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Как я снялся в сериале «И просто так»: Иван Васильев — об опыте работы в массовке в Нью-Йорке

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Российские города летом распирало от съемок новых проектов, но здесь, в отличие от Нью-Йорка, нет шансов встретить Тимоти Шаламе или Николь Кидман (хотя Гаспара Ноэ, как оказалось, можно). По просьбе Кинопоиска Иван Васильев, переехавший в США из Москвы, рассказывает, как он, став статистом на съемках, прошелся за Сарой Джессикой Паркер.

Иван Васильев

Экс-ведущий «MTV Россия» и гастрокритик, живет в Нью-Йорке

Спустя год после забастовок актеров и сценаристов, накрывших еще не пришедшую в себя после ковида индустрию, кинопроизводство Нью-Йорка наконец-то вернулось к предыдущим мощностям и даже перегнало их, превратив город в одну большую съемочную площадку. В январе 2024 года мэрия выдала 389 разрешений 88 разным проектам, в том числе такому теледолгожителю, как «Закон и порядок» (23 сезона). Для сравнения: в сезоне 2019 года в Нью-Йорке времен мэра Билла де Блазио снималось 80 проектов, что дало 184 000 рабочих мест. Нынешний мэр Эрик Адамс не хочет отставать.

Camera! Action!

Весной и летом продакшены развернулись на полную, а тиктокеры только и успевали ловить кумиров. Например, «Никому не известный», байопик Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли, в основном снимался в Нью-Джерси, но для важной сцены у легендарного отеля «Челси» ночью закрыли несколько уличных блоков в одноименном манхэттенском районе. Вездесущая Николь Кидман крутила любовь с модным Харрисом Дикинсоном в эротическом триллере «Плохая девочка» в том же квартале, где живет моя подруга, и она их видела. А Мэгги Джилленхол снимает свой вариант истории про Франкенштейна под кодовым названием Shotgun Wedding со звездным составом (Пенелопа Крус, Кристиан Бэйл, Питер Сарсгаард). Жители Верхнего Вест-Сайда делились на Reddit, как здорово было наблюдать за стрельбой и ретроавтомобилями из окон. Плотность съемок очень высокая, иногда работа над двумя большими проектами идет буквально на соседних улицах. Так, на Гринвич-стрит снимали «Пингвина» с неузнаваемым Колином Фарреллом, а на Хадсон-стрит — Kinda Pregnant с комикессой Эми Шумер.

Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг на съемках фильма «Никому неизвестный»

Харрис Дикинсон и Николь Кидман на съемках фильма «Плохая девочка»

Колин Фаррелл на съемках сериала «Пингвин»

В Нью-Йорке также создается уйма телепроектов. Перечислим их ради неймдроппинга: утренние ток-шоу (Good Morning America, Live with Kelly and Mark, Sherry Show), дневные (Today with Hoda & Jenna, The Drew Barrymore Show, The Kelly Clarkson Show), вечерние ток-шоу (Last Week Tonight with John Oliver, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show with Steve Colbert). И, конечно, самый главный юмористический проект страны — Saturday Night Live, откуда вышли все знаменитые комики США. Попасть на большинство съемок легко: нужно оставить заявку на сайте программы на любой свободный слот. Но для SNL нужна такая же удача, как с грин-картой, поскольку билеты разыгрываются в лотерею сразу на весь сезон (это октябрь-май).

Ну и конечно, Нью-Йорк распирает от съемок новых сериалов. Летом в городе работали над третьим сезоном исторического «Позолоченного века» про противостояние старых и новых денег c Кристин Барански и Синтией Никсон, над продолжением комедийного детектива «Покерфейс» с Наташей Лионн, политическим триллером Zero Day с Робертом Де Ниро, который в перерыве от дневной работы на своим кинофестивалем Tribeca тут играл роль президента США. Также снимался третий сезон «И просто так», в котором мне посчастливилось засветиться.

