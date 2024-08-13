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Индустрия

Кинопарки, копродукции и мировые тренды: что обсуждали на Московской неделе кино

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В Москве завершилась первая Международная неделя кино. Мероприятие объединило на одной площадке 130 делегатов из 47 стран, включая министров культуры и креативной экономики и топ-менеджмент крупнейших зарубежных продакшенов. Ключевым вопросам отрасли было посвящено 30 панельных дискуссий, круглых столов и обсуждений. Кинопоиск посетил деловую программу кинорынка и выбрал главные тезисы.

Креативные индустрии будущего: мировой опыт

Началась деловая программа с пленарного заседания с представителями Индии, Казахстана, Южной Африки, Азербайджана и Панамы. По словам главы московского департамента культуры Алексея Фурсина, в 2022 году вклад креативных индустрий в столичный валовый региональный продукт составил 9,1%. В общей сложности здесь работает более 108,5 тысячи предпринимателей. Что касается кино, то в 2023 году объем российского контента в отечественных кинотеатрах составил 72% (против 20% в 2019-м). После 2022 года с уходом американских студий-мейджоров география иностранных фильмов в прокате расширилась — появилось кино из Индии, Китая и (неожиданно) Индонезии. За последние годы существенно вырос спрос и на творческих специалистов — программистов, дизайнеров, художников и т. д. В связи с этим в Сколково создают кластер видеоигр, ориентированный на поддержку инди-команд.

А в Казахстане эта индустрия насчитывает 43 тысячи предприятий. Местные власти определили четыре шага по их успешному развитию. Первый — налоговое стимулирование. В республике запустили специальный налоговый режим, из-за чего за первый квартал 2024-го количество субъектов креативных индустрий выросло на 6,5 тысячи единиц. Второе — развитие инфраструктуры. Третье — институционализация, создание корпоративного фонда «Фонд поддержки креативных индустрий». Интересно, что часть денег, которые жители проигрывают на ставках и в лотерею, также пойдут на развитие индустрии. Последний пункт — цифровизация. Власти намерены внедрять системы мониторинга и пересмотра деятельности ОКУПов, а также систему «Е-кино», позволяющую повысить прозрачность работы кинотеатров.

Алексей Фурсин

В рамках проекта «Москва — город кино» модернизируется и создается самая масштабная киноинфраструктура для организации кинопроизводства полного цикла в России, а также формируется система поддержки индустрии для развития международного сотрудничества».

Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы

Написать сценарий мечты и зацепить весь мир

Андрей Золотарёв, автор «Слова пацана» и «Ста лет тому вперед», и турецкая сценаристка Айсе Кутлу, написавшая «Постучись в мою дверь», обсудили муки творчества. Золотарёв сказал, что пишет через боль, и для него самым вдохновляющим моментом в работе являются пункты о штрафных санкциях в договоре, а еще что он черной неприятной завистью завидует Айсе, которая пишет по сто страниц в день. Та рассказала, что ей помогают ограничения: в Турции жестко регламентированы поцелуи на экране, и она вынуждена изобретать, как ей удерживать вместе на протяжении десятков серий парня и девушку, что отказываются разговаривать.

На вопрос о причинах популярности турдизи в мире она ответила, что, помимо пересечений культур, Турцию отличает чувство общности: вокруг каждого турка всегда кто-то есть — семья, друзья, вредные и добрые коллеги, соседи, которые о чем-то зудят. Возможно, огромное количество одиноких людей в мире находят это чувство общности в турецких сериалах. Также обсудили угрозу искусственного интеллекта, которым оба сценариста пользуются: Золотарёв — для исследований, чтобы быстрее искать нужную информацию в сети, а Айсе — чтобы чуточку разгрузить себя от огромного количества работы.

Евгения Маркова, Андрей Золотарёв и Айсе Кутлу

«Да, искусственный интеллект немного пугает. Это как робот-пылесос, который ночью включился, и ты думаешь: „Какого черта?..“»

Андрей Золотарёв, сценарист

Кинопарки — мир для съемок и новые точки притяжения туристов

Представители России, Индии, Китая и Таиланда поговорили о производственном и туристическом потенциале кинопарков, они же натурные площадки. Например, Ramoji Film City в Индии позволяет проходить по полному циклу производства. Китайская Hengdian World Studios предлагает свыше 50 площадок для съемок, в том числе локации для работы под водой. А киногород Kantata в Таиланде привлекает иностранных партнеров. Там, в частности, снимали часть сцен для свежего «Чужой: Ромул» и сериала «Белый лотос».

