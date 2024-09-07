Карен Оганесян: «Я больше не хочу снимать про черноту»

Ну, может, в двух или полутора. Это было на съемках «Игры на выживание 2». Меня там действительно чуть не убило: две недели бреда, галлюцинаций, поражение легких — 70%… Борт стоял, меня собирались в Москву везти, но я знал, что все больницы в Москве переполнены. Два врача из столицы меня постоянно консультировали, мы замеряли сатурацию, делали уколы, жена вытаскивала. Знаете, что меня спасло? Мы должны были увидеться с родителями и детьми, с которыми из-за ковида два года не виделись, и мне привиделось, что я умер, и мой черный ящик, как в самолете, принесли родителям и детям, и они слушали, что я творил в этой жизни. И мне было очень стыдно, я захотел все исправить. Я не умер от стыда перед родителями. Это меня спасло. Я безумно благодарен ковиду, потому что в голове очень многое перестроилось. У меня было два очень мрачных и черных проекта, которые я писал пять-семь лет, и в тот момент я понял, что хватит черноты в жизни, я не хочу это снимать. Я продал эти сценарии. Я хочу жить, а там было не про жизнь. Я выдохнул, и дальше пошло детское светлое кино.

Фото: Андей Иванов, Шахбазян Мартин / ТАСС, А. Бадалян, М. Калантар / ТАСС