Роберт Де Ниро на съемках фильма Zero Day

И просто так…

Читателям Кинопоиска не надо рассказывать, что это продолжение легендарного сериала, которому больше четверти века. «Секс в большом городе» был комедией сексуальных положений в эпоху взлета феминистского капитализма. И еще это большое признание в любви лучшему городу на свете — Нью-Йорку. Сиквел, созданный в эпоху постковида, пост-BLM и пост-всё-на-свете, кажется, стремится понравиться каждому: и ностальгирующим по гламуру миллениалам, которые не могут до конца разобраться в гендерном нейтралитете, и зумерам, которые великодушно презирают всю эту эстетику власти и туфелек. Продолжение ругают за карикатурный вокизм и смену тональности, но всё же смотрят; это один из самых рейтинговых проектов на перезапущенной платформе Max.

«Я снялся в „Сексе в большом городе“» — слова, которые не должны были встретиться в одном предложении. Технически они и не встретились, потому что шоу все-таки называется по-другому. Однако наследие оригинала настолько значимо, что многие по инерции «И просто так» продолжают называть «Сексом в большом городе». Моя роль, если можно ее так назвать, настолько микроскопическая, что наверняка вы никогда не заметите, как я пройду за Кэрри Брэдшоу. Я всего лишь пешеход в ночном Сохо.

Съемки сериала «Секс в большом городе» (1998 – 2004)

Однако это Очень Важный Момент для двадцати-с-чем-то-летнего меня, который, еще будучи в Якутске, изучал Нью-Йорк через призму СБГ: в Вест-Виллидже находится квартира Кэрри, здесь же на Митпекинге купила лофт Саманта, а в мишленовском ресторане Eleven Madison Park был в очередной раз со скандалом брошен Мистер Биг. В конце нулевых и начале десятых, когда я стал редактором и ведущим передачи Trendy на российском MTV, меня вдохновлял образ жизни Кэрри и ее подружек — казалось, что Москва хочет стать похожей на Нью-Йорк.

И вот теперь я пытаюсь устроить жизнь заново здесь, существуя во вселенной «Секса в большом городе». Пусть в продолжении нет великой Саманты Джонс (Ким Кэтролл опровергла слухи о том, что появится в третьем сезоне), да и город сильно изменился, но я готов был сыграть даже роль тумбочки в любимом сериале и считаю возможность побыть статистом важнейшим личным достижением. К тому же у меня появился шанс доказать друзьям, что я и Бобби Ли (комик, корейского происхождения, сыгравший коллегу-подкастера Кэрри и Че Диаз) — все-таки разные люди, а то шутки про Ваню Васильева, который снимался в двух сезонах «И просто так», уже перестали быть смешными. Вот теперь снимался — в третьем!

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Call time

На самом деле, промелькнуть почти в любом сериале в Америке может каждый, у кого есть номер социального страхования и разрешение на работу. Это минимальный пакет, который быстро получает переехавший в страну иммигрант, потому что легализации можно ждать долго, а налоги платить нужно сразу.

Работа в массовке не требует никакой специальной подготовки, поэтому тут всегда много русскоговорящих иммигрантов из постсоветских стран, которые, правда, не всегда понимают, в каком проекте сейчас снимаются. Для абсолютного большинства статистов, которые не занимаются актерством профессионально, это всего лишь непыльный способ быстро заработать.

Сара Джессика Паркер
Николь Ари Паркер
Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер

Агентства, которые набирают массовку для телевизионных и кинопроектов, например Grant Wilfley Casting (работают с Max, Netflix и Apple) и Central Casting (NBC), ищут два типа актеров. Это, во-первых, union, то есть профсоюзные, которые состоят в Гильдии актеров и Американской федерации артистов телевидения и радио SAG-AFTRA, а это почти 99% всех актеров страны. И, во-вторых, non-union — те, кто не состоит в профсоюзе, то есть всех остальные. По правилам творческих организаций каждый проект обязан предоставлять рабочие места обоим типам актеров. За участие в сериалах массовке платят регламентированно: профсоюзным — 216 долларов за восемь часов съемок, не-членам союзов — 176 за 10 часов, притом что минимальная зарплата в штате — 16 долларов. Дополнительные часы оплачиваются по увеличенной ставке.

