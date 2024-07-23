Как я снялся в сериале «И просто так»: Иван Васильев — об опыте работы в массовке в Нью-Йорке

Перед съемками статист получает детальное описание необходимого лука, который надо подобрать из собственной одежды. Впрочем, не страшно, если ничего подходящего нет. На любой площадке имеется огромная костюмерная на все размеры, в которой могут переодеть каждого актера массовых сцен — от обуви до шляпы и даже сережек. В нашем сериале, например, от массовки требовалось прийти в самом модном. Предписание гласило следующее: «Это шоу известно своими нарядами. Пожалуйста, наденьте то, в чем вы выглядите лучше всего, моднее всего, круче и прогрессивнее». На моде был специальный акцент в инструкции. Я так и сделал, напялив кофту с pussy bow — крупным бантом на груди, а на площадке всех неожиданно переодели в темную и даже черную одежду. Так я, как и все 50 человек, сменил свой кричаще модный наряд на поло в стиле «папа на даче», и всё для того, чтобы не затмевать Сару Джессику Паркер в голубом платье со стразами от Alex Perry.