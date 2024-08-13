Кинопарки, копродукции и мировые тренды: что обсуждали на Московской неделе кино

Турция занимает второе место среди экспортеров сериалов, уступая лишь англоязычному контенту. Турдизи отличают 140-минутные эпизоды, красивые актеры и бьющие через край эмоции. А в чем секрет успеха? Отвечали мастодонты турецкой индустрии: продюсер Фатих Аксой, делавший среди прочего «Постучись в мою дверь», Керем Чатай, чья компания работала над «Запретной любовью» и «Чукур», а также Атеш Инжи, генеральный менеджер дистрибьютора Madd Entertainment. К ним присоединились российские коллеги — продюсер студии Lookfilm Анна Тихонова и Данила Шарапов из кинокомпании «Медиаслово».

Сериалы называют мягкой силой Турции, при этом государство не участвует в их производстве. Фатих Аксой объяснил, что большая часть бюджета лежит на телеканалах, иногда продюсеры вкладывает дополнительно 10–20% своих средств. Сериалы показывают в прайм-тайм, и между продюсерами идет беспощадная конкуренция за зрителей шести бесплатных каналов. Эта борьба — одна из причин успеха, считает Аксой. Керем Чатай пошутил, что каждый день в 10 утра, когда появляются рейтинги, они с Аксоем мечтают убить друг друга. Атеш Инжи уверен, что Турции помогают ее уникальное географическое положение и история. Местные актеры по этой причине отличаются: они очень разные, поэтому находят миллионы поклонников по миру. При этом Фатих Аксой до сих пор удивлен феномену популярности «Постучись в мою дверь», в том числе его российской славе. Он полагает, что это первый в мире опыт, когда адаптируется сериал, уже ставший хитом в данной стране. Данила Шарапов, снявший наш ремейк, подтвердил, что это был вызов, который оказался удачным. В производстве — второй российский сезон.