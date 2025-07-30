20 крутых актеров второго плана, которых вы видели, но не знаете по имени

Все мы знаем таких исполнителей: когда они появляются в кино или сериале, мозг начинает гадать «Откуда я его знаю?», а пальцы щелкать в телефоне по Кинопоиску или IMDb. Такова судьба характерного актера. Иногда артисты второго плана превращались в полноценных звезд, как Пол Джаматти или Филип Сеймур Хоффман, но большинство характерных актеров оказались в ловушке собственного таланта. Они настолько хорошо проявили себя на втором плане, что продюсеры просто не хотят отпускать их с этой позиции. К счастью для зрителей, эти исполнители способны выдавать настоящие перформансы, даже оставаясь в тени более известных коллег, кому достается вся слава.