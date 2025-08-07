«Свободные люди»: американская альт-райт-трагедия

В российский прокат выходит драматический триллер «Свободные люди». Фильм по мотивам реальных событий: в американской глубинке герой Ника Оффермана, представитель движения «суверенных граждан», пытается жить и растить сына поперек государства. Государство олицетворяет начальник полиции, которого играет Деннис Куэйд.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

2010 год, штат Арканзас. Безработный кровельщик, вдовец Джерри Кейн (Ник Офферман) в одиночку воспитывает сына-тинейджера по имени Джо (Джейкоб Тремблей). Джо не ходит в школу, потому что Джерри не верит в государственное образование и вообще ни во что государственное. Он зарабатывает на жизнь тем, что ездит (без прав) по маленьким городкам и за донаты ведет для отчаявшихся людей семинары о том, что банки и суды — зло, налоги — фикция, а единственная подлинная власть в стране — это они, «суверенные граждане». Его собственный дом, очень скромный, как раз собирается отобрать банк.

Фильм начинается со звонка в 911 о двух полицейских, застреленных на шоссе, так что мы примерно представляем, чем все закончится; детали, впрочем, способны удивить. Полнометражный дебют Кристиана Суигала основан на реальной, достаточно нашумевшей истории Джерри и Джо Кейнов. Но это фильм не о том, кто и кого убил. Его центральный вопрос — как так вышло (а также риторический — доколе)?

Про Ника Оффермана давно понятно, что он, помимо всего прочего, большой драматический актер. И то, что Джерри Кейн напоминает Рона Суонсона из «Парков и зон отдыха», самого знаменитого персонажа Оффермана, лишь подчеркивает его внушительный исполнительский диапазон. В каком-то смысле взятый из реальной жизни Джерри — фигура даже более карикатурная, чем пародийный Рон. Но в нем (и вообще в этой картине) нет решительно ничего смешного: Кейн — трагический продукт собственных заблуждений, чужого равнодушия и, как выяснится ближе к концу, общей жестокости мироздания.

Ник Офферман

Суигал дает герою высказаться: одетый, как странствующий проповедник, в дешевый белый костюм, Джерри путешествует по провинциальным ветеранским ассоциациям и ветхим залам для игры в бинго. Его слушают немолодые люди, так или иначе обманутые системой или как минимум чувствующие себя обманутыми. Прежде всего в финансовом смысле, но, конечно, не только. Идеология «суверенных граждан» — белиберда, собранная из ультраправых и ультралевых лозунгов, густо замешанная на расизме, конспирологии и безусловной вере во Вторую поправку. Однако в самой глубине этой цветущей ахинеи спрятано что-то подлинное и даже, страшно сказать, рациональное — нежелание молча примириться со спущенной откуда-то сверху несправедливостью. Никоим образом не солидаризируясь с героями, автор не спешит их осуждать — что толку осуждать человека, на полной скорости несущегося (без прав) в бетонную стену?

В 18-летнем Тремблее уже совсем не узнать мальчика из «Комнаты». Суигал решил построить фильм как историю взросления: хотя Джо мало говорит, его выразительной мимики вполне хватает. Сообразительный, но фактически отрезанный от сверстников и вообще от людей, он растет копией отца: та же военная стрижка, та же каша в голове. Когда Джерри решает, что сын достаточно вырос, чтобы сопровождать его на лекциях, тот еще и получает такой же белый костюм. Джо заглядывается на соседку и собирается все-таки сдать экзамены в школу, но пока получает уроки в тире: «Старайся целиться в голову, они носят бронежилеты».

Джейкоб Тремблей

Что за они, догадаться несложно. На втором плане мы следим за еще одной парой, уже, очевидно, выдуманной Суигалом для наглядности. Это шеф полиции (его замечательно играет Деннис Куэйд) с сыном, заканчивающим полицейскую академию. Суровая убежденность отца в своей правоте и послушное, даже вопреки собственным желаниям, поведение сына звонко рифмуются с происходящим в семье Кейн.

Шеф полиции женат, а у Джерри есть подруга-поклонница (Марта Плимптон), но это фильм про мужчин, про отцов и детей, про самоубийственное мужское упрямство, вырастающее в метафору целого общества.

Эпоха Трампа формально остается здесь за скобками, в первую очередь просто временными, но, конечно, Суигала интересует сегодняшний (и завтрашний) день, а не события пятнадцатилетней давности. «Люди» — лыко в ту же строку, что и «Падение империи», где у Оффермана тоже была запоминающаяся роль; портрет страны растерянной, раздраженной и вооруженной до зубов. Как сценарист Суигал излишне склонен к мелодраматическим ходам, но он демонстрирует режиссерскую уверенность, удивительную для дебютанта, взгляд строгий и внимательный. Каждую неделю выходят фильмы, в которых сложные истории сводятся к простому ответу. Здесь автор берет простую историю и умудряется оставить нас с ворохом вопросов.