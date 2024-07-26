Первые эпизоды сериала «Игры» вышли на Кинопоиске 3 августа, а мы начинаем специальный подкаст с обсуждением шоу. Журналистка Ксения Реутова и кинокритик Василий Говердовский делятся впечатлениями от каждой серии. А еще приглашают создателей сериала и экспертов, которые рассказывают о контексте его создания.



Этот выпуск — о первых двух эпизодах сериала. «Игры» — драма спортивная или же кабинетная? Как образ Брежнева, созданный Юрием Стояновым, вносит абсурдизм в происходящее на экране? Чем Ирина (Мария Карпова) напоминает Калугину из «Служебного романа»? И почему не вполне ясна мотивация Игоря (Григорий Верник)?



