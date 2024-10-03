Десять и один способ обогащения, которые мы узнали из фильмов и сериалов

В «Удаче» интеллектуал Содерберг переосмыслил жанр heist-movie (фильмы про ограбления), сняв народную версию «Друзей Оушена» (картину хвалили в том числе и за точную репрезентацию быта трамповского электората). Именно к этой социальной прослойке принадлежат главные герои, братья-работяги Логан, которых преследует семейное проклятие — тотальная невезуха. Когда старшего Джимми (Ченнинг Татум) увольняют со стройки из-за хромоты, он решает ограбить гоночный трек во время решающего заезда NASCAR, где деньги за билеты поступают по пневмопочте в сейф в подземном коллекторе. Логаны вытаскивают из тюрьмы медвежатника Джо Бабаха (Дэниэл Крэйг) и находят способ хакнуть платежные терминалы на стадионе, и наличка течет в сейф рекой. Но сработает ли и в этот раз семейное проклятие?

Кстати, в американском шоубизе, чтобы стать высокооплачиваемой звездой, недостаточно семейных связей — нужны еще выучка с харизмой. В касте «Удачи Логана» владение актерской профессией демонстрируют целых два наследника звездных династий — внучка Элвиса, красотка Райли Кио в роли сестры Логанов, и Джек Куэйд (сын суперпары 1980-х — Мег Райан и Денниса Куэйда) в роли придурковатого брата медвежатника.