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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие разбирают сериал Okko «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли и объясняют, почему история на выходе оказывается универсальной, как сказка. О том, зачем в сериале столько закадрового голоса и чем сюжет связан с реальностью, рассказывает режиссер «Юга» Иван Соснин.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Многое в сериале отсылает нас к сказке: типажи героев, структура, даже визуальные образы. Действительно ли эта сказочная форма была выбрана намеренно для истории Юга или же просто само так получилось?
Иван Соснин
Режиссер сериала «Юг»
Жанр, который я снимаю, я называю бытовыми сказками; это что-то понятное, но при этом чуть утрированное и сказочное. Мне нравится делать такое кино, потому что я хочу делиться со зрителем чем-то красивым, на мой взгляд. Эта сказочность со мной еще с первых короткометражек. И при этом яркое повествование тут связано еще и с восприятием героя: он у нас не взрослый поживший мужчина 40 лет, который знает эту жизнь, а наивный молодой парень, который как раз впервые вышел в этот свет.
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Как вы относитесь к закадровому голосу в фильмах и сериалах?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов