Как я снялся в сериале «И просто так»: Иван Васильев — об опыте работы в массовке в Нью-Йорке

Российские города летом распирало от съемок новых проектов, но здесь, в отличие от Нью-Йорка, нет шансов встретить Тимоти Шаламе или Николь Кидман (хотя Гаспара Ноэ, как оказалось, можно). По просьбе Кинопоиска Иван Васильев, переехавший в США из Москвы, рассказывает, как он, став статистом на съемках, прошелся за Сарой Джессикой Паркер.
Иван Васильев
Экс-ведущий «MTV Россия» и гастрокритик, живет в Нью-Йорке
Спустя год после забастовок актеров и сценаристов, накрывших еще не пришедшую в себя после ковида индустрию, кинопроизводство Нью-Йорка наконец-то вернулось к предыдущим мощностям и даже перегнало их, превратив город в одну большую съемочную площадку. В январе 2024 года мэрия выдала 389 разрешений 88 разным проектам, в том числе такому теледолгожителю, как «Закон и порядок» (23 сезона). Для сравнения: в сезоне 2019 года в Нью-Йорке времен мэра Билла де Блазио снималось 80 проектов, что дало 184 000 рабочих мест. Нынешний мэр Эрик Адамс не хочет отставать.
Camera! Action!
Весной и летом продакшены развернулись на полную, а тиктокеры только и успевали ловить кумиров. Например, «Никому не известный», байопик Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли, в основном снимался в Нью-Джерси, но для важной сцены у легендарного отеля «Челси» ночью закрыли несколько уличных блоков в одноименном манхэттенском районе. Вездесущая Николь Кидман крутила любовь с модным Харрисом Дикинсоном в эротическом триллере «Плохая девочка» в том же квартале, где живет моя подруга, и она их видела. А Мэгги Джилленхол снимает свой вариант истории про Франкенштейна под кодовым названием Shotgun Wedding со звездным составом (Пенелопа Крус, Кристиан Бэйл, Питер Сарсгаард). Жители Верхнего Вест-Сайда делились на Reddit, как здорово было наблюдать за стрельбой и ретроавтомобилями из окон. Плотность съемок очень высокая, иногда работа над двумя большими проектами идет буквально на соседних улицах. Так, на Гринвич-стрит снимали «Пингвина» с неузнаваемым Колином Фарреллом, а на Хадсон-стрит — Kinda Pregnant с комикессой Эми Шумер.
Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг на съемках фильма «Никому неизвестный»
Харрис Дикинсон и Николь Кидман на съемках фильма «Плохая девочка»
Колин Фаррелл на съемках сериала «Пингвин»
В Нью-Йорке также создается уйма телепроектов. Перечислим их ради неймдроппинга: утренние ток-шоу (Good Morning America, Live with Kelly and Mark, Sherry Show), дневные (Today with Hoda & Jenna, The Drew Barrymore Show, The Kelly Clarkson Show), вечерние ток-шоу (Last Week Tonight with John Oliver, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show with Steve Colbert). И, конечно, самый главный юмористический проект страны — Saturday Night Live, откуда вышли все знаменитые комики США. Попасть на большинство съемок легко: нужно оставить заявку на сайте программы на любой свободный слот. Но для SNL нужна такая же удача, как с грин-картой, поскольку билеты разыгрываются в лотерею сразу на весь сезон (это октябрь-май).
Ну и конечно, Нью-Йорк распирает от съемок новых сериалов. Летом в городе работали над третьим сезоном исторического «Позолоченного века» про противостояние старых и новых денег c Кристин Барански и Синтией Никсон, над продолжением комедийного детектива «Покерфейс» с Наташей Лионн, политическим триллером Zero Day с Робертом Де Ниро, который в перерыве от дневной работы на своим кинофестивалем Tribeca тут играл роль президента США. Также снимался третий сезон «И просто так», в котором мне посчастливилось засветиться.
И просто так…
Читателям Кинопоиска не надо рассказывать, что это продолжение легендарного сериала, которому больше четверти века. «Секс в большом городе» был комедией сексуальных положений в эпоху взлета феминистского капитализма. И еще это большое признание в любви лучшему городу на свете — Нью-Йорку. Сиквел, созданный в эпоху постковида, пост-BLM и пост-всё-на-свете, кажется, стремится понравиться каждому: и ностальгирующим по гламуру миллениалам, которые не могут до конца разобраться в гендерном нейтралитете, и зумерам, которые великодушно презирают всю эту эстетику власти и туфелек. Продолжение ругают за карикатурный вокизм и смену тональности, но всё же смотрят; это один из самых рейтинговых проектов на перезапущенной платформе Max.
«Я снялся в „Сексе в большом городе“» — слова, которые не должны были встретиться в одном предложении. Технически они и не встретились, потому что шоу все-таки называется по-другому. Однако наследие оригинала настолько значимо, что многие по инерции «И просто так» продолжают называть «Сексом в большом городе». Моя роль, если можно ее так назвать, настолько микроскопическая, что наверняка вы никогда не заметите, как я пройду за Кэрри Брэдшоу. Я всего лишь пешеход в ночном Сохо.
Съемки сериала «Секс в большом городе» (1998 – 2004)
Однако это Очень Важный Момент для двадцати-с-чем-то-летнего меня, который, еще будучи в Якутске, изучал Нью-Йорк через призму СБГ: в Вест-Виллидже находится квартира Кэрри, здесь же на Митпекинге купила лофт Саманта, а в мишленовском ресторане Eleven Madison Park был в очередной раз со скандалом брошен Мистер Биг. В конце нулевых и начале десятых, когда я стал редактором и ведущим передачи Trendy на российском MTV, меня вдохновлял образ жизни Кэрри и ее подружек — казалось, что Москва хочет стать похожей на Нью-Йорк.
И вот теперь я пытаюсь устроить жизнь заново здесь, существуя во вселенной «Секса в большом городе». Пусть в продолжении нет великой Саманты Джонс (Ким Кэтролл опровергла слухи о том, что появится в третьем сезоне), да и город сильно изменился, но я готов был сыграть даже роль тумбочки в любимом сериале и считаю возможность побыть статистом важнейшим личным достижением. К тому же у меня появился шанс доказать друзьям, что я и Бобби Ли (комик, корейского происхождения, сыгравший коллегу-подкастера Кэрри и Че Диаз) — все-таки разные люди, а то шутки про Ваню Васильева, который снимался в двух сезонах «И просто так», уже перестали быть смешными. Вот теперь снимался — в третьем!
Call time
На самом деле, промелькнуть почти в любом сериале в Америке может каждый, у кого есть номер социального страхования и разрешение на работу. Это минимальный пакет, который быстро получает переехавший в страну иммигрант, потому что легализации можно ждать долго, а налоги платить нужно сразу.
Работа в массовке не требует никакой специальной подготовки, поэтому тут всегда много русскоговорящих иммигрантов из постсоветских стран, которые, правда, не всегда понимают, в каком проекте сейчас снимаются. Для абсолютного большинства статистов, которые не занимаются актерством профессионально, это всего лишь непыльный способ быстро заработать.
Агентства, которые набирают массовку для телевизионных и кинопроектов, например Grant Wilfley Casting (работают с Max, Netflix и Apple) и Central Casting (NBC), ищут два типа актеров. Это, во-первых, union, то есть профсоюзные, которые состоят в Гильдии актеров и Американской федерации артистов телевидения и радио SAG-AFTRA, а это почти 99% всех актеров страны. И, во-вторых, non-union — те, кто не состоит в профсоюзе, то есть всех остальные. По правилам творческих организаций каждый проект обязан предоставлять рабочие места обоим типам актеров. За участие в сериалах массовке платят регламентированно: профсоюзным — 216 долларов за восемь часов съемок, не-членам союзов — 176 за 10 часов, притом что минимальная зарплата в штате — 16 долларов. Дополнительные часы оплачиваются по увеличенной ставке.
