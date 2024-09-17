Пираты ХХI века: история кинопиратства в России и промежуточные итоги «параллельного проката»

Как устроен «параллельный прокат»? И можно ли сказать, что в этом отношении Россия откатилась к 1990-м? Кинопоиск вспоминает историю феномена и обсуждает сложившуюся ситуацию с владельцами кинотеатров, продюсерами, юристами и пиратами. Среди собеседников — представители студии дубляжа Red Head Sound, актер Пётр Гланц, продюсер Сергей Сельянов и другие кинодеятели.
Когда-то лето называли сезоном блокбастеров, но последние четыре года для российской киноиндустрии летние каникулы — это грустный праздник. За счет роста стоимости билетов кинотеатральные сборы не сильно проседают, но число зрителей неуклонно снижается. Причины комплексные, однако все говорят, что в летний период остро не хватает востребованного отечественного контента. В топ-20 кассовых фильмов 2024-го оказались российские короткометражки: милый мультфильм Нины Бисяриной 2019 года «Сколько весит облако» (592 млн рублей), учебная работа видеомастерской Skillbox «Неприметная история» (305 млн рублей) и «Минуточку» 2020-го (442 млн рублей), комедия Евгения Шевченко про промоутера крема. Как правило, в комплекте с такими коротышками показывают голливудские хиты, не проданные в Россию официально.
Мы снова в 1990-х? Так можно подумать, если сравнить текущую ситуацию в кинотеатрах с тем, как люди смотрели кино 30 лет назад. В официальный прокат попадают зарубежные фильмы независимых студий и фестивальное кино, в «параллельном» транслируют «Дюну», новый «Аватар», супергеройские блокбастеры и мультфильмы Pixar. За два года после ухода мейджоров произошла диффузия этих прокатов: опыт пиратского просмотра «Чужой: Ромул» не отличается от просмотра какого-нибудь «Лунтика» — те же залы, тот же попкорн, те же голоса, что раньше озвучивали американских актеров. Из мучительно и долго формировавшейся системы кинопрокатного рынка родился мутант. Как он функционирует и долго ли проживет?
В начале было видео: предыстория
Ситуация, когда в прокате одновременно идут фильмы, легально купленные прокатчиками, и левый контент, напоминает 1990-е. Тогда централизованную советскую систему проката убило в том числе и пиратское видео. Еще в 1986-м при Госкино СССР открылось ВТПО «Видеофильм», отвечавшее за производство и продажу кассет. Поначалу государство пыталось контролировать показ: гражданам продавали кассеты с фильмами, получившими прокатное удостоверение. Но соревнование между видеопрокатом и кинотеатрами набирала обороты, кинотеатры постепенно закрывались, видеокассеты побеждали.
Параллельно с развалом СССР начался видеобум, который весь западный мир начал переживать еще в конце 1970-х. В Россию пришла золотая пора видеосалонов: первые открывались в Союзе во второй половине 1980-х, а судя по записке идеологического отдела ЦК КПСС «Об усиливающихся тенденциях коммерциализации культуры и мерах по их преодолению», к 1990-му их число могло вырасти до 150 тысяч. Кооператоры арендовали подвальные помещения или фойе кинотеатра, магазин или квартиру в хрущевке. Видеосалоны могли организовать где угодно, во многих городах в парках культуры и отдыха их обустраивали в пассажирских самолетах, стоявших на приколе. Сеанс обычно стоил 1 рубль, 3 рубля — за ночь просмотра (в противовес 40–70 копейкам на билеты в кинотеатр).
В 1990-е обеспеченные граждане начали массово привозить видаки из-за границы, устраивать домашние показы — видеоквартирники. Расцвели видеопрокаты и студии перезаписи. Ветераны вспоминают фильмы, затертые до дыр: «Если наступит завтра», «Охотник на оленей», «Изгоняющий дьявола», «История О», фильмы о Бонде. Эти показы были неразрывно связаны с голосами переводчиков: Андрея Гаврилова, Алексея Михалёва, Василия Горчакова и Леонида Володарского. Они не просто переводили, а с первых кадров настраивали, торжественным и немного гнусавым голосом объявляя название и актеров. У каждого были свой стиль и поклонники.
