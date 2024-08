Кинопарки, копродукции и мировые тренды: что обсуждали на Московской неделе кино

Иногда партнеры могут сильно влиять на содержание производимого контента. Об этом, в частности, рассказал генеральный продюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев. В качестве примера спикер привел мультсериал The Tales of Wonder Keepers — адаптацию сказки «Снежная королева», которую можно посмотреть на китайской платформе IQIYI. Чтобы выйти в Поднебесной, авторам пришлось подстроить содержимое под местного зрителя: убрать оружие и вырезать сомнительные действия персонажей (китайских партнеров смутило, например, что дети копали землю в городе, а не в лесу). В итоге китайская версия The Tales of Wonder Keepers была изменена на 10–15%.