В России развивается кинопарк «Москино». По словам гендиректора Кирилла Косенко, сейчас работает 18 локаций, четыре павильона и гостиница для съемочных групп. Среди пространств для съемок — ж/д вокзал, аэропорт и деревня. В будущем в кинопарке планируют воссоздать исторические улицы Москвы, построить декорацию школы и больницы. Всего в планах более 60 локаций, в том числе российская провинция и иностранные города (Берлин, Рим, Париж, Лондон). Со временем в кинопарк начнут пускать и туристов. Для них в «Москино» строят филиал Музея техники Задорожного, фестивальные площадки и экшен-парки.

«С появлением нового кинопарка в Москве Россия стала полноценной кинематографической индустрией».

Сергей Сельянов, глава кинокомпании СТВ, продюсер

Турция. Постучись в чужую дверь

Турция занимает второе место среди экспортеров сериалов, уступая лишь англоязычному контенту. Турдизи отличают 140-минутные эпизоды, красивые актеры и бьющие через край эмоции. А в чем секрет успеха? Отвечали мастодонты турецкой индустрии: продюсер Фатих Аксой, делавший среди прочего «Постучись в мою дверь», Керем Чатай, чья компания работала над «Запретной любовью» и «Чукур», а также Атеш Инжи, генеральный менеджер дистрибьютора Madd Entertainment. К ним присоединились российские коллеги — продюсер студии Lookfilm Анна Тихонова и Данила Шарапов из кинокомпании «Медиаслово».

Сериалы называют мягкой силой Турции, при этом государство не участвует в их производстве. Фатих Аксой объяснил, что большая часть бюджета лежит на телеканалах, иногда продюсеры вкладывает дополнительно 10–20% своих средств. Сериалы показывают в прайм-тайм, и между продюсерами идет беспощадная конкуренция за зрителей шести бесплатных каналов. Эта борьба — одна из причин успеха, считает Аксой. Керем Чатай пошутил, что каждый день в 10 утра, когда появляются рейтинги, они с Аксоем мечтают убить друг друга. Атеш Инжи уверен, что Турции помогают ее уникальное географическое положение и история. Местные актеры по этой причине отличаются: они очень разные, поэтому находят миллионы поклонников по миру. При этом Фатих Аксой до сих пор удивлен феномену популярности «Постучись в мою дверь», в том числе его российской славе. Он полагает, что это первый в мире опыт, когда адаптируется сериал, уже ставший хитом в данной стране. Данила Шарапов, снявший наш ремейк, подтвердил, что это был вызов, который оказался удачным. В производстве — второй российский сезон.

Фатих Аксой

«В центре всего — сценарий. Если есть хорошая история, испортить ее невозможно».

Фатих Аксой, продюсер, учредитель Medyapim Group

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Ближний Восток. Контент как новая нефть

Российские продюсеры смотрят в сторону MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Все страны региона связывает то, что там говорят на диалектах арабского языка, но истории медиаиндустрии и кинопроизводства там очень разные. Спикеры из ОАЭ, Саудовской Аравии, Туниса и России обсудили особенности каждого рынка и возможности сотрудничества.

Лидером по кинопроизводству считается Египет. Тунис имеет давнюю историю кино — 40–50 лет назад здесь снимали, скажем, «Звездные войны», «Индиану Джонса» и другие западные проекты, что стало толчком для местной индустрии. Сегодня здесь работают десятки киношкол, фильмы представлены на мировых фестивалях, выдвигаются на «Оскар». Однако кинорынок в стране небольшой, поэтому тунисский фильм — всегда копродукция, иногда мозаика из семи-восьми стран. Продюсер Хабиб Аттиа, управляющий компании Cinetefilms, говорит, что такое партнерство — трудный процесс.

Противоположная ситуация в странах Персидского залива c быстрорастущим рынком, большим количеством денег, господдержкой и отсутствием собственной киноистории. Саудовская Аравия 40 лет была закрыта, кинотеатры и телесериалы стали доступны лишь пять лет назад. По словам актера-комика и основателя компании Sadaf Хассана Ассири, эта страна — лучшее место для кинопроизводства хотя бы потому, что правительство обещает 40–50% ребейтов. Сегодня снято всего 19 саудовских фильмов, которые по сборам не уступают голливудским блокбастерам.

Генеральный директор Eagle Films из ОАЭ Билал Даяни говорит, что в регионе наблюдается сериальный бум. Но здесь важно понимать мусульманскую специфику: ключевой месяц для платформ — Рамадан, когда сериалы становятся единственным доступным развлечением во время поста. Это и особый формат (30 серий), и содержание. Например, в этом году самым рейтинговым стал проект «Одной жены недостаточно». Российские сериалы в арабских странах не знают, и, чтобы зайти на рынок, по мнению продюсера, нужно приучить зрителя. Как это в свое время сделали турки, потом корейцы, которые поначалу продавали права на трансляцию своих шоу за мизерные суммы.

