — хороший парень, избалованный успехом в бизнесе, — говорит Руденко. — Но у него есть ощущение, что он недодал внимания и участия своему отцу, который когда-то и основал этот бар. Теперь Никита продолжает отцовское дело. И он считает, что раз у него все получалось в других сферах, то и здесь он легко преуспеет». О сериале «Триггер» актер узнал от жены, которая смотрела проект с первого сезона: «Она мне столько рассказывала про него, а я посмотрел уже после того, как мне позвонили и пригласили на пробы. Нескольких серий хватило, чтобы понять, как классно это сделано. Макс в главной роли меня поразил, я его таким вообще никогда не видел».