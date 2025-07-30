20 крутых актеров второго плана, которых вы видели, но не знаете по имени

Согласно недавнему исследованию, в США живут чуть больше 54 тысяч артистов. Из них только 7% постоянно работают в креативной индустрии, а число актеров и актрис, чьи имена знакомы широкой публике, исчисляются жалкими сотнями. Голливуд — жестокое место, где на каждого Брэда Питта приходится по тысяче несостоявшихся звезд. Мы вспомнили 20 разноплановых артистов, которых вы вряд ли знаете по именам, но точно видели в своем любимом фильме или сериале.
Все мы знаем таких исполнителей: когда они появляются в кино или сериале, мозг начинает гадать «Откуда я его знаю?», а пальцы щелкать в телефоне по Кинопоиску или IMDb. Такова судьба характерного актера. Иногда артисты второго плана превращались в полноценных звезд, как Пол Джаматти или Филип Сеймур Хоффман, но большинство характерных актеров оказались в ловушке собственного таланта. Они настолько хорошо проявили себя на втором плане, что продюсеры просто не хотят отпускать их с этой позиции. К счастью для зрителей, эти исполнители способны выдавать настоящие перформансы, даже оставаясь в тени более известных коллег, кому достается вся слава.
Из всей труппы шоураннера Райана Мёрфи Дэнис О’Хэр всегда был самым пластичным. В одной только «Американской истории ужасов» О’Хэр сыграл восемь разных персонажей: обгоревшего владельца дома с призраками, самодовольного мошенника, дворецкого с отрезанным языком, мерзкого актера и своего самого известного героя — бармена из легендарного пятого сезона.
А ведь О’Хэр активно сотрудничает и с другими голливудскими авторами. Он снимался в «Подмене» Клинта Иствуда, «Харви Милке» Гаса Ван Сента, «Майкле Клейтоне» Тони Гилроя. О’Хэр бесконечно экспериментирует с амплуа, стараясь удивлять зрителей каждой новой ролью. Какой еще актер согласился бы на съемки в треш-хорроре «Пирамида» спустя всего год после заметного перформанса в оскароносном «Далласском клубе покупателей»?
Когда долгожданный сиквел «Дюны» Дени Вильнёва наконец оказался в кинотеатрах, некоторые фанаты космической саги сильно расстроились, что из второй части пропал пожилой ментат Суфир Хават. Персонаж Стивена Маккинли Хендерсона играл в первой «Дюне» совсем небольшую роль, но образ старого убийцы прочно въелся в память зрителей.
Играй мало, но играй хорошо — девиз Хендерсона. Ветеран американской театральной сцены начал активно сниматься только в начале 2000-х, а к настоящей славе пришел в 2016 году — всё благодаря небольшой роли в «Манчестере у моря». После съемок у Кеннета Лонергана он стал завсегдатаем престижных авторских проектов. Артист играл в «Леди Бёрд», «Падении империи», «Всех страхах Бо» и сериале «Программисты».
Сага о Гарри Поттере подарила Голливуду целую россыпь звезд — Дэниэла Рэдклиффа, Эмму Уотсон, Тома Фелтона… и Гарри Меллинга. Да, один из самых интересных характерных актеров современности начал карьеру еще ребенком. Правда, молодому дарованию повезло заметно меньше, чем Рэдклиффу с Уотсон. Меллингу досталась роль Дадли Дурсля, противного сводного брата Гарри.
Неприятный образ заставил Меллинга сбросить вес и откреститься от славы актера поттерианы. После небольшой роли в «Затерянном городе Z» об актере заговорили уже всерьез. Характерные образы в мини-сериале «Ход королевы», неонуаре «Дьявол всегда здесь» и коэновской «Трагедии Макбета» помогли Меллингу проложить дорожку к главным ролям. В фильме «Всевидящее око» актер сыграл молодого Эдгара Аллана По. А прямо сейчас Меллинг снимается у Кантемира Балагова в драме «Варенье из бабочек».
Фильмы с Шеем Уигэмом собрали в мировом прокате почти 5 млрд долларов. Конечно, характерный актер никогда не играл главные роли, но голливудские режиссеры привыкли полагаться на его приземленных персонажей. Только за последние шесть лет Уигэм успел сняться в «Джокере», девятом «Форсаже», «Сером человеке», финальной дилогии «Миссия: невыполнима» и F1. Неплохой результат для актера, чье имя запомнили немногие.
Уигэм не просто деталька в машине по производству голливудских блокбастеров, а актер с удивительным нюхом на коллаборации с великими режиссерами. Он снялся в «Заговорщице» Роберта Редфорда, «Плохом лейтенанте» Вернера Херцога, «Волке с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе и «Рыцаре кубков» Терренса Малика. А прямо сейчас актер готовится к премьере исторического сериала «Смерть от молнии», в котором также играют Майкл Шеннон и Мэттью Макфэдиен.
Суровый британец Джефф Белл ворвался в кино с фильмом «Хулиганы», в котором сыграл главаря банды футбольных фанатов Томми Хэтчера. Драматичный перформанс принес Беллу признание критиков, а вот интерес продюсеров пришлось зарабатывать ровно 20 лет. Роль Томми оказалась настолько жуткой, что Беллу начали предлагать исключительно эпизодические роли мелких злодеев. Артист снимался на третьем плане в «Соломоне Кейне», «Рок-н-ролльщике» и Kingsman.
В 2025 году Белл вернулся. И вернулся с размахом — сыграл кокни-гангстера Ричи Стивенсона в хитовом сериале «Гангстерленд». В прочтении Белла главный антагонист первого сезона получился даже фактурнее персонажей Тома Харди и Хелен Миррен. Неудивительно, что коллега по съемочной площадке Пирс Броснан прихватил актера в свой новый проект — детективный капустник «Клуб убийств по четвергам».
Его карьера началась с Вуди Аллена. Режиссер взял малоизвестного 35-летнего актера на роль Эрнеста Хемингуэя в лирической комедии «Полночь в Париже». Столл появился всего в паре сцен, но продюсеры моментально приметили талант лысого ньюйоркца. Спустя два года импозантный артист получил одну из основных ролей в первом сезоне «Карточного домика» с Кевином Спейси. Образ проблемного конгрессмена Питера Руссо принес Столлу номинацию на «Золотой глобус» и пропуск в другие фильмы и сериалы.
За последнее десятилетие он превратился в одного из хедлайнеров американского ТВ: отметился главной ролью в хоррор-сериале «Штамм» и яркими перформансами второго плана в «Миллиардах», «Сестре Рэтчед» и «Двойке». Карьера в кино также пошла в гору: Столл сыграл Желтого Шершня и М.О.Д.О.К. в первой и третьей частях «Человека-муравья», астронавта Базза Олдрина в «Человеке на Луне» и молодого Джуниора Сопрано в «Множественных святых Ньюарка».
Он стал известным артистом, вопреки генетике. Рост актера — два метра и один сантиметр. Голливудские продюсеры всегда смотрели на «великанов» снизу вверх: камера не любит высоких людей, а подобрать для них подходящих по росту партнеров практически невозможно. Неудивительно, что в своей прорывной роли Кромуэлл делил экранное время не с другими актерами, а с одной милой и очень маленькой свинкой. Роль второго плана в семейном фильме «Бэйб: Четвероногий малыш» спасла карьеру Кромуэлла. Образ доброго фермера Артура Хоггетта принес актеру номинацию на «Оскар».
Спустя пару лет после «Бэйба» Кромуэлл радикально изменил имидж. Грязный коп Дадли Смит из неонуара «Секреты Лос-Анджелеса» получился настолько отталкивающим, что Кромуэллу начали прочить славу главного злодея Голливуда. Но двухметровый артист снова всех удивил: в «Зеленой миле» он сыграл сердобольного начальника тюрьмы Хэла Мурса. Когда на большом экране Кромуэллу стало тесно, он успешно переехал на ТВ. Яркие роли в «Американской истории ужасов», «Молодом папе» и «Наследниках» превратили артиста в настоящего короля второго плана. 85-летний Кромуэлл активно снимается до сих пор.
Характерный актер вписал себя в историю кино всего одной сценой. В фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» Фишлер сыграл эпизодическую роль мужчины в закусочной Winkies, который встречает «ужасного человека» позади ресторана.
Нестандартная внешность предопределила карьеру Фишлера. После «Малхолланд Драйв» актер начал получать бесконечные предложения от телевизионных продюсеров, которые видели в нем идеального эпизодического злодея. Фишлер сыграл в десятках культовых сериалов: «Менталист», «Безумцы», «Остаться в живых», «Западное крыло», третий сезон «Твин Пикс» — список можно продолжать бесконечно. Миниатюрное появление в шедевре Линча обеспечило Фишлеру сотни запоминающихся ролей.
В 2010-х в Голливуде существовало негласное правило: если в сценарии фильма есть коренной американец, его обязан играть Гил Бирмингем. Характерный актер прославился ролью Билли Блэка в «Сумерках», но настоящую известность получил благодаря дружбе со сценаристом Тейлором Шериданом. Бирмингем снимался в неовестерне «Ветреная река», реднек-триллере «Любой ценой» и сериале «Йеллоустоун», в котором он появился в каждом из 53 эпизодов.