Катерина Пшеницына, Билал Даяни, Хассан Ассири

«В этот регион нельзя зайти с целью „быстро срубить денег“. Нужно проявить терпение, установить отношения — тогда все получится».

Катерина Пшеницына, эксперт по международной дистрибьюции и копродукции

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Копродукция в анимации

Делегаты из Индии, Южной Кореи, Турции, Саудовской Аравии и России обсудили стратегии поиска тем, международных партнеров и рынков, которые сейчас наиболее перспективны для коллабораций. Они поговорили, как копродукция работает на расширение аудитории, а также какие существуют юридические и бизнес-аспекты подобных проектов. Все участники сошлись на том, что важнее всего найти надежного партнера-контрагента, который готов строить долгосрочные соглашения. «Это позволит новому бренду закрепиться на рынке. Должна быть четкая бизнес-модель, понимание, как вы будете монетизировать ваш IP. При этом все детали нужно согласовать с партнерами заранее», — подчеркнул старший вице-президент по стратегии Sunwoo Стив Чо.

Иногда партнеры могут сильно влиять на содержание производимого контента. Об этом, в частности, рассказал генеральный продюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев. В качестве примера спикер привел мультсериал The Tales of Wonder Keepers — адаптацию сказки «Снежная королева», которую можно посмотреть на китайской платформе IQIYI. Чтобы выйти в Поднебесной, авторам пришлось подстроить содержимое под местного зрителя: убрать оружие и вырезать сомнительные действия персонажей (китайских партнеров смутило, например, что дети копали землю в городе, а не в лесу). В итоге китайская версия The Tales of Wonder Keepers была изменена на 10–15%.

«Копродукция — провокационная вещь, придется потратить много времени и нервов».

Владимир Николаев, генеральный продюсер студии «Воронеж»

Production Lab. Киноиндустриальные стандарты работы

Завершился первый день деловой программы беседой о технической стороне кинопроизводства. Руководитель Плюс Студии Михаил Китаев и ведущий менеджер проектов в Яндексе Михаил Мазанов рассказали о технических стандартах, которые Кинопоиск разработал для своих партнеров. Необходимость их широкого внедрения представители кинотеатра обсудили с продюсером и режиссером Александром Андрющенко («Сто лет тому вперед», «Лед»). Он отметил, что стандарты качества звука и изображения следует закрепить на уровне киношкол, чтобы о них знал каждый студент, мечтающий попасть в индустрию. До этих пор, по мнению режиссера, за техническим совершенством будут следить лишь энтузиасты и фанаты кино, думающие о зрителе, а не смете. Китаев подтвердил, что продюсеры, привыкшие работать с требованиями телеканалов, неохотно перестраиваются, пытаясь на всем сэкономить. При этом развитие потребительской электроники неминуемо приводит к модернизации кинопроизводства. «Технологии меняют то, как работают ремесла в кино. С ростом разрешения стали видны косяки в декорациях, костюмах и даже гриме. Часть профессионалов стала профнепригодна, пришлось переучиваться, совершенствовать навыки», — отметил руководитель Плюс Студии.

Ксения Болецкая, Михаил Китаев, Александр Андрющенко, Михаил Мазанов

«У меня есть редкая власть. Я и режиссер, и продюсер. Могу позвонить сам себе и сказать: „Давай доплатим за HDR“».

Александр Андрющенко, продюсер и режиссер

Опыт кинокомиссий: как привлечь съемки в регион

Второй день деловой программы стартовал с презентации иностранных кинокомиссий. Представители Индии, Египта, ОАЭ, Таиланда и Мексики рассказали о том, как комиссии помогают кинематографистам с оформлением виз, решением логистических проблем, арендой оборудования и поиском локаций. Спикеры также разобрали успешные кейсы. Так, например, Халид Хоури, представляющий Дубайскую кинокомиссию, перечислил крупные проекты, снятые в Эмиратах, среди которых «Форсаж 7», «Соник в кино», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Дюна». Ахмед Самбад из Египта поделился опытом работы с Гаем Ричи, которому для съемок «Источника вечной молодости» предоставили не только живописные локации, но и два вертолета местных ВВС. «Мы гипермаркет, где можно купить все необходимое для ваших съемок», — заявил спикер.

