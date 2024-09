Как я снялся в сериале «И просто так»: Иван Васильев — об опыте работы в массовке в Нью-Йорке

В Нью-Йорке также создается уйма телепроектов. Перечислим их ради неймдроппинга: утренние ток-шоу (Good Morning America, Live with Kelly and Mark, Sherry Show), дневные (Today with Hoda & Jenna, The Drew Barrymore Show, The Kelly Clarkson Show), вечерние ток-шоу (Last Week Tonight with John Oliver, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show with Steve Colbert). И, конечно, самый главный юмористический проект страны — Saturday Night Live, откуда вышли все знаменитые комики США. Попасть на большинство съемок легко: нужно оставить заявку на сайте программы на любой свободный слот. Но для SNL нужна такая же удача, как с грин-картой, поскольку билеты разыгрываются в лотерею сразу на весь сезон (это октябрь-май).