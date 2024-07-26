Кинопоиск
Смотрите на Кинопоиске

Подкаст«Игры». Обсуждаем первые серии

Обсудить0

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, SpotifyCastbox, и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Первые эпизоды сериала «Игры» вышли на Кинопоиске 3 августа, а мы начинаем специальный подкаст с обсуждением шоу. Журналистка Ксения Реутова и кинокритик Василий Говердовский делятся впечатлениями от каждой серии. А еще приглашают создателей сериала и экспертов, которые рассказывают о контексте его создания.

Этот выпуск — о первых двух эпизодах сериала. «Игры» — драма спортивная или же кабинетная? Как образ Брежнева, созданный Юрием Стояновым, вносит абсурдизм в происходящее на экране? Чем Ирина (Мария Карпова) напоминает Калугину из «Служебного романа»? И почему не вполне ясна мотивация Игоря (Григорий Верник)?

Григорий Верник
Евгений Стычкин
Ангелина Мельникова
Мария Карпова
Юрий Стоянов и Игорь Костолевский
Ирина Паутова
Алексей Серебряков и Григорий Верник

Обсуждение других серий можно послушать здесь

Вопросы, отзывы на подкаст, а также ваши теории и впечатления от сериала можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Василий Говердоский, Ксения Реутова

Обсудить
Американские поселенцы пытаются построить город на земле индейцев. Эпичный вестерн для фанатов «Йеллоустоуна»
В главных ролях:Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Майкл Рукер, Эбби Ли, Скотт Хейз, Джон Биверс
Режиссер:Кевин Костнер
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

26 июля22
27 июля3
29 июля6
1 августа2

Главное сегодня

Сегодня0
Вчера2
1 августа6
1 августа5
3 часа назад0
Сегодня0
Сегодня2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации