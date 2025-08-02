«Орудия» — якобы хоррор-версия «Магнолии». Ну, допустим

В зарубежный прокат вышли «Орудия», самый ожидаемый хоррор сезона — новая работа автора «Варвара». История о бесследно пропавшем школьном классе уже не такая дикая, но тоже держит в напряжении и скрывает пару жутких сюрпризов.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В небольшом американском городке однажды ночью пропадают 17 детей 8–9 лет. Они одновременно вылезают из кроватей и убегают куда-то в темноту, одинаково раскинув руки, как свидетельствуют записи с камер наблюдения. Что с ними произошло дальше — загадка. Все пропавшие учились в одном классе; единственный, кто никуда не убежал, — тихий мальчик по имени Алекс, утверждающий, будто ничего о судьбе одноклассников не знает. Спустя месяц бесплодных поисков многие в городе убеждены: к исчезновению имеет отношение молодая классная руководительница Джастин (Джулия Гарнер), хотя этому нет решительно никаких доказательств.

Три года назад комик Зак Креггер произвел изрядный фурор фильмом «Варвар» — нелепым, но энергичным хоррором, хитроумно играющим со зрительскими ожиданиями. Сценарий «Орудий» спровоцировал войну студий (победили хоррор-ветераны New Line Cinema), и картина выходит на экраны при большом ажиотаже после умелой рекламной кампании. Можно сказать, «Собиратель душ» этого года. Где-то манера Креггера действительно напоминает Осгуда Перкинса, где-то — Джордана Пила (который очень хотел продюсировать фильм). В любом случае, это еще одно свидетельство того, что успешная жизнь в жанре возможна за пределами и условно интеллектуальной A24, и развлекательно-коммерческой Blumhouse. «Орудия» находятся как раз где-то посередине — фильм, который в чем-то умнее, чем может показаться, а в чем-то, несомненно, глупее.

Сам Креггер заранее вбросил сравнение с «Магнолией» Пола Томаса Андерсона — заявление настолько наглое, что им невозможно не восхититься. Не будем вдаваться в его детальное изучение (нет, серьезно?), но некоторые поверхностные и технические сходства заметны. В обоих фильмах есть, например, усатый полицейский и тяжелая болезнь у одного из героев. Креггеру тоже нравятся длинные проезды камеры. Главное, конечно, что «Орудия» тоже собраны из нескольких параллельных историй. Мы ходим то за одним персонажем, то за другим и, соответственно, видим происходящее разными глазами.

Главной героиней с некоторой натяжкой можно назвать Джастин. Склонность учительницы младших классов заливать все проблемы водкой может кого-то смутить, но, во-первых, ее можно понять (ученики пропали, раздаются звонки с угрозами, на машине доброжелатель огромными красными буквами написал «ведьма»), а во-вторых, Джулия Гарнер в очередной раз очень выразительно сочетает хрупкость и силу, готовность и к манипуляции, и к эмпатии.

Джулия Гарнер

Джош Бролин (подменивший Педро Паскаля, которого тоже нетрудно представить в этой роли) играет решительно настроенного отца одного из пропавших мальчиков. Олден Эренрайк — упомянутого усатого патрульного, зятя начальника полиции; он хочет как лучше, но не всегда, а точнее, ни разу, в этом не преуспевает. Кроме того, есть харизматичный директор школы (Бенедикт Вонг), молодой бездомный воришка (Остин Абрамс) и еще пара важных героев.

Складывается ли это многоголосье в хоррор-эпос, как хотелось бы Креггеру? Определенно нет. Если «Магнолия» (к которой могут быть и у многих были свои претензии) постепенно достигала эпического, почти космического эффекта за счет остроты эмоций и громадности вопросов, «Орудия» метят сравнительно недалеко и чем дальше, тем больше съеживаются. Ни слова о направлении сюжета (если знать, где искать, все ключевые слова уже сказаны), но задним числом он выглядит еще более шатко, чем в реальном времени.

Как и в «Варваре», режиссер не спешит раскрывать карты и долго поддерживает напряжение фактором неизвестности. Может быть, слишком долго — в середине двухчасовой фильм все-таки начинает провисать, а в последнем акте, когда все уже понятно, и вовсе топчется на месте, прежде чем взорваться финальным фейерверком. Но отдадим Креггеру должное: на этот раз он меньше полагается на ловкость рук. И пазл-структура «Орудий» не только формальный аттракцион. Это возможность для персонажей, которые в основном написаны как клише, чуточку выглянуть за пределы своих функций, сыграть какое-никакое собственное соло.

Кэри Кристофер

Да и как аттракцион это сделано довольно здорово. На отдельных отрезках страшно, на отдельных — смешно, пару раз тошнотворно. Есть ощущение, что автор читал не только Variety, но и «Морфологию волшебной сказки». Худшее, что можно сделать сейчас с «Орудиями», — заанализировать их на пустом месте до смерти, а Креггера объявить спасителем жанра, как в свое время Шьямалана. Лучшее — посмотреть этот фильм с вниманием, которого он заслуживает (у кого будет такая возможность, непременно в кинотеатре), получить удовольствие и поскорее забыть. Что касается режиссера, то он сейчас будет снимать ребут «Обители зла» и либо сгинет на этих галерах, либо, пройдя испытание франшизой, вернется. Не исключено, настоящим реформатором.