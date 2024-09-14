«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.



В новом выпуске ведущие разбирают сериал Okko «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли и объясняют, почему история на выходе оказывается универсальной, как сказка. О том, зачем в сериале столько закадрового голоса и чем сюжет связан с реальностью, рассказывает режиссер «Юга» Иван Соснин.