Координатор киноиндустрии, заместитель гендиректора Кинозавода МЕТМАШ Юлия Голубева рассказала о том, как развивается кинокомиссия в Москве. В этом году она перешла на цифровую платформу Film.Moscow, где кинематографисты могут оставить заявку на локацию, прикрепив сценарий проекта. По словам Голубевой, документ рассматривают день в день, а локации согласуют в течение трех дней (впрочем, на сложные объекты может уйти месяц). Кроме того, в комиссии сформировали пул так называемых киноконсьержей — специалистов, сопровождающих съемки. Они держат связь с продакшеном, помогают решить вопросы с полицией и недовольными жителями. Комиссия взяла на себя функцию перекрытия улиц — ей занимаются специалисты на брендированных машинах, оснащенных комплектом дорожных знаков.

«Наш президент говорит: „Запрещать запрещено!“ Поэтому при оформлении заявки мы ваш сценарий не трогаем».

Гильермо Салдана Пуэнте, генеральный директор кинокомиссии Mexico City

Международные проекты и лидеры общественного мнения

Панель, изначально посвященная роли блогеров в формировании общественного мнения, превратилась в презентацию реалити-шоу телеканалов семьи ГПМ, снятых в Африке, ОАЭ и Китае. Генеральный продюсер телеканала ТВ-3 Константин Обухов рассказал о шоу, в котором семья рэпера Джигана меняется домом с деревенской семьей. Обещают показать, как музыкант продает картошку и отрывается на сельской дискотеке. Модератор — управляющий директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки — анонсировала сериал про приключения Джо Байдена в России (его сыграет Дмитрий Дюжев), многосерийную комедию «Третье сентября» с Михаилом Шуфутинским и телефильм по «Бриллиантовой руке» от создателей «Самоиронии судьбы» (по словам гендиректора ТНТ, на производство новогодних спешелов уходят сотни миллионов рублей). А в кинотеатрах Канделаки посоветовала поддержать «Волшебника Изумрудного города», который выйдет в прокат 1 января: «Я уже посмотрела картину, и это просто космос! Наш ответ западным блокбастерам». Другим спикерам досталось меньше эфирного времени. Медиаменеджер Лика Бланк поделилась опытом съемок в Китае и других странах, певец Анатолий Цой изъявил желание чаще сниматься в игровом кино, а актер, блогер и боец ММА Александр Зарубин трогательно признался в любви к отцу.

Борис Ханчалян, Тина Канделаки, Константин Обухов, Анатолий Цой

«Мы научились делать телефастфуд — контент с колес. Снимаем очень быстро и попадаем в ожидания аудитории».

Борис Ханчалян, советник генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»

Таланты за кадром: стратегии создания, привлечения и удержания кадров в кино

Руководители частных киношкол обсудили, какие специалисты будут востребованы, как их привлечь, обеспечить их рост и мотивацию. Все спикеры сошлись на том, что индустрия страдает от кадрового голода. Причем, как правило, не хватает специалистов так называемого среднего звена: монтажеров, редакторов, специалистов по графике и так далее. «Нам кажется важным популяризировать непопулярные профессии», — подчеркнула руководительница Московской школы кино Мария Ситковская. С коллегой согласился Михаил Врубель, продюсер и один из основателей школы «Индустрия». Он также заявил о необходимости ввести специальные кредиты на дополнительное профессиональное образование: «Талантов, неспособных оплатить обучение, но способных делать топовый контент, сейчас очень много».

«Работа сценариста — переписывать, работа режиссера — переснимать, работа продюсера — переделывать. Иногда молодые авторы говорят: „Вот три драфта. Какие, на фиг, правки?“ В таком случае мы обижаемся и ищем других».

Илья Бурец, креативный директор онлайн-кинотеатра Kion

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Азия и Россия. Экшен-драма «Амура» как международный проект на стыке культур

О приключенческой экшен-драме онлайн-кинотеатра Kion рассказали ее режиссеры Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Проект разрабатывался на протяжении четырех лет, снимали его в России и Азии. Помимо Юрия Колокольникова, Екатерины Вилковой и Аскара Ильясова, в сериале снимались актеры из Японии, Таиланда и латиноамериканских стран. Алёна Михайлова сыграла главные роли — девушек-близняшек из детдома: Аня стала бойцом ММА, Надя уехала в Японию. Спустя годы Аня получает от сестры сообщение-просьбу о помощи и отправляется на ее поиски. Она выясняет, что якудза продали Надю в сексуализированное рабство, и пытается спасти сестру. На панели анонсировали коллаборацию с художникам Гжели, которые разработали орнаменты для коллекции стаканов и статуэток с элементами стилистики «Амуры» и с азиатскими мотивами.

