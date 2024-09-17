Пираты ХХI века: история кинопиратства в России и промежуточные итоги «параллельного проката»

«Кинопоказ в России — это цивилизованный, выстроенный рынок, который максимально придерживается работы в правовом поле», — говорит Рифат Фазлыев и напоминает, что российские прокатчики продолжают легально работать с проектами студии A24, что у нас официально выходят фильмы Гая Ричи и до кинотеатров доезжают фестивальные новинки, в частности победитель Каннского кинофестиваля «Анора». Однако в индустрии бытует мнение, что без больших фильмов голливудских студий кинотеатры не выживут.

Проверить эту гипотезу попробовали весной, когда в апреле АВК объявила мораторий на альтернативный показ на майские праздники с целью поддержать отечественные фильмы и в первую очередь фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед». По утверждениям источников РБК, произошло это не без нажима прокатчиков, пригрозивших лишить доступа к легальным фильмам кинотеатральные сети, практикующие теневой прокат. После этого большинство кинотеатров исключили из своих афиш с 18 апреля по 12 мая пиратский контент. По итогам акции председатель АВК Алексей Воронков заявлял, что сборы во время майских праздников разочаровали — от длинных каникул ожидали суммы в 1,5−2 раза выше.

Если не учитывать успех «Головоломки 2» (вероятно, она заработала в России более 200 млн рублей), сборы «параллельных показов» американских хитов несопоставимы с тем, сколько зарабатывает российское массовое кино, поддержанное рекламой. Хотя пираты всячески стараются мимикрировать под прежнюю прокатную систему. Например, Red Head Sound в продвижении своих релизов делает акцент на том, что в ее озвучках участвуют «те самые голоса» — актеры, которые до ухода мейджоров, были официальными дублерами голливудских актеров. Как рассказал Кинопоиску представитель студии, договариваться о сотрудничестве с актерами дубляжа было сложнее в 2022-м, когда многие ожидали, что через месяц все вернется и они продолжат работать с Universal и Disney. Через полгода-год, отмечает спикер, люди стали сговорчивее: «Сейчас уже 95% даже не спрашивают, что и куда. Примерно понимают, что они пишут и для чего».