Операция «Кооперация»: как кинопрокат получил независимость
В канун 1990-х с принятием закона «О кооперации в СССР» был дан зеленый свет независимому кинопроизводству. Среди первых ласточек — фильм «Воры в законе» Юрия Кары, созданный вне государственной системы хозрасчетным ТО «Ладья» на Киностудии имени М. Горького. Впервые сама студия оказалась монопольным хозяином снятого кино и могла его прокатывать.
«Воров в законе» можно считать рекордсменами: по формуле на 1 рубль вложений прокатчики получали 100 рублей прибыли; фильм посмотрело почти 40 миллионов человек (в два раза больше, чем рекордсмена последних лет — «Чебурашку»). Следом за ним на большие и малые экраны хлынул поток киноподелок, созданных на коленке; настал период кооперативного кино. Число созданных фильмов достигало 150 за год. Для сравнения: в 1994-м список снятых на «Мосфильме» картин сократился до четырех, и все они были сделаны совместно с другими студиями и телеканалами.
Монополия государства закончилась не только в кинопроизводстве, но и в прокате: зарубежное кино стало выходить без участия «Совэкспортфильма». Примерно в те же годы была создана Советско-британская творческая ассоциация, которая позже станет кинодистрибьютором «Ист-Вест»; работу она начала, устроив премьеру отреставрированной версии «Унесенных ветром» 19 октября 1990 года в кинотеатре «Октябрь». С этой даты можно отсчитывать историю частного проката в стране. Фильм собрал порядка 7 млн долларов.
Параллельно легальному существовал и пиратский кинопрокат: копии подпольно снимались с фильмов, присланных на московские фестивали и на недели кино, бесконтрольно транслировались в кинотеатрах. Подчас они были удручающего «выстиранного» качества. В итоге весной 1991-го президент Ассоциации американских продюсеров Джек Валенти объявил двухлетнее эмбарго на демонстрацию в России фильмов, снятых на студиях MGM, Paramount и Universal. Валенти ненавидел видеокассеты и из года в год бился с пиратами. Он говорил, что «видеомагнитофон для американского кинопродюсера и американской публики то же, что Бостонский душитель — для женщины, когда она одна дома».
Однако на бизнес дистрибьюторов, связанных с независимыми студиями, эмбарго почти не повлияло. В 1990-х в кинотеатрах показывали «Терминатора» (компания Orion), «Двойной удар» и «Дикую орхидею» (Vision); все эти картины привезла компания «Екатеринбург-арт». Впрочем, фильмы мейджоров также просачивались на экраны в виде плохих копий. В 1990-х существовала и схема с подлогом, отдаленно напоминающая «предсеансовое обслуживание». Кинотеатрам не удавалось зарабатывать, потому что государство до 1992 года не разрешало поднимать цены на билеты, а инфляция съедала всю выручку. Как рассказывала киновед Наталья Венжер, прокатчики привозили в кинотеатры вместе с западными фильмами липовые бланки билетов. Директора меняли репертуар — показывали популярное кино, выручку делили с правообладателем фильма, а перед государством отчитывались настоящими билетами.
Новый золотой век: сколько приносит «параллельный прокат»
«Нынешнюю ситуацию лучше характеризует слова „частичный бойкот“ или „санкции“, потому что запрета на ввоз или вывоз фактически нет, — так формулирует отличия 2020-х от 1990-х главред портала Cineplex Рифат Фазлыев. — Большие голливудские студии не заключают сделки и не выходят на контакт. Не исключаю, что желание вернуться на рынок у них все же есть, но политический аспект не позволяет это сделать».
Надо помнить, что в 1990-е российская система кинопроката начала свое формирование за счет голливудского кино, первый современный кинотеатр в Москве — «Kodak КиноМир» — в 1996 году открыли американские учредители, вложившие в 50 млн долларов, и только в нулевые государство запустило поддержку создания отечественных фильмов. Тогда же параллельно с успехами легального проката и закатом видеобума, связанного с развитием интернета, пиратство буйным цветом расцвело в сети. В 2010-х ничего не мешало зрителям совмещать покупку билетов на «Сталинград» с бесплатным просмотром «Игры престолов» на пиратских сайтах. Появление в конце десятилетия российских стриминг-платформ и выход на рынок Netflix создали конкуренцию нелегальным ресурсам, которые системно блокировались Роскомнадзором. Согласно оценкам российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T., рынок онлайн-пиратства в России падал и продолжает падать с 2018 года.