Предложений много, ротация большая, берут в массовку если не всех, то многих. Просто надо, чтобы ваш типаж подходил под нужные образы. Обычно объявление о вакансии выглядит так: «Для сцены в Сохо нужна массовка перед баром, модные пешеходы, посетители гламурного бара» или «Для сцены штурма нужны участники митинга». Есть еще одна роль — роль трупа, это тоже часто встречающееся объявление для таких проектов, как «Закон и порядок». После отклика соискателя на объявление все происходит стремительно. Во вторник я обратился по адресу, зазывавшему сниматься в «И просто так», приложив свои фотографии, а в среду пришло подтверждение с доступом к личному кабинету, где лежали все необходимые документы для подписи. В четверг я уже в казенной одежде с реквизитом начинал движение под крик «action!».

Ready for my close-up

Перед съемками статист получает детальное описание необходимого лука, который надо подобрать из собственной одежды. Впрочем, не страшно, если ничего подходящего нет. На любой площадке имеется огромная костюмерная на все размеры, в которой могут переодеть каждого актера массовых сцен — от обуви до шляпы и даже сережек. В нашем сериале, например, от массовки требовалось прийти в самом модном. Предписание гласило следующее: «Это шоу известно своими нарядами. Пожалуйста, наденьте то, в чем вы выглядите лучше всего, моднее всего, круче и прогрессивнее». На моде был специальный акцент в инструкции. Я так и сделал, напялив кофту с pussy bow — крупным бантом на груди, а на площадке всех неожиданно переодели в темную и даже черную одежду. Так я, как и все 50 человек, сменил свой кричаще модный наряд на поло в стиле «папа на даче», и всё для того, чтобы не затмевать Сару Джессику Паркер в голубом платье со стразами от Alex Perry.

Сара Джессика Паркер на съемках «И просто так»

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис

На площадке, как ни странно, часто бывает невыносимо скучно, потому что ждать приходится часами. Сначала репетиции — обычно помощник режиссера в очень общих словах рассказывает, что будет происходить в сцене, которую, соответственно, надо прогнать. И только потом сами съемки. На них имеет смысл взять с собой книгу или знакомиться с новыми людьми — встречаются удивительные персонажи. Среди них профессиональные актеры третьего, четвертого и далее планов, которые долгие годы снимаются только в массовках, в основном для души, коллекционируют этот опыт и охотно с ним делятся: «В прошлый раз я была в сцене с Мэрил Стрип, она всегда со всеми здоровается», «На том продакшене подавали креветки», «Это я перекрасила волосы для нового сериала Hulu».

Самый тонкий момент во всех больших съемках — подписанный NDA. Студии боятся утечек, ведь мы живем в эпоху социальных сетей, поэтому на площадку нельзя заходить со своими телефонами, у продакшена есть свои фотографы, которые сразу отправляют материалы со съемок во все новостные ресурсы. Разумеется, актеры массовых сцен не получают сценарий, доступа к секретным файлам нет, и я не понимаю, в какой сцене я снялся (и не могу вам ее описать). Запрещено фотографировать актеров, нельзя с ними разговаривать, нельзя ничего публиковать в своих соцсетях. Запреты вроде бы очевидные, и за нарушения будут денежные штрафы (хотя соглашения сильно пугают, вплоть до уголовки, я не знаю, что надо сделать, чтобы попасть за разглашение в тюрьму). Но, например, стандартная сумма гонорара находится в общественном доступе, ее сразу указывают в объявлении.

Джон Корбетт и Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер и Сарита Чоудри
Синтия Никсон

Есть другой опасный нюанс: будучи на заднем фоне, актер массовки до конца не понимает, окажется ли он в финальной версии сериала или нет. Вообще, поймала ли его камера, правильный ли был ракурс? Так или иначе, в титрах актеров массовки не указывают. В случае со мной, кажется, все ок: я настолько близко, насколько это возможно, прошел за Кэрри, так что та спина за ней в вечернем Сохо точно моя.

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Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, MEGA / GC Images / Getty Images, Alecsey Boldeskul / NY Photo Press / Legion-Media, Larry Le Vine / Legion-Media, HBO / Album / / Legion-Media, Gotham / GC Images / Getty Images, James Devaney / GC Images / Getty Images, Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, MEGA / GC Images / Legion-Media, James Devaney / GC Images / Getty Images

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Режиссер:Евгений Стычкин
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