Полина Ильина, Максим Филатов, Андрей Джунковский, Илья Овсенев, Степан Родин, Оксана Косаченко

«Мы не пытались воссоздать аутентичную Японию. Нам нужен был другой мир, в котором героиня чувствовала себя непривычно. Поэтому мы постарались сделать азиатский Готэм-Сити».

Андрей Джунковский, режиссер

Индия: идеальный микс танца и боевика. Китай: кинематографическое чудо Поднебесной

Парные панели, посвященные производству, рынку и совместным проектам России с Индией и Китаем. На них провозгласили, что ковид, который мог уничтожить привычку ходить в кино, сыграл на руку местным кинематографиям. И в Индии, и в Китае стали больше смотреть национальное кино. В Китае по состоянию на 2024 год доля иностранных фильмов составила всего 20%, когда до пандемии она была более 50%.

Теллугское кино — Толливуд, который становится таким же мощным кинобрендом, каким раньше был Болливуд — стремится к американской модели, в которой большую часть кассы блокбастеры зарабатывают за пределами местного рынка. Диль Раджу, президент Гильдии кинопродюсеров Телугу, сказал, что потенциал развития их индустрии также в сокращении издержек: огромные деньги, которые тратят в США на спецэффекты, в Индии превращаются в совсем небольшие. Продюссер Рошан Датт также рассказал, что образ индийского кино от дикого сочетания экшена и танцев начинает меняться. Хотя национальная культура остается очень эмоциональной, потому что эмоции — лучший объединяющий фактор, ведь Индия — это буквально страна, составленная из разных стран.

А продюсер Вадим Быркин, который снимал российско-китайский фильм «Красный шелк» с Гошей Куценко и Милошем Биковичем, подчеркнул, что важно понимать национальные особенности. Русским нужен час на обед, а у китайцев есть определенные моменты в день, когда они должны сделать перерыв на 30 минут. Съемочные группы в Китае насчитывают 300 человек минимум, а бывает и по 2000 человек (в сравнении с 100–150 участниками в России). Люди работают без выходных, но есть профсоюзы; примечательно, что самый сильный — у массовки.

Ду Лян

«Если хотите выпустить свой фильм в Китае, то не надо ждать, когда закончится прокат в России. Нам неважно, сколько фильм собрал у себя на родине. Качество и содержание — гораздо более принципиальные моменты. Разрешения придется ждать от месяца до полугода. Часто может вообще не быть никакого ответа. Честно говоря, это сложно. Очень важны не только вопросы качества, но и доверия, налаженных связей, GR-моменты».

Ду Лян, продюсер, дистрибьютор, режиссер, Beijing Airmita Culture Development Co., Ltd

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Копродукция. Привлечение частных инвестиций, региональная и городская поддержка

Разговор на финальной панели ее ведущий, гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, начал с неожиданного вопроса участникам: как вы пришли в кино? Продюсеры Михаил Врубель и бразилец Джей Пи Якобсен сказали, что все началось с детских экспериментов с ручной камерой. Врубель снимал в основном хорроры, а еще он рассказал, что для копродукции надо выбирать артистов, которые могут быть популярны на нескольких территориях; другой ключ — универсальные истории, которые съемочные группы не станут перетягивать в свой локальный контекст. Нигерийский продюсер Эний Омеруах заявил, что у его государства нет никаких совместных договоров о копродукции, как, скажем, у России с Китаем, но нигерийские фильмы много смотрят в диаспоре по всему миру. По его мнению, задача государства в таких странах, как Нигерия и Индия, — повышать репутацию работы в кино, чтобы родители не сходили с ума, когда их дети заявляют, что собираются стать актерами.

Вторую часть сессии фактически захватил южноафриканский продюсер Харри Хофмер, прочитавший пламенный монолог о необходимости объединений креативным индустриям из BRICS и о том, что ЮАР будет рада творческой энергии от молодых россиян.

«Нам нужна общая контентная библиотека для стран BRICS, общая сеть и системные действия, которые бы защищали наши страны от диктата глобального контента и позволяла вложенным инвестициям в кино оставаться внутри наших стран. Мне не нравится, что предел наших достижений — это номинация на „Лучший иностранный фильм“ на „Оскаре“. Я хотел бы, чтобы наши проекты были „родными фильмами“».

Харри Хофмер, продюсер и агент из ЮАР

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Авторы: Никита Демченко, Филипп Миронов, Наталья Афанасьева

Фото: Пресс-служба Московской Международной недели кино

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