Однако после ухода мейджоров в 2022 году пиратство вернулось в офлайн под новой вывеской. Отечественный кинорынок изобрел «параллельный», серый или (самая лукавая формулировка) альтернативный прокат голливудского кино. Появились поставщики нелегальных копий, студии озвучивания стали дублировать не только зарубежные сериалы для пиратских интернет-платформ, но и фильмы для кинотеатральных релизов. Новости о доступных DCP-копиях появляются в анонимных Telegram-каналах, желающие могут купить ключ на ограниченный срок (обычно от недели до месяца). Прошлым летом ключ для «Барби», например, на один зал стоил примерно 200 тыс. рублей. В последнее время цены, которые зависят от окна между мировой и «параллельной» премьерой, сильно упали; иногда ключ можно купить всего за 10 тыс. рублей.
«Предсеансовое обслуживание», когда к российским коротким метрам с прокатным удостоверением прикрепляется как бы бесплатный показ иностранного блокбастера, остается в темно-сером поле. Такая схема по крайней мере позволяет отслеживать успехи «параллельного проката» по суммам сборов короткометражек в Единой автоматизированной информационной системе учета показов в кинотеатрах (ЕАИС). Сдача в аренду залов клубам или лицами, которые в частном порядке транслируют контент без разрешений правообладателей, более непрозрачна, тут никакого учета в ЕАИС не ведется.
Сейчас рядовому зрителю легко спутать официальный прокат с альтернативным. На старте предсеансовой практики в 2022 году билеты можно было купить только в кассах кинотеатров, а в 2024-м их продают в том числе в интернете.
Непрофессионалы не отличат качество картинки большинства пиратских копий от легальных. Дубляж у них, как правило, позаимствован у казахстанских компаний, которые озвучивают голливудское кино для СНГ-рынка на русском и часто работают с теми же актерами, что и раньше.
Перед серыми показами может транслироваться такое же количество трейлеров, как и перед белыми: микс анонсов нелегальных показов, рекламы ресторанов и барбершопов. Летом на сеансе в кинотеатре одной из топ-10 киносетей страны перед пиратскими «Дэдпулом и Росомахой» были замечены официальные ролики кинокомпаний: трейлеры «Ворона» и «Ларго Винч: Гнев прошлого» (прокатчик «Вольга»), а также ролик сериала «Амура» платформы Kion. В августе «Коммерсантъ» обнаружил рекламные щиты с постерами «Дэдпула и Росомахи» на автобусных остановках в Москве рядом с кинотеатрами, показывающими фильм Marvel Studios.
Неофициальный прокат также учитывает министерство культуры по итогам восьми месяцев 2024 года. Такой вывод можно сделать из заявления Ольги Любимовой о том, что рынок проката этого года превысил 32 млрд рублей. Если изучить цифры ЕАИС, то порядка 9–10% из этих 32 миллиардов принесли короткометражки, а рынок легальных релизов составляет порядка 28,7 миллиарда. В прошлом году общие сборы показов по системе «предсеансового обслуживания» составили 4,8 миллиарда; если учитывать сборы 28 короткометражек в системе ЕАИС, то за восемь месяцев 2024-го такой прокат принес пока 2,9 миллиарда. Причем «Головоломка 2», «Гадкий 4», «Дэдпул и Росомаха», по мнению экспертов, привлекли в кинотеатры этим летом больше людей, чем «параллельный прокат» летом 2023 года.
«За исключением двух-трех релизов, летом мы не увидели в прокате фильмы, которые были бы способны заинтересовать массовую аудиторию, — утверждает владелец сети кинотеатров «Люмен», член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский. — Этого явно недостаточно для стабильной работы кинотеатров».
Корсарский кодекс: как устроено пиратство
В отличие от хозяев кинотеатров, у пиратов нет ассоциации, и большинство деятелей в сфере альтернативного проката, предпочитают не светиться. Только студия Red Head Sound активно рассказывает о себе, анонсируя новые озвучки и собирая на них донаты. У Telegram-канала CherevatBlog и YouTube-канала актера и блогера Дмитрия Череватенко, через соцсети которого появляются новости RHS, почти миллион подписчиков.
«В 2022 году, когда мейджоры ушли из России, мы с коллегами понимали, что их фильмов не будет, жить актерам станет не на что, нужно что-то придумывать, — рассказал Кинопоиску представитель Red Head Sound. — Мы решили объединиться с партнерами, у которых на тот момент была студия, делавшая проекты для Paramount Comedy и других заказчиков». С кинотеатрами RHS стала сотрудничать, после того как вышедший фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» начали крутить с ее дубляжем, но без разрешения студии. «Оплата идет исключительно за единицу контента, никаких процентов с проката мы не берем, — рассказывает собеседник Кинопоиска. — Мы не имеем отношения к цене за билеты и к тому, сколько заработают кинотеатры. Есть контентная единица, и в зависимости от того, насколько она актуальна, назначается сумма».
В разговоре с Кинопоиском RHS утверждает, что занимается исключительно аудиодорожками и не работает с DCP-копиям, вместе с которыми озвучки студии транслируются в кинотеатрах. На вопрос, нет ли у компании опасений перед исками со стороны правообладателей, в RHS ответили, что мейджоров юридически в стране нет, поэтому они не могут подавать претензии. «В нашем договоре с актерами прописано, что аудиодорожка является объектом интеллектуального права RHS, — сказал представитель студии, — так как это произведение, которое перерабатывается, и получается новый продукт, на который у нас есть права. Естественно, мы не говорим про картинку, а только про аудио, которое производим, озвучиваем и сводим. Это наш продукт, который мы и продаем кинотеатрам».
Анатолий Семёнов, председатель правления Сообщества пользователей авторских и смежных прав (НП «СПАС»), уточнил Кинопоиску, что, по статье 1260 ГК РФ, авторские права на перевод действительно принадлежат переводчику. Однако переводчик или иной автор производного произведения осуществляют свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, которые использованы для создания производного произведения, в данном случае — автора иностранного текста сценария или иного лица, которому принадлежат соответствующие права. Соответственно, любое публичное исполнение перевода является нарушением. Нарушителем, по словам Семёнова, становятся распространитель и демонстратор переработанного произведения. «Также незаконной будет и попытка распорядиться правом на этот перевод. Соответствующая сделка без согласия правообладателя изначального иностранного текста будет противоречить закону, что влечет за собой ее недействительность, — добавил эксперт».
«— При этом автор перевода вправе защищать права на свой перевод, даже несмотря на порочность своего права из-за отсутствия согласия иностранного правообладателя».
По словам представителя RHS, в России доступно несколько видов пиратского киноконтента. Во-первых, это нелицензионные театральные копии — их среди прочих поставляет казахстанская компания WesternRus, которая привезла «Дэдпула и Росомаху» всего через неделю после американской премьеры кинокомикса. «Есть вторая версия изображения — цифровая, когда фильм вышел официально в интернете. Мы скачиваем эту картинку, делаем к ней озвучку и получаем фильм, — добавляет спикер Red Head Sound. — Это не кинотеатральная версия, она на экране получается немного обрезанная, но в целом нормальная». Третий вид нелегальных копий производится из кинотеатральных с помощью съемки матрицы кинопроектора: «Например, „Аватар 2“ смотрели именно в этой версии, практически не отличающейся от оригинальной. Студия Red Head Sound периодически работает со вторым и третьим видами картинки, которые получают у поставщиков».