Сериальные продюсеры всегда любили Бирмингема. Он играл небольшие, но запоминающиеся роли в «Банши», «Карточном домике», «Под знаменем небес» и «Покерфейсе». Но с каждым годом Бирмингем появляется на экранах все реже. У 72-летнего актера есть только один готовящийся проект — полнометражный сиквел «Ветреной реки».
В 2017 году стендап-комик Зак Черри стал персонажем Marvel. Персонажем, прямо скажем, необычным. Он сыграл Клева — фаната Человека-паука, который подбадривал героя Тома Холланда в блокбастере «Человек-паук: Возвращение домой». Забавная сцена моментально разошлась по соцсетям. Кевин Файги оценил потенциал Черри и пригласил его повторить роль Клева в «Шан-Чи и легенде десяти колец».
А затем в жизни Черри появились Apple TV+ и сериал «Разделение», где актер сыграл одну из основных ролей. Образ ироничного Дилана Джорджа подарил Черри в заветную номинацию на «Эмми». Переживать о поиске ролей ему не придется еще пару лет: помимо третьего сезона «Разделения», комик появится в комедийных фильмах «Добытчик» с Уиллом Форте и «72 часа» с Кевином Хартом.
Криминальная комедия «Барри» заставила многих зрителей задаться вопросом: где Голливуд прятал Стивена Рута? В сериале HBO актер сыграл циничного Монро Фьюкса, горе-наставника героя Билла Хейдера. Внезапная популярность Рута подтвердила давнюю истину: характерных актеров легко узнать, но сложно запомнить. А ведь Рут активно работал в Голливуде еще с конца 1980-х, появившись почти в трех сотнях фильмов и сериалов.
Целое поколение американцев буквально выросло под голос актера: именно он озвучил депрессивного Билла Дотерива в анимационном ситкоме «Царь горы». А еще Рут играл в «Офисном пространстве», «Вышибалах» и «О, где же ты, брат?». Заслуженный успех «Барри» помог Руту прочно закрепиться в статусе значимого характерного актера: в этом году он заскочил в боевик Ильи Найшуллера «Главы государств», а в 2026-м, возможно, отправится покорять и мир видеоигр. По интернету бродят слухи, что Рут озвучит одного из персонажей GTA VI.
В начале 2000-х Дэвид Кокнер работал с ведущими комедийными актерами — снимался вместе с Уиллом Ферреллом («Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»), Стивом Кареллом («Офис», «Напряги извилины») и Ларри Дэвидом («Умерь свой энтузиазм»). Но популярность упорно избегала Кокнера. Режиссеры брали актера на роли неприятных персонажей, которые или издеваются над главными героями, или сами становятся жертвами злых шуток.
Образ взрослого хулигана плотно закрепился за Кокнером, превратив его в успешного, пусть и безвольного, заложника второго плана. Известности Кокнера поспособствовал другой великий характерный актер — Джон Кэрролл Линч. Артисты похожи друг на друга как родные братья, что отметили многие фанаты после выхода комедии «Пол: Секретный материальчик», где Линч и Кокнер впервые сыграли вместе.
Сериал «Во все тяжкие» — настоящая кузница талантов. Шоураннер Винс Гиллиган выудил из недр Голливуда не только Брайана Крэнстона, Аарона Пола и Джанкарло Эспозито, но и преступно недооцененного Дэвида Костабайла. В сериале актер исполнил роль химика Гейла Боттикера, чей неубиваемый оптимизм резко контрастировал с более серьезным подходом Уолтера Уайта.
После нескольких появлений в «Во все тяжкие» Костабайла позвали в «Форс-мажоры», а затем и в «Лучше звоните Солу». В 2016 году Костабайл получил роль в основном актерском составе драмы «Миллиарды». Хитрый финансист Майк Вагнер стал визитной карточкой проекта Showtime. В последние пару лет нарезки ироничных монологов героя Костабайла стали вируситься в формате вертикальных видео в соцсетях.
В 2018 году на кинофестивале «Сандэнс» показали пять фильмов: «Реинкарнация», «Тайрел», «Парень как Джэйк», «Нэнси» и «Американские животные». У этих картин была только одна общая черта: в них играла актриса Энн Дауд.
Королева американских инди-фильмов всегда работала на износ, удивительно органично переключаясь между разными актерскими регистрами: в «Рассказе служанки» Дауд изображала садистскую наставницу Лидию Клементс, а в «Оставленных» прятала злобу за отстраненным образом культистки Патти Левин. В последнее время Дауд слегка сбавила обороты. В 2025 году актриса появилась только в финальном сезоне «Рассказа служанки».
Ее появление на экране нередко сопровождается непроизвольной мыслью: «О, это же девушка Майкла Скотта!» Роль Холли Флакс из сериала «Офис» преследует Райан аж с 2008 года. Отделаться от репутации «той самой актрисы из ситкома» не помогли ни номинация на «Оскар» за «Прощай, детка, прощай» Бена Аффлека, ни пронзительный перформанс в «Красивом мальчике» с Тимоти Шаламе.