Предложений много, ротация большая, берут в массовку если не всех, то многих. Просто надо, чтобы ваш типаж подходил под нужные образы. Обычно объявление о вакансии выглядит так: «Для сцены в Сохо нужна массовка перед баром, модные пешеходы, посетители гламурного бара» или «Для сцены штурма нужны участники митинга». Есть еще одна роль — роль трупа, это тоже часто встречающееся объявление для таких проектов, как «Закон и порядок». После отклика соискателя на объявление все происходит стремительно. Во вторник я обратился по адресу, зазывавшему сниматься в «И просто так», приложив свои фотографии, а в среду пришло подтверждение с доступом к личному кабинету, где лежали все необходимые документы для подписи. В четверг я уже в казенной одежде с реквизитом начинал движение под крик «action!».
Ready for my close-up
Перед съемками статист получает детальное описание необходимого лука, который надо подобрать из собственной одежды. Впрочем, не страшно, если ничего подходящего нет. На любой площадке имеется огромная костюмерная на все размеры, в которой могут переодеть каждого актера массовых сцен — от обуви до шляпы и даже сережек. В нашем сериале, например, от массовки требовалось прийти в самом модном. Предписание гласило следующее: «Это шоу известно своими нарядами. Пожалуйста, наденьте то, в чем вы выглядите лучше всего, моднее всего, круче и прогрессивнее». На моде был специальный акцент в инструкции. Я так и сделал, напялив кофту с pussy bow — крупным бантом на груди, а на площадке всех неожиданно переодели в темную и даже черную одежду. Так я, как и все 50 человек, сменил свой кричаще модный наряд на поло в стиле «папа на даче», и всё для того, чтобы не затмевать Сару Джессику Паркер в голубом платье со стразами от Alex Perry.
Сара Джессика Паркер на съемках «И просто так»
На площадке, как ни странно, часто бывает невыносимо скучно, потому что ждать приходится часами. Сначала репетиции — обычно помощник режиссера в очень общих словах рассказывает, что будет происходить в сцене, которую, соответственно, надо прогнать. И только потом сами съемки. На них имеет смысл взять с собой книгу или знакомиться с новыми людьми — встречаются удивительные персонажи. Среди них профессиональные актеры третьего, четвертого и далее планов, которые долгие годы снимаются только в массовках, в основном для души, коллекционируют этот опыт и охотно с ним делятся: «В прошлый раз я была в сцене с Мэрил Стрип, она всегда со всеми здоровается», «На том продакшене подавали креветки», «Это я перекрасила волосы для нового сериала Hulu».
Самый тонкий момент во всех больших съемках — подписанный NDA. Студии боятся утечек, ведь мы живем в эпоху социальных сетей, поэтому на площадку нельзя заходить со своими телефонами, у продакшена есть свои фотографы, которые сразу отправляют материалы со съемок во все новостные ресурсы. Разумеется, актеры массовых сцен не получают сценарий, доступа к секретным файлам нет, и я не понимаю, в какой сцене я снялся (и не могу вам ее описать). Запрещено фотографировать актеров, нельзя с ними разговаривать, нельзя ничего публиковать в своих соцсетях. Запреты вроде бы очевидные, и за нарушения будут денежные штрафы (хотя соглашения сильно пугают, вплоть до уголовки, я не знаю, что надо сделать, чтобы попасть за разглашение в тюрьму). Но, например, стандартная сумма гонорара находится в общественном доступе, ее сразу указывают в объявлении.
Есть другой опасный нюанс: будучи на заднем фоне, актер массовки до конца не понимает, окажется ли он в финальной версии сериала или нет. Вообще, поймала ли его камера, правильный ли был ракурс? Так или иначе, в титрах актеров массовки не указывают. В случае со мной, кажется, все ок: я настолько близко, насколько это возможно, прошел за Кэрри, так что та спина за ней в вечернем Сохо точно моя.
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Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, MEGA / GC Images / Getty Images, Alecsey Boldeskul / NY Photo Press / Legion-Media, Larry Le Vine / Legion-Media, HBO / Album / / Legion-Media, Gotham / GC Images / Getty Images, James Devaney / GC Images / Getty Images, Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, MEGA / GC Images / Legion-Media, James Devaney / GC Images / Getty Images