На рынке альтернативных поставщиков голливудских новинок периодически возникают конфронтации. «Это абсолютно новая сфера, нет никаких регламентов, — говорит собеседник Кинопоиска. — Поэтому как-то на ощупь, общаясь и взаимодействуя, где-то получается делать правильные шаги, а где-то — неправильные». Год назад RHS совместно со студией Flarrow Films заявили, что они не станут работать с кинотеатрами, которые не дожидаются их копию, а покупают версию WesternRus. «Было несколько месяцев в прошлом году, когда единственный поставщик кинотеатральной картинки исчез и рынок остался без новых релизов. Кинотеатры стали смотреть в сторону цифровой версии, как это было с „Барби“, „Мег 2: Бездна“, новой „Миссия невыполнима“ — говорит представитель Red Head Sound. — В тот момент была возможность не то чтобы запугать или надавить, но сказать кинотеатрам: „Ребята, давайте дружить и вместе работать, и при этом неважно, вернется WesternRus или нет“. В целом это было более-менее оправдано». Однако поставщики кинотеатральных копий вернулись так же неожиданно, как исчезли, и сейчас царит мир: «Мы очень любим наших коллег WesternRus, и у нас к ним нет претензий, — сказал представитель RHS. — „Вестерны“ — это масштабный бизнес, достаточный, чтобы не обращать внимания на какие-то студии озвучания, не имеющие технических возможностей завозить кинотеатральные копии».
Собеседник Кинопоиска объяснил, что они предупреждают кинотеатры о качестве своих релизов: им присылается семпл, некоторые залы получают тестовые ключи, чтобы посмотреть весь фильм. По такому принципу велась, скажем, работа с сетью «Киномакс», представители которой посмотрели RHS-версию «Дэдпула и Росомахи» полностью, запросили 20 копий и согласились пустить в одном зале чистую СНГ-версию «Дэдпула и Росомахи» от WesternRus, а во втором — вариант RHS чуть худшего качества. С этим вариантом в августе разразился скандал: в сети начала распространяться информация, что вместе с озвучкой RHS кинотеатры показывают экранку. В комментариях профильных Telegram-каналов представители кинотеатров заявляли, что за копию выложили порядка 60–75 тыс. рублей.
Встреча цивилизации с варварством: как прокатчики конкурируют с пиратами
«Кинопоказ в России — это цивилизованный, выстроенный рынок, который максимально придерживается работы в правовом поле», — говорит Рифат Фазлыев и напоминает, что российские прокатчики продолжают легально работать с проектами студии A24, что у нас официально выходят фильмы Гая Ричи и до кинотеатров доезжают фестивальные новинки, в частности победитель Каннского кинофестиваля «Анора». Однако в индустрии бытует мнение, что без больших фильмов голливудских студий кинотеатры не выживут.
Проверить эту гипотезу попробовали весной, когда в апреле АВК объявила мораторий на альтернативный показ на майские праздники с целью поддержать отечественные фильмы и в первую очередь фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед». По утверждениям источников РБК, произошло это не без нажима прокатчиков, пригрозивших лишить доступа к легальным фильмам кинотеатральные сети, практикующие теневой прокат. После этого большинство кинотеатров исключили из своих афиш с 18 апреля по 12 мая пиратский контент. По итогам акции председатель АВК Алексей Воронков заявлял, что сборы во время майских праздников разочаровали — от длинных каникул ожидали суммы в 1,5−2 раза выше.
Если не учитывать успех «Головоломки 2» (вероятно, она заработала в России более 200 млн рублей), сборы «параллельных показов» американских хитов несопоставимы с тем, сколько зарабатывает российское массовое кино, поддержанное рекламой. Хотя пираты всячески стараются мимикрировать под прежнюю прокатную систему. Например, Red Head Sound в продвижении своих релизов делает акцент на том, что в ее озвучках участвуют «те самые голоса» — актеры, которые до ухода мейджоров, были официальными дублерами голливудских актеров. Как рассказал Кинопоиску представитель студии, договариваться о сотрудничестве с актерами дубляжа было сложнее в 2022-м, когда многие ожидали, что через месяц все вернется и они продолжат работать с Universal и Disney. Через полгода-год, отмечает спикер, люди стали сговорчивее: «Сейчас уже 95% даже не спрашивают, что и куда. Примерно понимают, что они пишут и для чего».