Но Райан некогда жаловаться. Только за последние два года актриса заглянула на второй план в сериал «Убийства в одном здании», неонуар «Шугар» с Колином Фарреллом, параноидальную драму «Все страхи Бо» Ари Астера и комедийный триллер «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом.
В 1994 году Мелани Лински крупно повезло: молодая актриса получила свою первую роль. И не просто роль, а главную. Да еще и в фильме самого Питера Джексона. Триллер «Небесные создания» должен был превратить Лински в звезду, но что-то пошло не так. Следующие двадцать лет экранная карьера актрисы постепенно деградировала: на смену второстепенным ролям в «Стильной штучке» и «Афере Стивена Гласса» пришли эпизоды в сериях «Доктора Хауса» и «Ясновидца».
А затем в жизни Лински появились братья Дюпласс. Звезды мамблкора позвали актрису в основной каст сериала «Вместе». Спустя год после выхода первого сезона Лински появилась в главной роли в драмеди Мэйкона Блэра «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Фильм получил главный приз фестиваля «Сандэнс», а актриса — повышенный интерес от американских независимых режиссеров. А 2021 году Лински получила одну из главных ролей в хитовом сериале «Шершни».
Сериал «Липучка» от Amazon Prime продержался на стримингах ровно один сезон. Криминальную историю о фермерше Рут Лэндри, решившей похитить многомиллионные запасы кленового сиропа, в унисон проигнорировали и критики, и зрители. А ведь продюсеры шестисерийного проекта совершили настоящий подвиг — взяли на главную роль характерную актрису Марго Мартиндейл.
Мартиндейл провела несколько десятилетий в охоте за центральной ролью: играла жутковатого куратора КГБ («Американцы»), бабушку-бандитку («Подлый Пит»), активистку Беллу Абзуг («Миссис Америка»), матриарха клана реднеков-гангстеров («Правосудие»). Среди 133 ролей в фильмах и сериалах лишь пару-тройку перформансов Мартиндейл можно назвать посредственными. Оттого провал «Липучки» ощущается как личная обида. Голливудские дельцы вряд ли пригласят трехкратную лауреатку «Эмми» стать лицом еще одного сериала.
Вестерн «Дэдвуд», криминальная драма «Рэй Донован», байкерская трагедия «Сыны анархии» — это не просто список лучших сериалов XXI века, а небольшая выдержка из резюме актрисы Паулы Малкомсон. Североирландская артистка годами играла не последние роли в знаковых американских сериалах, но всегда оставалась в тени. Трудно поверить, но за свою тридцатилетнюю карьеру Малкомсон получила лишь одну премию — «Грэйси», о существовании которой слышали только ее реципиенты.
Однако драматичные перформансы обиженных жен, таинственных незнакомок и жестоких преступниц продолжают приносить актрисе внушительные дивиденды. В 2020-х лицо Малкомсон было трудно пропустить: актриса играла в сериалах «Мэр Кингстауна», «Законники: Басс Ривз» и «Пэриш».
В самом начале актерской карьеры она попала в страшную автомобильную аварию. Актриса выжила, но изменилась навсегда: ей пришлось научиться жить и играть с искривленной спиной и перманентной хромотой. Хантер не сдалась. К середине 2010-х она стала одной из ведущих актрис престижного Королевского Шекспировского театра, а в 2021 году предстала в образе трех ведьм в «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна.
К 2025 году британская актриса успела поработать с Фрэнсисом Фордом Копполой («Мегалополис»), Йоргосом Лантимосом («Бедные-несчастные»), братьями Эггерс («Комната на первом этаже») и Тони Гилроем («Андор»). Впереди — «Гедда» Ниа ДаКосты и комедия Ladies First с Сашей Бароном Коэном и Розамунд Пайк.
Лори Меткаф — самая успешная характерная актриса современности. На ее каминной полке пылятся четыре «Эмми» и два «Золотых глобуса», а душу греет заслуженная номинация на «Оскар» за «Леди Бёрд». Образы нервозных, но заботливых женщин — главный конек Меткаф. Актриса оттачивала актерское мастерство в культовых ситкомах «Розанна», «Шоу Норма» и «Хорас и Пит», а после триумфальной роли в картине Греты Гервиг переключилась на престижные сериальные драмы. Она играла в «Выбывшей» с Амандой Сайфред и «Элсбет» Роберта и Мишель Кинг. В октябре 2025 года о Меткаф точно будут говорить: актриса исполнит роль матери серийного убийцы Эда Гейна в «Монстрах» Райана Мёрфи.
Автор: Егор Шеремет