Раньше Дэдпула на русском озвучивал легендарный Петр Гланц, которому вместе с Александром Рахленко, прежней Росомахой, Red Head Sound предложила вернуться к своим персонажам. Гланц рассказал Кинопоиску, что работал всего с парой фильмов для альтернативного проката: кроме Дэдпула, был «Тор: Любовь и гром» и дубляж Оуэна Уилсона в одной картине. «Писали, кстати, с экранки, и это было ужасно. Но я отказываюсь не потому, что супергордый, а потому, что считаю закадровый перевод лучшим вариантом, чем дубляж кинотеатральных релизов, — рассказывает Гланц. — Во-первых, закадр лучше передает смысл, во-вторых, эти фильмы и сериалы лежат бесплатно на платформах. А я считаю, нельзя людей лишать возможности смотреть кино, но именно такое кино, на которое не проданы права в России». При этом Пётр Гланц продолжает сотрудничать с официальными прокатчиками. Например, в недавно вышедшем «Бордерлендс», привезенном в Россию компанией Global Films, он озвучивает робота Железяку.
Гланц считает, что история с прокатом «Дэдпула» в версии Red Head Sound получилась скандальной из-за ряда причин. «Среди них — внезапное появление Тёмы Лебедева, голос которого был просто не нужен, и из-за того, что Red Head Sound не предупреждала о качестве копии, хотя у студии и раньше картинка была, что называется, «лучшей из возможных». По словам актера, альтернативные версии готовятся поспешно. В случае с «Дэдпулом» было семь дней на перевод, два дня на параллельную запись в трех студиях. «Понятно, что нормальные дубляжи так не делаются», — заключает Гланц. При этом многие его коллеги выиграли после ухода мейджоров и исчезновения фирм-прокладок, через которые раньше взаимодействовали с клиентами: «Теперь мы стали работать напрямую с заказчиками, и, скажем, мой час работы в некоторых случаях стал оплачиваться чуть ли не в три раза дороже», — рассказал Пётр Гланц.
Все против всех: что предлагают продюсеры, кинотеатры и Минкульт
Более двух лет «параллельный прокат» в России остается в полулегальном поле, став для многих кинотеатров основным источником дохода. «Уверен, что все эти кинотеатры на крючке. Нужные акты уже давно составлены и будут лежать до сигнала сверху», — считает Олег Березин, гендиректор компании «Невафильм», которая занимается дубляжем больше 30 лет. Он уверен, что государству не нужен коммерческий прокат, так как налогов от него мало: «Масштаб отрасли не внушительный, но его держат, скорее, для того, чтобы продюсеры не могли списывать свои неудачи на отсутствие рынка. Однако мне очевидно, что продюсеры в большинстве своем неспособностью создавать интересное массовому зрителю кино просто убили кинотеатры и вытолкнули их в серую зону».
В июле 2024 года председатель АВК Алексей Воронков заявил, что в России необходимо принять закон, как в Беларуси. Там разрешается показ фильмов и сериалов из недружественных государств без согласия правообладателя, а оплата прав отчисляется на специальный счет.
В случае, если вознаграждение не востребовано в течение трех лет, средства перечисляются в белорусский бюджет. «У нас есть все предпосылки к такому закону, уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок, и тогда все опять у нас пойдет здорово, не будет вот этих историй с „предсеансовым обслуживанием“», — считает Воронков. Взлет альтернативного проката летом 2024 года он объясняет тем, что исторически в летнее время российское кино не заходило. «И с учетом того, что мы четыре года отучали людей летом ходить в кино, сейчас мы просто пожинаем плоды и понимаем, что летом идет спад, — заявил председатель АВК. — Неважно, это „предсеансовое обслуживание“ или официальный прокат».
Сергей Сельянов, основатель кинокомпании СТВ, возглавляющий продюсерскую ассоциацию АПКиТ, в разговоре с Кинопоиском высказал мнение, что кинотеатры нашли удобный выход: «Они платят мизерные суммы за пиратскую копию, и делиться не надо ни с кем, в том числе с продюсерами». «Но если практику „параллельного проката“ узаконить, наши фильмы вообще будут не нужны кинотеатрам, — предостерег Сельянов. — Мы понимаем, что деятельность кинотеатров исключительно важна для индустрии. Предпринимаем усилия, чтобы в переходный период государство оказывало им поддержку. Тем более что этот переходный период скоро заканчивается — в следующем году ожидается больше отечественных фильмов, в том числе заметных».
Официальная позиция Минкультуры в отношении альтернативных показов довольно жесткая. В январе 2024-го Ольга Любимова пригрозила: «Закрытие двух-трех частных кинотеатров — да и не только частных, это могут быть и муниципальные, — где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет отрасль». На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр культуры Любимова сообщила, что в 2024 году в России возбуждено более 100 административных дел о нелегальном кинопрокате. И действительно, периодически СМИ сообщают о судах в отношении площадок, уличенных в нелегальном показе, которым выписывались предупреждения и штрафы за показ фильмов без прокатного удостоверения. Сумма взыскания в таких случаях составляет от 50 до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение — от 100 до 200 тысяч.
Как ранее рассказал глава АВК Воронков, кинотеатры часто сознательно идут на штрафы, потому что выручка от показа тех же кинокомиксов Marvel позволяет их компенсировать.
Летом 2023-го Минкульт выступил против «Оппенгеймера» и «Барби» не потому, что они демонстрировались фактически нелегально, а из-за несоответствия этих картин «традиционным ценностям». «Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы „Барби“ и „Оппенгеймер“ не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в ответе врио министра культуры Андрея Малышева на запрос депутата Владислава Даванкова о «возможности принудительного лицензирования картин из недружественных стран». К охоте на пиратов подключались некоторые депутаты и чиновники, обнаружившие в альтернативном прокате угрозу идеологических диверсий. «Что тревожит? — писала в марте 2024 года в своем Telegram-канале советник президента Елена Ямпольская. — Сама практика показов без прокаток. Сегодня это „Оппенгеймер“ или „Дюна“, а завтра, не исключено, что-то откровенно вредоносное».
Прошлогоднее признание ЛГБТ «запрещенной экстремистской организацией» и штрафы за «ЛГБТ-пропаганду», выписанные стриминг-платформам, заставляют кинотеатральных пиратов учитывать и эти риски. Например, в прошлом году в некоторых кинотеатрах заблюрили сцену мужского поцелуя в фильме «Барби». Представитель Red Head Sound говорит, что решение студии не работать с фильмами, где есть рискованные триггеры, продиктовано законодательством РФ. «Кинотеатры проверяют все фильмы на наличие ЛГБТ и другие повестки, и если они понимают, что там есть такой контент, то, конечно, в прокат такое кино не пойдет, — сообщил собеседник. — Мы тоже это понимаем, поэтому с такими фильмами не связываемся».
Что будет дальше: как будут жить пираты и кинотеатры
Рифат Фазлыев уверен, что при сохранении текущей ситуации со временем альтернативный прокат может угаснуть: «Не думаю, что это произойдет быстро, но при наполнении рынка качественными российскими проектами, которые смогут похвастаться выдающимися сборами, такой исход возможен». «Отмечу, что фильмы из Китая, Кореи, Индии, Ирана, Вьетнама не смогут восполнить образовавшуюся нишу, — добавил он. — Замещать Голливуд должны исключительно отечественные картины. Нам предстоит узнать, насколько эта амбициозная задача реализуема, а до тех пор просто не мешайте кинотеатрам выживать, если нет возможности предложить иной путь и помощь».
Собеседник Кинопоиска из Red Head Sound по поводу будущего студии настроен оптимистично: «Пусть возвращаются мейджоры, хотя непонятно, когда и как это будет. Но если бы я был мейджором или каким-то Netflix, то, возвращаясь в Россию, я бы посмотрел, кто у нас тут самый крупняк. Увидел бы RHS и решил, что буду делать у них озвучку. Плюс у RHS еще и медиа большие, где можно давать рекламу. Наверное, в реальности никто так не сделает, но, если подойти творчески, мне кажется, это классный, неординарный подход».
У Сергея Сельянова более рассудительный взгляд. Он полагает, что государство недолго будет закрывать глаза на пиратские показы: «Помощь кинотеатрам действительно нужна, механизмы этой помощи отчасти опробованы в пандемию. Тогда государство действительно помогло». Продюсер емко резюмирует: «Мы планируем эту лавочку прикрыть. Если не осенью, то к следующему году. Работаем над этим».
Автор: Лариса Малюкова, Вита Иванова, Филипп Миронов
Фото: Борис Клипиницер / ТАСС, Блохин Максим / ТАСС, Анатолий Рухадзе / ТАСС